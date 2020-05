KDY: 24. května 10:00

KDE: Muzeum Českého krasu Beroun

ZA KOLIK:

Výstava nazvaná Vilém Kropp – 100 let – Retrospektiva představuje dílo významného českého fotografa, od jehož narození v letošním roce uplyne sto let. Vystavené fotografie jsou průřezem z tvorby padesátých až šedesátých let minulého století. Vilém Kropp pocházel z Ostravy, žil v Praze a na penzi se s rodinou odstěhoval do Králova Dvora – Počapel, kde žil až do své smrti před osmi lety. Podílel se na založení berounského knihkupectví a nakladatelství. Vydal fotografické knihy Beroun dnes, Berounské proměny a Berounsko a Hořovicko na starých pohlednicích.