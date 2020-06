KDY: 9. června 9:00

KDE: Muzeum Českého krasu Beroun

Čeká tam na ně výběr strojů od 18. století do současnosti, které svými pohyby napodobují přírodní jevy nebo živé bytosti. Jde o umělecky i řemeslně cenné rarity. Příkladem jsou klícky s mechanickými ptáčky nebo pohyblivá opičí kapela. Otevřeno je od úterý do soboty od 9 do 12.00 a od 12.45 do 17 hodin, v neděli až od desáté hodiny.