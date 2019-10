KDY: 22. října 10:00

KDE: Duslova vila Beroun

Viktor Žabinský je brněnský rodák, který se hned po studiích na pražské Akademii výtvarných umění přestěhoval do Berouna. Od roku 1970 se věnuje krajinářské tvorbě, především malbě berounské krajiny. Duslova vila je otevřena od úterý do pátku od 10 do 12 a od 12.30 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 12 a v neděli od 10 do 13 hodin.