KDY: 18. srpna 9:00

KDE: Muzeum Hořovicka

Výstava přibližuje život a dílo Pavla Aretina z Ehrenfeldu, především mapu, která poprvé zachycuje hranice krajů s českými a německými názvy. Vzhledem k válečnému využití mapy během třicetileté války se zachovalo jen velmi málo kopií. Výstava pokračuje do začátku listopadu, otevřena je denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 12:30 do 17 hodin.