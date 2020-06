KDY: 13. června

KDE: Lužná, Křivoklát, Beroun

ZA KOLIK: 157 Kč

Vlak vyjede z Lužné v 11:50 a z Rakovníka ve 12:25. Na trase zastaví ve většině stanic a do Berouna přijede ve 13:42. Zpáteční odjezd z Berouna je naplánovaný

na 15:29, do Rakovníka vlak dorazí v 17:00 a v Lužné ukončí svou jízdu v 17:12. V čele nostalgického vlaku se objeví lokomotiva 534.0323 přezdívaná pro své velké topeniště jako „Kremák“. Velké topeniště a kotel byl její výhodou při dopravě nákladních vlaků, pro které byl tento typ lokomotivy v roce 1923 zkonstruován. Lokomotiva z muzea však pochází až z poválečné výroby v letech 1945 až 1947, kdy lokomotivky Škoda a ČKD vyráběly vylepšený typ označovaný jako 534.03. Lokomotiva dosahuje maximální rychlost 60 km/h a její výkon je skoro 1 800 koňských sil. Souprava bude sestavena z historických osobních vagónů z 50. let minulého století.