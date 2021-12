V neděli 5. prosince čeká v Pyšelích návštěvníky setkání se svatým Mikulášem, čertem, andělem a překvapením pro děti, nebude chybět ani tradiční občerstvení. Třetí adventní setkání v Pyšelích zpříjemní Křesťanský sbor Pyšely s krátkým programem, něčím teplým na zahřátí a něčím malým na chuť. Čtvrté adventní setkání bude provázet sousedské zastavení s Betlémským světlem. Přivezou ho skauti 18. oddílu Pyšely a rozzáří ním náměstí. Na betlémské světlo si přineste svou lucerničku. Tradiční vánoční občerstvení a cukroví od pyšelských seniorek nebude chybět.

Jaký bude advent v Bystřici?

Kdy: 5. prosince, 17:00

Kde: Bystřice



V neděli 5. prosince se můžete od sedmnácté hodiny těšit na středověkou hudbu v podání souboru Elthin. V neděli 12. prosince také od 17 hodin se návštěvníkům kostela představí smíšený pěvecký sbor Melos. O závěrečné adventní vystoupení se pak 19. prosince od páté hodiny odpolední postarají žáci a učitelé ZUŠ Josefa Suka Benešov, kteří zahrají skladby s vánoční tematikou.

Berounsko

Zažijte adventní odpoledne plné zábavy

Kdy: 4. prosince, 14:00

Kde: Všeradice

Na Adventní odpoledne ve Dvoře Všerad ve Všeradicích se můžete těšit již v sobotu 4. prosince od 14 hodin. Návštěvníky čeká odpoledne plné zábavy na připravených stanovištích s různými úkoly. Ty budou rozmístěny jak venku, tak vevnitř. Pak bude rozsvícen stromek.

Bárka music zahraje na Adventním koncertu

Kdy: 5. prosince, 15:00

Kde: Beroun

Za kolik: 100/200 korun



Charita Beroun připravila Adventní koncert, který se bude konat v neděli 5. prosince od 15 hodin v kostele sv. Jakuba St. v Berouně na Seydlově náměstí. Zahraje seskupení "Bárka music". Kapelu tvoří violoncellista Pavel Barnáš s harfenistkou Ivanou Pokornou. Ivanka Pokorná je členkou orchestru Národního divadla v Praze. V Bárce hraje na keltskou harfu, která je menší a lehčí než ta, kterou používá ve velkém orchestru. Violoncellista Pavel Barnáš je členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze. Vstupné 100 korun, rodinné 200.

Boleslavsko

Pošlete společně přání Ježíškovi

Kdy: 10. prosince, 17:00

Kde: Pláž Na Kamínkách, Mnichovo Hradiště

Za kolik: Zdarma

Chcete poslat přání Ježíškovi, ale nevíte, jak na to? Můžete ho poslat ve skořápkové lodičce po hladině Jizery. Mezi 17. a 19. hodinou se zájemci sejdou na pláži Na Kamínkách na břehu Jizery, aby poslali svá nejtajnější a nejniternější přání. Skořápkovou lodičku je potřeba si vyrobit už doma. Stačí k tomu skořápka vlašského ořechu, čajová svíčka a přáníčko na proužku papíru. To vložte na dno skořápky, vyřízněte z nahřáté svíčky kus vosku s knotem, vmáčkněte jej do skořápky a je hotovo.

Prohlédněte si Mladou Boleslav z kočáru

Kdy: Do 30. prosince, 16:30

Kde: Městské divadlo, Mladá Boleslav

Za kolik: 20 korun



Až do konce prosince si mohou zájemci užít pohled na adventní a zimní Mladou Boleslav z kočáru taženého koňmi. Vyhlídkové jízdy vyjíždí od městského divadla vždy v půl nebo celou hodinu až do 19:30 a díky střeše na kočáru se konají za každého počasí. Je nutné si jízdu předem objednat na telefonu 731 150 602 nebo e-mailu hladik67@seznam.cz. Kočár vozí denně kromě 21., 24., 25. a 26. prosince. Jízdenky prodá kočí na místě.

Muzeum se odělo do vánoční atmosféry

Kdy: Do 31. prosince, 10:00–15:00

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: 50/30 korun

Expozice muzea ožijí v předvánočním a vánočním čase výstavou věnovanou tradičnímu způsobu prožívání Vánoc. Házíte doma prstenem, předpovídáte z kostí holoubat, chodí u Vás Barborka? Toto a mnohé další jsme pro Vás zaznamenali na výstavě, kde se dozvíte i o původu adventního věnce a kalendáře. Věštíte podle jablka, olova, střevíce, hrnku? Tradiční věštebné praktiky si také můžete vyzkoušet. Otevřena je také prodejní výstava Dárky z hradu, na které je možné zakoupit drobné vánoční dárky. Přímo ze stromečku si můžete vybrat ručně malované ozdoby, ve skříních čekají ručně šité obaly na knihy, bločky a dárkové lepenkové krabičky. Radost mohou udělat i výrobky z chráněných dílen Fokus nebo drobné šperky.

Ve Bělé bude Advent na kolečkách

Kdy: 12. prosince, 15:00

Kde: Zámek Bělá pod Bezdězem

Za kolik: Zdarma



Milovníci předvánočních akcí v Bělé se nemusí bát. Nebudou ochuzeni o plánovaný hlavní pořad vánočního jarmarku. Advent na kolečkách divadla Kvelb Ateliér. Ten je přesunut na zámecké nádvoří. Diváci se mohou těšit na představení doplněné písničkami Alexandry Niklíčkové a zvířátky z Adélčina dvorečku.

Olga Králová a Helena Mydlářová vystavují šperky a vánoční ozdoby

Kdy: Do 18. prosince

Kde: Městský palác Templ, Mladá Boleslav

Za kolik: -

Olga Králová a Helena Mydlářová vystavují ještě do 18. prosince v Městském paláci Templ v Mladé Boleslavi Šperky a vánoční ozdoby. Otevřeno pro veřejnost je každý den kromě pondělí od 9 do 16 hodin s hodinovou pauzou v poledne.

Hrnčíři opět zvou na vánoční výstavu

Kdy: Do 23. prosince, 10:00

Kde: Hrnčířský dvůr, Zvířetice

Za kolik: 75/50 korun



Kreativní centrum Hrnčířského dvora ve Zvířeticích pořádá tradiční vánoční výstavu betlémů s doprovodným programem. Návštěvníci se mohou těšit na více než 150 betlémů a mnoho dalších vánočních dekorací. Doprovodný program nabídne ukázky řemesel a rukodělných dovedností umělců z celé republiky, mezi nimž bude například výroba šperků, tkaní na stavu, foukání skleněných figurek nebo pletení z orobince. Součástí budou také vánoční dílny a chybět nebude ani tradiční a oblíbený tematický fotoateliér.

Užijte si předvánoční čas

Kdy: 13.–22. prosince

Kde: Muzeum Benátecka, Benátky nad Jizerou

Za kolik: 25 korun

Muzeum Benátecka zve na vánoční výstavu, do které mohou návštěvníci přispět vlastními výrobky a stát se tak aspoň na chvíli vystavujícími umělci. „Přijďte k nám příjemně strávit adventní časa prohlédnout si svátečně vyzdobené muzeum i výstavu výrobků našich návštěvníků,“ zvou organizátoři. Výstava bude pro veřejnost zpřístupněna o víkendu 18.–19. od 9–17 hodin a ve všední dny od 13. do 22. prosince po předchozí telefonické domluvě na čísle733 229 387.

Představení pobaví i poučí

Kdy: 11. prosince, 15:00

Kde: Městská kulturní zařízení, Bělá pod Bezdězem

Za kolik: 50 korun



Městská kulturní zařízení přinesou vánočně laděné představení Jak nás vidí andělé, které přibližuje zejména zvyky Vánoc a přináší spoustu vánočních motivů, autorských písní na dané téma a také řadu koled. Andělský pohled shůry sleduje přípravya slavení Vánoc jedné obyčejné lidské rodiny.

Kladensko

Projeďte se na náměstí

Kdy: Denně

Kde: Náměstí Starosty Pavla, Václavské náměstí; Kladno

Za kolik: Zdarma

Na náměstí Starosty Pavla a na Václavském náměstí nyní mohou zájemci o bruslení využit kluziště. Ve všední dny budou obě sportoviště otevřena v odpoledních hodinách, o víkendech a prázdninách po celý den. Na Štědrý den si budou moci zájemci zabruslit jen dopoledne. Na náměstí Starosty Pavla je možné si také zapůjčit brusle, na Václavském bohužel ne. Zde však jsou připraveny stánky s občerstvením.

O třetí adventní neděli zazpívá v Kladně Petr Kolář

Kdy: 10. až 12. prosince

Kde: Náměstí Starosty Pavla, Kladno

Za kolik: Zdarma



Druhý týden Kladenských Vánoc vyvrcholí víkendovým programem. Ještě před ním si však v pátek Kladeňáci od 17 hodin užijí na náměstí Starosty Pavla koncert skupiny Černý brejle. V sobotu od 16 hodin si mohou příchozí vyslechnout vystoupení Míši Noskové, následuje od 17 hodin koncert kapely Botox. Nedělní program pak na náměstí přivede Andreu Kalivodovou, která vystoupí v 16 hodin. Od 17 hodin bude pódium patřit jedné z nejvýraznějších postav české pěvecké scény – Petru Kolářovi. Kromě osobní účasti si zájemci mohou program užít také z pohodlí svého domova, a to díky streamům na facebooku města Kladna.

Zatancujte si společně s anděly

Kdy: 11. prosince, 15:00

Kde: Dům kultury, Stochov

Za kolik: 120 korun

Dům kultury Stochov bude v sobotu patřit andělské diskotéce. Ta se koná od 15 hodin, přičemž zúčastněné děti se mohou těšit na zábavné hry a soutěže, tancování, sladkosti nebo třeba také hromadu balónků. Andělské kostýmy jsou vítány. Vstupenky lze zakoupit na stránkách kulturastochov.cz nebo na telefonních číslech 724 929 698 a 312 651 355. Kapacita prostor je osmdesát osob.

Oslavte Vánoce tvořením na Čabárně

Kdy: 11. prosince, 13:00

Kde: Čabárrna, Brandýsek

Za kolik: 50 korun



Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna si pro veřejnost připravilo akci s názvem Vánoce na Čabárně. Lidé s dětmi si budou moci ozdobit stromeček pro zvířata, popustit uzdu své fantazii v tvořivé dílně, zahrát si v sadu, vyrobit si svíčku z včelího vosku nebo si vyzkoušet věštění z olova. Vstupné je 50 korun, pro děti do 4 let je pak vstup zdarma. Příchozí mohou zároveň donést zvířatům dárek v podobě ovoce, zeleniny či pečiva.

Kolínsko

Česká mše vánoční v kolínském chrámu

Kdy: 15. prosince 18:00

Kde: Chrám sv. Bartoloměje, Kolín

Za kolik: Předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč

Tradiční předvánoční setkání s dílem Jakuba Jana Ryby v podání Kolínské filharmonie se sólisty, pěveckými sbory a dalším programem ve velebném prostředí kolínského chrámu.

Roznášení betlémského světýlka v Kouřimi

Kdy: 18. prosince 15:00

Kde: Náměstí, Kouřim

Za kolik: Zdarma



Chcete se zúčastnit tradiční adventní akce Roznášení betlémského světýlka? Junák vás zve na kouřimské náměstí 18. prosince od 15 hodin.

Vánoční koncert Barokních andílků

Kdy: 19. prosince od 16:00

Kde: Sál Smiřických na zámku, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: 80 Kč

Užijte si příjemný adventní koncert Barokních andílků. Základ souboru pod vedením Michala Pavlíka byl položen v roce 2004 v Újezdě nad Zbečnem. Při založení stála violistka orchestru Státní opery v Praze Gabriela Landová, přímý potomek proslulé kontrabasové rodiny Čermáků ze Zbečna. Po boku základní formace se během působení souboru objevovali různí interpreti spjati krajem kolem Berounky a křivoklátských lesů.

Kutnohorsko

Nalaďte se tvořením na adventní čas

Kdy: 3., 11., a 18. prosince, 13:00

Kde: Kutná Hora

Tři adventní soboty v prosinci budete mít možnost se kreativně vyřádit v kutnohorské knihovně vždy od třinácté hodiny na výrobě vánočních ozdob z drátků a korálků, přáníček a dekorací z přírodnin a stránek starých knížek.

Užijte si advent na kačinském zámku

Kdy: 4. a 5. prosince 10:00 – 17:00

Kde: Svatý Mikuláš



Druhý adventní víkend na Kačině v sobotu otevře vánočně naladěný Duch Rudy. Neděle bude patřit oživeným prohlídkám vyzdobených Chotkovských interiérů a vánočním zvykům, tradicím a řemeslům. V jedinečných prostorech zámeckých sklepů Vás čeká adventní trh plný vánočních lákadel a ručních výrobků. V tvořivých dílnách si naopak budete moci sami vyzkoušet některé známé i méně známé adventní zvyky. Chybět nebude ani tradiční výstava betlémů nebo tematická výstava řemesel provozovaných na vsi v období zimy. Na nádvoří zámku budete moci v průběhu dne ochutnat nejen vánoční dobroty a zahřát se oblíbeným vánočním punčem nebo svařákem. Přijďte načerpat sváteční atmosféru a odpočinout si v předvánočním shonu.

Mělnicko

Neratovické náměstí rozezní mobilní pražská zvonohra

Kdy: 12. prosince; 17:00

Kde: Náměstí, Neratovice

Za kolik: Zdarma

Netradiční hudební i vizuální zážitek čeká obyvatele a návštěvníky Neratovic u kašny na místním náměstí. Zavítá sem 57 zvonů ze slavné zvonařské dílny rodiny Manoušků sestavených do unikátního hudebního nástroje na automobilovém podvozku zvaného mobilní pražská zvonohra. Nástroj je ovládán buď manuálně klaviaturou nebo vestavěným počítačem, do jehož paměti lze vložit více než 100 libovolných skladeb.

Velké vánoční tvoření zabaví malé i velké výrobou ozdob

Kdy: 11. prosince, 13:00

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: Zdarma



V rámci vánoční prodejní výstavy Hra s jesličkami si v sobotu, které se říká „stříbrná“, všichni její malí i velcí návštěvníci budou moci ve vstupní hale společenského domu přímo mezi vystavenými exponáty vlastnoručně vyrobit perličkové ozdoby či vánoční dekorace z přírodnin. „A nebojte, pod vedením zkušených lektorů to zvládne úplně každý,“ ujišťují pořadatelé. Navštívit dílnu bude možné do 17 hodin. Výstava Hra s jesličkami je výstavou betlémů, vánočních ozdob, vitráží a dekorací.

Bruslaři mohou vyzkoušet kluziště na náměstí před kostelem

Kdy: Denně 8:00–20:00

Kde: Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Na Palackého náměstí vzniklo veřejné adventní kluziště. Přístupné je veřejnosti denně, třídní kolektivy mohou rezervovat čas telefonicky v kanceláři kulturního a společenského střediska.

Vánoce v Neratovicích se budou pohupovat v rytmu swingu

Kdy: 13. prosince, 20:00

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: 290 korun



V rámci Neratovického adventu se ve Společenském domě uskuteční tradiční koncert Bigbandu Neratovice Šťastné a veselé swingové Vánoce. Spolu s ním se programu zúčastní oblíbený rozhlasový moderátor Patrik Rozehnal a jeho hvězdní „humoriádoví“ hosté populární komici Uršula Klukováa Josef Dvořák, saxofonista a kapelník Felix Slováčeka jeho dcera Anna Julie, swingový zpěvák, hudební režisér a producent Petr Hanzlík a další účinkující, kteří přinesou ty nejznámější vánoční melodie a spoustu veselého svátečního vyprávění. V ceně vstupenky, kterou lze zakoupit na webu společenského domu, je také občerstvení.

Nymbursko

Andělé Aleše Slavíka se slétnou v Polabském muzeu

Kdy: 10. prosince až 24. února 2022

Kde: Polabské muzeum, Poděbrady

Za kolik: -

Polabské muzeum v Poděbradech otevírá v adventním čase novou výstavu nazvanou Andělé Aleše Slavíka. Ukázky ze své bohaté tvorby z minulých let zde nabídne táborský výtvarník a námořník, dominovat budou andělé. Vernisáž se koná v pátek 10. prosince v 17.30 v budově muzea.

Hlahol zazpívá Rybovu mši

Kdy: 12. prosince, 18:30

Kde: Kaple sv. Jana Nepomuckého, Nymburk

Za kolik: 100 korun



V kapli sv. Jana Nepomuckého se odehraje Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v profesionálním orchestrálním i sborovém provedení Souboru Hlahol Nymburk. Na varhany doprovodí Ivana Trnečková, sólisty v představení budou Lenka Pergelová, Jana Knížková, Jakub Trnečka a Petr Dolejší. Součástí programu bude i přednes z Janova evangelia, kterého se ujmou Vlasta Korbová a Arnošt Proschek.

V kostele zazní vánoční melodie

Kdy: 12. prosince, 15:00

Kde: Kostel sv. Václava, Veleliby

Za kolik: Zdarma

V kostele sv. Václava ve Velelibech u Nymburka se bude konat Vánoční koncert. V neděli se zde představí Anna Dolejší – soprán, Jakub Trnečka – tenor, Ivana Trnečková – klavír. Program nabídne především adventnía vánoční tvorbu českých a evropských mistrů.

Příbramsko

Vánoční koncert Swing bandu Dobříš a Sarah Felidé

Kdy: 3. prosince, 19:00

Kde: Kulturní středisko, Dobříš

Na tradiční vánoční koncert zvou dobříšští swingaři se zpěvačkou Sarah Felidé. Kromě příjemné muziky se můžete těšit na taneční vystoupení KUS žen Dobříš. Vstupné je dobrovolné.

Podpořte Azylový dům sv. Ludmily na adventním jarmarku

Kdy: 4. prosince 10:00–17:00

Kde: Mokrovraty



Na Adventním jarmarku na podporu Azylového domu sv. Ludmily v Mokrovratech můžete v sobotu 4. prosince od desáté do sedmnácté hodiny zakoupit výrobky místních umělců, nebude chybět program pro děti v předvánoční atmosféře. Benefiční trhy se uskuteční v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Rakovnicko

Rakovničané mohou oslavit Vánoce jazzem

Kdy: 10. prosince, 20:00

Kde: sál Kulturního centra, Rakovník

V pátek 10. prosince je na programu rakovnického kulturního centra akce s názvem Jazzové Vánoce. Už šestadvacátý ročník této akce nabídne vystoupení Originálního Pražského Synkopického Orchestru, který hraje dobový jazz, swing, blues z let 1922 až 1933. Dále se příchozí mohou těšit také na hudbu v podání Brass Bandu Rakovník. Vstupné je 320 korun.

Vánoční koncert obstará Hradní duo

Kdy: 18. prosince, 19:00

Kde: sál Kulturního centra, Rakovník



Oblíbená rakovnická folková skupina v čele s Milanem Zimmermannem zahraje na sále kulturního centra v Rakovníku. Vánoční koncert doplní ještě další hosté. Za vstupenky zájemci dají 150 korun.