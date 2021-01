KDY: 24. ledna, 15:00

KDE: Dusíkovo divadlo Čáslav

ZA KOLIK: 100 Kč

Co teprve, když se Fík dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat. Vstupným 100 korun diváci podpoří pořádající Dusíkovo divadlo Čáslav a představení mohou sledovat od 15 do 20 hodin.