KDY: 21. června 13:00

KDE: Městská galerie Beroun

ZA KOLIK: bez vstupného

Autor má za sebou řadu výstav doma i ve světě. Vyšlo mu také hodně knih a přes dvě desítky dalších ilustroval. Píše písňové texty, básničky, aforismy. Vše má společného jmenovatele – jemný gentlemanský humor, postavený na paradoxu, nabízí běžné a seriózní náměty v nečekaných kontrastech. Galerie je otevřena od úterý do pátku od 10 do 12 a od 12.30 do17 hodin, v sobotu od 10 do 12 a od 12.30 do 15 hodin a v neděli od 13 do 16 hodin.