KDY: do 26. listopadu

KDE: Městská galerie, Beroun

Grafik a řezbář Ladislav Sýkora se zpočátku věnoval olejomalbě, ale po setkání s tvorbou symbolistů a německých expresionistů už jen grafice – a to technice linorytu, nebo monotypu v linu. Berounská výstava představuje průřez Sýkorovy tvorby z posledních deseti let. Stranou zůstává tvorba figurek, jíž se věnuje rovněž dlouhou řadu let.