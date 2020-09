KDY: 29. září, 19:00

KDE: Městské kulturní centrum, Beroun

Není nic špatného na tom být zralá žena, i když slovo „zralá“ spíš připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat. Manuál zralé ženy je víc jak dvouhodinová zábavná talkshow určená především ženám od dvanácti let do nekonečna. Neznamená to ale, že je vstup mužům zapovězen, naopak i muži si přijdou na své. I oni se totiž pobaví, a díky manuálu budou lépe rozumět svým partnerkám a možná i sami sobě. Halina Pawlowská bude rovněž odpovídat na dotazy publika, přiveze s sebou i své knihy a po skončení pořadu je ráda podepíše. Jako památku si budou moci fanoušci udělat i společnou fotografii.