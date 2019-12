KDY: 29. listopadu 19:30

KDE: Klub Labe Hořovice

ZA KOLIK: 80 korun

Jaké to je, když se muž probudí ve svém svatebním dni vedle cizí dívky? A co všechno je ženich schopný udělat pro to, aby se to nikdo, především jeho láska, nedozvěděl? Odpovědi nabídne zábavná situační komedie britského dramatika Robina Hawdona plná nečekaných překvapení a vtipných vyústění.