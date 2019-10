KDY: 5. a 6. října 10:00

KDE: Křivoklát

ZA KOLIK: 180 Kč

Malí návštěvníci se mohou těšit na putování po rytířské stezce, která bude zakončena pasováním, a loutkové divadlo v podání divadelního souboru Před branou. Program nabídne i projekci krátkých filmů. Vstupné pro dospělé je 180 korun, pro děti do 15 let věku 130 korun a děti do šesti let se budou na Křivoklátě bavit zdarma.