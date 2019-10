KDY: do 26. října

KDE: Holandský dům Beroun

Olejomalby doplňují také skici a kresby, které obrazům předcházely. Pro Marii Smetanovou je stěžejní zachycení prožitku viděného v duchu impresionismu. Na vernisáži promluví Anne Marie Páleníčková, hostům tam bude hrát klavírista Zdeněk Páleníček. Výstava pokračuje až do 26. října. Zhlédnout ji lze ve všedních dnech od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin,v sobotu pouze dopoledne.