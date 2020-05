Výstava představuje Kroppovy fotografie

Až do neděle 24. května je v berounském Muzeu Českého krasu prodloužena výstava nazvaná Vilém Kropp – 100 let – Retrospektiva. Expozice představuje dílo významného českého fotografa, od jehož narození v letošním roce uplyne sto let.

Muzeum Českého krasu Beroun. | Foto: facebook muzeumberoun