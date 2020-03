KDY: 8. března

KDE: Zimní stadiony Hořovice a Beroun

ZA KOLIK: 10 až 50 Kč

Hořovický zimní stadion nabízí veřejné bruslení od 6:30 do 8:00 hodin a od 12:45 do 14:00 hodin. Dospělí platí 40 korun, děti do sedmi let a doprovod bez bruslí 10 korun, děti do osmnácti let a důchodci 20 korun. Brusle si lze půjčit za dvacetikorunu. Ledová plocha v Berouně patří veřejnému bruslení v neděli 8. března od 16:15 do 17:45 hodin. Vstupné je pro děti 30 a pro dospělé 50 korun, doprovod bez bruslí zdarma. Půjčovna bruslí na místě není k dispozici.