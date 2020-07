KDY: 12. července 10:00

KDE: areál kasáren Chyňava

ZA KOLIK: 50 - 300 korun

Nejmenší děti čeká závod odstrkovadel na 400 metrů a běh na 200 metrů, děti do pěti let jízda na kole 500 metrů a 400 metrů běhu, žáky od 6 do 9 let jízda 2,9 kilometru a běh na 0,8 kilometru. Následují junioři od 10 do 15 let (kolo 5,8 km + běh 1,7 km), dorost 16 až 18 let (kolo 20,5 km + běh 5,6 km), kategorie ženy, muži 19 až 29 let, 30 až 39 let, 40 až 49 let a 50+ (kolo 20,5 km + běh 5,6 km). Startovné je pro děti 50 korun, žáky a juniory 100 korun, ostatní 300 korun.