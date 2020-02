KDY: 30. ledna 7:00

KDE: Aquapark Beroun

ZA KOLIK: 35 Kč

Program nazvaný Plavání pro seniory pokračuje až do posledního březnového dne, a to každé úterý a čtvrtek mezi sedmou a osmou hodinou. Nabídka platí výhradně pro seniory, tedy pro plavce ve věku od šedesáti let výš, kteří za vstupenku zaplatí pětatřicet korun. Plavání je ideální pohyb, nepřetěžuje klouby a vazy, posiluje i protahuje a má i blahodárný vliv na psychi-ku a srdce.