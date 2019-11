Předvánoční setkání se skupinou Trapas

KDY: 15. listopadu 20:00

KDE: Klub Labe Hořovice

ZA KOLIK: 120 korun

V hořovickém klubu zahájí pátý ročník předvánočních setkání s příznivci folkové muziky domácí skupina Trapas. Ta vznikla v zimě roku 1996, na začátku hrávali muzikanti jen po hospodách, ve stejném roce už se ale účastnili Podbrdského kola Porty v Komárově. Podle jejich vzpomínek prý bez valného ohlasu. To se ale časem změnilo, skupina je vítězem soutěže Porta roku 2015. Na hořovickém koncertu se Trapas ve složení Míša Bernatová, Martin Boukal, Michal Bernat, Vašek Kenny a Libor Tauš představí trochu netradičně.

Divadelní představení Hrabě Monte Carlo

KDY: 15. a 16. listopadu 20:00

KDE: Na Ptákově Chaloupky

ZA KOLIK: 70 korun



Letošní festival Chaloupecká opona nabídne ve dvou podzimních večerech v místní restauraci Na Ptákově divadelní komedii Hrabě Monte Carlo v podání místního OD Máj 21 Chaloupky. Hru napsalo autorské duo Michaela Doleželová a Roman Vencl. Léto začíná a město hazardu se probouzí k životu. Má ale i svou druhou tvář, malé, zapadlé náměstíčko Place de la Liberté s nenápadnou kavárnou, jejíž majitelka zapříčiní, že na jinak nudném předměstí bude mnohem více ruchu a napětí než ve všech kasinech Monte Carla.

Dušičkové pečení s rukodělným jarmarkem

KDY: 16. listopadu 13:00

KDE: Dělnický dům Chyňava

ZA KOLIK: zdarma

Jarmark, pečení, dílničky pro děti a soutěž o nejlepší buchtu, to vše a další překvapení nabídne Dušičkové pečení s rukodělným jarmarkem, které se odehraje v Dělnickém domě v Chyňavě. Chybět nebudou ani mažoretky a řemeslníci se svými výrobky. Hlavním bodem bude právě soutěž o nejlepší buchtu. Hospodyňky musí počítat s tím, že letošním tématem sladkého klání jsou mák a povidla. Soutěžní buchty musí jejich autoři přinést na místo hodinu po poledni, kdy akce začíná. Pokračuje pak do 17:00 hodin. Vstup je zdarma.

Koncert kapely -123 min.

KDY: 16. listopadu 20:30

KDE: Klub Labe Hořovice



V hořovickém klubu Labe se bude tančit. Dorazí tam totiž kapela -123 min., jejíž doménou jsou právě energické koncerty, spojující soul, groove, jazz, blues, funky nebo world music. A pokaždé je ve hře i improvizace. Zazní i hity z nového alba Les, které skupina vydala na sklonku letošního léta. A překvapila své fanoušky tím, že texty jsou poprvé v historii -123 min. v češtině. Kapelu tvoří trio: zpěvák, kytarista a autor písniček Zdeněk Bína, baskytarista a textař Fredrik Janáček a bubeník Dano Šoltis.

Pietní vzpomínka a lampionový průvod

KDY: 17. listopadu 17:00

KDE: cebtrum Berouna

ZA KOLIK: zdarma

Lampionový průvod, který ve sváteční neděli pořádá dům dětí a mládeže, povede ulicemi v centru města. Dospělí s dětmi se zářícími lampiony vyrazí po soumraku z Husova náměstí, cílem bude fotbalové hřiště. Tam bude na účastníky čekat ohňová show a ohňostroj. Součástí pietní vzpomínky na náměstí bude proslov starostky Soni Chalupové, čtení úryvků z děl Václava Havla, poslech státní hymny a závěrem se v 17:11 hodin rozezní kostelní zvony v kostele sv. Jakuba. Proto se čas zahájení lampionového průvodu mění na 17:15 hodin. Vstup je zdarma.

KDY: 17. listopadu 18:30

KDE: Kulturní dům Plzeňka Beroun

ZA KOLIK: 100 korun

Po fenomenálním úspěchu premiéry sehraje ochotnický divadelní soubor při Mětském kulturním centru Beroun komedii Kena Ludwiga Pod praporem něžných dam ještě jednou. Příběh se odehrává v 50. letech 20. století, kdy se dva neúspěšní shakespearovští herci Jack a Leo ve snaze získat dědictví po milionářce Florence vydávají za její zmizelé synovce Maxe a Steva. Jenže se ukáže, že ve skutečnosti to byly neteře. Hrdiny to však neodradí a převléknou se do ženských šatů. Když s překvapením zjistí, že Florence stále žije, hrají své role dál.