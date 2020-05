Svatojánské muzeum čeká na návštěvníky

KDY: 30. května 13:00

KDE: Muzeum Svatý Jan pod Skalou

Svatojánské muzeum dnes zahajuje sezonu. Návštěvníci se tam mohou seznámit s historií obce a prohlédnout si expozice, věnované věnované řemeslům, mezi nimiž je i včelařství. Mezi exponáty patří například cenné textilie a ručně malované hedvábí, geologické vykopávky z doby bronzové nebo staré fotografie a pohlednice. Muzeum je otevřeno každou sobotu a neděli i ve svátečních dnech mezi třináctou a sedmnáctou hodinou. V obci lze zavítat o víkendech rovněž do kostela sv. Jana Křtitele s jeskyní sv. Ivana.

Rockový klub zahájí sezonu poprockem

KDY: 29. května 19:00

KDE: Rockový klub Prdel Beroun

ZA KOLIK: 99 Kč



Klub, který sídlí na berounském Václavském náměstí, počítá opět s pořádáním koncertů. Oznámil, že sezonu po nouzovém stavu zahájí poslední květnový pátek s kapelou Sam-ou-hell. Jde o skupinu muzikantů ze Zdic, kteří hrají pop rockové písničky.

Fanouškům zahraje kapela Tak akorát

KDY: 30. května 19:00

KDE: Rockový klub Prdel Beroun

ZA KOLIK: 99 Kč

Na druhém koncertu sezony se představí kapela Tak akorát. Kapela muzikantů z Berounska hraje rockově založenou muziku, složenou z vlastní autorské tvorby, která pocházejí především z pera frontmana Josefa Zlámala. Hudba a texty, které skládá, vyjadřuje pocity a různé životní etapy. Další koncert v klubu následuje 5. června, kdy se tam fanouškům představí kapely Amonit a Žyhadloo.

Muzeum připomíná spisovatele a pěvkyni

KDY: 30. května 10:00

KDE: Muzeum Liteň

ZA KOLIK: 40 Kč, děti a senioři 20 Kč



Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné, které sídlí v budově bývalé liteňské fary, je až do podzimu otevřeno každou sobotu mezi desátou a sedmnáctou hodinu s polední přestávkou od poledne do třinácti hodin. Expozice má tři části, první je věnována životu a dílu pěvkyně Jarmily Novotné, druhá část připomíná místní historii a třetí se zabývá osudy a síly dalších osobností spojených s Litní, také Svatopluka Čecha. Muzeum se nachází symbolicky jen pár metrů od místa už zaniklé Lípy Svatopluka Čecha, pod kterou se v jeho sbírce Ve stínu lípy scházejí a besedují sousedé.

Malíř představuje grafiky ze své poslední knihy

KDY: 29. a 30. května 10:00, 31. května 13:00

KDE: Městská galerie Bweroun

ZA KOLIK: zdarma



V městské galerii si zájemci mohou až do 7. července prohlédnout výstavu malíře a karikaturisty Jiřího Slívy, který tam představuje grafiky ze své poslední knihy Vino fatale. Autor má za sebou řadu výstav doma i ve světě. Vyšlo mu také hodně knih a přes dvě desítky dalších ilustroval. Píše písňové texty, básničky, aforismy. Vše má společného jmenovatele – jemný gentlemanský humor, postavený na paradoxu, nabízí běžné a seriózní náměty v nečekaných kontrastech. Galerie je otevřena od úterý do pátku od 10 do 12 a od 12.30 do17 hodin, v sobotu od 10 do 12 a od 12.30 do 15 hodin a v neděli od 13 do 16 hodin. Vstupné se neplatí.

Největší jeskynní systém v Česku

KDY: denně 8:00

KDE: Koněpruské jeskyně

ZA KOLIK: 150 Kč, dět od tří let 70 Kč, senioři od 65 let a studenti 110 Kč



Koněpruské jeskyně se po nouzovém stavu opět otevřely návštěvníkům. Jde o největší jeskynní systém v Česku, zahrnuje tři patra a je dlouhý přes dva kilometry. Unikátní nejsou jen výzdobou, jejichž zvláštností jsou takzvané koněpruské chalcedonové růžice, ale například i penězokazeckou dílnou nebo archeologickými a paleontologickými nálezy. Prohlídka s průvodcem trvá šedesát minut. Až do konce června je otevřeno denně mezi osmou a šestnáctou hodinou.

Zdroj: Deník