BENEŠOVSKO

Na Konopišti ožijí dávní obyvatelé sídla i známé postavy dějin

Kdy: 1. dubna, 19:00

Kde: Zámek Konopiště

Za kolik: 350 korun

U příležitosti zahájení návštěvnické sezóny na zámku Konopiště se můžete v pátek 1. dubna zúčastnit mystické prohlídky, při níž ožijí postavy dávných obyvatel sídla i známých postav dějin. Prohlídky se exkluzivně konají v malých skupinkách, které zaručí účastníkům naprostý komfort a dokonalý zážitek. Přehlídky se konají v čase od 19 do 20.15 hodin a od 19.15 do 20.30 hodin.

Ozdobte si kraslice voskovkami

Kdy: 1. dubna, 16:00

Kde: Sázava

Za kolik: 60 korun



Naučte se se sázavskými Woskovkami zdobit vajíčka voskovkami. Pokud máte možnost, vezměte si s sebou starou lžíci a vyfouknutá bílá vajíčka, něco bude k dispozici i na místě. Místo si rezervujte předem na woskovky@gmail.com.

Bystřice bude uklízet

Kdy: 2. dubna

Kde: Bystřice

Za kolik: zdarma

Město Bystřice spolu se základní školou, osadními výbory, místními organizacemi, spolky a podnikateli působící ve správním území města pořádá v rámci projektu Ukliďme Česko čištění svého města. A to v sobotu 2. dubna.

BEROUNSKO

Kdo postoupí do finále Porty?

Kdy: 2. dubna, 13:00

Kde: Klub Labe, Hořovice

Za kolik: -

Podbrdské oblastní kolo letošního ročníku Porty, českého soutěžního hudebního festivalu, se uskuteční v Hořovicích. Hudební skupiny budou bojovat o titul už 56. vítěze této soutěže v sobotu 2. dubna, a to v Klubu Labe. Start je ve 13 hodin. Finále soutěže se pak uskuteční ve dnech 1. až 3. července v Lesním divadle Řevnice.

Děti si užijí velikonoční pohádku

Kdy: 3. dubna, 10:00

Kde: Kulturní dům Plzeňka, Beroun

Za kolik: -



Muzeum nabízí pohled na obrazy přírodních scenérií

Kdy: Do 8. května

Kde: Muzeum Českého krasu, Beroun

Za kolik: -

Muzeum Českého krasu zaplnily obrazy. Až do 8. května si zde bude veřejnost moci prohlédnout výstavu obrazů s tematikou Českého krasu. Ta nese název Krajinou Krasu a podtitul Český kras očima umělců a dětí. K vidění jsou díla známých autorů z muzejních a galerijních sbírek. „Svoji tvorbu zde vystavují také současní malíři s vazbami k regionu (Žabinský, Souček, Pokorný, Vydra, Šmejkal, Petříček, Makovská, Zálom, Fišák, Smetanová, Polívková, Tichá, Cílek, Kabát, Furčák, Pátek),“ uvedlo muzeum s tím, že součástí výstavy jsou také malby a kresby osobností regionu (např. Rettigová, Talich, Nepil, Novotná) a místní přírody od žáků berounské ZUŠ Václava Talicha. Námětem většiny obrazů jsou nejznámější přírodní scenérie jako např. skály, lomy a říční zákoutí.

BOLESLAVSKO

Co se děje, když se zhasne?

Kdy: 1. dubna, 19:00

Kde: Dům kultury, Mladá Boleslav

Za kolik: 370/470 korun

Dům kultury bude hostit divadelní představení Když se zhasne , ve kterém diváci uvidí Iva Šmoldase, Lukáše Langmajera, Miluši Bittnerovou nebo Světlanu Nálepkovou a Michaelu Kuklovou. Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyorské společnosti. Jejich manželství však nelze pokládat za ideální. Může za to předmanželská smlouva, drsnější než pravidla amerického fotbalu: ten z manželů, který podá návrh na rozvod, přijde o veškerý majetek, který tak automaticky připadne tomu druhému. Ale i tato dohoda má svůj háček. Ten z partnerů, který tomu druhému dokáže nevěru, může zažádat o rozvod a dostane i všechen majetek. A tak se jeden vánoční večírek mění v bitevní pole.

Emma Hunková vystavuje obrazy

Kdy: Do 20. dubna

Kde: Galerie Konírna, Mnichovo Hradiště

Za kolik: Dobrovolné vstupné



Galerie Konírna zve na výstavu obrazů Emmy Hunkové, Ukrajinky žijící v Mnichově Hradišti. Emma již téměř rok dochází do výtvarného oboru místní ZUŠ. Případný výtěžek dobrovolného vstupného bude poslán na adresu Člověk v tísni.

Výstava představí přírodu

Kdy: Do 15. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: 50/30 korun

Muzeum Mladoboleslavska přichází s novou výstavou pojmenovanou Chráněná příroda Mladoboleslavska. Fotografie zveřejněné na výstavě jsou dílem autorů stejnojmenné knihy Milady Vrbové, Antonína Kůrky a Ivany Řípové. Expozice bude v muzeu k vidění do 15. května.

Seznamte se s Bigglesem

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav



Výstava Legenda jménem Biggles instalovaná v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha seznamuje s životním příběhem pilota Jamese Biggleswortha. Tato fiktivní legenda anglických letců je hlavní postavou série knih z leteckého prostředí první i druhé světové války od spisovatele Williama Earla Johnse.

Vydejte se za drahými kameny

Kdy: Do 1. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Muzeum Mladoboleslavska zve na novou expozici určenou všem mineralogům a archeologům s názvem Za drahými kameny do pravěku. Ta návštěvníkům přiblíží přehled drahých kamenů a dalších nerostů používaných v období pravěku na území Českého ráje a Podkrkonoší. Stejně jako v minulosti, kdy byl kámen jedním z nejpodstatnějších materiálů, udržuje si i teď své místo v umění i praktickém životě.

KLADENSKO

Vinařský festival bude v Kině Hutník

Kdy: 2. dubna, 10:00

Kde: Kino Sokol, Kladno

Za kolik: -

Třetí ročník Festivalu malých vinařů se koná v sobotu 2. dubna od 10 do 19 hodin v kladenském Kině Sokol. „Připravena je prezentace 11 malých vinařství z Moravy i z Čech, o odpolední zábavu se postará cimbálovka Buštěhradišťan,“ uvedli pořadatelé. Nejen Kladeňáci tak budou moci okoštovat výběr vín rodinných vinařství z pěti vinařských oblastí. „Zaměřujeme se na malé rodinné vinaře, jejichž víno nemáte moc šanci ochutnat, pokud nezajedete přímo do sklípku,“ dodal pořadatel Robert Kindl.

Pejskaři se vydají na pochod

Kdy: 2. dubna, 9:00

Kde: Infocentrum, Slaný

Za kolik: 50 korun + konzerva



Již patnáctý ročník Slánského pochodu s pejsky se uskuteční v sobotu 2. dubna. Akce zvaná také Memoriál jezevčice Řanky u slánského infocentra. Odtud budou moci pejskaři se svými mazlíčky vyrazit na pochod v době od 9 do 16 hodin. Trasy jsou dlouhé 6 nebo 15 kilometrů. Startovné je 50 korun a kočičí konzerva pro útulek Srdcem pro kočky.

KOLÍNSKO

Zapojte se do komunitního sázení v parku

Kdy: 1. dubna, 13:00

Kde: Městský park, Český Brod

Za kolik: Zdarma

Město Český Brod vás srdečně zve na společnou akci, která bude probíhat v rámci projektu revitalizace Jiráskových sadů v městském parku. Přidat se můžete kdykoli během odpoledne, sázení bude probíhat až do večerních hodin. Sázet se bude celkem padesát již vzrostlých listnatých stromů, proto si kromě dobré nálady s sebou vezměte i lopaty a rukavice.

V divadle na vás čeká Falešná nota

Kdy: 1. dubna, 19.00

Kde: Divadlo, Kolín

Za kolik: 260-370 korun



Divadlo v Řeznické Praha uvádí silný příběh, který do poslední minuty nedá divákovi vydechnout. Slovní i mravní souboj dvou zcela odlišných mužů, dvou odlišných osudů a odlišné minulosti. Do šatny proslulého dirigenta se po koncertu vloudí fanoušek… pro podpis… pro fotografii… pro něco víc… Hrají: M. Finger, P. Rímský

Užijte si v Pečkách Zahradní slavnost

Kdy: 1. dubna, 18:00

Kde: Atrium Základní školy Pečky

Za kolik: Vstupné zdarma

V atriu u pečecké školy proběhne první dubnový den Zahradní slavnost. Vyhlásí se vítězové výtvarné soutěže o nejlepší vtip, k tanci i poslechu zahrají Hot Wings a od 21.50 hodin vypukne u lékárny ohňostroj.

Zpestřete si páteční odpoledne s Andersenem

Kdy: 1. dubna, 13:00

Kde: Městská knihovna, Český Brod

Za kolik: Vstupné i materiál zdarma



Městská knihovna Český Brod zve všechny děti a rodiče na program Odpoledne s Andersenem aneb Myslí ptáci na legraci? Od 13 do 17 hodin se můžete zastavit třeba v Andersenovském podzemí, kde bude po celou dobu probíhat čtení a retropromítání. Zároveň zde můžete zakusit také malé občerstvení, bude tu totiž otevřeno občerstvení U Krakavce. Ve výtvarných dílnách u sojky na vás čeká různé tvoření, kvízy, rébusy a další zábavné aktivity. V Andersenovské herní doupě se promění část knihovny, kterou znáte jako doupě líšáka Čístka. Zde si budete moci zahrát oblíbené deskové hry (Karak, Goblíky či ScrapRacer). Zahájena bude také výstava výtvarných prací Ptačí jaro.

Poslechněte si Pohádky ovčí babičky

Kdy: 3. dubna od 15:00

Kde: Divadlo, Kolín

Za kolik: 60-70 Kč

Pět veselých, dojemných, ale i napínavých příběhů beránka a jeho ovečky, na něž si trvale brousí zuby trojice vlků, samozřejmě marně, protože beránek je chytřejší, než vlci dohromady! Ovčí babička Vám převypráví pohádky: O chytrém beránkovi, O tom, proč se usmívá měsíček, Jak vlci vykopali sami sobě jámu, Beránek a falešní beránci a O tom velkém vlčím vystřelení. Všechny příběhy vám zahrajeme s přispěním nejrůznějších typů šitých loutek a herců v maskách. Pro děti od 3 let.

Připomeňte si lidové zvyky při Smrtné neděli

Kdy: 3. dubna, 10:00 až 16:00

Kde: Muzeum lidových staveb, Kouřim

Za kolik: 120 korun, snížené 80 korun, rodinné 320 korun



"V pátek 1. dubna zahajujeme v Kouřimi turistickou sezónu a pro návštěvníky opět otevíráme Muzeum lidových staveb a Muzeum Kouřimska. O víkendech si mohou zájemci v doprovodu průvodce prohlédnout i kostel sv. Štěpána s unikátní podzemní kaplí sv. Kateřiny a renesanční zvonici se zvony zavěšenými srdcem vzhůru. Po téměř dvouleté pauze navíc obnovujeme oblíbené národopisné pořady v Muzeu lidových staveb, které přibližují tradice a obyčeje našich předků na české vesnici. Prvním uskutečněným pořadem bude Smrtná neděle," říkají lidé z kouřimského skanzenu. Smrtná neděle jasně poukazuje k obecně známému zvyku vynášení smrti. Je to jeden z nejstarších zvyků vůbec. Lze usuzovat, že byl praktikován za Keltů i Slovanů. Církvi se tento pohanský zvyk nepodařilo po dlouhá staletí vymýtit. Na Smrtnou neděli zhotovila svobodná děvčata figuru smrtky (měla různé krajové názvy smrt, smrtka, smrtholka, mořena, morena apod.) Po obchůzce děvčata smrtku vynesla za ves, kde ji spálila, ale nejčastěji byla smrtka, jako symbol zimy, vhazována do tekoucí vody – potoka, případně do rokle za vesnicí. Ve druhé části obřadu, vztahujícího se ke Smrtné neděli, se do vsi vnášelo nové léto – líto, ozdobený stromek – symbol věčného života, nebo ratolest ozdobená výdumky vajíček, barevnými odstřižky, stuhami, svatými obrázky.

Připomeňte si Zapomenutou vůni střelného prachu

Kdy: Do 29. května

Kde: Regionální muzeum v Kolíně, Veigertovský dům

Za kolik: 70/150 korun

Výstavní projekt nepředstavuje zbraň jako nástroj agrese, ale jako velmi zajímavý a krásný předmět užitého umění. Hlavní myšlenkou je prezentovat vývoj palných zbraní v souvislosti s genialitou a umem dávných řemeslníků, ukázat významné mezníky vývoje palných zbraní, ale také slepé vývojové větve, zajímavosti, rarity. Současně chce výstava poukázat na puškařské řemeslo, které právem zaujímalo výsadní postavení a bylo vždy řemeslem uměleckým. Časové rozmezí 15. – pol. 19. století odpovídá době používání černého střelného prachu, jehož téma celou výstavou prostupuje.

KUTNOHORSKO

Věnovanka zazpívá v čáslavském divadle na Jarním koncertu

Kdy: 3. dubna, 17:00

Kde: Dusíkovo divadlo Čáslav

Za kolik: 290 korun

Skvělá kapela Věnovanka z Čáslavi s kapelníkem Václavem Musílkem zve všechny zájemce krásných písniček a také veselého vyprávění Františka Uhra na Jarní koncert do Dusíkova divadla v Čáslavi v neděli 3. dubna od sedmnácti hodin. Vstupenky na koncert lze tradičně zakoupit v divadle v předprodeji a pak také na místě.

Zažijte Dotyk Nebes na setkání Křesťanského společenství

Kdy: 2. dubna, 18:00

Kde: Křesťanské společenství Kutná Hora

Za kolik: Zdarma



Křesťanské společenství Kutná Hora připravilo na sobotu 2. dubna od osmnácti hodin ve svých prostorách setkání Dotyk Nebes, kde můžete zažít Boží dotyk. Bůh se zajímá o život každého člověka a chce mu pomoci. Přijďte zakusit Boží přítomnost a jeho jednání. Součástí večera budou modlitby za uzdravení i vaše jiné potřeby. Hosty setkání budou také členové českého týmu Jesus Encounter Ministries. Vstup na akci je volný.

Přijďte se podívat do čáslavského muzea, jak se tvoří graffiti

Kdy: 2. dubna, 9:00–17:00

Kde: Národní zemědělské muzeum Čáslav

Za kolik: -

Národní zemědělské muzeum v Čáslavi zahájí letošní sezónu trochu netradičně. Přijďte se i s dětmi v sobotu 2. dubna od devíti až do sedmnácti hodin podívat, jak se tvoří graffiti. Čáslavská pobočka Národního zemědělského muzea se zaměřuje především na historii továrních řad traktorů, sklízecích mlátiček a oradel. Unikátní kolekce patří mezi nejvýznamnější a největší obdobné sbírky v Evropě. Muzeum se nachází v objektu bývalého vojenského autoparku postaveném v šedesátých letech dvacátého století těsně za městem.

MĚLNICKO

Ptactvo má na apríla svůj den

Kdy: 1. dubna

Kde: KD Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 35 korun

První dubnový den není jen veselým ,,aprílem“ je také mezinárodním dnem ptactva. Řadí se tak k významným mezinárodním dnům pro přírodu. Kulturní dům Vltava k této příležitosti připravil ve své zahradě odpoledne plné legrace a poznání. Malí i velcí si vyzkouší svoje dovednosti a vědomosti v dílničkách a hrách. V závěru odpoledne si návštěvníci společně opečou na ohýnku buřty. Vstupné je 35 korun a výtěžek z něj bude věnován Spolku Penthea, který se věnuje chovu a prezentaci dravců.

Noc s Andersenem zve všechny táborníky a milovníky přírody

Kdy: 1. dubna, 17:00

Kde: Městská knihovna, Mělník

Za kolik: -



Městská knihovna a její nebojácné knihovnice zvou odvážné malé čtenáře na dobrodružnou noc s Andersenem. Inspirací bude knížka Rufus zálesák Davida Dolenského, která je malým obrazovým průvodcem pro začínající táborníky a milovníky přírody. Účastníci se dozví, co si zabalit na výpravu do lesa, a zjistí, zda se paní knihovnice bojí spát pod širákem. Zalistují encyklopediemi, naučí se poznávat pár nových rostlin a hub a na dobrou noc si poslechnou audioknihu Tobiáš Lolness Život ve větvích. Vhodné pro děti od 7 do 12 let. Přihlášky jsou k dispozici v knihovně. Před knihovnou bude připraven program se čtením a zpíváním u táboráku.

Nadějní autoři mohou soutěžit

Kdy: Do 30. května

Kde: Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje autorskou literární soutěž v rámci 27. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Literární soutěž je určená všem bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích. do 18 let a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěných ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 17. září.

Michal představí své mazlíčky

Kdy: 2. dubna, 10:00

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: 250 korun



Michal z Kouzelné školky zavítá do společenského domu se zábavným představením Michalovi mazlíčci. Michal si občas myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi. Jeho „plyšáci“, největší mazlíčci, ho ale v představení přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si s nimi může klidně dál. Malí diváci budou s Michalem cestovat časem i prostorem, a tak v jednu chvíli budou v džungli a za chvíli se octnou v Michalově pokojíčku v době jeho dětství. Představení navštíví také jeden speciální Michalův miláček. Děti se pobaví, zasoutěží si a hlavně se budou aktivně podílet na představení.

Výstava naladí na jaro

Kdy: Do 3. dubna

Kde: Regionální muzeum Mělník

Za kolik: Zdarma

Regionální muzeum Mělník ve vstupních prostorech vystavuje fotografie a výtvarné práce žáků i učitelů zabývajících se environmentální výchovou a vzděláváním na ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník a ZŠ Jungmannovy sady Mělník. Výstavu Jaro hledáčkem žáků a učitelů je možné navštívit od úterý do pátku v otevírací době muzea, od 9 do 17 hodin.

NYMBURSKO

Chodci se sejdou v Poděbradech na mezinárodním mítinku

Kdy: 2. dubna

Kde: Poděbrady

Za kolik: -

Další z událostí, které oslavují 550. výročí jmenování Poděbrad na město jsou mezinárodní chodecké závody Poděbrady Walking. Na Lázeňské kolonádě se sejdou mezinárodní závodníci ze Španělska, Francie, Kolumbie a dalších států. Samotný závod tak bude doplněn o bohatý doprovodný program, v jehož rámci se uskuteční veřejné chodecké závody mládeže a legend, běh starosty města a chybět nebude ani populární Atletika pro děti.

Na Huslíku otevřou jaru dveře dokořán

Kdy: 3. dubna, 9:00

Kde: Ekocentrum Huslík, Poděbrady

Za kolik: -



Ekocentrum Huslík u Poděbrad zve na Otevírání jara. Pro účastníky všech generací je připraveno otevírání naučných stezek, pletení pomlázek a vyrábění škvorníku. Program dále nabídne zajímavé informace o jarních jedlých bylinách a jarní jarmark.

„Uklízej jako Mimi a Líza.“ Zbavte nymburskou přírodu odpadků

Kdy: 2. dubna, 9:00

Kde: Nymburk

Za kolik: Zdarma

Jarní úklid města je ozvláštněn, tak aby přilákal i děti a vedl je k pomoci přírodě. Dobrovolníci se sejdou před nymburským kinem, odkud půjdou procházkou k hasičárně a skateparkua poté podél Labe k dokům. Během procházky budou sbírat odpadky do dodaných pytlů. Na děti bude čekat odměna od Mimi a Lízy a budou zařazeny do slosování o vstupenky na premiéru pohádky Mimi a Líza –Zahrada, která se koná 30. dubna v kině společněs workshopem a dětským swapem hraček..

Zámek Veltrusy se těší na návštěvníky s kostýmovanými prohlídkami

Kdy: 2. a 3. dubna, 10:00

Kde: Zámek Veltrusy

Za kolik: Dle zvoleného okruhu



Hlavní zámecká sezóna bude zahájena už v sobotu 2. dubna. Během celého víkendu budou mít návštěvníci jedinečnou příležitost navštívit poprvé po zimní pauze hlavní zámeckou budovu. Navíc je speciálně pro první dubnový víkend připraven prohlídkový okruh, ve kterém jsou propojeny oba okruhy hlavní zámecké budovy Zlaté časy ve službách císařovny a Rodinný život pana hraběte. Provázet budou průvodci v tematických kostýmech.

PŘÍBRAMSKO

Na ples přijďte v pyžamu zdarma

Kdy: 2. dubna, 19:00

Kde: Společenské centrum Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: 120 korun / Zdarma

Pořadatel akce Bohumil Tomek a Město Rožmitál pod Třemšínem připravili na sobotu 2. dubna Pyžamový ples. Ten se uskuteční od 19 hodin ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem. Vstup v pyžamech je zdarma, vstupné pro ostatní je 120 korun. Připravena je bohatá tombola, hrát budou Bosáci a ani letos nebude chybět oblíbený fotostánek SelfieMAT.

Do příbramského kina přichází charismatický Michael Morbius

Kdy: 1. dubna, 20:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 140 korun



Na plátno příbramského kina přichází jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších hrdinů filmového světa značky Marvel, jehož představitelem je Oscarem oceněný Jared Leto. Ten se ve snímku mění v charismatického antihrdinu Michaela Morbiuse. Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch přinese lék, který je však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba.

Velikonoční vajíčka ukrývají říkadla i pohádky

Kdy: 3. dubna, 15:00

Kde: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany

Za kolik: -

Pro příznivce dětských divadelních představení připravil Kulturní dům Josefa Suka na neděli 3. dubna pohádkové pásmo Veselé Velikonoce. Velikonoční zajíček na svém jarním putování má neobyčejná malovaná vajíčka, která v sobě ukrývají nejen lidová říkadla a velikonoční obyčeje, ale také nejednu pohádku. Například jednu veselou na motivy příběhu Jana Drdy o chytrém pasáčkovi vepřů Ondrovi, hodné Dorotce a princezně, která ráda rozdávala hádanky nebo příběh na motivy stejnojmenné pohádky Boženy Němcové – o hrnčíři Matějovi, jeho ženě Majdalénce a jejich úsměvných příhodách.

RAKOVNICKO

Rakovnické kulturní centrum bude patřit tanci

Kdy: 3. dubna, 10:00

Kde: Kulturní centrum, Rakovník

Za kolik: 100 korun

Nezbedný bakalář aneb Memoriál Dr. Václava Černého se uskuteční v neděli 3. dubna v prostorách Kulturního centra Rakovník. Jedná se o již 41. ročník postupové soutěže ve standardních a latinských tancích juniorů a dospělých. Začátek je naplánován na úder 10. hodiny, přičemž veřejnost dá za vstup 100 korun.