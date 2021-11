Zažijte Poslední noc v Socho s mladou modní designérkou

Kdy: 13. listopadu, 10:00–15:00

Kde: Muzeum umění a designu, Benešov

Za kolik: 250 korun

To nejlepší město pro život na zmenšenou mapu si budou moci přijít do Muzea umění a designu Benešov vybudovat děti od pěti do devíti let a v sobotu 13. listopadu od 10 do 15 hodin. Cena je 250 korun včetně oběda, materiálu a pomůcek. Více informací na www.mudbenesov.cz.

Neveklovské kino nabízí českou komedii Přání Ježíškovi

Kdy: 12. listopadu, 20:00

Kde: Kino Neveklov

Za kolik: 130 korun



Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer Anna Polívková a další známí herci nabídnou v neveklovském kině ve snímku Přání Ježíškovi lidské příběhy, ve kterých kromě nadhledu a situační komiky nechybí ani správná dávka romantiky a sentimentu.

Jarmark a bazar Miřetice je po koronavirové pauze opět tady

Kdy: 13. listopadu, 10:00

Kde: Letní parket, Miřetice

Za kolik: Zdarma

Přijďte letos znovu nakoupit, prodat, vyzkoušet, ochutnat a především se opět naživo potkat na akci Jarmark a bazar v Miřeticích. Tato pravidelná akce je oblíbenou tradicí místního obyvatelstva. Na chvíli ji přerušil koronavirus, ale už opět je zde pro své fanoušky na místním Letním parketu.

BEROUNSKO

Světélkový průvod doprovodí svatý Martin, chybět nebude ohňostroj

Kdy: 14. listopadu, 17:00

Kde: Před obecním úřadem, Podluhy

Za kolik: -

Světýlka rozzáří v neděli 14. listopadu obec Podluhy. Uskuteční se zde totiž lampionový průvod. Sraz mají jeho účastníci v 17 hodin před místním obecním úřadem. Následně se vydají v doprovodu samotného svatého Martina na koni na fotbalové hřiště TJ Sparty Podluhy. Zde bude děti čekat plnění různých úkolů. Pro zahřátí budou připraveny teplé nápoje, pochutnat si veřejnost bude moci také na trdelníkách a pochoutkách z grillu. Na závěr akce oblohu rozzáří ohňostroj.

Pořad v Žebráku připomene dobu Učitele národů Komenského

Kdy: 14. listopadu, 16:00

Kde: Kulturní klub, Žebrák

Za kolik: -



Veřejnost bude moci v neděli zhlédnout a vyslechnout pořad Via vitae Comenius. Jedná se o hudební pásmo propojující hudbu a slovo, přibližující nám zajímavým způsobem život a dobu Jana Amose Komenského. V pořadu zazní barokní tvorba od A. V. Michny z Otradovic, J. Dowlanda, J. Pachelbela, D. Scarlattiho, J. S. Bacha, J. Haydna, J. Ganzera, J. Macka a dalších autorů.

Chcete se bát? Vyrazte do Olešné

Kdy: 13. listopadu, 17:00

Kde: Mateřská škola, Olešná

Za kolik: -

V Olešné se v sobotu koná strašidelná stezka, která bude zároveň spojena s lampionovým průvodem. Ten začíná v 17 hodin u místní mateřské školy. O hodinu později, tedy v 18 hodin, se budou moci malí nebojsové postupně vydat na strašidelnou stezku. Cesta plná překvapení a strachu začíná v parku u Vacherlonů.

Lampionový průvod zakončí kulturou a špekáčky

Kdy: 13. listopadu, 16:45

Kde: Rybníček na Drahách, Otročiněves

Za kolik: -



Svatomartinský lampionový průvod vyrazí v sobotu 13. listopadu do ulic Otročiněvsi. Sraz mají zúčastnění se světýlky v 16:45, a to u rybníčka na Drahách. Průvod vychází v 17 hodin, přičemž jeho cesta povede okolo hřbitova až na náves. Zde bude pro veřejnost připraven kulturní program, teplý nápoj a také opékání špekáčků.

BOLESLAVSKO

Benátečtí přivítají svatého Martina průvodem a bohoslužbou

Kdy: 14. listopadu, 15:30

Kde: Ulice Rabova, Benátky nad Jizerou

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Svatého Martina na koni přivítají v Benátkách v neděli Svatomatrinskou slavností. Na konci ulice Rabova směrem k Dražicícm, kde se sejdou účastníci akce k pozdějšímu průvodu, se budou děti moci svézt na koni. Průvod následně v 16 hodin vyrazí po cyklostezce ke kostelu sv. Martina v Dražicích, kde se od 17 hodin odehrají zpěvy a slovo sv. Martina. A nakonec bude následovat dobrodružná hra pro děti hledání svatomartinského pokladu, možnost občerstvit se a hudební program.

Svijanský zámek se otevře na netradiční noční prohlídku

Kdy: 12. listopadu, 19:30

Kde: Zámek Svijany

Za kolik: 90/140 korun



Byli jste už někdy na zámku po setmění? Navštivte noční komentovanou prohlídku Zámku Svijany s archeologem Mgr. Petrem Brestovanským, který vedl tým archeologů, kteří měli na starost vykopávky spojené se zámkem Svijany před jeho rekonstrukcí. Rezervovat si místo je možné telefonicky na čísle 481 770 703 či e-mailem na adrese info@zameksvijany.cz.

Filmy zavedou na cesty po světě

Kdy: 13. listopadu, 16:00

Kde: Vzdělávací centrum Na Karmeli, Mladá Boleslav

Za kolik: 120 korun

Vzdělávací centrum Na Karmeli hostí oblíbený mezinárodní filmový festival Snow Film Fest přinášející velkou dávku dobrodružství, napětí, odhodlání a výkonů! Také letos nabídne ty nejlepší zimní cestovatelské a sportovní filmy z celého světa. Na programu jsou: K2 – The Impossible descent, Viktor Beránek – Zamyslenia nad životom, Crossing Lebanon, Float to Ski Persian Lines, Horse Piste. Celodenní vstupné je 120 korun.

Zvedněte oči ke hvězdám

Kdy: 12. listopadu, 18:00

Kde: Hvězdárna města Mladá Boleslav

Za kolik: -



Hvězdárna v Mladé Boleslavi zve na přednášku a následné pozorování planet, dvojhvězd, hvězdokup, mlhovin a povrchu Měsíce. O vývoji pozemní astronomie, jejích největších problémech, výzvách a řešeních bude přednášet dr. Soňa Ehlerová z Akademie věd ČR.

KLADENSKO

Výstava modelů se v Kladně uskuteční už podevatenácté

Kdy: 13. listopadu, 9:00

Kde: Dělnický dům, Kladno

Za kolik: 100 korun

Dělnický dům Kladno bude v sobotu patřit modelům. Koná se zde totiž již 19. ročník soutěžní výstavy Model–kit–Kladno. Soutěžit o ceny budou junioři a dospělí. V rámci akce bude připraven workshop, ukázka železničního modelářství nebo military. Občerstveni je zajištěno. Zúčastnění budou mít možnost si na místě zakoupit modelářské potřeby a stavebnice. Vstupné na výstavu, která bude přístupná od 9 do 17 hodin, je 100 korun za dospělého. Děti do 15 let a senioři nad 65 let mají vstup zdarma.

Kladenské kino hostí burzu hraček

Kdy: 13. listopadu, 9:00

Kde: Kino Sokol, Kladno

Za kolik: Zdarma, prodejci 50 korun



V sobotu ožije kladenské kino Sokol burzou hraček. Příjem věcí je v pátek 12. listopadu od 17:00 do 18:30. Do burzy je možné dát pouze 30 kusů hraček na osobu. Každá hračka musí být náležitě označena. Zájemci se mohou přihlásit na mailu svandrlikovaiveta@gmail.com. Poplatek za možnost prodeje je 50 korun.

Děti na podzimní stezce čeká řada zábavných úkolů

Kdy: 13. listopadu, 13:00

Kde: Ulice Vašíčkova, Kladno

Za kolik: 50 korun

Na hravou podzimní stezku se budou moci vydat rodiče s dětmi od 3 do 6 let. Akce, kterou pořádá Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, startuje v Rozdělově Na Cimrmanském, tedy v ulici Vašíčkova. Vydat se na stezku bude možné v době od 13 do 15 hodin. Na zúčastněné v lese čekají různé úkoly, které budou plnit podle hrací karty a mapy. Na akci je třeba přihlásit se předem, a to prostřednictvím telefonu: 312 245 333 nebo zasláním zprávy na e-mail: veronika.modlingerova@nsev-kladno.cz.

Retro výstava přiblíží veřejnosti hračky značky Fatra

Kdy: Do 30. ledna 2022

Kde: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Za kolik: 25/50 korun



Originální a nadčasový vzhled hraček Fatra budou moci obdivovat ti, kteří dorazí na výstavu do Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. „Retro výstava obsahuje hračky z archivu firmy Fatra, které jsou mezi sběrateli méně známé a dostupné. Dále je doplněna populárními nafukovacími hračkami nebo hračkami z PVC a gumy. Vystaveny budou nejen hračky slavné české designérky Libuše Niklové, ale i současných návrhářů,“ uvádí muzeum. Součástí výstavy, která je přístupná od 12. listopadu do 30. ledna příštího roku, je i herní koutek s možností zakoupení hraček. Otevření výstavy je bez vernisáže.

KOLÍNSKO

V kolínském divadle si užijete Dovolenou paní Josefy

Kdy: 12. listopadu, 19:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 290–400 korun

Divadlo Ungelt Praha zahraje v Kolíně. Milá francouzská komedie o tom, že není manželství, které by nedokázala zachránit srdečná a velmi výřečná hospodyně. Hrají: J. Smutná, T. Nekudová, R. Valenta.

V Brodě se bude hledat pan sova

Kdy: 13. listopadu, 15:00

Kde: Kulturní dům Svět, Český Brod

Za kolik: 150–200 korun



"Pozor, pozor! Vyhlašujeme pátrání. Hledá se pan sova! Neviděli jste ho? A vy? A vy? Nikdo? Ale já už ho vidím, je přeci támhle! Vydejte se na dobrodružnou cestu ve stopách pana sovy a podělte se o zážitky a dojmy z dobrodružství každodenního života," zvou pořadatelé tohoto interaktivního představení pro rodiny s dětmi od 4 let.

V Kostelci na vás čekají Svatomartinské slavnosti

Kdy: 13. listopadu, 11:11

Kde: Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Zdarma

Užijte si tradiční slavnosti v Kostelci. Vonět budou pečené husy, zapijete je svatomartinským vínem a k tomu si poslechnete cimbálovku.

Dětem se v pohádce ukáže vodník Česílko

Kdy: 14. listopadu 15:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 60–70 korun



Zlínské Divadlo Scéna zahraje známou večerníčkovskou pohádku o chytrém vodníkovi, který pomůže víle, aby si nemusel vzít Knížepána.

Svatomartinskou slavnost v Rostoklatech zahájí farář

Kdy: 14. listopadu 13:00

Kde: Kostel sv. Martina, Rostoklaty

Za kolik: Zdarma

Ve 13 hodin zahájí slavnosti pan farář Martin Sklenář. Poté vás čeká mše svatá, zvonění na zvon, zdravice starosty, představení dřevořezu Panny Marie Klatovské a obnovené kazatelny, koncert Collegium Cantantium, představení knihy o kostele od Jana Psoty, hry pro děti, výstava, drobné občerstvení, prodej knih a možná přijede svatý Martin na bílém koni.

Nakupte si na Flermarketu

Kdy: 14. listopadu, 9:30

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: Vstupné dobrovolné



Budete mít možnost poznat prodejce z blízkého i vzdáleného okolí, nakoupit originály tvořené s láskou, nebo si zatvořit v dílničkách. Na jednom místě se nás sejde přes padesát prodejců. Najdete nový kousek do šatníku pro děti i dospělé, šperky, pásky, čelenky, brože i kabelky. Luxusní marmelády, salsy i sirupy. Přírodní kosmetiku, hračky i vše pro nejmenší, bytové a zahradní doplňky, keramiku, polštářky a mnohem víc.

KUTNOHORSKO

Dominik Běhal vystavuje v Galerii Felixe Jeneweina

Kdy: 12. listopadu, 17:00

Kde: Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora

Za kolik: Zdarma

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory připravila na vernisáž výstavy Dominika Běhala The eight story of the fifth day. Autor rozvíjí tradiční malířské žánry krajiny, zátiší nebo interiéru, které v jeho obrazech nabývají různých podob: výjevů ze zámeckých zahrad, atmosférických fragmentů architektury a dalších.

Poznejte svoje město se skřítkem Chytrolínem

Kdy: Do 14. listopadu

Kde: Spolkový dům, Zruč nad Sázavou

Za kolik: -



Vezměte své děti či vnoučata a přijďte si se skřítkem Chytrolínem potrápit hlavičku do Spolkového domu ve Zruči nad Sázavou. Celý týden, tedy i o víkendu, od 8. do 14. listopadu od 10 do 18 hodin je připraveno deset stanovišť s úkoly, kde se dozvíte zajímavosti o Zruči a okolí. Bloček a tužku sebou.

V Dobříši vystoupí klarinetové kvarteto Clarinet factory

Kdy: 12. listopadu, 20:30

Kde: Kulturní středisko, Dobříš

Za kolik: 270/300 korun



Koncert hudebního tělesa Clarinet factory bude jedním z vrcholů letošního hudebního programu Kulturního střediska v Dobříši. Na hudební scéně je toto klarinetové kvarteto už přes pětadvacet let, koncertuje po celém světě a spolupracuje se známými osobnostmi ze světa muziky. V jejich novém albu Pipers se přiklánějí k elektronice. Mezinárodně oceňovaný kvarteto tak pokračuje v objevné cestě za možnostmi zvuku klarinetů i hudby obecně. Vstupné je 270 korun v předprodeji a 300 online a na místě.

V Opatovicích vystoupí v kostele Ondřej Jiskra a Daniel Jun

Kdy: 14. listopadu, 16:00

Kde: Evangelický kostel, Opatovice

Za kolik: -



Ondřej Jiskra a Daniel Jun vystoupí v Evangelickém kostele v Opatovicích u Zbýšova v neděli 14. listopadu od šestnácti hodin. Na programu budou skladby A. Jorgensena, O. Blahy, G. Gershwina, L. Armstronga a další. Akci pořádá farní sbor Československé církve evangelické.

MĚLNICKO

Divadelní přehlídka nabídne plejádu amatérských inscenací

Kdy: Do 14. listopadu

Kde: Společenský dům a Komorní divadélko Lípa, Neratovice

Za kolik: 85/200 korun

Ve čtvrtek začne v Neratovicích první ročník divadelní soutěžní přehlídky Divadelní salon paní Ljuby. Milovníci divadla mohou zavítat na několik soutěžních představení ve Společenském domě a Komorním divadélku Lípa. Slavnostní zahájení přehlídky se odehraje ve čtvrtek v 19 hodin ve Společenském domě a hned bude následovat představení Láska mezi nebem a zemí. Dalšími představeními, na které se diváci mohou těšit jsou : Dokonalá svatba, Madam Colombová zasahuje, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Nejkrásnější válka, Strange love, Potřetí bych umřít nechtěl a Tajemný hrad v Karpatech. Slavnostní zakončení a vyhlášení se odehraje v neděli ve Společenském domě od 18:30. Vstupné na jednotlivá představení stojí 85 korun, abonentku na všechna představení pořídíte za 200.

Svatého Martina v Mělníku přivítají lampiony, šerm a hudba

Kdy: 12. listopadu, 17:00

Kde: Náměstí Míru, Mělník

Za kolik: -



Již 25. ročník Průvodu svatého Martina se odehraje tento pátek v podvečer v Mělníku. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a ohňová vystoupení skupin Akvilo a Bohemia Sanguis, hudební program zajistí žáci II. C ZŠ Jungmannovy sady pod vedením Mgr. Radky Kolačné. Žáci základní školy budou také prodávat své výrobky na charitativním jarmarku. Výtěžek z prodeje bude tradičně věnován na konto Stonožka a další charitativní projekty. Lampionový průvod vyjde v 17.15 od ZŠ Jungmannovy sady. Trasa povede Tyršovou ulicí, ulicí 5. května pod Pražskou branou na náměstí Míru.

Hra přiblíží Čapkovy povídky

Kdy: 12. listopadu, 10:00

Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Za kolik: 90 korun

Divadlo SemTamFór přichází s představením plným detektivních příběhů z pera jednoho z nejznámějších českých spisovatelů. Inscenace Povídky z jedné a druhé kapsy se snaží nejen představit poutavou formou některé z povídek Karla Čapka, ale seznámit diváky i s filozofií, kterou Čapek vyznával – s pragmatismem a relativismem.

Vydejte se na Plavby po planetě

Kdy: 12. listopadu, 19:00

Kde: Kulturní a společenské středisko, Lužec nad Vltavou

Za kolik: 200 korun



Cestovatel Jiří Kolbaba zve do lužeckého kulturního a společenského střediska na přednášku Plavby po planetě. „Většina lidí nosí v sobě cestovatelské a objevitelské touhy. 70% planety je pokryto vodami všeho druhu. Správný dobrodruh se nemůže vyhnout různým formám plaveb ve slaných či sladkých vodách všech kontinentů. V netradičním pořadu ukážeme mnoho druhů plavidel od domorodců,“ zní pozvánka organizátorů.

NYMBURSKO

Přivítají svatého Martina s trhy

Kdy: 13. listopadu, 10:00

Kde: Zámek, Poděbrady

Za kolik: -

Sobota bude na zámku v Poděbradech patřit Svatomartinským trhům. Kromě stánků s nejrůznějším zbožím a občerstvením se mohou návštěvníci těšit na příjezd Martina na bílém koni, který na trhy zavítá v 11 hodin, otevření letošního Svatomartinského vína, samozřejmě v symbolických 11:11, a na odpolední hudební doprovod cimbálové muziky Réva. Pro příznivce piva bude připraven také Svatomartinský pivní speciál.

Získá hastrmanka srdce prince? To ukáže pohádka

Kdy: 13. listopadu, 14:30

Kde: Hálkovo městské divadlo Nymburk

Za kolik: 120 korun



Hálkovo městské divadlo Nymburk přináší premiéru nové pohádky O malé hastrmance. Pohádka je rozmarnou a rozezpívanou variací na příběhy malých mořských víl a rusalek.Také malá hastrmanka, přes varování starého hastrmana, zahoří nejprve zvědavostí po lidském světě a poté se zakouká do prvního člověka, kterého u rybníka potká – prince z nedalekého zámku. Ten je však, jak se zdá, předurčen stát se manželem vdavekchtivé princezny, která je mu všude v patách. Aby byla malá hastrmanka princezně nápadnici rovnocennou soupeřkou, musí podstoupit kosmetické kejkle staré čarodějnice a posléze i hejkalův hlasový kurs… Bude to stačit k získání princovy lásky? Závěr hry dává každopádně zapomenout na tragické konce hastrmančiných literárních i divadelních předchůdkyň.

V kostele zazpívá Pavel Hybeš

Kdy: 13. listopadu, 15:00

Kde: Kostel sv. Václava, Veleliby

Za kolik: -

Občanské sdružení „Veleliby 08“ zve na recitál folkového zpěváka Pavla Hybeše. Vystoupení se uskuteční v místním kostele sv. Václava. V programu zazní nejen trampské a folkové písničky, ale dojde i na adventní či vánoční melodie.

Vydejte se na letní dovolenou s Addamsovic rodinkou

Kdy: 13. listopadu, 17:00

Kde: Zámecký biograf, Poděbrady

Za kolik: 130 korun



Zámecký biograf ovládne v sobotu nejpodivnější rodinka na světě. Kino si připravilo promítání animovaného snímku Addamsova rodina 2, ve kterém se titulní hrdinové vydávají na letní dovolenou. Toto nové dobrodružství je značně nevšední nejen pro všechny členy řečené rodiny, ale hlavně pro všechny šťastlivce i nešťastníky, se kterými se Addamsovi na svých cestách setkají.

Zavítejte do světa loutek

Kdy: Do 31. ledna 2022

Kde: Městský úřad, Nymburk

Za kolik: -

Foyer hlavní budovy městského úřadu se proměnilo v expozici loutkových animovaných filmů. Výstava Trojhlas odhaluje zákulisí tvorby studentských filmů Dcera, Betonová džungle a Noctuelle. Návštěvník se octne mezi reálnými loutkami, kulisami a filmovými scénami zachycenými v inscenovaných diorámách. Mezi vystavenými předměty budou také loutky z Fimfára.

PŘÍBRAMSKO

Vyzkoušejte si život ve tmě

Kdy: 13. listopadu, 10:00

Kde: Černá kavárna, Příbram

Za kolik: Zdarma



Očima získáváme až 80 % informací. Bez pomoci zraku není jednoduché vypít kávu, nalít vodu nebo si pochutnat na dortíku. Přijďte si na chvíli vyzkoušet život ve tmě do Černé kavárny v Příbrami. Posedíte, otestujete si ve tmě hmat, sluch i čich, zahrajete si nejrůznější hmatové stolní hry, a v prostorech před kavárnou si pomocí bílé hole, vysílačky a zvukové signalizace dojdete pro odměnu.

Zažijte Poslední noc v Socho s mladou modní designérkou

Kdy: 12. listopadu, 20:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 140 korun



Co přinese Poslední noc v Socho mladé dívce, která se zajímá o módní design? Záhadně vstoupí do šedesátých let, kde se setkává se svým idolem, oslnivou rádoby zpěvačkou. Ale Londýn v šedesátých letech není tím, čím se zdá, a zdá se, že se čas rozpadá se stinnými následky.

RAKOVNICKO

Jazzový večer obstarají Sestry Havelkovy, 6tet a Brass Band Rakovník

Kdy: 12. listopadu, 20:00

Kde: Tylovo divadlo, Rakovník

Za kolik: 150 korun

Ve foyer Tylova divadla v Rakovníku se koná již 66. Jazzový večer. V rámci programu vystoupí Sestry Havelkovy, 6tet a Brass Band Rakovník. V případě prvního uskupení se veřejnost může těšit na dámy, které se věnují především swingu 20. a 30. let, který interpretují s autentickou nostalgií a vytříbeným citem pro duch doby. 6tet složený z 6 ženských hlasů a 3 doprovodných muzikantů z Velkého Meziříčí posluchače zavede do folkových vod. Brass Band Rakovník pak hraje ortodoxní dixieland nebo-li neworleánský jazz ve stylu 20. a 30. let minulého století.

Svatý Martin přiveze do Křivoklátu dvojici filmů a moravské víno

Kdy: 13. listopadu, 17:30

Kde: Biograf Sokol, Křivoklát

Za kolik: 100/60 korun



Biograf Sokol bude hostit svatomartinské setkání, které bude zpestřeno promítáním. Zahájení akce je na programu v 17:30 hodin, přičemž o půl hodiny později začne promítání dokumentárního snímku bratrů Tomáše a Milana Bednaříkových s názvem Příběh křivoklátského podhradí. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z něj půjde na podporu aktivit Sokola Křivoklát. Druhým filmem, který bude v sobotu promítnut, pak je francouzská romantická komedie z roku 2017 Dokud nás svatba nerozdělí. Vstupné je 100 korun za dospělého a 60 korun za dítě. Kromě promítání se veřejnost může těšit také na různé svatomartinské dobroty. Tou hlavní budou svatomartinská vína ze čtveřice vinařství. Občerstvení bude zajištěno formou takzvaného potluck, tedy setkání, kde se každý host podělí o svůj domácí pokrm s dalšími hosty. Parkování zúčastněných je možné na dvoře sokolovny, tedy na adrese Křivoklát 49.

Broučci se vydají na poslední let

Kdy: 12. listopadu, 17:00

Kde: Před školou, Čistá

Za kolik: -

Poslední let broučků. Tak se jmenuje akce, která se uskuteční v pátek v Čisté. „Rozloučíme se s létem a přivítáme zimu. Sraz broučků s lampiony a jinými všemožnými světýlka je v 17 hodin před školou,“ uvedli pořadatelé s tím, že cílem této procházky bude sportovní areál. Zde si zúčastnění užijí malý ohňostroj.

Děti roztančí Bára Ladrová

Kdy: 14. listopadu, 15:00

Kde: Kulturní centrum, Nové Strašecí

Za kolik: 30/45 korun



Děti z Nového Strašecí a okolí si budou moci užít Halloweenské disco s Bárou Ladrovou. Oblíbená dětská bavička bude s malými návštěvníky zpívat a tancovat v Novostrašeckém kulturním centru. Za vstupné děti zaplatí 30 korun, jejich dospělý doprovod pak o 15 korun více, tedy 45 korun.