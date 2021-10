Vypravte se za povidlovým koláčem

Kdy: 16. října, 6:00–12:00

Kde: Benešov

Za kolik: 30/25/5 korun

Účastníkem 41. ročníku dálkového a turistického pochodu Za povidlovým koláčem se můžete stát už tuto sobotu. Start je u školní jídelny Jiráskova ulice v Benešově. V rámci pochodu se můžete nově zapojit do soutěže s projektem Česky pěšky a vyhrát hodnotné ceny. Informace najdete na soutěžních kartách, které obdržíte u registrace nebo na webu www.ceskypesky.cz. Dále je možné se zúčastnit běhu na akci Běžecká turistika, plnit podmínky turistického odznaku Benešovsko, městských tras Okolím Benešova a Po stopách Ferdinanda a projektu Dvoustovka. Více na tel. 721 712 649.

Včelaři z Ouběnic slaví už 70 let

Kdy: do 20. listopadu

Kde: Olbramovice

Za kolik: Vstupné dobrovolné

V olbramovickém špejcharu si mohou návštěvníci prohlédnout včelařskou výstavu pořádanou k 70. výročí založení včelařského spolku Ouběnice. Expozice je otevřena každou středu od 15 do 18 hodina každou sobotu od 13 do 16 hodin. Skupiny se případně mohou na výstavu objednat na telefonním čísle 733 324 811. Vstupné je dobrovolné a výtěžek z výstavy poputuje jako charitativní příspěvek Marušce Buriánkové ze Zahradnic.

Přispějte svou aktivitou k obnově lesa

Kdy: 16. října, 10:00

Kde: Benešov

Za kolik: Zdarma

Lesy České republiky připravily na sobotu 16. října od 10 hodin druhý Den za obnovu lesa. Je to den, který lidi znovu spojí v úsilí čelit mimořádné kalamitě v našich lesích tím, že společně tento den budeme opět po roce pokračovat ve výsadbě nových lesů, které budou růst po další generace. Kromě výsadby sazenic si můžete vyzkoušet i lesnické dovednosti, prověřit si své znalosti a v příjemném prostředí se také určitě dobře pobavíte. Vyberte si 16. října některou ze třinácti lokalit nejblíže svému bydlišti a zasaďte symbolicky třeba jen jedinou sazeničku! O účasti známých osobností vás budeme průběžně informovat. Více informací naleznete na webových stránkách sazimelesynovegenerace.cz.

BEROUNSKO

Draikádu si užijí děti z Králova Dvora i okolí

Kdy: 17. října, 13:00

Kde: Bora, Králův Dvůr



K podzimu neodmyslitelně patří jedna aktivita – pouštění draků. A právě tu si budou moci užít lidé v neděli 17. října v Králově Dvoře. Pouštět papírové draky budou všichni společně od 13 hodin v lokalitě Bora, přičemž příchozí cesta vede od ZŠ Králův Dvůr. Vše začne úderem 13. hodiny prezentací, o půl hodiny pak následuje samotná soutěž v létání draků. Vyhodnocení výsledků je na programu v 15 hodin, následovat bude ukázka Letecko-modelářského klubu 216. Na závěr akce si všichni společně budou moci opéct špekáčky.

Dobrovolní hasiči ze Žebráku budou slavit narozeniny sboru

Kdy: 16. října, 13:00

Kde: Kulturní dům, hasičská zbrojnice, Žebrák

Velká sláva se uskuteční v sobotu 16. října v Žebráku. Místní dobrovolní hasiči totiž slaví už 140 let od založení jejich sboru. Program odstartuje ve 13 hodin, na kdy je naplánována slavnostní schůze SDH Žebrák v místním kulturním domě. Následovat bude od 14.30 hodin slavnostní předání nového zásahového automobilu v prostorách hasičské zbrojnice. Nový vůz CAS 20 Scania bude zároveň na místě požehnán. Kromě toho bude slavnostně otevřena také přístavba garážového stání.

Veřejnost se vydá po stopách sopek a zkamenělin prvohorního moře

Kdy: 16. října, 10:00

Kde: Klášter, Svatý Jan pod Skalou



Hned dvakrát v tomto měsíci se mohou zájemci vydat s odborníkem poznávat geologické zajímavosti Berounska. První z akcí se koná již v sobotu 16. října ve Svatém Janu pod Skalou. Mgr. Pavel Bokr představí geologicky hodnotné lokality a popíše jevy, které formovaly krajinu Českého krasu. Zúčastnění se vydají za sopkami a zkamenělými pozůstatky prvohorního moře„Vyzkoušíte si také hledání zkamenělin přímo v terénu, nalezené fosilie si můžete odnést domů, vedoucí exkurze vám je určí a popíše. Vhodné pro rodiny s dětmi, pro zájemce o geologii i pro naprosté laiky,“ uvádí Muzeum Českého krasu v Berouně. Sraz je v 10 hodin u pramene sv. Ivana u kláštera ve Svatém Janu pod Skalou.

Iva Bittová rozezní v pátek Hořovice

Kdy: 15. října, 20:00

Kde: Klub Labe, Hořovice

Za kolik: 250 korun

Hořovický Klub Labe bude v pátek 15. října hostit koncert zpěvačky a houslistky Ivy Bittové. Jedna z nejvýraznějších osobností české alternativní scény dosáhla ve spolupráci se skladatelem a bubeníkem Pavlem Fajtem mnoha úspěchů na evropských scénách progresivní hudby. Koncert této rodačky z Bruntálu si bude moci vyslechnout hořovické publikum od 20 hodin.

BOLESLAVSKO

Milovníci kávy, čokolády a čaje se mohou těšit na festival

Kdy: 16. října, 10:00

Kde: Dům kultury, Mladá Boleslav

Za kolik: 50 korun

Již popáté do Domu kultury v Mladé Boleslavi zavítá Festival kávy, čokolády a čaje. Návštěvníci festivalu se budou moci těšit na stánky s nejrůznějšími dobrotami z kaváren a od cukrářů, které budou moci ochutnat nebo si je zakoupit, či na čokoládovou fontánu. Jako doprovodný program bude připravena kuchařská show Pavla Vedrala, ve které předvede v 11:30 přípravu slaného jídla a ve 14:00 přípravu sladkého či barista coffe show s tvorbou latte art. K tanci a poslechu zahraje v průběhu celého dne několik půlhodinových setů kapela Lady Praga a celou akcí bude provádět moderátor Petr Plintovič.

Hrad se vrátí v čase do dob středověkých i pravěkých

Kdy: 16. října, 10:00

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Nadšení amatérští historikové se sejdou v sobotu v Muzeu Mladoboleslavska na místním hradě, aby společně oslavili Mezinárodní den archeologie. Součástí letošního programu bude mimo jiné pravěká olympiáda pro děti a rodiče, v níž se týmy utkají v disciplínách, jejichž tradice sahá až na samý začátek lidstva hodu oštěpem, střelbě z luku, rozdělávání ohně i dalších. Návštěvníci se také dozvědí jaké jsou výsledky průzkumu tajné chodby ochutnají dobovou kuchyni, vyzkouší si psaní husím brkem, vyrazí si minci či navštíví ordinaci středověkého „felčara“. Začátek Dne archeologie ohlásí v 10:00 výstřel z děla!

Venom se v novém filmu setkává s dalším symbiontem

Kdy: 16. října, 20:00

Kde: Kino, Mnichovo Hradiště

Za kolik: 130 korun

Kino v Mnichově Hradišti zve na akční sci-fi Venom 2: Carnage přichází. Po prvním dílu, ve kterém se musel novinář Eddie Brock hraný Tomem Hardym vyrovnat s mimozemským symbiontem Venomem, který se usídlil v jeho těle, se tahle dvojka vrací na plátna kin, aby zabránili katastrofě. Tu by mohl mít na svědomí masový vrah Cletus Casady, jehož tělo ovládl jiný mimozemský symbiont jménem Carnage a který utekl z vězení.

Zámecký klubík se ukáže v novém

Kdy: 15. října, 15:00

Kde: Zámecký klubík, Bělá pod Bezdězem

Zámecký klubík se představuje v novém kabátu. Návštěvníci se sejdou v nově zrekonstruovaných prostorách, ve kterých si užijí pohádkuo netradiční víle Vivi, dílničku, ve které si vyrobí loutku nebo osobitý šperk, a množství písniček od Aničky letadýlko. Každý si může pohrát s megabublinami a od půl šesté si děti a vlastně i dospělí budou moci zaskotačit na malé diskotéce. Zpívat bude Luisa Jírová. K tomu všemu bude připraveno i malé pohoštění.

KLADENSKO

Horkýže slíže přivezou do Kladna nové album, hostem budou Reckless

Kdy: 16. října, 20:00

Kde: Dům kultury, Kladno

Za kolik: 385 korun

Alibaba a 40 krátkych songov 2. Tak se jmenuje nové album oblíbené slovenské punk-rockové skupiny Horkýže slíže. A právě u příležitosti vydání nového CD bude parta kolem Petra „Kuka“ Hrivňáka koncertovat v Domě kultury Kladno. Hostem bude skupina Reckless.

Libušínská drakiáda nabídne zábavný program. Třeba i střelbu z luku

Kdy: 16. října, 14:00

Kde: Libušín

Český svaz ochránců přírody Kladensko pořádá v sobotu Libušínskou drakiádu. Akce se odehraje na louce u kostela svatého Jiří. Ti, kteří dorazí, budou moci soutěžit v pouštění papírových draků. Kromě toho budou pro všechny zúčastněné připraveny také další aktivity, jako je například střelba z luku. Na závěr si veřejnost bude moci u táboráku upéci špekáček. Kromě toho budou možné také prohlídky tamního kostela a dřevěné zvonice nebo procházka naučnou stezkou. Akce se koná za každého počasí, v případě bezvětří bude připraven náhradní program.

Veřejnost oslaví Den stromů vycházkou na Vinařickou horku

Kdy: 16. října, 9:00

Kde: Kaplička, Vinařice



Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna pořádá v sobotu akci ke Dni stromů. Zájemci o účast se sejdou v 9 hodin u vinařické kapličky, přičemž následně na ně čeká vycházka na Vinařickou horku. Cestou si budou moci užít odborný výklad o významu stromů v přírodě a jejich využívání člověkem včera i dnes. Po cestě budou připraveny i aktivity pro děti od 6 let. Na akci je nutné se předem přihlásit, a to na telefonním čísle 312 245 333 nebo na e-mailu info@nsev-kladno.cz.

Velké slánské dýňování zapíše třetí ročník

Kdy: 15. října, 15:30

Kde: Masarykovo náměstí, Slaný

Říjen je obdobím Halloweenu a zároveň také dýní. A ve Slaném bude právě dýním patřit páteční odpoledne, na místním Masarykově náměstí totiž Domov dětí a mládeže Ostrov Slaný pořádá takzvané Velké slánské dýňování. Třetí ročník této akce začíná v 15.30 hodin. „Přijďte si užít podzimní odpoledne. Čeká vás pohádka, dlabání dýní, tvořivé podzimní dílničky, strašidelná stezka, food carving, ohňová show, živá hudba a mnoho dalšího,“ uvedli pořadatelé.

KOLÍNSKO

Kostel Nejsvětější trojice nabízí Ráj srdce

Kdy: 17. října, 17:00

Kde: Kostel Nejsvětější trojice, Český Brod

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Farní sbor Českobratrské církve evangelické vás zve na nedělní autorské provedení hudebně literární perfomance Petra Štěpána inspirované Komenského Rájem srdce. Úryvky z Komenského textu přednese R. Kvíz. Veřejnosti bude tímto způsobem také představen nový interiér kostela Nejsvětější Trojice v Českém Brodě. Vstupné bude věnováno mobilnímu hospicu Nablízku v Lysé nad Labem.

Techtle Mechtle uvádí Nemocnici na pokraji zkázy

Kdy:17. října, 19:00

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 310 korun

Oblíbená travesti show přijíždí znovu do Kolína, tentokrát s novým zábavným pořadem nazvaným Nemocnice na pokraji zkázy. Každý si vyzkoušel za život už několikrát roli pacienta na vlastní kůži. Málokdo ale ví, jak to chodí z té druhé strany. Během tohoto pořadu budete mít možnost nahlédnout pod pokličku do nemocnice, která si žije tak trochu vlastním životem. Zdravotní sestřička Jiřina je sice od rány, pacienti jí často lezou krkem, ale i přesto má svoji práci ráda. Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami z nemocničního prostředí, plný známých melodií a písniček, s výpravou více než sedmdesáti kostýmů a divadelní scénou. Travesti revue Techtle Mechtle a Kočky je aktuálně nejúspěšnější českou travesti skupinou a většina jejich pořadů je vyprodána dlouho dopředu. Představení této skupiny se těší za poslední roky stále větší oblibě, a proto připravují vždy dva nové pořady ročně.

Nad školou v Českém Brodě budou létat draci

Kdy: 16. října, 14:00

Kde: ZŠ Žitomířská, Český Brod

Za kolik: 20 korun

Užijte si s děti zábavné odpoledne plné sportovních disciplín. Leccos a Psohlavci 14 pro vás totiž připravili již osmnáctý ročník oblíbené Drakiády.

Arboretum otevírá své dveře

Kdy: 16. a 17. října

Kde: Arboretum, Kostelec nad Černými Lesy

Za kolik: Zdarma

Arboretum Fakulty lesnické a dřevařské v Kostelci vás zve na Dny otevřených dveří. Nabízí se vám tak jedinečná možnost prohlédnout si nádhernou zahradu i její okolí.

KUTNOHORSKO

Radosti života najdete až do konce roku ve vrdské knihovně

Kdy: do 31. prosince

Kde: Vrdy

Za kolik: Zdarma

Potěšit oko a duši výstavou obrazů s názvem Radosti života můžete až do konce roku v Knihovně F. V. Lorence Vrdy. Akci pořádá knihovna ve spolupráci s autorským obchodem Pruhovaný kocour. Během ní bude možné zakoupit i diáře, kalendáře a další suvenýry s motivy výstavy.

Svá díla vystaví Jan Stolín

Kdy: 17. října, 19:00

Kde: Kutná Hora

Výstava Konfigurace Jana Stolína, kterou budou mít možnost návštěvníci zhlédnout v Galerii Středočeského kraje Kutná Hora od 17. října do konce ledna příštího roku, je instalací sestavenou z různě velkých hranolů, umístěných na zvýšené platformě. Společně vytvářejí minimalisticky cítěnou kompozici. Instalace má samostatné výtvarné kvality, zároveň má však specifické téma: rozvržení a proporce jednotlivých prvků mají evokovat soubor, který je tematizován jednak sám o sobě, jednak je míněn jako svého druhu expozice „nepřítomných soch“.

O Květech zla přednáší literární historik a překladatel Jiří Pelán

Kdy: 16. října, 17:00

Kde: GASK Kutná Hora

Za Kolik: 80 korun



Přednášku literárního historika a překladatele Jiřího Pelána o jedné z nejvýznamnějších knih moderní poezie Květy zla, které autorem je Charles Baudelaire, si budou moci zájemci poslechnout v sobotu 16. října od sedmnácté hodiny v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Verše zazní v přednesu básníka J. H. Krchovského. Místem konání je Barokní lékárna, vstupné je 80 korun a sleva 10% pro držitele Family nebo Zlaté karty Přítele GASK. Rezervace je nutná na emailu pokladna-KH@gask.cz nebo 725 377 433 do 15. října do 18 hodin.

MĚLNICKO

Street food z česka i světové chutě ochutnáte v Neratovicích

Kdy: 16. října, 10:00

Kde: Náměstí Republiky, Neratovice

Za kolik: Zdarma

Neratovické náměstí Republiky v sobotu zaplní stánky Street food festivalu. Návštěvníci se mohou těšit na mix chutí světových kuchyní ale i té české a dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva.

Mezinárodní den archeologie oslaví procházkou

Kdy: 16. října, 10:00

Kde: Zámka u Bohnic

Za kolik: Zdarma

Regionální muzeum Mělník zve v rámci Mezinárodního dne archeologie na komentovanou prohlídku pravěkého výšinného sídliště a raně středověkého hradiště Zámka u Bohnic. Sraz účastníků je mezi 10:00 a 10:15 u zastávky autobusu Zámky, nedaleko přívozu. Trasa povede po modré turistické značce, podél Vltavy, na hradiště vzdálené asi 2 kilometry. V okolí se nachází další významné archeologické i přírodní památky. Například hradiště Na Farkách, nebo přírodní památky Čimické údolí, nebo Bohnické údolí. Hradištěm provedou PhDr. Miloslav Slabina a Mgr. Lucie Hylmarová.

Chovatelé předvedou své nejlepší svěřence a utkají se o pohár

Kdy: 16.–17. října, 8:00

Kde: Dřevák, Kralupy nad Vltavou

V areálu Dřevák se o víkendu sejdou chovatelé drobného zvířectva a okrasného ptactva. Vystaveno bude několik set živých zvířat – především králíků, holubů, drůbeže, ptactva včetně středně velkých papoušků, křepelek a nová expozice terarijních zvířat. V neděli ve 12:45 se koná slavnostní předání vítězných pohárů. I na této výstavě se uskuteční prodej části vystavených zvířat pro další chov.

Do Kralup nad Vltavou se vrací to nejlepší ze srdce Afriky

Kdy: 16. října, 8:00

Kde: Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou

Do Kralup nad Vltavou se již 16. října vypraví to nejlepší přímo ze srdce Afriky. Africké trhy nabídnou skvělé čerstvé tropické ovoce, které pěstují drobní ugandští farmáři, sušené ovoce, koření až ze vzdáleného Zanzibaru, kvalitní čaje, džemy amnoho dalšího.

NYMBURSKO

Kino o víkendu promítá pro děti netradiční cestu do nebe

Kdy: 16. a 17. října, 10:00

Kde: Kino Lysá nad Labem

Za kolik: 130 korun

Nový dobrodružný animák Myši patří do nebe si užijí děti s rodiči v sobotu i neděli od 10 hodin. Filmovým myškám a zvířatům propůjčili hlasy Matouš Ruml, Ondřej Vetchý, Lukáš Pavlásek a další herci. Film ukáže, zda je možné přátelství mezi malou myškou a velkým lišákem. V příběhu se svými pozemskými lumpárnami myška Šupito a lišák Bělobřich dostanou do nebe. Tím jejich společné dobrodružství zdaleka nekončí, naopak projdou cestou plnou úkolů i atrakcí a nakonec je čeká překvapení.

Svatohubertskou mši uvede troubení před kostelem

Kdy: 16. října, 16:00

Kde: Kostel sv. Jiljí, Nymburk

Od 16 hodin začnou vytrubovat hudebníci před kostelem za doprovodu nymburských kynologů. Mše zahájí v 17 hodin. Členové Loveckého tria Praha s doprovodem souborů, Pražský trubačský soubor a Horečtí trubači zahrají Hubertskou mši B Dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa. Pěveckého partu se ujme sbor Pro Radost z Lysé nad Labem. Mši bude celebrovat P. Jaroslav Krajl.

PŘÍBRAMSKO

Příbramské divadlo představí hru Podivný případ se psem

Kdy: 15. října, 19:00

Kde: Příbram

Za kolik: 160/220 korun



Zajímavý příběh patnáctiletého Christophera, který v noci na zahradě objeví zabitého psa, mohou diváci zhlédnout v divadle A. Dvořáka v Příbrami v pátek 15. října. Mladý velký obdivovatel Sherlocka Holmese se rozhodne vyřešit tento „Podivný případ se psem“. A tak se vydává na dobrodružnou cestu, která obrátí jeho svět vzhůru nohama. Vyjasní nejen záhadu se psem, ale i některá tabu vlastní rodiny. Předlohou pro nastudování hry v režii Petra Hrušky byla kniha Marka Haddona, která byla v roce 2003 zvolena knihou roku v rámci Whitbreadovy ceny a po celém světě se ji prodalo již přes 2 milióny výtisků.

Film nabídne jedinečný filmový portrét o Božském Kájovi

Kdy: 15. a 16. října

Kde: Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: 130 korun

Božský Kája. Všichni jsme ho znali a milovali. Režisérka Olga Malířová Špátová vstoupila s kamerou tam, kde se z fenomenálního Zlatého slavíka Karla Gotta stává pouze Karel, nadšený malíř, milující manžel a táta svých dcer. A tak může nabídnout autentický a jedinečný filmový portrét plný nečekaných vzpomínek. Dokument Karel nabízí kino v Rožmitále pod Třemšínem15. a 16. října od 20 hodin.

Opět můžete navštívit Jánský důl v Hornickém skanzenu

Kdy: út-ne 9:00 – 17:00

Kde: Březové Hory

Za kolik: 40/20 korun

Milovníci podzemí se opět mohou těšit na návštěvu Jánského dolu v Hornickém skanzenu Březové Hory. Ten je po dočasné uzavírce opět přístupný veřejnosti. Trasa, která je součástí nabídky areálu dolu Anna, vede přes spojovací překop mezi dolem Anna, zaraženým v roce 1789, a jámou Prokop z roku 1832 na náraziště prvního patra tohoto dolu v hloubce 44 metrů. Součástí okruhu, který vede kolem Jánské jámy pocházející z 1. třetiny 18. století, je část odvodňovací štoly Karla Boromejského, založené patrně v roce 1708, a rovněž komora vodního kola.

RAKOVNICKO

Míša Růžičková svou zábavnou show pobaví děti v Rakovníku

Kdy: 16. října, 10:00

Kde: Rakovník

Za kolik: 180 korun

Oblíbená dětská bavička Míša Růžičková přijede v sobotu 16. října do Rakovníka. Její diskotéka pro děti se uskuteční na sále Kulturního centra Rakovník. Zábavný program plný zvířátek je vhodný pro děti od 2 let. O zábavu nebude nouze, všichni si zazpívají veselé písničky a zatančí.

Vydejte se za Rakovník prohlédnout si redutu ze třicetileté války

Kdy: 16. října, 14:00

Kde: Rakovník

V rámci oslav Mezinárodního dne archeologie pořádá Muzeum T. G. Masaryka v Rakovníku v sobotu 16. října vycházku na rakovnické letiště na místo experimentální stavby reduty z třicetileté války. „Pokusíme se postavit repliku dělostřelecké reduty z rakovnického bojiště z roku 1620. Abychom se přiblížili dobové realitě, zapojujeme do stavby skupiny různě motivovaných a zdatných pracovníků,“ uvedlo muzeum. Vycházka vedená archeoložkou Kateřinou Blažkovou začíná ve 14 hodin na nádvoří rakovnického muzea. Po cestě zúčastnění uvidí významnou část bojiště z roku 1620. „Na letišti budou připraveny krátké výklady členů organizačního týmu experimentu, kteří představí jednotlivá témata spojená s dobovými polními opevněními,“ dodávají organizátoři.

Bigbítová dvorana slávy se v pátek rozroste o nové členy

Kdy: 15. října, 19:00

Kde: Kulturní centrum, Rakovník

Za kolik: 200 korun

V pátek 15. října se uskuteční v Kulturním centru Rakovník Dvorana slávy rakovnického bigbítu. Na druhém výročním koncertu budou uvedeni do síně slávy hudebníci hrající na konci 60. a v 70. letech. Certifikáty obdrží 14 skupin a 39 hudebníků. Vystoupí ovšem také legendární Viktor Sodoma společně s QR Bandem. Dále The Garont Shadows Revival, Meditace a jedna z nejlepších současných rakovnických kapel Coffee to Help.

Mikulkovy pohádky pobaví děti v Novém Strašecí

Kdy: 17. října, 15:00

Kde: Kulturní centrum, Nové Strašecí

Za kolik: 45/30 korun

Pohádky O kvíčale a želvičce, Jak to chodívá v pralese, Hastrmaní princeznička, O smutném tygrovi nebo O rybáři, který nikdy nic nechytil. To je výčet nedělních Mikulkových pohádek, které bude moci 17 října od 15 hodin zhlédnout publikum Novostrašeckého kulturního centra. Představení trvá asi padesát minut, přičemž je vhodné pro děti od čtyř do osmi let. Hraje Divadlo ELF!