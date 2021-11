Pozor, v Benešové straší!

Kdy: 20. listopadu, 14:00

Kde: ZŠ Karlov, Benešov

Za kolik: 30 korun

Tradiční orientační závod plný šifer, zábavy a strachu z hledaných strašidel. Registrace hlídek bude probíhat v den závodu od 14 do 15.30 hodin v ZŠ Karlov. Pro registraci bude nutné na místě vyplnit registrační kartu, kterou si můžete vytisknout doma a předpřipravit si ji. Více informací na: vbenesovestrasi.junakbenesov.cz.

Hlas lásky je volně inspirován životem zpěvačky Céline Dion

Kdy: 20. listopadu, 19:30

Kde: Kino Benešov

Za kolik: 130 korun



Hlas lásky je filmová fikce volně inspirována životem pěvecké superhvězdy Céline Dion a benešovské kino ji uvede v sobotu od 19.30 hodin. Odehrává se v Quebec v 60. letech 20. století. Manželům Sylvette a Anglomardovi přichází na svět čtrnácté dítě, holčička Aline. Ve skromné rodině všichni žijí hudbou. Když pak hudební producent Guy Claude objeví Aline a její jedinečný hlas, dá si jediný cíl – udělat z ní nejlepší zpěvačku na světě. Podporována rodinou i Guy-Claudem, se kterým ji pojí více než přátelské city, se mladá pěvkyně vydává na neobyčejnou životní cestu.

Je tu devátý Podblanický kreativní jarmark

Kdy: 20. listopadu, 10:00

Kde: Nádvoří zámku, Vlašim

Za kolik: Dobrovolné vstupné

V sobotu se můžete těšit na již deváté pokračování Podblanického kreativního jarmarku. Na nádvoří zámku Vlašim vás čeká předvánoční prodej rukodělných výrobků, vánoční pátrací hra v zámeckém sklepení a další doprovodný program. Akce se koná od 10 do 15 hodin za každého počasí.

V Nesperech je tu pro vás předadventní setkání

Kdy: 21. listopadu, 10:00

Kde: Nespery

Za kolik: Dobrovolné vstupné



Užijte si nesperské předadventní setkání. Od 10 do 16 si můžete prohlédnout špýchar s kapličkou, od 15 do 16 na vás čeká beseda o vánočních zvycích na špýchaře s Michalem Sejkem, vedoucím benešovského archivu a od 16.30 do 17.30 koncert Sestry v akci, který se koná u hasičské zbrojnice.

BEROUNSKO

Co si přejete od Ježíška? Pošlete mu své přání balónkem

Kdy: 20. listopadu, 15:00

Kde: Lidový dům, Cheznovice

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Na sále Lidového domu se sejdou lidé, aby následně vypustili balónky se svými dopisy Ježíškovi. Kromě toho si v rámci pátého ročníku této akce veřejnost užije také vystoupení malých místních hasičů nebo taneční skupiny Tancvič Kařez. Na programu je také dětská diskotéka, malování na obličej, překvapení nebo tombola. Akce začíná v 15 hodin, balónky budou hromadně vypuštěny v 17.30 hodin, přičemž je zúčastnění dostanou od pořadatelů zdarma. Vstupné je dobrovolné.

Objeví Poklady z kostelních kůrů

Kdy: 21. listopadu, 15:00

Kde: Zámecký kostel Povýšení sv. Kříže, Nižbor

Za kolik: Zdarma



Zámecký kostel Povýšení sv. Kříže bude v neděli hostit koncert. Od 15 hodin se zde totiž koná hudební akce s názvem Poklady z kostelních kůrů. V rámci ní vystoupí Stanislava Strnadová (soprán) a Lukáš Petřvalský (varhany, baryton).

Vypravte se z Hudlic do na představení Prachy jako by z nebe padaly

Kdy: 20. listopadu, 12:00

Kde: Hudlice

Za kolik: 350 korun

Od OÚ Hudlice vyrazí v sobotu 20. listopadu autobus do Strašnického divadla. Zúčastnění si užijí představení Prachy jako by z nebe padaly. „Bezstarostný pár Bruno a Laurence objeví jednoho večera v obýváku peníze. Ani jeden z nich je tam ale nepoložil. Od té chvíle se každý den objevují další a další bankovky, jako kdyby padaly z nebe. Odkud se ty peníze berou? Co Bruno s Laurence udělali, aby si je zasloužili? Je to náhlé štěstí anebo prokletí?“ uvádí k představení divadlo. Přihlášení a zakoupení vstupenek na OÚ Hudlice nebo na telefonu 311 697 179. Součástí této kulturní akce bude pietní akt u hrobu J. Jungmanna na Olšanech.

Obdivujte krásné ptáky vyfocené berounskými fotografy

Kdy: Do 20. listopadu

Kde: Holandský dům, Beroun

Za kolik: -



Holandský dům hostí už jen do 20. listopadu výstavu místního fotoklubu s názvem Ptáci. „Vlaštovku připravenou k odletu do teplých krajin nebo ptáky, kteří vám zpívají v zahradách nebo při procházkách lesem a okolo řeky, ale také zajímavosti mechanické, zachytili ve svých fotografiích členové Fotoklubu Beroun,“ uvedli organizátoři.

BOLESLAVSKO

Vydejte po stopách nočních zvířat

Kdy: 20. listopadu, 16:00

Kde: Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav

Za kolik: 50 korun

Malí detektivové se mohou v mladoboleslavském Ekocentru Zahrada vydat na Noční detektivku. „Milý detektive, víš, jak loví sova nebo jak se netopýr pohybuje ve tmě? Proč nenarazí do překážky? Přijď to k nám do Zahrady zjistit. Dozvíš se, kdo je největší spáč živočišné říše a kdo je zase aktivní i v noci. Navíc si něco malého vyrobíš a také pohladíš nějaké zvířátko od nás z Ekocentra,“ lákají organizátorky. Po objektech centra bude rozmístěno několik samoobslužných stanovišť s úkoly a hádankami, se kterými si musí účastníci poradit. Řešit tento večerní případ bude možné do 18 hodin.

Vánoční Bělá Market je tu

Kdy: 20. listopadu, 14:00

Kde: Zámek Bělá pod Bezdězem

Za kolik: -



Bělá Market přináší setkání věnované nejkrásnějším svátkům v roce Vánocům. Návštěvníci bělského zámku se mohou těšit na spoustu voňavých a lákavých stánků od lokálních i přespolních výrobců a dodavatelů, dílničky a workshopy.

Africké trhy zvou na to nejlepší nejen ze srdce Afriky

Kdy: 20. listopadu, 11:00

Kde: Obchodní centrum Olympia, Mladá Boleslav

Za kolik: -

Obchodní dům Olympia přivítá to nejlepší z Afriky. Africké trhy opět nabídnou tropické ovoce, které pěstují drobní ugandští farmáři, exotické ovoce z Asie, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, kvalitní kávu, čaj, džemy a mnoho dalšího.

Bleší trhy nabízí mnohé poklady

Kdy: 21. listopadu, 6:00

Kde: Podchlumí, Mladá Boleslav

Za kolik: Prodejci 100 korun



Bleší trhy u Pírkova sanatoria opět nabídnou kapacitu až několik stovek prodejců na ploše sedmi tisíc metrů čtverečních. Prodejci a kupující si tak mohou vyměňovat starožitnosti, knihy, hračky, auto i moto díly, keramiku, sklo, nábytek i další. Prodávající za svou účast zaplatí poplatek ve výši 100 korun. Na místě je zajištěno také občerstvení. Vstup pro zákazníky bude otevřen v 7 hodin.

KLADENSKO

Nejen děti se budou moci vydat s lampou do útrob Mayrovky

Kdy: 21. listopadu, 14:00

Kde: Hornický skanzen Mayrau, Vinařice

Za kolik: 40 korun

Akce S lampou do podzemí nabídne v neděli program, v rámci nějž si děti vytvoří svoje vlastní světlo – kahan, se kterým sestoupí do strašidelného podzemí plného tajemství a překvapení. Zájemci o výtvarnou dílnu si musí přinést vlastní zavařovací sklenice.

Slaným bude znít jazz, festival Jazzové dny zapíše 54. ročník

Kdy: 19.–21. listopadu

Kde: Slaný

Za kolik: Dle zvoleného programu



Na dvou místech ve Slaném bude moci veřejnost v závěru týdne slyšet jazz. Čtyřiapadesátý ročník Slánských jazzových dnů začne v pátek 19. listopadu v místním divadle. Od 19.30 hodin zde vystoupí uskupení Noční optika a Emil Viklický trio. Afterparty pak bude v restaurace Na Střelně, kde vystoupí Krajina Ró a Už jsme doma. Sobotní program začne ve 14.30 hodin v muzejní kapli, kde zahraje skupina MARZ. Následovat bude v divadle od 19.30 vystoupení skupiny SKETY a Ochepovsky Project feat ILÆY. Na afterparty Na Střelně zahrají Marcel Gidote's Holy Crab, Kill the Dandies! a Blue Chesterfield. Poslední den festivalu, tedy v neděli, od 14.30 hodin zazpívá v muzejní kapli šansoniérka Monika Načeva. „Festival jsme připravili srdcem, výběr je dán muzikou která nás utvářela, doufáme že Vás to osloví a přijdete si to s námi užít,“ uvedli organizátoři. Za vstupenky do divadla zájemci dají od 250 do 300 korun, do kaple 180 korun a na afterparty 150 korun.

Lidé s lampiony půjdou do Podprůhonu

Kdy: 19. listopadu, 16:30

Kde: Náměstí Starosty Pavla, Kladno

Za kolik: Zdarma

Kladnem v pátek projde lampionový průvod. Začátek je v 16.30 hodin na náměstí Starosty Pavla, přičemž lidé se světýlky vyrazí v 16.30 hodin do Podprůhonu. Zde, na hřišti Bukovka, bude pro veřejnost připraven další program. Zúčastnění se mohou těšit na vystoupení Báry Líbové a Ondřeje Štáfka nebo ohnivou show Jakuba Václavoviče. Zároveň bude připraven oheň na opékání špekáčků, které lze na místě zakoupit. Obstaráno bude také pivo, limo či svařené víno.

Bazar Radia Relax opět pomůže handicapovaným a týraným psům

Kdy: 19.–21. listopadu, 13:00

Kde: Hotel Kladno, Kladno

Za kolik: -



V prvním patře atria Hotelu Kladno se uskuteční desátý ročník Velkého charitativního bazaru Radia Relax. Prodávat se zde bude obuv, módní doplňky, dětské, dámské i pánské oblečení nebo třeba také bižuterie. Bazar bude každý ze zmiňovaných dnů přístupný v době od 13 do 17 hodin. Výtěžek z akce poputuje na pomoc handicapovaným a týraným psům.

KOLÍNSKO

Trautenberk vyrazí ze svého revíru do Kolína

Kdy: 20. listopadu, 20:00

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 390 korun

Po kolínské premiéře v březnu roku 2019 se do společenského domu opět vrací klatovská rokenrolová cháska oblečená do svérázných kostýmů a s ještě svéráznějšími texty bavící svým tanz metalem široké publikum.

Užijte si klavírní recitál Magdalény Hrudové

Kdy: 21. listopadu, 19:00

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 100 korun



Koncert se odehraje v Komorním sále MSD coby součást letošní sezony Kruhu přátel hudby. Magdalena Hrudová vystudovala Ostravskou konzervatoř a JAMU ve třídě A. Vlasákové. K nejvýznamnějším soutěžním úspěchům patří 3. cena v mezinárodní soutěži Pro Bohemia Ostrava, 1. cena na mezinárodní soutěži v Italii a 1. cena na mezinárodní soutěži F. Liszta. Věnuje se nejen sólové hře, ale i hře komorní.

Výstava Mimikry se blíží ke konci

Kdy: Do 23. listopadu

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: -

Retrospektivní průřez autorských fotografií aktů z let 2013 až 2021. Jako nosné médium je použito fotoplátno i barevná a černobílá fotografie vytištěná na plotru či v minilabu. Pro adjustaci používá autor vlastnoručně vyrobené či bazarové rámy a pasparty, nebo plech, zrcadlo, i kus plotu. "Ve své současné volné tvorbě používám fotografii místo malby, kreslím světlem. Vytvářím neexistující svět pouze pro danou chvíli momentu fotografie. Temný ateliér je prázdné universum, kde zazáří nové hvězdy. Těla žen ve své prapůvodní nahotě spojené světlem jako znakem veškerého života v kontrastu s pitoreskní výbavou jejich kabelek a kuchyní," říká autor Robert Rambousek mající na kontě na třicet výstav, žijící dlouhá léta v Kolíně a známý také jako muzikant.

Poznejte Kolínsko a Kutnohorsko. Známé i neznámé

Kdy: Do 31. prosince, úterý–čtvrtek

Kde: Zámek (Cerop), Kolín

Za kolik: Zdarma



Prohlédněte si unikátní výstavu fotografií Josefa Čáslavy. "Poznejte Kutnohorsko a Kolínsko z nové, nevídané a možná i překvapivé perspektivy. Navštivte s námi místa známá i neznámá. Výstavu si právě teď můžete prohlédnout v prostorách historického sálu CEROP v Kolíně a potrvá až do konce roku," zvou pořadatelé.

Pražské víkendové tipy: Bavit se můžete od pátku až do neděle!

KUTNOHORSKO

Užijte si adventní jarmark

Kdy: 20. listopadu, 12:00

Kde: Zámecká ulice, Kutná Hora-Sedlec

Za kolik: -

Předvánoční čas v Sedlci ozvláštní již tradiční Sedlecké adventní odpoledne, které se uskuteční v Zámecké ulici u Kostnice. Přítomni budou samozřejmě naši andělé se svou „poštou“, takže dopisy Ježíškovi poletí i letos přímo do nebe. Sváteční náladu doladí swingové a jazzové tóny hudebníků skupiny Mahlzeit. S kytarou, klávesami a kupou písniček přijede i Monika Řepová a spol.

Cestovatel zavede do Sierry Leone

Kdy: 19. listopadu, 18:00

Kde: Spolkový dům, Zruč nad Sázavou

Za kolik: Dobrovolné vstupné



Pátek bude ve Spolkovém domě ve Zruči patřit cestovatelům. Na cestovatelskou besedu věnovanou cestě do západní Afriky zve Josef Förster. Účastníci besedy se společně s ním vydají na výpravu do vzdálené Sierry Leone. Tato turisty neobjevená destinace má bezpočet přírodních krás. Součástí pořadu bude i tradiční kavárnička s spolkového domu s domácími zákusky, kterou připravuje Kateřina Koubská.

Běžci se sejdou v Čáslavi

Kdy: 21. listopadu, 9:00

Kde: Sady Vodranty, Čáslav

Za kolik: -



Už v neděli se mohou příznivci sportu těšit na 79. ročník Běhu sady Vodranty. Jako první se na řadu na atletické dráze dostanou v 9 hodin junioři. Vzdálenosti budou pro jednotlivé kategorie postupně narůstat od 300 do 500 metrů. Od starších přípravek až po dospělé se už bude běhat v lesoparku Vodranty. Nejkratší trasa bude měřit 800 metrů a nejdelší 10 kilometrů. Mílaře a vytrvalce čeká shodný start v 11:30 hodin.

V GASK vystoupí Saša Rašilov

Kdy: 21. listopadu, 18:00

Kde: Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora

Za kolik: 350 korun



Představení Zahradníček divadelního spolku JEDL budou moci diváci vidět v Kongresovém centru GASK. V hlavních úlohách básníka a politického vězně Jana Zahradníčka a jeho ženy Marie se představí Saša Rašilov a Lucie Trmíková.

MĚLNICKO

Festival má něco pro každého

Kdy: 20. listopadu, 14:00

Kde: Klubovna DS Scéna, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 100/150 korun

Kralupský divadelní soubor Scéna pořádá 4. ročník divadelního festivalu ScénaFest. V klubovně spolku bude připraven program pro malé i velké návštěvníky. Program zahájí soubor Vocaď Pocaď představením Detektivní pohádka, následovat bude Otesánek v podání divadla Damúza, která začne v 16 hodin. Od 18 hodin diváky potěší písničkář Inženýr Vladimír a v 19:30 ho vystřídá domácí Scéna Kralupy s inscenací Máma říkala, že bych neměla. Ve 22 hodin vystoupí Bažantova loutkářská družina s představením Černý kocour a po 23. hodině večer zakončí DJ Psycho.

Modeláři zavítají do Neratovic

Kdy: 20. listopadu, 9:00

Kde: Kulturní dům, Neratovice

Za kolik: 40 korun



Sál Kulturního domu Neratovice bude v sobotu patřit soutěžní výstavě papírových modelů Neratovický papír.

Uctí památku Marka Vojtíška

Kdy: 20. listopadu, 14:00

Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Za kolik: 220 korun

Memoriál Marka Vojtíška je již tradiční kulturní akcí, která se každoročně koná jako vzpomínka na předčasně zesnulého zpěváka mělnické kapely Postižená oblast. Program sestává z odpoledního turnaje v „Člověče, nezlob se“ a z večerního koncertu některé z předních kapel české alternativní scény. Na letošním 11. ročníku zahraje legendární brněnská skupina Dunaj. Závěr večera obstarají oblíbení mělničtí Hippie Chippies.

Kino pozve na komiks, animák a životopisné drama

Kdy: 20. listopadu, 14:30, 17:00, 20:00

Kde: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 110/130 korun



Kralupské kino Vltava si na sobotu připravilo program komiksový film, kreslené dobrodružství a český životopisný snímek. Od 14:30 bude program patřit animovanému filmu Mimi šéf: Rodinný podnik, ve kterém dvěma bratrům přibude malá sestra, která není tak nevinná, jak se na první pohled může zdát. V 17:00 se na plátna kin ve snímku Venom 2: Carnage přichází vrací Tom Hardy jako Eddie Brock, novinář, v jehož těle se ukrývá mimozemský symbiont Venom. Posledním filmem programu pak bude životopisné drama Zátopek, které začne ve 20:00.

NYMBURSKO

Spolek Jiří Poděbrady oslaví kulaté jubileum svého založení

Kdy: 20. listopadu, 18:00

Kde: Divadlo Na Kovárně, Poděbrady

Za kolik: 100 korun

Divadelní spolek Jiří Poděbrady zve na slavnostní Galavečer, který se bude konat u příležitosti 160. výročí založení spolku. Slavnost se uskuteční v sobotu v místním Divadle Na Kovárně. Nejprve dojde v 18 hodin ve foyeru divadla k otevření výstavy, která bude ohlédnutím za bohatou činností spolku. Samotný Galavečer začne v 19 hodin a nabídne průřez minulou desetiletou tvorbou. Diváci se mohou těšit na zajímavé výstup a ukázky z inscenací. Pořadatelé připravují setkání s hosty večera, tedy několika profesionály, kteří nějakým způsobem spolupracovali nebo spolupracují se souborem.

Báli byste se narazit v lese na chaloupku z perníku?

Kdy: 21. listopadu, 15:00

Kde: Divadlo Na Kovárně, Poděbrady

Za kolik: 70 korun



Pokud je v lese tma, můžete se ztratit a narazit třeba na kouzelnou chaloupku. Proč kouzelnou? Je totiž celá z perníku! A kdo v takové chaloupce bydlí, víme všichni. Zlá ježibaba. Pohádku O perníkové chaloupce přiváží do Poděbrad Divadlo Kapsa.

Seznamte se se Seal Teamem

Kdy: 20. listopadu, 16:30

Kde: Zámecký biograf, Poděbrady

Za kolik: 120 korun

Zámecký biograf v sobotu nabídne animovaný rodinný film Seal Team: Pár správných tuleňů. Ten vypráví o mladém tuleni, jehož kolonii neustále ohrožují žraloci. Rozhodne se proto s dalšími tuleni sestavit „speciální jednotku“, která je má chránit. I když jsou v boji nezkušení, využijí jiných svých předností.

PŘÍBRAMSKO

Běžci se vydají do okolí Tochovic, zavzpomínají tím na Jaroslava Malého

Kdy: 20. listopadu, 9:00

Kde: Sportovní areál, Tochovice

Za kolik: 100 korun



Dvaadvacátý ročník Posvícenského Tochovického krosu Podrejžím, který je zároveň Memoriálem Ing. Jaroslava Malého, začíná závodem těch nejmenších běžců, tedy dětí. Hlavní závod je na programu v 11 hodin. Start je v tochovickém sportovním areálu. „Posvícenský krosový běh údolím lesa Džbány okolo Lazského potoka v místech keltského rýžování zlata. Běh míjí rybník „Džbánek“ s rybářskou chatou s vodníkem Vavřincem,okolo mokřadů míjí vodní mlýn v Podrejží a pokračuje do bývalé hornické osady Kamenná odkud se vrací zpět do Tochovic,“ uvedli organizátoři s tím, že běžci budou muset zdolat trasu dlouhou sedm kilometrů. Závod se koná v rámci Brdského běžeckého poháru.

Zájemci si v areálu bývalého příbramského dolu vyrobí svíčky

Kdy: 19.–20. listopadu

Kde: Důl Anna, Příbram

Za kolik: 60 korun



Kulturně vzdělávací centrum v areálu dolu Anna v Příbrami se v pátek a sobotu promění ve voskařskou dílnu. „Přijměte pozvání do muzejní dílny, kde budeme po vzoru příbramských voskařů vyrábět a zdobit svíčky. Z historických způsobů práce vyzkoušíme namáčení a polévání, k dispozici budou i polotovary ke zhotovení sloupků,“ uvedlo Hornické muzeum Příbram s tím, že v duchu tradice si veřejnost ozdobí malováním vaječnou temperou, voskovými reliéfy nebo obrázky s Pannou Marií Svatohorskou. Akce je v pátek přístupná od 18 do 20 hodin (dílna pro dospělé), v sobotu od 9.30 do 11.30 hodin (dílna pro děti). Rezervace na čísle 725 970 880 je nutná!

Publikum příbramského divadle zhlédne hru Přišel na večeři

Kdy: 20. listopadu, 19:00

Kde: Divadlo A. Dvořáka, Příbram

Za kolik: 160/220 korun

Velká scéna příbramského divadla bude v sobotu patřit představení s názvem Přišel na večeři. Jedná se o bravurní inteligentní komedii, která se odehrává v padesátých letech minulého století. „Slavný americký spisovatel a rozhlasový reportér Sheridan Whiteside si při návštěvě malého městečka kdesi v Ohiu zlomí nohu. Nedobrovolný pobyt v domě úzkoprsých majitelů zvládá jen díky své neobyčejné bystrosti, důmyslnosti a svébytnému ironickému humoru,“ nastínilo příběh divadlo.

V novoknínské sokolovně si veřejnost zahraje deskové hry

Kdy: 20. listopadu, 18:00

Kde: Sokolovna, Nový Knín

Za kolik: -



Baví vás deskové hry? Tak právě jako dělaná bude pro vás akce, která se koná v sobotu v sokolovně v Novém Kníně. Večer deskových her přinese spoustu zábavy. „Zveme všechny, kdo si rádi hrají. Věk nerozhoduje,“ lákají organizátoři z řad Sokolu Nový Knín s tím, že občerstvení bude zajištěno.

RAKOVNICKO

Oblíbený dětský bavič Michal Nesvadba pobaví rakovnické děti

Kdy: 21. listopadu, 10:00

Kde: Kulturní centrum, Rakovník

Za kolik: 200/220 korun

Michal Nesvadba je kvítko aneb Pokropte ho vodou a nikdy nezvadne. Tak se jmenuje zábavný pořad pro děti, který přiveze Michal Nesvadba, jehož většina dětského publika zná z pořadu Kouzelná školka. „A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově zahrádce. Kopretina zpívá, palma tančí a kaktus do všeho mluví. Konev má rýmu a umělá kytka z toho má legraci,“ uvedli organizátoři. Zábavné představení je dlouhé 55 minut, následuje 20 minut focení. Je vhodné pro děti od 2 let.

Řevničovští se podruhé v historii vydají na Noční pochod k sousedům

Kdy: 19. listopadu, 16:00

Kde: Baráčnická rychta, Řevničov

Za kolik: -



Z Řevničova budou moci v pátek vyrazit zájemci na noční pochod. Druhý ročník takzvaného Nočního pochodu k sousedům startuje z restaurace Baráčnická rychta, přičemž začátek je po prezentaci. Účastníci budou vyrážet na trasu průběžně, a to v době od 16 do 17.30 hodin. Připravena pro ně bude patnáctikilometrová cesta se dvěma kontrolními body. Cíl je opět v řevničovské restauraci, kam účastníci musí dorazit do 22 hodin. Zde na veřejnost budou čekat diplomy a drobný dárek. Organizátoři doporučují lidem, aby byli vybaveni baterkou, měli na oblečení reflexní prvky a s sebou mobil. Start nezletilých je povolen pouze v doprovodu dospělého účastníka.

Rakovnický chrám rozezní Festival duchovní hudby

Kdy: 19. a 21. listopadu

Kde: Chrám sv. Bartoloměje, Rakovník

Za kolik: 100 korun

Chrám sv. Bartoloměje v Rakovníku bude dějištěm dvou koncertů Festivalu duchovní hudby. První z koncertů se uskuteční v pátek. Od 19 hodin vystoupí Monika Urbanová Růžková (housle), Jiří Sejkora (hoboj) a Přemysl Kšica (varhany). Zazní skladby J. S. Bacha, T. Albinoniho, Ch. M. Widora, V. Petrofa a dalších mistrů. V neděli v 16 hodin pak hudbu rakovnickému publiku přinesou Marek Žihla (tenor), Edita Keglerová (cembalo) a Johana Chlupáčová (zobcová flétna). Můžete se těšit především na hudbu barokních mistrů G. F. Händela, G. F. Telemanna, H. Purcella a dalších.

Předvánoční prodej se uskuteční ve Slabcích

Kdy: 20. listopadu, 9:00

Kde: Kulturní dům, Slabce

Za kolik: -



Zahrádkáři Slabce zvou veřejnost na tradiční předvánoční prodej, který se koná v sobotu od 9 do 17 hodin. „Můžete si zde zakoupit květiny od pana Lípy z Nového Strašecí, dekorační předměty od paní Koláčkové, cukroví a zákusky z cukrárny Mlsná chvilka. Dále bude své výrobky nabízet Mili Rohlová, Krušovická pekárna, paní Uhrová, Ráček, perníčky I. Schejbalová a Křivoklátskou medovinu pan Halada,“ uvedli pořadatelé. Občerstvení včetně ochutnávky vánočních dobrot je zajištěno.