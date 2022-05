BENEŠOVSKO

V neveklovském kině můžete zhlédnout snímek Seveřan

Kdy: 20. května, 20:00

Kde: Neveklov

Za kolik: 120 korun

Nicole Kidman můžete vidět v jedné z hlavních rolí ve snímku Seveřan. Hlavní hrdina Amleth (Alexander Skarsgård) kdysi býval synem mocného vikinského krále (Ethan Hawke) a jeho ženy Gudrún (Nicole Kidman), než ho zrada a zákeřná vražda připravila nejen o otce, ale i o střechu nad hlavou. O pár let později se světem protlouká jako bezejmenný válečník a má jediný cíl. Vlastnoručně zabít ty, kteří ho připravili o rodinu a šťastnou budoucnost. Jednotné vstupné na americký snímek je 120 korun.

Krhanický kros pokračuje 2. ročníkem už tuto neděli

Kdy: 22. května, 14:00

Kde: TJ Sokol Krhanice, Krhanice



Zatímco první ročník Krhanického krosu se běžel loni v teplém červenci na podporu projektu Lavičky do krajiny, ten letošní, druhý, již běžce povede právě kolem výsledku, tj. laviček umístěných v přilehlé krajině za pomoci dobrovolníků. Běh organizuje spolek Aktivní Krhanice, z. s., za podpory TJ Sokol a místních podnikatelů. Letošní výtěžek půjde na další aktivity spolku. Zúčastnit se mohou místní i přespolní odvážlivci, kteří si troufnou na trasu 8 km s převýšením cca 500 m. Povede po zpevněných lesních cestách a asfaltu. Areál TJ Sokol Krhanice poskytne zázemí pro start–cíl závodu a dětské soutěže. Na své si totiž přijdou i malí návštěvníci – mohou se zúčastnit tematické soutěže a vyhrát některou z cen, které pro ně věnují místní.

Opět si budete moci zaběhnout pro zajímavé ceny

Kdy: 21. května, 10:00

Kde: Louka u hospody Oksford, Zaječice

Zaječický bůr je už za rohem. Na čtvrtém ročníku si budete moci vybrat některou z tratí. Startuje se na louce u hospody Oksford v Zaječicích. Registrovat se můžete online do 20. května na www.zajecickybur.cz, kde najdete i více informací.

BEROUNSKO

Šermíři předvedou svůj um v Nižboru

Kdy: 21. května, 13:00

Kde: Zámek, Nižbor

Šestý ročník šermířského setkání se uskuteční na zámku Nižbor, a to v sobotu 21. května. Veřejnost se může těšit na různá vystoupení nejen šermířů, ale také hudebníků nebo kejklířů. „Hravé děti zajisté potěší tvořivé dílničky a různé soutěže. Chystáme i malé překvapení k oslavě desetileté existence šermířské společnosti Duellanti,“ uvedli pořadatelé.

V Podluhách oslaví máje

Kdy: 21. května, 12:30

Kde: Podluhy

Za kolik: 50 korun



Staročeské máje oslaví v sobotu 21. května v Podluhách. Tradiční průvod obcí startuje ve 12.30 hodin, následovat bude v 17.30 hodin tancování české besedy. Ani tím však slavnostní den neskončí. Od 19 hodin si budou moci místní i hosté z okolí užít májové posezení na místním hřišti. Zde bude od 20 hodin hrát k tanci i poslechu DJ Vokurka.

Kdo chytí v Bezdědicích největší rybu?

Kdy: 21. května, 8:00

Kde: Bezdědice

Mladí rybáři budou moci ukázat svůj um o víkendu v Bezdědicích. Konají se tam totiž v sobotu dětské rybářské závody. Prezence soutěžících je na programu od 8 hodin, o hodinu později se pak začne chytat. „Ostatní děti se mohou účastnit různých soutěží. Připraveny hezké ceny, zajištěno občerstvení,“ uvedli organizátoři z řad spolku FC Marakana Bezdědice.

BOLESLAVSKO

Muzeum Bakovska pozve na cestu do historie i za osobnostmi

Kdy: 21. května, 15:00

Kde: Muzeum Bakovska, Bakov nad Jizerou



Muzeum Bakovska zve na sobotní program nazvaný Odpoledne (nejen) s historií pro celou rodinu. Akci zahájí loutková Vodnická pohádka v podání divadla Kozlík, kterou soubor předvede v zahrádce za knihovnou. Zde děti také podívají do indiánského stanu, ve kterém budou probíhat tvůrčí dílny. Program bude pokračovat v Muzeu Bakovska odhalením desek s informacemi o slavných osobnostech města a veřejným křtem knihy Bakov nad Jizerou, rozcestí středního Pojizeří. A na závěr vystoupí kapela Jagbab s recitálem plným středověké hudby a tance. Dětem i dospělým se jistě budou líbit středověké nástroje, které si budou moci zblízka prohlédnout a budou mít možnost si na ně zkusit zahrát.

Muzea a galerie se otevřou veřejnosti i v noci

Kdy: 20. května

Kde: Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma



Muzejní noc 2022 zavítá také do Mladé Boleslavi. Zde se spojilo hned několik institucí, které návštěvníkům společně poskytnou nevšední zážitek z noční prohlídky s doprovodným programem. Muzeum Mladoboleslavska se vrátí do středověku s jarmarkem a kejklíři na nádvoří hradu, Muzeum Škoda zavede do historie výroby automobilů, Letecké muzeum Metoděje Vlacha představí letuschopné exponáty a Městský palác Templ pozve na tvořivé dílny a do historie celého regionu. Mezi jednotlivými institucemi budou návštěvníky zdarma vozit historické autobusy Škoda.

Seznámí s historií skrytých míst

Kdy: 20. května, 17:00

Kde: Muezum města Mnichovo Hradiště

Za kolik: Zdarma

Muzeum města Mnichovo Hradiště si na muzejní noc připravilo program s názvem Skrytá místa III. V něm pozve návštěvníky také na radnici, do divadla, bývalé vinárny hotelu U Hroznu a do budovy pošty. Na všech místech na ně budou čekat průvodci, kteří jim prozradí mnoho zajímavých informací z historie budovy i instituce, která v ní sídlila, a zavedou je do běžně málo přístupných prostor. Připraveny budou také zábavné scénky a nejedno překvapení.

KLADENSKO

Tuchlovické pivní slavnosti lákají na dobré pivo i známé kapely

Kdy: 21. května, 11:00

Kde: Letní kino, Tuchlovice

Za kolik: 550 korun

Areál tuchlovického letního kina nabídne v sobotu 21. května svým návštěvníkům dobré pivo a bohatý hudební program. Milovníci zlatavého moku se mohou těšit na pivo z pivovarů Zichovec, Máša, Černý potoka, Clock, Obora, Sibeeria, Prokopák, Falcon, Badflash nebo Kašperskohorského pivovaru. Kromě tekutého zlata budou dále k dispozici stánky s jídlem, nealko nápoji, vínem a kávou. Hudební kulisu pak obstarají známé kapely. Od 12 hodin zahraje Děda Mládek Illegal Band, od 14 hodin Vypsaná fiXa, od 16 hodin Petra Börnerová trio (CZ/SK), od 17.30 hodin Duo Dominik Lomička a Bohuslav Ježek, od 19 hodin Civilní Obrana a od 21 hodin Buty.

Pivo a víno v hlavní roli! Nejen Kladeňáci si užijí festival

Kdy: 20. a 21. května

Kde: Náměstí Starosty Pavla, Kladno

Za kolik: Zdarma



Ti, kdo v pátek a v sobotu, vyrazí na kladenské náměstí Starosty Pavla si budou moci vychutnat orosené pivo a lahodné víno. Koná se zde totiž festival, který je těmto alkoholickým nápojům zasvěcen. Samozřejmě nebude chybět ani bohatý výběr chutného jídla. „Budou na vás čekat nejlepší piva a vína, hromada jídla, netradiční atrakce, soutěže a zábava pro všechny,“ uvádí město. K tomu všemu budou hrát zúčastněným také hudební skupiny. V pátek od 17 hodin to bude kapela Černý brejle, od 20 hodin to pak rozbalí heavy metalová skupina Traktor. To v sobotu budou hrát od 15.30 hodin Jaksi Taksi a od 18 hodin Eddie Stoilow. Festival zakončí svým hudebním nářezem ve 21 hodin tanz-metalisté z uskupení Trautenberk.

Slaný si užije další ročník Husitských slavností

Kdy: 21. května, 10:00

Kde: Slaný

Tradičně průvodem ulicemi královského města Slaný začnou slánské Husistské slavnosti. Následně se veřejnost může těšit na kejklíře a komedianty českého krále, program s názvem Jak válčili husité, představení mistra kata, show družinu českých rytířů Burdýři, pohádky O princích a princeznách a Tam, kde žijí divočiny, vystoupení Litoměřických soldátů, žongléry nebo rytířské souboje. Na závěr slavností nebudou chybět ani koncerty. Od 17.30 zahrají svůj blues-rock Crispy Cheaks, od 19 hodin bude jeviště patřit uskupení Pink Swing s Petrem Kroutilem a Daliborem Gondíkem a od 21 hodin bude zpívat Barbora Poláková s kapelou. Na samotný závěr této události uvidí lidé ohňovou show.

KUTNOHORSKO

Barevný sen ukáže divákům, jak lehké je ztratit svobodu

Kdy: 21. května, 13:30

Kde: Kino Čáslav

Za kolik: 120 korun

Barevný sen je dobrodružný animovaný příběh nejen pro děti. Ukáže divákům, jak je lehké ztratit svobodu a obtížné ji získat zpět. Nadčasovému tématu konfliktu mezi neomezenou mocí na straně jedné, a touhou po svobodě na straně druhé nechybí humor. Na Ostrov uprostřed oceánu, kde panuje všemocný Velitel a přísný pořádek, přijíždí parta pouličních umělců. Nepovedený výstřel z pouťového kanonu při jejich vystoupení odstartuje řadu dramatických událostí. Mládenec Drin, dívka Tuvi a racek Natan se musí pustit do souboje s policejní přesilou.

Pořádají celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance

Kdy: 20.–21. května, 16:00

Kde: Tylovo divadlo Kutná Hora



38. ročník Celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance je mozaikou toho nejlepšího, co vzešlo z krajských postupových přehlídek a zároveň vyvrcholením celoroční umělecké práce žáků a pedagogů v oblasti dětského scénického tance. V pátek 20. května se od šestnácti hodin uskuteční první část programu Dítě v tanci, sobota 21. května ve stejný čas bude patřit druhé části. Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou města Kutná Hora pořádají Nipos -Artama a Městské Tylovo divadlo Kutná Hora.

NOČNÍKačina nabízí koncert, překvapení i videomapping

Kdy: 21. května, 19:00

Kde: Zámek Kačina Svatý Mikuláš

Návštěvníci Kačiny mohou v sobotu vidět a zažít zámek jinak než obvykle. A to na kulturní akci NOČNÍKačina v rámci Muzejní noci. V 19 hodin se otevřou brány zámeckého parku, kde bude připraven zajímavý kulturní program a po setmění proběhne oblíbená videomappingová show na fasádě zámku. Rodiče s dětmi si mohou projít v zámeckém parku stezku za hledáním kačinských strašidel. Překvapení najdou u bylinkové zahrádky, kde na ně bude čekat mimo jiné zahradník, který jim ukáže skvosty nočního zámeckého skleníku. Současně budou probíhat večerní prohlídky zámeckých interiérů, ve sklepení zámku obohacené o oživené prohlídky s Janem Rudolfem Chotkem. Koncert smyčcového kvarteta Melody Quartett, které zahraje v 19.30 hodin v zámecké knihovně, připomene filmové skladby.

KOLÍNSKO

V Kolíně se odehraje další historická bitva, Válka růží!

Kdy: 21. května, 10:30

Kde: Jízdárna, Kolín

V sobotu se v areálu kolínské Jízdárny odehraje další ročník tradičních, kulturně–historických projektů, které mají tradici více jak čtvrt století. Letošní ročník se koná pod názvem Válka růží. Tyto akce bývají hojně navštěvovány nejen obyvateli Kolína a kolínského regionu, ale i milovníky historie z mnoha koutů naší země. "Témata našich projektů se pravidelně mění, aby neztratila na atraktivnosti. I proto diváci těchto akcí mohli v minulosti zhlédnout rekonstrukce historických příběhů z dějin Čech, Německa, Francie, Maďarska, Skotska, Rakouska, Belgie, Polska, Itálie a dalších evropských zemí. Letošní téma je věnováno Anglii, která je považována za kolébku rytířství," říkají pořadatelé.

Je tu další ročník festivalu Southern rock & blues Kolín

Kdy: 21. května, 12:00

Kde: MSD, Kolín

Za kolik: Předprodej 400 korun, na místě 500 korun



Tradiční festival jižanského rocku a bluesové muziky, kdy od dvanácté hodiny na náměstí zdarma zahrají kapely PBK Blues Band (CZ), Leif De Leeuw & Sem Jansen (NL), SoundtrucK (Řecko) a Tomáš Homuta trio (CZ), od osmnácté hodiny pak ve velkém sále MSD Leif De Leeuw Band (NL), Tom Jegr & Gang (CZ), duo Ptaszek & Bužma (CZ) a především pak největší hvězdy festivalu, americká kapela Skinny Molly. Přestávky v předsálí MSD vyplní duo Michal Beneš & Jaromír Hůla.

Turisté vyrazí z Peček na Radim

Kdy: 21. května, 9:20

Kde: Sraz před nádražím v Českém Brodě

Odjezd vlakem do Poříčan v 9.37, z Poříčan autobusem do Peček, příjezd v 10.08. "V Pečkách máme zajištěnou prohlídku evangelického kostela s unikátním kubistickým interiérem. Pak půjdeme po zelené značce do Dobřichova ke kostelu. Odtud na vrchol Pičhory, kde bylo objeveno pohřebiště starých Germánů, Markomanů. Projdeme si Naučnou stezku Markomanů s osmi zastaveními a s malou rozhlednou. Dále budeme pokračovat po zelené značce do Radimi, kde je možná prohlídka zámku od 13 hod. U zámku je také park a je tu i možnost malého občerstvení v zámecké kavárně. Odjezd z Radimi 14.44, příjezd do Českého Brodu v 15.29. Pěšky celkem 5 kilometrů," říkají pořadatelé akce.

Užijte si Kouřimský řemeslný jarmark

Kdy: 21. května, 8:00 až 16:00

Kde: Náměstí, Kouřim

Za kolik: Vstup zdarma



Přijďte si na kouřimské náměstí nakoupit, ochutnat nejrůznější dobroty nebo se jen tak pobavit s přáteli.

Máte výtvarného ducha? Navštivte Ateliér

Kdy: 21. května, 10:00 až 16:00

Kde: Vzdělávací centrum Pečky

Za kolik: 150 korun za lekci

Pravidelně jednou měsíčně otevírá malíř a lektor vzdělávacího centra František Hála svůj ateliér všem, kteří si chtějí odpočinout při vlastním výtvarničení. Kurz je vhodný i pro začátečníky, dospělé i děti. Pro více informací a rezervaci volejte 724 811 636.

Setkejte se u kaple sv. Jana Nepomuckého

Kdy: 21. května, 14:00

Kde: Velké Chvalovice

Za kolik: Zdarma



Zúčastněte se poutního setkání u kaple sv. Jana Nepomuckého v sobotu 21. května od 14 hodin ve Velkých Chvalovicích. Během setkání vystoupí žáci ZUŠ Pečky. Všichni jsou vítáni.

Je tu jubilejní desáté Vysmolení sudů

Kdy: 21. května, 9:00 až 24:00

Kde: Pivovar Kostelec nad Černými lesy

Víte, jak se dříve chladilo pivo a chtěli byste to snad vidět na vlastní oči? Máte možnost v rámci Vysmolení ležáckých sudů v černokosteleckém pivovaru. Živá muzika, exkurze Národního muzea pivovarnictví, smolení sudů, více než 30 piv z malých pivovarů, jídla z grilu a staročeské pokrmy.

Králičí hop: Králící budou soutěžit ve čtyřech disciplínách

Kdy: 22. května, 10:00

Kde: MSD, Kolín

Za kolik: Předprodej 50 korun, na místě 100 korun



Králičí hop je jedním z nejmladších sportů se zvířaty, který v současné době doslova dobývá celý svět. Vznikl zhruba před třiceti lety ve Švédsku, Dánsku a Norsku. Králíci skáčou ve čtyřech disciplínách: rovinná dráha (rovinka), křížená dráha (parkúr), skok vysoký a skok daleký. V rovinné i křížené dráze se hodnotí čas a počet shozených překážek. Každý králík má tři pokusy na překonání určité dálky nebo výšky, pokud uspěje, laťka se zvedá o dalších pět centimetrů. Program: rozcvičení králíků a parkurová dráha, rovinná dráha, skok vysoký a skok daleký. Součástí akce je ukázka exotických papoušků. Můžete se těšit například na samičku Lady (ara zelenokřídlá), ara ararauna, kakadu a další. S papouškem se můžete vyfotografovat.

MĚLNICKO

Zpěváci předvedou talent

Kdy: 21. května, 14:00

Kde: Kulturní dům Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 120 korun

Pěvecká přehlídka zpěváků z Kralup a okolí Kralupský talent se uskuteční v sobotu v nově zrekonstruovaných prostorách kulturního domu Vltava. Účast přislíbily Míša Břízová a Míša Tomešová.

Zažijte scény z oblíbených hororů

Kdy: 20. května, 21:15

Kde: Parkoviště Lesní, Mělník

Za kolik: 350 korun za osobu



Máte při sledování hororů pocit, že byste se z nepříjemných situací uměli dostat lépe než někteří protagonisté? Nyní si to můžete vyzkoušet na Noční bojovce. Stezka je plná napětí, akce, boje o přežití i zábavy. Skupinky dvou až sedmi lidí prochází trasu a snaží se plněním pokynů přežít všechny situace, které mohou znát z hororových filmů. Budou tak vymítat ďábla, unikat zombies a maskovaným vrahům nebo tančit se šíleným klaunem. Předchozí registrace je nutná, stejně jako dochvilnost při dostavení se na start, který se nachází na parkovišti Lesní.

Mlékojedy budou patřit dětem

Kdy: 22. května, 11:00

Kde: Beach Park Mlékojedy, Neratovice

Za kolik: Zdarma

Beach Park Mlékojedy zahajuje sezónu rodinným dnem určeným pro děti všeho věku. Návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad, trampolíny, skate park, dětské hřiště i soutěže o ceny, ukázku práce hasičů, představení kouzelníka nebo taneční vystoupení pole dance. Za splnění všech připravených úkolů si děti odnesou sladkou odměnu. Samozřejmostí jsou také stánky s občerstvením i jiným zbožím. Po celé odpoledne bude programem provázet DJ, který obstará také příjemnou hudební kulisu.

Malí i velcí diváci si v kině užijí

Kdy: 20. až 22. května

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: 100 až 130 korun



Kino Společenského domu Neratovice si pro diváky na víkend připravilo českou romantickou komedii, animovaný film a rodinný snímek. V pátek bude na programu česká komedie Láska hory přenáší, v níž hrdinové zažívají jeden šílený den v horském hotelu. Sobotní program bude patřit animáku Proměna ze studia Disney Pixar. Příběh pojednává o třináctileté dívce Mei Leeové, která se ve stresu samovolně proměňuje v obří červenou pandu. A v neděli se do kina přiřítí Ježek Sonic 2 s dalším dobrodružstvím modrého superrychlého ježka, jeho přítele šerifa Toma i pronásledovatele Doktora Robotnika.

Putování za dvanácti měsíci láká na spoustu her a zábavy

Kdy: 21. květnam 13:00

Kde: Fotbalové hřiště na Chrástu, Tišice

Fotbalové hřiště v Chrástu se promění v dětský ráj, který přivítá malé návštěvníky na Dětském dni s tématem Putování za 12 měsíci. „Budete se moci projet vyhlídkovým vláčkem, zařádit si v barevné pěně, vydat se na trasu do přírody v blízkém okolí, zde splnit úkoly a získat odměnu. Ani šikovné ručičky nepřijdou zkrátka a bříška jistě také nezůstanou prázdná. Tak přijďte, těšíme se na vás,“ zvou pořadatelé akce na odpoledne plné zábavy a her.

Ženy a život budou v kině celý víkend, dorazí i Lavi a Zlouni

Kdy: 20. až 22. května

Kde: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 130/140 korun



V kině Vltava si tento víkend vyberou diváci všeho věku. V pátek program začíná českým filmem podle skutečných událostí Poslední závod (17:00) a následovat bude komedie taktéž tuzemského původu Ženy a život. Stejný film budou moci diváci zhlédnout i v sobotu (17:00). Odpolední promítání nabídne animovaný film Zlouni (14:30) a večer diváky pobaví Jakub Štáfek coby Julius 'Lavi' Lavický ve snímku Vyšehrad: Fylm (20:00). I v neděli kino pozve na českou komedii Ženy a život (20:00). Předtím ale promítne animovaný belgicko-francouzský film Ušák Chicky a Zlokřeček (14:30) a nejnovější přírůstek do univerza Marvel Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství (17:00).

NYMBURSKO

Bazárek daruje nový život nepotřebným věcem

Kdy: 21. května, 14:00

Kde: Kavárna Kafíčko, Poděbrady

Za kolik: Zdarma

Kavárna Kafíčko pořádá netradiční bazárek. Prodejci mohou své zboží rozložit na deky a nabídnou nepotřebné věci těm, komu by mohly naopak posloužit a ještě udělat radost.

Dobšický puchýř a Cyklokolo Václava Ježka zvou všechny sportovce

Kdy: 21. května

Kde: Dobšický šenk, Dobšice



V sobotu se uskuteční v Dobšicích turistický pochod Dobšický puchýř a cyklistická jízda nazvaná Cyklokolo Václava Ježka. Obě aktivity jsou určeny všem věkovým kategoriím s cílem v Dobšicích. Trasu si každý účastník zvolí sám, v podstatě ze všech koutů ČR s libovolnou délkou trasy. Do cíle u místního Dobšického šenku však musí účastníci dorazit nejdéle v 17 hodin. Každý účastník obdrží odznáček a malé občerstvení. V obci lze rovněž navštívit Muzeum Keltů i naučnou stezku s keltskou polozemnicí a dětským hřištěm ve stylu keltského oppida.

Lázeňská sezóna je tu. Zahájí ji velkolepě

Kdy: 20. až 22. května, 10:00

Kde: Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Za kolik: Zdarma

Město Poděbrady srdečně zve na slavnostní zahájení již 114. lázeňské sezóny v Poděbradech. V pátek bude na pódiu na kolonádě od 16:30 připraven blok vystoupení zájmových útvarů místního DDM. Sobotní program pak po celý den na kolonádě nabídne stánky a tvořivé dílničky, kde si návštěvníci vyzkouší zdobení lázeňských kloboučků. Během dne pak budou probíhat další body programu, kterými jsou například mše svatá a žehnání pramenům, koncert Velkého dechového orchestru Mělník, promenáda v dobových kostýmech, vystoupení sester Chalupových, koncert Hot Sisters, pohádka pro děti a hřeb večera koncert Adele v podání Kristy Live Bandu. V neděli se mohou návštěvníci těšit opět na stánky, a tvořivé dílničky, taneční vystoupení a módní přehlídku.

Připomenou Hrabala a jeho dílo

Kdy: 21. května, 13:00

Kde: Kersko

Za kolik: Zdarma



Lesní slavnost Hrabalovo Kersko, na které se setkávají přátelé a obdivovatelé Bohumila Hrabala a jeho díla, se letos uskuteční již potřiadvacáté. Celodenní program věnovaný Hrabalovi a jeho knihám i filmům natočeným podle nich nabídne tematickou procházku po autorových oblíbených místech, mimořádnou prohlídku Hrabalovy chaty, ukázku z divadelního představení Postřižiny, povídání s jaromírem Hanzlíkem, vystoupení Báry Hrzánové a Cigán Tour, výstavy věnované Hrabalovi i jeho dílům a mnoho dalšího. Hlavní program začne ve 13 hodin v zahradě lesního ateliéru Kuba, některé aktivity se však uskuteční už dopoledne. Přesný harmonogram je k dispozici na webu ateliéru nebo Městské knihovny Nymburk.

Folk bude znít parkem pod věží

Kdy: 22. května, 13:00

Kde: Park U vodárenské věže, Nymburk

Za kolik: Zdarma

Milovníci folku se v neděli mohou těšit na folkový festival Ve stínu vodárenské věže, který se uskuteční v parku U Vodárenské věže. Letošní ročník nabídne hned dvě scény plné hudby, točené pivo, rukodělné práce a řemesla. Mezi interprety, kteří přislíbili účast, jsou Potokap ze Slaného, David Šitavanc z Nymburka, Pepa Štross a syn až z Brna nebo Lážo Plážo z Lysé nad Labem.

PŘÍBRAMSKO

Benátskému plesu bude na nádvoří předcházet dětská párty

Kdy: 21. května, 19:00

Kde: Rožmitál pod Tř.

Za kolik: 150 korun

Na nádvoří Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem se v mimořádném jarním termínu uskuteční v sobotu 21. května od devatenácti hodin 12. ročník skautské veselice – Benátský ples. Hrát budou Bosáci a vstupné činí 150 korun. Vstupenky je možné rezervovat na telefonním čísle 773 404 297, za kostým slibují organizátoři welcome drink. Akci pořádají rožmitálští skauti. Benátskému plesu bude předcházet od 14.30 hodin dětská párty.

Festival Sukovy Sedlčany pokračuje na Zámku Červený Hrádek

Kdy: 20. května, 18:00

Kde: Zámek Červený Hrádek

Za kolik: 250 korun



V prostředí Rytířského sálu na Zámku Červený Hrádek se v pátek 20. května na tradičním koncertu festivalu Sukovy Sedlčany po dvouleté odmlce představí Sukův komorní orchestr. Toto skvělé hudební těleso uvede klasické skladby českých i zahraničních autorů pod vedením koncertního mistra, kterým je houslista Martin Kos.

Dopřejte si v sedleckém kině Chyby

Kdy: 20. května, 20:00

Kde: Kino Sedlec-Prčice

Za kolik: 100 korun

České romantické drama Chyby budou mít možnost vidět návštěvníci kina v Sedlci-Prčici v pátek 20. května od dvaceti hodin. Náhodné setkání dvou lidí s minulostí nečekaně odstartuje sérii událostí, která obrátí životy obou dotyčných naruby.

RAKOVNICKO

Rakovnický festival nabídne folklor nebo také orientální tance

Kdy: 22. května, 14:00

Kde: Dům osvěty, Rakovník

Za kolik: 70/50 korun

Dům osvěty v Rakovníku bude hostit folklórní festiválek. Jeho hlavní program by měl začít ve 14 hodin, přičemž veřejnosti nabídne třeba vystoupení folklorních souborů Vysočan a Vysočánek z Hlinska, Čtyřlístek z Nového Strašecí nebo Borůvky z Rakovníka. Kromě toho zúčastněným zatančí také orientální tanečnice Sharie Bellydance taktéž z Rakovníka. Od 16.30 hodin se pak otevírají lidové dílny pro děti.

Oslavte Den s Kelty v Novém Strašecí

Kdy: 20. května, 9:00

Kde: Muzeum Nové Strašecí



Muzeum Nové Strašecí pořádá tradiční Den s Kelty. Tato akce připomíná výročí nálezu slavné opukové hlavy Kelta ze Mšeckých Žehrovic. „Pro letošní 79. výročí je opět připraven celodenní program v muzeu a jeho okolí tentokrát s tématem „Hroby válečníků“. Dopolední program bude zaměřen na školní skupiny, kterým budou v expozici Keltů i před muzeem nabídnuty ukázky keltských zbraní, činnosti a hry spojenés keltským válečnictvím, do kterých se budou moci zapojit. Novinkou bude fotokoutek s dobovým oblečením a válečnickými atributy a interaktivní pohřeb dle skutečných nálezů hrobů bojovníků ze středních Čech,“ uvádí muzeum.

Za duhou se vydají turisté ze Senomat

Kdy: 21. května, 9:00 až 9:30

Kde: Hostinec U Divocha, Nouzov

Za kolik: 50/30 korun

Hostinec U Divocha v Nouzově u Senomat bude v sobotu 21. května výchozím bodem pro jarní pochod s názvem Putování za duhou. Odtud se zájemci vydají po trase Smoliny, mostek přes Kolešovický potok, střelnice ve Smolinách, lesní cestou k železničnímu mostu, Donátovou cestou k Přílepské skále, přes Přílepy a místní mlýn zase zpět do Nouzova. Trasa pochodu je dlouhá asi deset kilometrů.