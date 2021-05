Pojďte s námi vytvořit park

KDY: Do 30. května

KDE: Park Na Paloučku (Beroun)

ZA KOLIK: Zdarma

Jsme skupina dobrovolníků a potřebujeme vaši pomoc. Připravujeme pro áspro všechny, tedy i pro vás, PARK NA PALOUČKU a dalších krokem je tvorba trvalkových záhonů. Prosíme o pomoc s jejich založením. Za dotace chceme pořídit stromy a keře. O rostlinky prosíme Vás. Sazenice můžete koupit nebo na zahrádce odkopnout. Prosíme vás o přípravu a darování trvalek podle seznamu, který najdete níže. Proč jen trvalky podle seznamu? Protože je budeme vysazovat do skupinek podle druhů a skupinky se budou po záhonech opakovat. Chceme dosáhnout i určité estetické úrovně a zároveň sázet suchomilné rostliny, kterým se bude dařit ve společenství. Více informací na stránkách infocentra Beroun.

Navštivte výstavu Jiřího Brodily

KDY: Od 6. května do 28. května

KDE: Městská galerie Beroun

ZA KOLIK: Zdarma



Cesta Jiřího Brodiny uměním nebyla přímočará. Má za sebou práci u filmu, literární pokusy, ale nejbližší mu je malířství. Brodina je autodidakt bez odborného výtvarného vzdělání. Malířství mu umožňuje vyjádřit nejlépe své pocity. Říká o sobě, že maluje obrazy s duší. Miluje kraj pod brdskými kopci, kde se lidé znají, kde člověk od mládí ví, kam která cestička vede… Maluje krajinu, která se každým rokem mění. V těchto krajinách se však objevují v posledních letech poloreálné – poloabstraktní obrazce. Z jeho obrazů vane kouzlo, objevují se na nich rozsvícené hvězdy, zvláštní tvary a znaky. Je z nich cítit duše velkého dítěte, které prožívá krásné i kruté stránky života, objevuje jeho nové krásy. Brodinovy obrazy jsou lyricky abstraktní a nejsou pouhou ozdobou prázdné stěny. Vyzařují atmosféru, která oživuje prostor, dává mu napětí i uklidnění, dává prostor i duši citlivého umělce. Technikou barevných skvrn připomínají jeho obrazy impresi, ale výsledkem je stálost, pevnost. Stálost krajiny, která nás drží a formuje. Rodilý Berouňák, který žije ve Všeradicích, se v posledních létech účastnil pouze Salonů berounských výtvarníků. Celých deset let vystavoval svá díla mimo Beroun, naposledy to byla jeho výstava v Jihlavě. Nyní se i návštěvníci naší galerie mohou setkat s jeho působivou tvorbou.

Připojte se k boji pro Tomáška

KDY: Kdykoliv

KDE: Kdekoliv

ZA KOLIK: Výše finančního příspěvku záleží jen na vás



Tomášek Fiala má jeden rok a trápí ho nemoc zvaná SMA (spinální muskulární atrofie). Na jeho nemoc existuje léčba, která by mu velice pomohla, je ale hodně nákladná. A právě vy můžete svými dary přispět na pomoc malému bojovníkovi. Veškeré vaše dary budou využity na rehabilitační svičení v cetru Arkáda a nákup kompenzačních pomůcek. Celý příběh Tomáška můžete sledovat na facebook.com/Bojujeme pro Tomáška.

Souostroví Tonga přiblíží cestovatel Aleš Tvrdý

KDY: 7. května od 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Kde je souostroví Tonga? Nevíte? Nevadí. Tento stát ležící v Oceánii totiž bude tématem další z cestovatelských přednášek z cyklu Kolem světa online. V pátek 7. května bude od 20 hodin o svém dobrodružství vyprávět cestovatel Aleš Tvrdý. „Jak se dá ztratit v Oceánii? Snadno. Myslím, že jsem s tím neměl problém. Ten přišel až poté, co jsem zjistil, že jsem na ostrově, jehož populace je 260 lidí, není tam žádný hostel, bankomat, cesty, elektřina a někteří z obyvatel nikdy před tím neviděli živého bělocha,“ nastínil Tvrdý svůj příběh. Lístky na přednášku o souostroví, kde ještě nedávno fungoval kanibalismus, lze zakoupit za 99 korun na www.smsticket.cz.

Přidejte se k běžeckým oslavám osvobození

KDY: Do 9. května

KDE: Kdekoliv

ZA KOLIK: Startovné je 100 Kč





Přenesme se do Československa roku 1945 a vzdejme hold zásluhám osvoboditelům. Dali jsme si za cíl zdolat symbolických 127 876 km, ty se rovnají tehdejší rozloze území, které osvobodili naši vlastenci spolu se spojenci. Kolika kilometry dokážeš Ty přispět během 5 dnů? Zdolej třeba s přáteli symbolickou cestu z Normandie do Plzně. Svým pohybem navíc pomáháš lidem, kteří zasvětili život službě vlasti a společnosti Více informací a registrace ZDE.

Skupina Ochranná známka zahraje české hity

KDY: 8. května od 19:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 50-1000 Kč



Coverová hudební skupina Ochranná známka z Hlinecka si pro fanoušky známých hitů připravila online koncert. Ten se uskuteční v sobotu 8. května od 19 hodin. „A tentokrát se dostane i na Kabáty, Arakain, Harlej,“ slibuje kapela. Odkaz na YouTube a na facebookovou událost bude zveřejněn na portálu www.smsticket.cz třicet minut před začátkem koncertu. Vstupné je dobrovolné, veřejnost si však může zakoupit vstupenku, a tak podpořit hudebníky z Ochranné známky.

Nedělní pohádka bude O kůzlátkách

KDY: 9. května od 18:00

KDE: Facebook

ZA KOLIK: Zdarma



Pusťte dětem pohádku o nezbedných kůzlátkách, starostlivé mamince a hloupém vlkovi, který se pro svoji " večeři" stane strýčkem, pirátem a nakonec uklízečkou, ale i tentokrát jej kůzlátka prokouknou a všechno dobře dopadne.

Díky projekci se sledující podívají do Země medu

KDY: 9. května od 20:30

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Virtuální kino s názvem Moje kino Live promítne v neděli makedonský dokumentární snímek Země medu. Ten líčí příběh ženy, která uprostřed horské oblasti takřka odříznutá od světa chová divoké včely. Život se jí však otočí o tři sta šedesát stupňů, když se do lokality, kde po malých dávkách med sbírá, přijede potulná rodina se řvoucími stroji, sedmi bujarými dětmi a stádem dobytka. V co napětí mezi přírodou a člověkem, harmonií a nesouladem, zneužíváním a udržitelností vyvrcholí? Vstupenky lze zakoupit za 100 korun na www.mojekinolive.cz.

Živě z divadla loutek Pan Panpán

KDY: 9. května od 17:00

KDE: Živě na Facebooku

ZA KOLIK: 100 Kč



Pan Panpán je docela obyčejný pán. Ve svém bytě žije sám a žije docela obyčejný život. Ráno vstane, pustí si televizní rozcvičku, obleče se podle předpovědi počasí, vypije si kávu a jde do práce. Přijde z práce, nákup dá do ledničky, převleče se, umyje se a jde spát. A tak pořád dokola. Až jednoho rána vstane, pustí si televizi… a místo slečny od předpovědi počasí nějaký Hlavoun oznamuje, že nikdo nesmí vycházet ven! Pan Panpán zůstane doma. Zůstane sám. Sám se svými sny, které se nikdy neodvážil naplnit. Nastává zvláštní a výjimečný čas. Každodenní předměty ožívají, šedivý svět se stává barevným a fantazie prolamuje stěny uzavřeného bytu… Pan Panpán se vydává na cestu, na jejímž konci na něho čeká… princezna.

Skupina Nežfaleš pokřtí album Šminky padlejch královen

KDY: 9. května od 19:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 180 Kč



Česká punk'n'rollová skupina Nežfaleš zve nejen všechny fanoušky na online křest nového alba s názvem Šminky padlejch královen. Akce se uskuteční 9. května ve strahovském klubu 007, přičemž lidé ji budou moci sledovat prostřednictvím živého streamu. „Během online křtu zazní celé album živě, společně s průřezem staršího repertoáru,“ slibuje pražská kapela v čele s frontmanem, textařem a zakládajícím členem Radkem Šedivým. Vstupenky je možné zakoupit za 180 korun na www.goout.net.