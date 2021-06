Připojte se k noci kostelů v Berouně

KDY: 28. května

KDE: Beroun

ZA KOLIK: Zdarma

Program:

7:50-18:00 Úvodní modlitba

18:00-18:30 Komorní koncert dvou klarinetistů, v jejichž repertoáru uslyšíme skladby W. F. Bacha, G. P. Telemanna nebo J. Pelikána

18:40-19:30 Workshop. Výroba přírodní kosmetiky

19:30-21:00 Promítání dokumentárního filmu o norské rodině, kterou trápí uhlíková stopa jejich blahobytu a začíná nový život na nové soběstačné organické farmě v Dánsku. Můžeme i my snížit svoji uhlíkovou stopu? Po filmu Hon za utopií proběhne diskuse o pasivním bydlení se Z. Čítkovou.

21:00-22:00 Diskuse o ekologickém zemědělství a udržitelném způsobu hospodaření s půdou, s Ing. J. Stehlíkem, bývalým předsedou Asociace soukromého zemědělství ČR, který hospodaří na rodinné farmě v Chodouni již 29 let.

22:00 – 23:00 Závěrečná motlidba

Celovečerní program:

Hra "Kostelníkův konec"

V kostele kdysi žil starý kostelník. Byl to starý bručoun, ale pracovitý byl, jen co je pravda. Jedním z jeho úkolů bylo ukládání kostelní sbírky do trezoru. Jenomže klíč se ztratil! Kde jen může být? Pomozte mu jej najít a poznejte kostel!

Sbor Českobratrské církve evangelické působí v Berouně již přes 100 let. Vznikl r. 1906 a v roce 1911 sbor zakoupil dům č.p. 43 na Husově náměstí. Do té doby se shromáždění konala v hostinci Na Plzeňce. Současná podoba kostela je z roku 1938, kdy byl v rámci přestavby upraven i venkovní štít. Sgrafitová kresba na štítu byla zhotovena podle návrhu malíře Miloše Antonoviče, podle jehož návrhu vznikla v roce 1940 i vitráž vévodící modlitebně. Interiér koncem 40. let vyzdobil malbou a kartušemi nad světly podle vlastního návrhu br. Jiří Zejfart.

Oslavte týden lesa s veselým luštěním

KDY: Do 30. května

KDE: Beroun

ZA KOLIK: Zdarma



Víte, že v květnu se každoročně slaví týden lesů? V termínu 22. - 30. května pro vás tuto akci nachystali i v Berouně. V Brdatkách okolo vrcholu Ostrý bude na Vás čekat cesta plná úkolů, které budou s lesní tematikou. Přijďte si s celou rodinou užít trochu lesního dobrodružství. Vyluštěnou tajenku zasílejte i s fotkou z cesty na e-mail LUSTIME@DDMBEROUN.CZ a do předmětu napište „LES“. Na 3 vylosované čeká odměna.

Ivan Trojan je Šarlatán

KDY: 29. května, 20:30

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 100 Kč

Program online kina Moje kino Live nabídne české životopisné drama Šarlatán natočené v režii Agnieszky Holland. Film nabídne pohled do života Jana Mikoláška, jehož si zahrál Ivan Trojan, výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Na Mikoláška se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým.

Tajemství pohádek se odkryjí na přednášce

KDY: 30. května, 19:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 230 Kč



Přednáška Martina Skály přiblíží jazyk a výchovný potenciál pohádek optikou hlubinné psychologie. Lektor je psycholog s dlouholetými zkušenostmi s prací s mimořádnými stavy vědomí a jejich symbolickým vyjádřením v mezilidských vztazích, v duši člověka, umění, kultuře a společnosti. Je autorem technicky symbolických konstelací, členem odborné rady České společnosti pro analytickou psychologii, zakládajícím předsedou Českého institutu pro analytickou psychologii, české skupiny IAAP, Mezinárodní asociace analytických psychologů a také autorem mnoha příspěvků v odborných publikacích, časopisech a na konferencích.

Pusťte si záznam inscenace „A kde ty bydlíš?“

KDY: 27. - 30. května

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 50 Kč

Něco oželet, něco si přát. Touha po totální nezávislosti, boj o přežití v extrémních podmínkách, reality show, Marie Kondo, obchod s výtvarnými potřebami. Vyber si: V paneláku s kamarádkou, co chce otěhotnět, ve sklepním bytě u vlakového nádraží, s uřvanými sousedkami, nebo na návštěvě u rodičů na dobu neurčitou? Co dělá na dvoře ta skříň? A čas mezitím plyne a všude trochu jinak. Počet obyvatel planety roste. Existují plány a koncepty bydlení budoucnosti, kdy lidé ve městech budou moci efektivně sdílet své domovy. Zároveň roste trend cílené izolace od ostatních, stěhování na venkov, meditace v lese a pečlivé ochrany osobního prostoru. A pak jsou ti, co si nemohou vybírat, nedosáhnou na hypoteční úvěr, nemají to štěstí funkčního rodinného zázemí, úspěšného dostudování, nebo zdařilého startu kariéry. Na pozadí příběhu tří postav se otevírá otázka: jak si chránit svoji nezávislost na minimálním prostoru. Původní autorská inscenace vzniká na motivy knihy Terezy Semotamové, Ve skříni. Pokračuje v cyklu původní tvorby iniciované centrem JOHAN Plzeň, který vychází ze zájmu a studia současného společenského dění, zajímá nás svět, ve kterém žijeme. Umění podle nás má za úkol dotýkat se palčivých momentů našeho života.

Zpěvák Jan Bendig bude koncertovat v autokině

KDY: 29. května, 20:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 500 Kč



Jste fanoušci zpěváka Jana Bendiga? Tak to je pro vás jako dělaný náš víkendový tip. Sedmadvacetiletý rodák z Hradce Králové, který se dostal na českou hudební scénu zejména díky působení v oblíbené pěvecké soutěži Super Star, bude totiž v sobotu 29. května zpívat v Praze. Dějištěm jeho koncertu bude Autokino Strahov. Vstupenky lze koupit na webových stránkách www.goout.net, přičemž cena lístku za jedno auto je 500 korun.

Veřejnost se s Dominikem Fraňkem vydá do Francouzské Polynésie

KDY: 30. května, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99 Kč

Další cestovatelská přednáška z cyklu Kolem světa online zavede sledující daleko od jejich domovů, a to do srdce Tichého oceánu. Cestovatel Dominik Franěk bude promítat snímky z Francouzské Polynésie. „Navštívili jsme pouhých 6 z celkového počtu 118 ostrovů rozesetých v Oceánii, a i ty nás přesvědčily o existenci ráje na zemi. Naše cesta vedla z Tahiti, které je vstupní branou do Polynésie, přes ostrovy Moorea, Huahine, Raiatea, Maupiti, o kterém se říká, že je to malé a stále autentické Bora Bora, a až na Bora Bora samotné,“ líčí Franěk, který slibuje lidem pohledy na ostrovy obklopené korály a oceánem plným různobarevného života. Vstupenky lze zakoupit na www.smsticket.cz, a to za 99 korun.

Papageno v kouzelném lese

KDY: 30. května, 10:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 50 Kč



Komorní inscenace opery pro děti na motivy Kouzelné flétny W. A. Mozarta. Mozartova opera Kouzelná flétna představuje bezesporu vrchol skladatelovy operní tvorby. Přestože vybízí k mnoha různým výkladům, je to v podstatě pohádka, v níž vítězí dobro nad zlem. V německých divadlech bývá proto často hrána, mnohdy v nejrůznějších úpravách, pro dětské publikum. Plzeňská inscenace je právě takovým představením, které je určeno především dětským divákům, jež uvidí pohádku plnou imaginace, jevištních kouzel a vtipu, to vše za doprovodu Mozartových melodií. Děti provede kouzelným lesem ptáčník Papageno, společně s ním budou putovat po stopách prince Tamina, aby vysvobodili princeznu Paminu a také Papagenovi našli jemu podobnou družku.