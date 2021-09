Nymburské posvícení pobaví hudbou, divadlem i jarmarkem

Kdy: 4. září, 9:00

Kde: Nymburk

Za kolik: zdarma

Tradiční jarmareční veselí s řemeslnými stánky a Food zónou i občerstvením pro ducha na několika scénách i v ulicích města přinese Nymburské posvícení s jarmarkem a akrobaty v ulicích. Program obohatila známá jména jako kapely Buty a Čechomor, poděbradští Sendwitch a další. Dvě divadelní scény slibují hry pro děti i dospělé, kouzelnickou show nebo historický dřevěný kolotoč. Zahrada Starého děkanství se změní ve výtvarnou scénu a v knihovně bude pátrání s Pipi Punčochatou.

Z BENEŠOVSKA

Studenti benešovského gymnázia pomáhají fotbalem

Kdy: 4. září, 10:00

Kde: Benešov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Studenti oktávy B Gymnázia Benešov se rozhodli spolu s Nadací Via pomoci potřebným a to zorganizováním benefiční akce. Ta bude mít sportovní nádech. Uspořádají totiž fotbalový turnaj, kam se mohou přihlásit hráči všech věkových kategorií. Do sbírky na turnaji můžete přispět dobrovolným vstupným, koupí občerstvení či online dárcovstvím přímo na stránkách nadace Rytmus. Turnaj započne v sobotu 4. září výkopem v deset hodin na atletickém stadionu v Benešově. Do turnaje se můžete přihlásit na emailu vacha_stepan@gbn.cz, nebo jen přijít fandit jednotlivým družstvům.

Festival Příběhů se letos zaměří na pomoc Rozárce Sovové

Kdy: 4. září, 15:00

Kde: Společenské centrum Týnec nad Sázavou

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Již třetí ročník Festivalu Příběhů se uskuteční 4. září na zahradě Společenského centra v Týnci nad Sázavou. Akce je pořádaná ve spolupráci s městem Týnec nad Sázavou. Vystoupí kapela Pekař, Czech It, Štěpán Kojan, Sabina Ludányiová, Pecka, Lucie Habadová. Festival Příběhů je benefiční hudební festival, organizovaný kapelou Czech It. Letošní ročník je zaměřený na pomoc Rozárce Sovové, která se od narození potýká se závažnými neurologickými obtížemi, které zapříčinily extrémně vzácné neurometabolické onemocnění.



Teorii tygra můžete zhlédnout zdama v letním kině v Týnci

Kdy: 3. září, 20:00 - 22:00

Kde: Fotbalový stadion Týnec nad Sázavou

Za kolik: zdarma

Úplně zdarma můžete v letním kině na fotbalovém stadionu Náklí v Týnci nad Sázavou v pátek 3. září po setmění zhlédnout českou komedii Teorie tygra. Snímek s Jiřím Bartoškou a Táňou Vilhelmovou v hlavních rolích Pojednává o stárnoucím veterináři, který se pokusí vymanit z vlivu své ženy tím, že finguje duševní poruchu a je přijat do ústavu. Deky a židličky s sebou. Při nepříznivém počasí se nepromítá.

Středověké kozmické slavnosti budou nabité souboji, ohněm i tancem

Kdy: 4. září, 12:00

Kde: Kozmice

Za kolik: 150 korun

Historický průvod obcí, šermířský turnaj, lítá bitva, ale i scénická zábavná vystoupení či koncerty kapel Bohemian Bards nebo Metanoon. Tak bude i letos vypadat tradiční akce zvaná Středověké kozmické slavnosti a to v sobotu 4. září. Průvod se vydá na cestu v pravé poledne a slavnosti zakončí ohňová show v podaní Novus Origo ve 21.30 hodin. Vstupné na akci je 150 korun. Akci pořádá ŠHS Foltest.

Z BEROUNSKA

Berounský drak opět přiletí do kempu Na Hrázi

Kdy: 4. a 5. září

Kde: Autocamp Na Hrázi Beroun

Za kolik: zdarma

Již 16. ročník závodů dračích lodí amatérských, firemních a soukromých posádek s bohatým doprovodným programem pod názvem Berounský drak připravilo opět v Autocampu Na Hrázi Fitness centrum Tyran. Na návštěvníky čekají o víkendu 4. a 5. září dva dny vodáckého sportu, dobrého jídla, pití, zábavy pro celou rodinu a atrakcí pro malé i velké. Přijďte také podpořit posádku města Beroun. Vstup je zdarma.



Přijďte se rozloučit s létem do zámeckého areálu

Kdy: 4. září, 14:00

Kde: Liteň

Za kolik: zdarma

Sbor dobrovolných hasičů uspořádá rozloučení s létem plné ukázek, soutěží a zábavy pro celé rodiny. Děti se vyřádí na skákacím hradu a v bublinkách s klauniádou, ti starší si mohou vyzkoušet střelbu z luku a vzduchovky. Kdo si troufne, může soutěžit v hodu sudem. Vystoupí Mažoretky domečku Hořovice a zahraje kapela Pády. Hasiči ukáží nejen svou techniku, ale také předvedou zásah s vyproštěním osoby a hořícím autem i první pomoc. Třešinkou bude freestyle motocross v podání Jakuba Suka. Nebudě chybět občerstvení a vstupné je zdarma.



V galerii vystavují umělci z Goslaru

Kdy: Do 12. září

Kde: Městská galerie Beroun

Za kolik: zdarma

Ještě do 12. září budou moci umělkyně a umělci z Goslaru ze Spolkové republiky Německo a okolí smět představit svou výstavu Oživení v Městské galerii v Berouně. Oslaví ní také již 30 let existence partnerství měst mezi Berounem a Goslarem. A také byl před 75 léty v Goslaru založen BBK Harz. Tenkrát, v roce 1946, šlo umělcům především o to, aby si zajistili zásobování materiálem, a také dnes jsou hospodářské a sociální zájmy důležitým úkolem BBK. Malířství s akvarelovými, olejovými a akrylovými barvami se nachází vedle prací fotografických a digitálních, skulptury a objekty vedle kreseb a grafik.

Z BOLESLAVSKA

Najdete poklad ukrytý v Hradišti?

Kdy: Kdykoli

Kde: Mnichovo Hradiště

Za kolik: Zdarma

Mnichovohradišťský quest Od Marie k Anně aneb čas v zrnkách písku je dobrodružná procházka s hledáním pokladu. Trasa dlouhá 3 kilometry začíná na Masarykově náměstí u morového sloupu, kde hledači řeší první úkoly. Pak lze postupovat podle mapy a herní karty, které jsou k dispozici na webu map-mh.cz. Pro nalezení pokladu je potřeba doplnit tajenku, která se skládá z částí odpovědí na úkoly u jednotlivých stanovišť. S sebou se doporučuje mít tužku, papír a baterku, případně dalekohled k obdivování výhledů.



Veteráni vyrazí z Mladé Boleslavi

Kdy: 4. září

Kde: Boleslavsko

Za kolik: Zdarma

V sobotu vyrazí od mladoboleslavského Škoda Auto muzea přehlídka 180 veteránů Škoda Classic Tour 2021. Mezi zúčastněnými vozy bude také několik unikátních exponátů přímo ze Škoda muzea. Časový harmonogram je k dipozici na webu, začátek přehlídky je v 9:15. Kolona projede také Bakovem nad Jizerou, Všení, Podkostí, Sukorady, Husí Lhotou, Debří i dalšími místy na Mladoboleslavsku a okolí.



Skloubí zdraví s létáním

Kdy: 5. září, 10:00

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma

U Leteckého muzea Metoděje Vlacha se odehraje akce Se ZPŠ v oblacích, na které se návštěvníci mohou těšit na letecké ukázky, nafukovací atrakce, hrátky s kostkami, vyšetření zraku, měření cukru a tlaku a v 11:00, 13:00 a 15:30 na bublinádu klauna Bublína.



Představí divadlo za časů korony

Kdy: 4. září, 18:30

Kde: Městské divadlo, Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma

V dolním foyeru městského divadla bude při každém představení až do konce roku 2021 k vidění výstava fotografií MDMB za časů korony. Autorka fotografií Jarmila Vlčková bude přítomna na vernisáži, která proběhne již tuto sobotu. Po vernisáži bude na programu představení Mistrovská lekce, v němž v roli Marii Callas mohou diváci vidět světoznámou operní pěvkyni Dagmar Peckovou. Vstupenky je možné zakoupit v předstihu v obchodním oddělení či přímo v sobotu na pokladně divadla.



Dechovky zahrají v Dobrovici

Kdy: 4. září, 14:00

Kde: Palackého náměstí, Dobrovice

Za kolik: Zdarma

Již po padesátéprvé se sejdou příznivci dechové hudby v sobotu na Palackého náměstí v Dobrovici na festivalu dechových hudeb Fadrhonsova Dobrovice. Letošní ročník zahájí Dechová hudba Dobrovanka, dále vystoupí Městská hudba Kynšperk nad Ohří a mažoretky Majorettes Kynšperk nad Ohří. Kromě klasiků dechové hudby zazní i skladby populární a filmové. Big band Relax Přemysla Vlasty pak od 20.00 zahraje skladby klasického swingového repertoáru, ale také skladby muzikálové a filmové.



Uctí 100. narozeniny Josefa Marka

Kdy: 4. září až 31. října

Kde: Muzeum města Mnichovo Hradiště

Za kolik: 40/20 korun

Muzeum města Mnichovo Hradiště přichystalo ke 100. výročí narození váženého učitele a malíře Josefa Marka soubornou výstavu jeho děl. Obrazy na výstavě jsou zapůjčeny a darovány z rukou až 80 soukromých vlastníků.

Z KLADNA



Mohou psi pomáhat kočkám? Se slánským pochodem ano!

Kdy: 4. září, 9:00

Kde: Infocentrum Pod Velvarskou branou, Slaný

Za kolik: 50 korun + konzerva

Již počtrnácté se sejdou pejskaři na tradiční Slánský pochod s pejsky memoriál jezevčice Řanky s podtitulem pejskové pomáhají kočičkám. Trasa letos bude měřit 16 kilometrů a povede do Neprobylic a Tuřan. Start je mezi 9. a 10. hodinou u Infocentra Pod Velvarskou branou. Startovné je 50 korun a konzerva pro kočičí útulek Srdcem pro kočky ve Vrbičanech.



Ve Slaném se utkají volejbalisté

Kdy: 4. září, 8:30

Kde: Kurty sokolovny, Slaný

Za kolik: -

Kurty sokolovny ve Slaném budou hostit tradiční poprázdninový volejbalový turnaj. Účastníci se sejdou v 8.30 hodin, aby byla rozlosována smíšená družstva. Samotný turnaj pak začne v 9 hodin. Občerstvení je na místě zajištěno. Případné dotazy lze směřovat na telefon 608 92 93 95.



V Bašti oslaví Den psa už podesáté

Kdy: 5. září, 14:00

Kde: Cvičiště, Bašť

Za kolik: 50 korun za psa

Spolek o.s. kynologie Bašť všechny srdečně zve na jubilejní 10. ročník psí akce Den psa, který se koná na cvičáku v Bašti. Návštěvníci se budou moci účastnit soutěží o nejhezčího voříška, největšího či nejmenšího psa, o nejkrásnějšího psa z útulku o nejkrásnějšího psa dne, o nejstaršího psa či nejkrásnější štěně. Doprovodný program nabídne ukázky psovodů spolku kynologie Bašť i Policie ČR, nebo ukázku první pomoci u psů. Hudební doprovod obstará Václav Myška. Připraveny budou také prodejní stánky a občerstvení.

Z KOLÍNA

Dračí lodě opět závodí

Kdy: 4. září, 10.00

Kde: Kolín, Kmochův ostrov

Za kolik: Vstupné zdarma

Je tu 25. ročník závodu dračích lodí o putovní pohár starosty města Kolína. Ať už jste se do závodu přihlásili nebo se půjdete jen podívat, čeká vás spousta zábavy. Závody pojedou děti i dospělí, nechybí ani bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky.

V společenském domě vystavuje Sant Franiel

Kdy: Do 21. září, denně

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: -

Pod uměleckým jménem Sant Franiel tvoří malíř pocházející z Hradce Králové malující jedenáct let. Coby samouk tráví většinu volného času v ateliéru. V současnosti žije v Praze a živí se jako patinér filmových rekvizit a malbou obrazů na zakázku. Posledních šest let se věnoval převážně postapokalyptické tématice. Maloval různé podoby distopické vize budoucnosti očima přežívajícího umělce a propojoval tak reálný strach dnešní společnosti s obrazem zničeného světa.

Pobesedujte se Sárou Saudkovou na výstavě jejích vlastních obrazů

Kdy: 4. září,17.00

Kde: Vondráčkova továrna, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: zdarma

Ve Vondráčkově továrně probíhá už od července prodejní výstava fotografií Sáry Saudkové. V sobotu ale budou mít návštěvníci ojedinělou příležitost s fotografkou pohovořit na chystané besedě.

Z KUTNOHORSKA

Výstava kreslířů z celého světa

Kdy: 4. září, 15:00

Kde: Klub Čtrnáctka, Rataje nad Sázavou

Za kolik: zdarma

Pod záštitou Visegrádské čtyřky se v galerii Chodba v Klubu Čtrnáctka v Ratajích nad Sázavou uskuteční unikátní výstava kreslířů – humoristů téměř z celého světa. Klub je jedinečný již tím, že je v Evropě jediným stálým výstavním prostorem kresleného humoru, koláží, asambláží a v neposlední řadě i karikatur. Výstava Svobodní lide – dýchání mozku bude zahájena v sobotu 4. září od patnácti hodin a potrvá do konce měsíce.



Vydejte se na Strašidelnou stezku odvahy nebo projížďku rybníkem

Kdy: 4. a 5. září, 19:30 a 13:00

Kde: Náves Onomyšl

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Třetí ročník Strašidelné stezky odvahy startuje na návsi v Onomyšli v sobotu 4. září od půl sedmé v podvečer. Nebude chybět ani čarování čaroděje Dobromila. S sebou si vezměte pohodlnou obuv, dobrou náladu a především baterku. Další den v neděli 5. září bude pro příznivce vodních radovánek připraven rovněž třetí ročník Přejezdu rybníka na čemkoliv. A to od třinácté hodiny na rybníku na návsi v Onomyšli. Zajištěno je drobné pohoštění a hodnotné ceny pro vítěze. Pořadatelem akce je obec Onomyšl. Vstupné je dobrovolné.



Podpořte děti závodící na překážkové dráze

Kdy: 5. září, 8:00

Kde: Stadion Olympia Kutná Hora

Za kolik: zdarma

Koudelníkův závod vstoupí v neděli 5. září od 8 hodin do svého 2. ročníku a účastníci tentokrát startují v kategoriích děti 4 až 6 let, 7 až 9 let a 10 až 12 let a 13 – 14 let. Před každým startem se skupiny rozcvičí. Překážkový závod pro děti pořádá Olympia Spartan Training KH, a koná se na stadionu Olympia v Kutné Hoře. Registrace na závod je už uzavřena, avšak vítané je obecenstvo, které děti podpoří.



Pomozte dobýt malešovskou tvrz

Kdy: 4. září, 11:00

Kde: Tvrz Malešov

Za kolik: 100/50/250 korun

První zářijová sobota od jedenácté hodiny bude na malešovské tvrzi patřit již tradičnímu Dobývání. Letos se koná již 16. ročník této jedinečné akce, která nabídne nejen ojedinělé prohlídky tvrze, středověkou hudbu, ale také ukázky řemesel. Základní vstupné je 100 korun, pro děti 50 a za rodinnou vstupenku dáte 250 korun.

Z MĚLNÍKA

Přehlídka předvede historické kočárky značky Liberta

Kdy: 4. září, 15:00

Kde: Dvůr radnice, Mělník

Za kolik: 50 korun

Regionální muzeum Mělník nyní hostí výstavu k 95. výročí založení proslulé mělnické továrny Liberta. V sobotu 4. září bude na radničním dvoře komentovaná přehlídka kočárků, která představí průřez výroby na dochovaných dětských, loutkových a sportovních kočárcích ze sbírky muzea a zajímavosti o prezentovaných exponátech. Součástí bude dobové oblečení modelek a hudební doprovod inspirovaný obdobím vzniku jednotlivých kočárkův podání členů Velkého dechového orchestru Mělník.



Běžci budou pomáhat malým bojovníkům s nepřízní osudu

Kdy: 4. září, 9:00

Kde: Park Na Polabí, Mělník

Za kolik: 100/300 Kč

V sobotu se v parku Na Polabí uskuteční charitativní běh na podporu rodin dvou malých bojovníků, kteří se statečně rvou s nepřízní osudu. Eliška Krejčíková a Tomášek Jelen trpí poruchou svalového ústrojí a jejich léčba stojí rodiče hodně sil a finančních prostředků. Na výběr je ze dvou tras, pro děti je připraven závod dlouhý 1, 3 kilometru, dospělí poběží 3 kilometry. Kategorie jsou rozděleny podle pohlaví a věku. Vítězové každé kategorie obdrží pohár a věcnou cenu. Startovné je 300 korun pro dospělého a 100 pro dítě. Celý výtěžek z akce bude rovným dílem rozdělen rodičům malých hrdinů Elišky a Tomáška.



Mělník pomůže OnkoBublinám

Kdy: 4. září, 14:00

Kde: Náměstí Míru, Mělník

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Charitativní akce Mělník pro OnkoBubliny se odehraje v sobotu na náměstí Míru a podpoří organizaci Pink Bubble Nadační fond pro děti a mladé lidi s rakovinou. Akce bude rozdělena do dvou částí, odpoledního programu a následné afterparty, která začne v 18 hodin. Během programu vystoupí Baťa a Kalábůf něžný beat, Štěpán Soukup, Milli Janatková, kapela Kompas, tanečnice Adéla Jeřábková, Dj Keri a další. Doprovodné aktivity budou zahrnovat promenádu kočárků ze sbírky mělnického muzea, kašpárčí bublinový koutek a čtenářský maraton na Žlutém ostrově na náměstí Karla IV. Vstupné na akci bude dobrovolné, zároveň bude možné zakoupit drobné předměty, jejichž výtěžek také poputuje na dobrou věc.



Velkolepé zakončení kulturního léta se blíží. Těšte se na sobotu

Kdy: 3. a 4. září

Kde: Kralupy nad Vltavou

Za kolik: -

Zakončení Kralupského kulturního léta se odehraje již tento pátek a sobotu. V pátek od 20 hodin bude u kostela promítán český film podle románu Radky Třeštíkové Bábovky. V sobotu pak vypukne poslední den Kralupského kulturního léta plný pestrých aktivit pro diváky a návštěvníky všeho věku. V rámci hudebního festivalu se zde představí kapely Botox, GotHigh, Lety Mimo a Petr Kroutil Orchestra, dále je počítáno s dílničkami pro nejmenší diváky či workshopy. Na své si rovněž přijdou milovníci cirkusových kousků, kterým zahraje cirkus Chůdadlo, a sportovní nadšenci, pro které bude připraven florbalový turnaj.



V Kralupech se děti rozloučí s prázdninami hrami a sportem

Kdy: 4. září, 10:00

Kde: Sokoliště, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Na kralupském Sokolišti a v jeho okolí se budou malí školáci moci rozloučit s prázdninami. Na návštěvníky akce čeká plno zábavných aktivit, jako jsou sportovní soutěže, ukázky práce hasičů a činnosti sportovních klubů, skákací hrad, malování na obličej nebo autíčka. Všechny aktivity jsou pro děti zdarma. V případě nepříznivého počasí se akce přesune na ZŠ Komenského.

Vinnetou navštíví Lhotku

Kdy: 5. září, 17:00

Kde: Přírodní areál, Lhotka u Mělníka

Za kolik: 150 korun

V přírodním areálu se v neděli odehraje divadelní představení Vinnetou. Snad každý zná to jméno. Diváci si nyní mohou zavzpomínat na hrdinu, který se stal nesmrtelným. Inscenace se volně inspirovala knihami Karla Maye a filmy podle nich natočenými, ale přináší příběh zcela nový. Svou dobrotu a statečnost musí Vinnetou tentokrát prokázat tváří v tvář nově příchozímu padouchovi jménem Otto, který má s územím Apačů své zcela soukromé a nekalé plány. Na pomoc Vinnetouovi přichází sice také moudrý šaman, ale i Otto má na své straně silné pomocníky. Jak vše dopadne, jakou úlohu v tom všem sehraje další známý hrdina Old Shatterhand – a zvítězí i tentokrát dobro nad zlem?

Z NYMBURKU

K vodě s malířkou Ivanou Bachovou

Kdy: 4. září, 16:00

Kde: Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady

Za kolik: -

Galerie Ludvíka Kuby zve na komentovanou prohlídku výstavy nazvanou K vodě s malířkou Ivanou Bachovou. Expozice nabízí průřez bohatou autorčinou tvorbou, od nových po starší díla s tématikou vody, včetně mnoha jejich různých tváří a projevů. Autorka se zabývá zkoumáním vzájemných vztahů mezi přírodním prostředím a zkušenostmi ze samotného života. „Podstatným zdrojem jejího zájmu a inspirací se stala voda, která jako živel spojený se životem ovlivňuje ráz a vývoj naší krajiny. Obrazy Ivany Bachové - často v modrých, zelených a hnědých tónech dále zdůrazňují sepětí vodního toku se zemí a přírodou,“ vysvětlil kurátor výstavy Vojtěch Odcházel. Prohlídka se uskuteční v sobotu 4. září od 16 hodin v Hotelu Zámeček Poděbrady.

V kostele vystoupí africko-česká skupina

Kdy: 4. září, 19:00

Kde: Farní sbor Lysá nad Labem

Za kolik: zdarma

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem zve na koncert afrických i tradičních folklorních písní v afrických jazycích. V sobotu 4. září od 19 hodin vystoupí v místním evangelickém kostele africko-česká skupina Nsango Malamu, což lze volně přeložit jako Dobrá zpráva. Seskupení působí na české hudební scéně už několik let. Vstupné je zdarma a koncert se koná za podpory Města Lysá nad Labem.

Poděbradské hudební léto pokračuje venkovním koncertem

Kdy: 3. září, 20:00

Kde: Kafíčko Poděbrady

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Debutový festival Poděbradské hudební léto pokračuje pátečním koncertem na venkovním pódiu před Kafíčkem u parku. Představí se mladí poděbradští talentovaní hudebníci v čele se skladatelem a písničkářem Janem Filipem. Jeho hosty budou Lukáš Nimburský a další, s nimiž představí svou autorskou hudbu i populární písně ve vlastní úpravě. Vstupné je dobrovolné. Dalším festivalovým koncertem bude úterní vystoupení klavíristky Marie Šumníkové v sále Polabského muzea.

Z PŘÍBRAMSKA

Vysvětí dva obnovené pomníky z doby před sto lety

Kdy: 4. září, 14:00

Kde: Sedlec – Prčice

Za kolik: zdarma

Dva obnovené pomníky z doby před sto lety budou vysvěceny nedaleko Sedlce-Prčice v sobotu 4. září. Prvním bude od čtrnácté hodiny Hrob v dáli mezi Sedlcem a Kvasejovicemi – žehnání křížku Josefa Němečka, který padl v boji v 1. světové válce – a od patnácté hodiny to bude pomník Boží muka ve Vratkově. Svěcení povede páter Martin Vlček. Křížek obnovil Ivan Veselý, který bude také přítomen. Na akci je volný vstup a zúčastní se ji i vojáci historických Regimentů. Nad akcí převzaly záštitu příslušné obecné úřady.



Nohejbalový turnaj v Chotěticích spojí s Dětským dnem

Kdy: 4. září, 8:30

Kde: Chotětice

Za kolik: zdarma

Sbor dobrovolných hasičů Chotětice připravil na v sobotu 4. září již šestý ročník Dětského dne, který je pořádán společně s nohejbalovým turnajem. Ten celodenní akci zahájí v půl deváté ráno. Pak od jedenácté hodiny čeká na děti kopec zábavy v podobě dětské Buggyny, skákacího hradu, malování na obličej a různých soutěží. Akce se uskuteční na sportovním hřišti v Chotěticích a vstup je zdarma. Občerstvení pro velké i malé je zajištěno. Pro více informací kontaktujte spoluorganizátora Pavla Čeňka na telefonním čísle 603821141.

Do příbramského kina přijde pokračování komedie Mini šéf

Kdy: 3. září, 17:00

Kde: Příbram

Za kolik: 120 korun

Pokračování rodinné animované komedie Mini šéf s podtitulem Rodinný podnik přijde do příbramského kina v pátek 3. září od sedmnácti hodin. Když se na konci Mimi šéfa bráchové Tim a Ted konečně skamarádili, zdálo se, že jim to vydrží napořád. V pokračování jsou oba dospělí a totálně odcizení. Zatímco Ted je ponořený v byznysu a vydělává bambilióny, Tim je spokojený otec dvou holek, nadané teenagerky Tabithy a roztomilého batolete Tiny. A netuší, jaké nečekané společné stmelovací dobrodružství je čeká. Vstupné je 120 korun.

Z RAKOVNÍKA

Pamatujete si, jak jste si hráli?

Kdy: Do 26. září

Kde: Rakovník, Muzeum TGM, Petrovcova výstavní síň

Za kolik: -



Vybaví si dnes dospělí, jak si jako malé děti hráli? Čím se bavili? Je tu pro vás výstava Jak jsme si hráli? Ocitněte se mezi předměty z konce 60. let až z počátku 80. let minulého století. Na výstavě Jak jsme si hráli si připomenete dobové hračky pro nejmenší - pískací figurky, chrastítka i nafukovacího červeného buvola. K holčičímu světu patřily panenky, pokojíčky s nádobím a nábytkem i sady k vlastnímu tvoření. V klučičím pokojíku bývala autodráha, různé stavebnice, mnohdy elektrický vláček a celá řada dopravních prostředků. Ve volném čase se děti věnovaly oblíbeným společenským i naučným hrám, hračkám rozvíjejícím myšlení i zručnost a samozřejmě dětským ilustrovaným knížkám. Z dalších oblíbených hraček si určitě vzpomenete na magickou tabulku, dětský diaprojektor, tiskárničku, elektrickou násobilku nebo Rubikovu kostku.

V Jesenici se sejdou motoristé

Kdy: Od 3. do 5. září

Kde: ATC Jesenice

Za kolik: 200 korun na celý víkend

V Jesenici u Rakovníka budou na konci tohoto týdne burácet silné stroje. Chystá se tam totiž šestý ročník přátelského moto srazu. Motocykly, tříkolky, automobily, každý „motofanoušek“ si přijde na své. Čeká vás spousta zábavy, soutěží, ukázky strojů, hromadná vyjížďka.