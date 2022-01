BENEŠOVSKO

Poběžte na Blaník nebo po trase soutěžící povzbuzujte

Kdy: 22. ledna, 9:00

Kde: Zámek Vlašim

Za kolik: 450 korun

48. ročník závodu Zimní běh na Blaník startuje už v tuto sobotu 22. ledna od deváté hodiny. Závod začíná u zámku ve Vlašimi, pokračuje přes zámecký park, Jinošovské údolí a Kondrac až k Domu přírody. A odtamtud už rovně na Blaník! Tam se závodníci otočí a poběží zpátky do Vlašimi. Celý závod má na 24 kilometrech přes 600 metrů převýšení, takže pokud v sobotu nějakého běžce potkáte, nezapomeňte povzbuzovat! Nebo se na závod chystáte také? V startovném bude zahrnuto občerstvení, pamětní medaile, nákrčník.

Pořádají workshop olejomalby technikou alla prima

Kdy: 22. a 23 ledna, 9:00–16:00

Kde: MariKo Atelier, Vlašin

Za kolik: 3500 korun



Workshopu olejomalby v MariKo Atelieru ve Vlašimi bude patřit víkend 22. a 23. ledna od deváté do 16 hodiny. Na teorii se dozvíte mnoho o materiálu jako jsou podklady, štětce, média, barvy a dalším, který do olejomalby vstupuje. Zjistíte něco o skicování a kompozici motivu na obraz nebo jaké jsou nejčastější chyby začínajícího malíře při malbě. Co je to perspektiva, světlo a stín a další. V praktické části si vyzkoušíte možné postupy v olejomalbě, různé přípravy barvy a její míchání s různými médii. Možnosti, které olejomalba nabízí jsou široké a způsobů, jak na to, je plno.

Navrhněte si vlastní motivy ornamentů

Kdy: 22. ledna, 16:00

Kde: MUD, Benešov

Za kolik: 250 korun

Přihlaste své děti na výtvarnou dílnu, která se vztahuje k aktuální výstavě Barbory Kysilkové, tvořící pod jménem Barbar. V sobotu 22. ledna si nejprve celou výstavu projdete a dozvíte se více o malířce a jejím umění. Poté budete na výstavě společně hledat opakující se prvky a ornamenty. Následně si navrhnete vlastní motiv a vyryjete ho do linorytu, kterým budete tisknout na látku. Tou může být tričko, plátěná taška apod. Dílna je určena dětem od 10 do 15 let. Vstupné je 250 korun, v ceně je oběd, materiál a pomůcky. Kapacita je omezena pro 14 dětí, doporučujeme se přihlásit předem na telefonním čísle 722 952 807 nebo na vlckova@mudbenesov.cz.

Neveklovské kino přichází s novou adaptací Popelky z Norska

Kdy: 21. ledna, 17:30

Kde: Kino Neveklov

Za kolik: 120 korun



Tři přání pro Popelku je nové zpracování legendární pohádky scenáristy Františka Pavlíčka a režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku. Neveklovské kino ji nabídne v pátek 21. ledna od 17.30 hodin. Severská pocta české filmové klasice přináší její moderní velkolepou verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy a divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku kouzel. Popelka stala nesmrtelnou vánoční pohádkou i v Norsku, diváci ji tam milují a právě místní tvůrci si proto troufli ji po téměř padesáti letech znovu převyprávět.

BEROUNSKO

Chovatelská výstava nabídne pohled na králíky, holuby a drůbež

Kdy: 22. ledna, 8:00

Kde: Suchomasty

Za kolik: -

Chovatelé a obdivovatelé různých druhů zvířat se sjedou v sobotu 22. ledna do obce Suchomasty. Koná se zde totiž chovatelská prodejní výstava, na které bude možné si prohlédnout nebo zakoupit králíky, holuby a drůbež. „Výstava bude letos bez občerstvení. Na všechny návštěvníky se těšíme,“ uvedli pořadatelé s tím, že akci bude možné navštívit v době od 8 do 15 hodin.

Berounské kino na konci týdne nabídne hned sedm filmů

Kdy: 21. až 23. ledna

Kde: Kino, Beroun

Za kolik: -



Kino Beroun si na závěr tohoto týdne pro své návštěvníky připravilo pořádnou porci filmů. V pátek v 17.30 hodin se na plátně objeví britský dobrodružný film Kingsman: První mise. Následovat bude od 20 hodin česká komedie režiséra Martina Hosrkého s názvem Srdce na dlani. V sobotu si příchozí budou od 15.30 hodin užít norsko-litevskou pohádku Tři přání pro Popelku, od 17.30 hodin marvelovku Spider-Man: Bez domova a od 20 hodin horor Vřískot. Nedělní program nabízí od 15.30 hodin rodinný snímek Velký červený pes Clifford a od 18.30 hodin druhé volné pokračování filmu Šťastný nový rok.

Nahlédněte v berounském muzeu do vánočních talířů našich předků

Kdy: Do 10. února

Kde: Muzeum Českého krasu, Beroun

Za kolik: -

Muzeum Českého krasu v Berouně hostí výstavu Jídlo deseti staletí aneb Vánoce na talíři. Ta přibližuje stravovací zvyklosti našich předků, jejich proměny a zajímavosti od raného středověku do současnosti. „Výstava nejprve ukazuje způsob získávání potravin v minulosti (lov, chov, pěstování), vývoj jejich zpracování a uchování (zavařování, konzervace, sušení) a na závěr i konzumace (vánoční pokrmy, jídlo jako dar i jako dekorace, vánoční recepty). Pokládá také otázky ohledně pestrosti a kvality současné stravy, tehdejšími a současnými možnostmi skladování i dopravy,“ uvádí muzeum. To je veřejnosti otevřeno ve dnech od úterý do soboty od 9 do 17 hodin a v neděli a o svátky od 10 do 17 hodin. Každá den je pak muzeum v době od 12 do 12.45 hodin uzavřeno kvůli obědové přestávce.

BOLESLAVSKO

Amatérští detektivové mohou řešit případ s Dr. Watsonem

Kdy: 23. ledna, 14:00

Kde: Vila DDM, Mladá Boleslav

Za kolik: 200 korun

Dům dětí a mládeže si pro všechny nadšené řešitele rébusů připravil terénní šifrovací hru Zachraňte Dr. Watsona. Ten se sice zatím nedostal do nebezpečí života, ale potřebuje pomoci s řešením nejnovějšího případu, kterého se nemůže zúčastnit jeho věhlasný partner Sherlock Holmes. Detektivní případ zavede týmy o nejvýš 5 lidech do viktoriánské Anglie. Na výběr jsou dvě varianty, pro děti od 6 do 12 let a pro děti od 13 let a dospělé. Vyšetřování detektivové zahájí u budovy Vily DDM v Husově ulici. Nutností je rezervace přesného času. Další informace zájemci zjistí na www.ddm-mb.cz.

Africké trhy zvou na to nejlepší z Afriky

Kdy: 22. ledna, 10:00

Kde: OC Olympia, Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma



Obchodní dům Olympia přivítá to nejlepší z Afriky. Africké trhy opět nabídnou tropické ovoce, které pěstují drobní ugandští farmáři, exotické ovoce z Asie, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, kvalitní kávu, čaj, džemy a mnoho dalšího. „Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie,“ uvedli organizátoři. Produkty jsou vykupovány od ugandských pěstitelů.

Muzeem budou znít lidovky

Kdy: 23. ledna, 16:00

Kde: Muzeum Podbezdězí, Bělá pod Bezdězem

Za kolik: 50 korun

V Muzeu Podbezdězí se příznivci lidové hudby mohou těšit na hudební recitál otce a syna Franty a Martina Vlčků. Franta začal v 80. letech u tradičních trampských písní. Repertoár nyní rozšířil o písně interpretované jeho synem Martinem.

Vyčistěte si knihovnu, nakupte nové knihy a pomozte malé Ivance

Kdy: 23. ledna, 15:00

Kde: Hasičská klubovna, Kosmonosy

Za kolik: Vstup zdarma, knihy za 45 korun



V hasičské klubovně si budou moci nadšení čtenáři zakoupit za symbolickou cenu knížky, které už někdo další nechce. Zároveň tím pomohou Ivance, která se narodila s rozštěpem páteře a dalšími vývojovými vadami. Pokud chcete nabídnout své knihy k prodeji pošlete jejich seznam na e-mail srdcemprokosmonosy@seznam.cz nebo knihovna@oukosmonosy.cz. Ten bude následně zveřejněn v události, která je vytvořena na Facebooku Srdcem pro Kosmonosy, aby se každý předem mohl zorientovat v nabízených titulech. Jednotná cena knih je 45 korun. Návštěvníci akce se mohou těšit na hudbu a chutný svařák.

Seznamte se s Bigglesem

Kdy: Až do 30. dubna

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

Za kolik: -

Výstava Legenda jménem Biggles instalovaná v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha seznamuje s životním příběhem pilota Jamese Biggleswortha. Tato fiktivní legenda anglických letců je hlavní postavou série knih z leteckého prostředí první i druhé světové války od spisovatele Williama Earla Johnse.

Vydejte se za drahými kameny

Kdy: Do 1. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: -



Muzeum Mladoboleslavska zve na novou expozici určenou všem mineralogům a archeologům s názvem Za drahými kameny do pravěku. Ta návštěvníkům přiblíží přehled drahých kamenů a dalších nerostů používaných v období pravěku na území Českého ráje a Podkrkonoší. Stejně jako v minulosti, kdy byl kámen jedním z nejpodstatnějších materiálů, udržuje si i teď své místo v umění i praktickém životě.

KLADENSKO

Podívejte se až ke hvězdám

Kdy: 21. ledna, 19:00

Kde: Hvězdárna Jaroslava Trnky, Slaný

Za kolik: -

Zajímají vás hvězdy a vesmír obecně? Tak to byste si do kalendářů měli zapsat datum 21. ledna. To se v Hvězdárně Jaroslava Trnky ve Slaném koná pozorování noční oblohy. V případě jasné oblohy se začíná v 19 hodin.

Kladenské kino Hutník si na víkend připravilo šestici promítání

Kdy: Po celý víkend

Kde: Kino Hutník, Kladno

Za kolik: 150 korun



Kino Hutník, které veřejnost nalezne v Kladně na Sítné, chystá víkendové promítání dvou filmů. Ti, kdo budou však chtít jít do kina už v pátek si budou moci od 15.15, 17.30 a 19.45 hodin užít českou komedii Srdce na dlani. V ní se představí Vladimír Polívka, Eliška Balzerová nebo Matouš Ruml. Tento film bude mít své místo na plátně kina také v sobotu a v neděli, a to v 15.15 a 17.30 hodin. Druhým filmem, který si bude moci veřejnost užít také oba víkendové dny od 19.45 hodin, je historické drama Spencer. To vypráví příběh princezny z Walesu Diany Spencer a jejího manžela prince Charlese

Muzeum ovládl Fenomén Fatra

Kdy: Do 30. ledna

Kde: Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno

Za kolik: -

Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno hostí až do 30. ledna výstavu s názvem Fenomén Fatra. Ta obsahuje hračky z archivu firmy Fatra, které jsou mezi sběrateli méně známé a dostupné. Dále je doplněna populárními nafukovacími hračkami nebo hračkami z PVC a gumy.

KOLÍNSKO

Výstava Martina Mainera byla zahájena

Kdy: Do 9. dubna

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: -

V galerii v kolínském divadle začíná výstava Martina Mainera. patří k představitelům generace autorů, kteří se mezi prvními prosadili před polovinou 80. let osvobozující postmoderní malbou, těžící obsahově i formálně z prolínání časových a kulturních rovin. Tato generace svým vzorem ovlivnila tvorbu generace 90. let.

Českobrodští si o víkendu užijí dva hudební filmy

Kdy: 21. ledna, 19:00; 22. ledna, 15:00

Kde: Kulturní dům Svět, Český brod

Za kolik: 99/129 korun



Kulturní dům svět promítá o víkendu hned dva filmy, které jsou plné písniček. V sobotu to bude West Side Story. Ovšem ne snímek z roku 1961, ale nejnovější adaptace legendárního muzikálu v režii Stevena Spielberga, který vypráví příběh zakázané lásky a rivality mezi dvěma pouličními gangy. V neděli si na své přijdou hlavně ti menší, promítá se totiž druhý díl animované pohádky Zpívej.

Zasmějte se s Alešem Vyjidákem

Kdy: Do 25. února

Kde: Knihovna, Kolín

Za kolik: Zdarma

Výstava kreslených vtipů Aleše Vyjidáka s názvem Ze života lidí je součástí tradičního cyklu novoročních výstav kresleného humoru v kolínské knihovně pod názvem Do nového roku zvesela.

Prohlédněte si v kině výstavu betlémů

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Kino 99, Kolín

Za kolik: Zdarma



Díky spolku Můj Kolín, který vyzval mateřské a základní školy v Kolíně, jsou ve foyer kolínského Kina 99 vystaveny krásné a originální betlémy. "Děkujeme všem, kdo tuto nádheru organizoval, podpořil a především dětem za výtvory, zkrátka každému, kdo se na takové nádheře podílel," vzkazují pořadatelé.

Vydejte se s Ludmilou Padrtovou Krajinou k abstrakci

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Regionální muzeum Kolín - Červinkovský dům

Za kolik: 25/50 korun

Ludmila Padrtová (1931–2016) vytvářela abstraktní kompozice od poloviny padesátých let. Tehdy byla veřejnosti utajená, a je málo známá dodnes - přestože byla s Vladimírem Boudníkem první, kdo se abstrakci v Československu věnoval v době, kdy nesměla být vytvářena a už vůbec ne vystavována. Přitom byla v abstrakci zralejší než Boudník. Vzhledem k tomu, že její inspirace pocházela především z přírody, pracovala s barvou, která byla v tehdejší době mladými výtvarníky zavrhována. Kromě děl z padesátých let budou na výstavě prezentovány fotografie z osmdesátých let, ale také kresby, koláže a malby z posledních let jejího života.

Výstava Honzy Homoly pořád pokračuje

Kdy: Denně

Kde: Městský kulturní dům, Kolín

Za kolik: -



"S posledním dnem v roce měla z výstavních prostor Komorního sálu zmizet výstava kytaristy kapely Wohnout Honzy Homoly, ale vzhledem k tomu, že o ni veřejnost má stále zájem a především v současné nejisté době není jasné, kdy se do těchto míst vrátí sedící na každovíkendových plesech, kde jsou výtvarná díla ohrožena, rozhodli jsem se expozici zatím na místě ponechat. Ve chvíli, kdy se nastartují plesy, sundáme i obrazy ze zdi," říkají lidé z kolínského Městského společenského domu.

Kolínské kino má o víkendu nabitý program

Kdy: Pátek až neděle

Kde: Kino 99, Kolín

Za kolik: 140/150 Kč

Páteční promítání: 17.00 Zpívej 2 (animovaný, USA), 17.30 C´mon C´mon (drama, USA), 19.30 Srdce na dlani (komedie, ČR), 20.00 Ninjababy (komediální drama, Norsko)

Sobotní promítání: 14.30 Velký červený pes Clifford (rodinný, USA), 15.00 Kytice pohádek 1 (pro děti, ČR), 17.00 Spider-Man: Bez domova (akční, USA), 17.30 Klan Gucci (drama, USA), 19.55 Srdce na dlani (komedie, ČR), 20.30 Spencer (drama, USA/Británie/Německo/Chile)

Nedělení promítání: 17.00 Krotitelé duchů: Odkaz (akční komedie, USA), 17.30 Hranice odvahy (dětský dobrodružný, Norsko), 19.30 Srdce na dlani (komedie, ČR), 20.00 Ninjababy (komediální drama, Norsko)

Pražské víkendové tipy: Bavte se od pátku až do neděle

KUTNOHORSKO

Na děti čeká pejsek s kočičkou

Kdy: 23. ledna, 15:00

Kde: Divadlo, Čáslav

Za kolik: 120 korun

Veselé představení o tom, jak pejsek a kočička myli podlahu, jak pekli dort nebo o tom, jak kočička zašila pejskovi kalhoty dešťovkou, potěší nejen malé návštěvníky čáslavského divadla v neděli 23. ledna. Vyprávění Josefa Čapka baví již několik generací čtenářů a diváků.

Samuel Kollárik vystavuje v Galerii Felixe Jeneweina

Kdy: do 27. února, 9:00-12:00 – 12:30-17:00

Kde: Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora

Za kolik: -



Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory vystavuje díla mladého slovenského malíře Samuela Kollárika. Autor hledá v realitě známky nadpřirozena, metafyziky, iracionality a jeho expresivní malba vyznívá velmi existenciálně. Pracuje s olejem a akrylem, příležitostně experimentuje s tiskovými technikami a využívá náhody v procesu malby. Používá v malbě deformace postav, nereálné vzájemné průniky prostoru, střídá prostředí a vidí je v jejich kontroverzích. Výstava potrvá do 27. února.

Srdce na dlani vám přinese kutnohorské kino

Kdy: 22. ledna, 19:00

Kde: Kino Kutná Hora

Za kolik: 140 korun

Českou komedii Srdce na dlani budete mít možnost vidět v kutnohorském kině v sobotu 22. ledna. Josef se těší, že si po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku, majitelku pojízdné kavárny. Jako by se ti dva hledali celý život. Ale není na osudovou lásku přece jen trochu pozdě? Navíc se k Josefovi do vily právě stěhuje jeho dcera Anička i s pětiletým Honzíkem.

MĚLNICKO

Ještě chvíli si pohrajte se strašidly

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Venkovní hra Za tajemstvím kralupských strašidel je prodloužena do konce ledna, a tak si s místními strašidly mohou děti pohrát ještě o něco déle. Na účastníky čeká 7 samoobslužných stanovišť, na kterých musí splnit úkoly. Zájemci získají doplňující informace ke stanovištím po načtení QR kódu. Plán je připraven na webu ddmkralupy.cz. Po vyluštění tajenky stačí herní kartu s e-mailovým kontaktem a počtem soutěžících hodit do schránky u domu dětí.

V kině Vltava si tento víkend vybere každý

Kdy: 21.–23. ledna

Kde: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 130/140 korun



Kralupské kino Vltava tento víkend pozve na českou komedii, pohádku, animovaný muzikál, komiksový trhák a životopisné drama. V pátek se mohou diváci těšit na muzikál Zpívej 2 (17:00) a drama ze života Lady Di Spencer (20:00). Sobotní program zahájí pohádka Tři přání pro Popelku (14:30), pokračovat bude opět příběhem princezny Diany Spencer (17:00) a zakončí jej nová česká komedie Srdce na dlani (20:00). V neděli si budou moci diváci zopakovat filmy Zpívej 2 (14:30) a Srdce na dlani (20:00) a také zavítat na nejnovější přírůstek do filmového světa Marvelu Spider-Man: Bez domova (17:00). Vstupné je od 130 do 140 korun.

NYMBURSKO

Projděte se Zimním Polabím

Kdy: 22. ledna, 7:15

Kde: Autobusové nádraží, Mělník

Za kolik: 25/30 korun

Klub českých turistů Kostomlaty nad Labem zve na 6. ročník turistického pochodu Zimním Polabím. Účastníci se budou hlásit mezi 7:15 a 10:30 na zahrádce baru na autobusovém nádraží v Mělníce. Cíl jednotlivých tras je v Blatecké hospodě v blízkosti místního vlakového nádraží. Na výběr jsou 4 trasy od 11 do 36 kilometrů. Členové klubu a děti zaplatí 25 korun, nečlenové 30. Každý účastník obdrží pamětní list a razítko pochodu. Pochod se koná za každého počasí.

Malý Paleček vystoupí v poděbradském velkém divadle

Kdy: 23. ledna, 15:00

Kde: Divadlo Na Kovárně, Poděbrady

Za kolik: 70 korun



V Divadle Na Kovárně zahraje Divadlo Mrak loutkové představení O Palečkovi, ke kterému loutky vyrobil, kulisy namaloval a mnoho vtipů vymyslel František Xaver Watzl. Inscenace o malém, mrštném a vtipném hrdinovi je vsazena do velkých, variabilních, barevných kulis, herci v příběhu vystřídají mnoho převleků a k pomoci jim budou samozřejmě loutky nejrozmanitějších druhů a velikostí. Děj dokreslují písničky, doprovázené hrou na kytaru a samozřejmě nechybí vtipné a nečekané situace a zápletky.

Zajděte na Srdce na dlani i Spencer

Kdy: 21. až 23. ledna, 19:00

Kde: Kino Sokol, Nymburk

Za kolik: 120/140 korunOd pátku až do neděle kino Sokol promítne dva snímky. Tentokrát spíše pro dospělé diváky. V pátek a sobotu se diváci mohou vydat na nový český film Srdce na dlani, který vypráví o tom, že láska se neohlíží na věk nebo místo a zamilovat se můžeme ve školce, v důchodu, na ulici nebo v parku. V neděli pak bude na programu snímek Spencer o několika dnech všemi milované princezny Diany, které se odehrály na Vánoce, kdy se Lady Di definitivně rozhodla ukončit své vychladlé manželství s princem Charlesem. Ve filmu exceluje herečka Kristen Stewart. Vstupné je 140 nebo 120 korun dle vybraného filmu.

Výstava zavede prostřednictvím obrazů do Poděbrad a Polabí

Kdy: Do 28. února

Kde: Infocentrum Poděbrady

Za kolik: -



Infocentrum Poděbrady zve v lednu a únoru na první výstavu roku 2022. Ta v místní malé galerii představí obrazy paní PhDr. Jany Hrabětové historičky, etnografky a vedoucí skanzenu v Přerově nad Labem na motivy středního Polabí a to zejména Poděbrad. Předlohou olejomaleb jsou diapozitivy staré přes padesát let uložené ve fotoarchivu Polabského muzea.

Procvičte si mozkové závity při turnaji v piškvorkách

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Dům dětí a mládeže, Nymburk

Kde: Zdarma

Po celý leden se mohou příznivci hry piškvorky ve věku od 6 do 15 let zúčastnit turnaje, který pořádá Dům dětí a mládeže Nymburk. Hrát lze každý den v odpoledním klubu. Na vítěze turnaje čeká turnajový pohár a na každého účastníka malá odměna. Ty bude možné si vyzvednout od 1. února. Provozní doba klubu je každý všední den od 12:30 do 16:30, jen v pátek klub zavírá už v 15:00. Při prvním vstupu do klubu je třeba odevzdat přihlášku do klubu na školní rok 2021/2022, nebo být přihlášen v jakémkoli kroužku DDM.

PŘÍBRAMSKO

Příbramský Dům dětí a mládeže pořádá zábavné deskohraní

Kdy: 22. ledna, 9:30

Kde: Dům dětí a mládeže, Příbram

Za kolik: 20 korun

Rádi si vaše děti hrají a už je nebaví sedět u počítače? V sobotu 22. ledna od 9.30 hodin budou mít možnost procvičit si mozkové závity a zahrát si známé i nové deskové hry. Svoji hru si najde každý – hry jim vysvětlí a provedou je i prvními kroky. Ať vezmou své kamarády a dostaví se do příbramského Domu dětí a mládeže. Deskohraní přispívá formou zábavy k rozvoji postřehu, inteligence a logického myšlení. Bližší informace získáte a přihlásit se můžete u Marcely Jelínkové na telefonním čísle 607 529 763 anebo 608 522 677.

Vystavují obrázky Josefa Lady

Kdy: do 25. února

Kde: Městské muzeum, Sedlčany

Za kolik: zdarma



Městské muzeum Sedlčany ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ připravilo výstavu Obrazy a obrázky Josefa Lady, která bude pro veřejnost k vidění od čtvrtku 13. ledna. Vystaveny budou kvalitní reprodukce obrázků Josefa Lady. Výstava potrvá do pátku 25. února. Vstup je zdarma. Otevřeno je úterý, středa, čtvrtek a pátek od deváté do dvanácté hodiny a ve středu také odpoledne od třinácté do šestnácté hodiny. Prohlídku mimo otevírací dobu lze objednat na telefonu 318 821 240 nebo e-mailem muzeum@muzeum-sedlcany.cz.

Co se mohlo stát v osudových dnech princezny Diany?

Kdy: 21. ledna, 20:00

Kde: Kino, Příbram

Za kolik: 130 korun

Spencer je životopisní snímek po osudových dnech princezny Diany a příbramské kino ho uvede v pátek 21. ledna. Manželství princezny Diany a prince Charlese už dávno vychladlo. Ačkoli se množí zvěsti o záletech a rozvodu, na vánoční oslavy na královnině panství Sandringham je nařízen klid. Jí se a popíjí, střílí se a loví. Diana se ve světě high society vyzná. Ale tentokrát bude všechno úplně jinak… Film Spencer je imaginací toho, co se mohlo během těch několika osudových dnů stát. Vstupné je 130 korun.

RAKOVNICKO

Modely letadel přiletí do Rakovníka

Kdy: 23. ledna, 14:00

Kde: 1. ZŠ, Rakovník

Za kolik: -

Obdivovat letecké modely budou moci malí i velcí v neděli 23. ledna. Ve 14 hodin totiž začíná v tělocvičně 1. ZŠ Rakovník slet leteckých modelů. Akce se účastní celý modelářský kroužek, členové LMK 268 Rakovník modelářský klub, Lmk Chroust, LMK Pavlíkov a firemní piloti RC Factory. Vstup je možný pouze v přezuvkách.

Kněževes se chystá na turnajv oblíbené hře Člověče, nezlob se

Kdy: 21. ledna, 17:00

Kde: Komunitní centrum, Kněževes

Za kolik: -



Umíš prohrávat? Přijď si zahrát. K tomu vyzývají organizátoři turnaje ve hře Člověče, nezlob se. Akce pořádaná občanským sdružením Kněževes 21. století se uskuteční v pátek 21. ledna od 17 hodin, a to v místním komunitním centru na Václavském náměstí. Startující budou rozdělení do dvou kategorií. První bude pro předškolní děti, které umí počítat do šesti, v té druhé budou pak hrát všichni ostatní.

Filmový víkend v rakovnickém kině nabídne trojici filmů

Kdy: 21. a 23. ledna, 10:00, 14:00, 17:00

Kde: Kino, Rakovník

Za kolik: 120/140 korun

Rakovnické kino na konci týdne naservíruje filmovým milovníkům páteční promítání. Na plátně v 19.30 hodin objeví česká komedie s názvem Srdce na dlani. Příchozí v ní budou moci sledovat příběhy postav v podání Vladimíra Polívky, Elišky Balzerové nebo třeba také Matouše Rumla. V sobotu žádný snímek na programu není, avšak v neděli mohou zájemci od 10 hodin zhlédnout rodinný snímek Velký červený pes Clifford. Následovat bude od 14 hodin Srdce na dlani a od 17 hodin historické drama Spencer. Ten vypráví příběh princezny Diany Spencer a jejího manžela prince Charlese.