Legendární Tři sestry spojí online koncert s křtem nového alba

KDY: v pátek 18. prosince od 19:00

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma

Oblíbená česká punk-rocková skupina Tři sestry se rozhodla, že ani v letošním roce nevynechá svůj tradiční vánoční koncert. Tentokrát se uskuteční v pátek 18. prosince a diváci ho budou moci sledovat přes internet. Parta kolem frontmana Lou Fanánka Hagena bude hrát z hostince Na Staré kovárně v Akropoli. „Součástí koncertu bude představení akustických verzí několika nových coverů a proběhne i křest alba SEX DRÓGY ROKENRÓL,“ uvedla skupina. Koncert moderovaný Pavlem Andělem si lze pustit na webových stránkách www.mall.cz, první tóny zazní kolem 19. hodiny.

Zdroj: Deník

Modelářskou výstavu si lidé prohlédnou na internetu

KDY: celý víkend

KDE: online na stránkách muzea

ZA KOLIK: zdarma

Muzeum Nové Strašecí hostí modelářskou výstavu, která je ovšem veřejnosti přístupná také na internetu, a to díky videu na webových stránkách muzea T. G. Masaryka. Diváci zde mohou sledovat nejen železniční modely, ale i například modely budov, bojové techniky, letadel a podobně. "Mezi nejzajímavější modely patří například model motorové jednotky M494.0 – Modrý blesk, modely chladících vozů vzniklých přestavbou továrních modelů a opatřených patinou, nebo modely budov sestavených z laserem vyřezávaných stavebnic," uvádí muzeum. Video si lze pustit také přímo na YouTube Muzeum T. G. M. Rakovník.

Jaroslav Dušek si tentokrát k besedě pozval Jiřího Ledvinku

KDY: v sobotu 19. prosince od 19:30

KDE: na YouTube kanále Divadla Kampa

ZA KOLIK: zdarma

Původně rozhlasový blok Jaroslava Duška se v Divadle Kampa příjemně zabydlel hned v září 2010 a od té doby pravidelně nabízí divákům poutavé besedy se zajímavými hosty na témata pozemská i vesmírná. Aktivními účastníky besedy jsou přítomní diváci a proto se program často protáhne až do pozdních večerních hodin. Aktuálním hostem bude Jiří Ledvinka, který se věnuje uzdravování lidí po stránce fyzické, ale i duševní a duchovní. Pořady jsou pravidelně ke zhlédnutí na YouTube kanále Divadla Kampa, přenos probíhá v čase události vždy živě a poté je umístěn na YouTube jeho záznam. Veškeré záznamy pořadu Duše K najdete také na webu Divadla Kampa v sekci video.

Kapely zahrají online pro Floriho

KDY: v sobotu 19. prosince od 14:00

KDE: na YouTube kanále PurnamaMetal

ZA KOLIK: zdarma nebo za dobrovolný příspěvek

Online benefiční koncert pro Florimona se svalovou dystrofií se uskuteční skrze YouTube kanál PurnamaMetal a bude zcela bezplatně přístupný pro každého. Veškerý výtěžek do poslední koruny půjde Florimu na vše potřebné, co mu pomáhá bojovat s nevyléčitelnou nemocí. Zahrají kapely Welicoruss, Innersphere, Pačess, V.A.R , Purnama, We Are Dust You Turn Into a F.A. King. součástí programu bude i ohnivé vystoupení skupiny Alterna. Číslo účtu, na který bude možné posílat příspěvky bude zveřejněn v den konání koncertu.

Setkání na náměstí nahradí Nymburk živými přenosy

KDY: v neděli 20. prosince od 18:30

KDE: na webových stránkách nebo na facebooku města

ZA KOLIK: zdarma

Advent v Nymburce se letos kvůli vládním nařízením a souvisejícím omezením kvůli šíření nákazy covidem odehrává převážně online. Pořadatelé museli rychle reagovat také na poslední omezení a zrušit nedělní program na Náměstí Přemyslovců. Nahradí jej Adventní pozdravy z Husova sboru od 17 hodin a Vánoční koncert z Obecního domu od 18:30 hodin. Vánoční přání zazní speciálně pro Nymburk a všechny sledující živě od Otakara Brouska, Petry Černocké a kapely Crossband. Doprovodí je varhanní a žesťová hudba. Následovat bude vánoční koncert Petra Kotvalda. Diváci mohou vše sledovat z domova na webových stránkách a Facebooku města Nymburk a Nymburského kulturního centra.

Vánoční nadílku přinese online koncert

KDY: v neděli 20.12. od 17:00

KDE: na facebookové stránce Divadla na Kovárně

ZA KOLIK: zdarma

Žáci a studenti Základní umělecké školy Otakara Vondrovice Poděbrady zakončí online cyklus letošních a adventních online koncertů Vánoční nadílkou. Diváci si mohou vychutnat online přenos na facebookové stránce Divadla Na Kovárně, kde se koncerty odehrávají. Ředitelka pořádajícího Městského kulturního centra Lucie Kurková zapálí již čtvrtou adventní svíci a adventní program zakončí ještě 23. prosince online koncert Vánoční přání z Havířského kostelíku.