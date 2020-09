Animační program bude plný tancem, her a soutěží, násldovat má představení Zvířátka a loupežníci v podání divadla Vysmáto, bubnování v kruhu, ukázka umění tanečního kroužku Mrazík, chůze na chůdách a další. Od 19 hodin zaříná koncert rockové kapely Podwobraz. Vstupné pro dospělé je 150 korun, za děti se platí 100 a za předškoláky 50 korun.

Kemp Na Hrázi patří oldies diskotéce

KDY: 29. srpna 17:00

KDE: Kemp Beroun



Místní Kemp Na hrázi přenese v dnešním večeru návštěvníky do osmdesátých až devadesátých let minulého století. Čeká je tam od sedmnácté hodiny letní oldies disco s hity z doby, kdy v Česku vládl pop. Zazní nepochybně i písničky Michala Davida, Hany Zagorové nebo Jiřího Korna.

Neckyáda ve Všeradicích

KDY: 29. srpna 13:00

KDE: Koupaliště Všeradice



Poslední sobota letních prázdnin bude patřit zábavě na vodě. Na všeradickém koupališti se totiž koná neckyáda, pořádaná místními dobrovolnými hasiči. Akce je určena celým rodinám, na děti i dospělé tam čekají vodní radovánky, do nichž se budou muset zapojit s notnou dávkou soutěživosti i smyslu pro legraci a recesi. Při klání na hladině požární nádrže čekají posádky na nápaditých plavidlech nejen úkoly, při kterých se bude hodnotit se rychlost, kreativita a obratnost. Registrace začíná od 13 hodin, start je o hodinu později. Výtěžek bude věnován na podporu nemocné Emičky Radové.

Návštěva u princezny na zámku

KDY: 29. srpna 10:15

KDE: Zámek Hořovice



Návštěva u princezny Verunky čeká návštěvníky hořovického zámku od 10.15 do 14.15 hodin. Jde o zábavnou a interaktivní prohlídku pro děti ve věku tří až osm let, které si tam mohou vyzkoušet královský trůn nebo korunku princezny a zároveň budou dostávat drobné úkoly a otázky. Výklad nezahrnuje odborné informace o dějinách zámku, dospělí jsou pouze jako doprovod. Dětem zámek nabízí rovněž Cestu za pokladem, hledání zámeckého pokladu pomocí plánku v parku, nebo Výstavu her a hraček malých aristokratů.

Společně to zvládnem

KDY: 29. srpna 19:30

KDE: Letní kino Beroun



Společně to zvládnem - Poděkování dobrovolníkům a firmám za zvládnutí pandemie koronaviru. Promítání. Večer zpříjemní návštěvníkům folková kapela Slunovrat, následuje promítání české pohádky Čertí brko,

Piknik Rozloučení s létem

KDY: 29. srpna 14:00

KDE: Cerhovice



Piknik Rozloučení s létem, koná se u koupaliště pod širým nebem, bude zajištěn program pro děti, každý si má přinést pohoštění, o které se podělí se sousedy, budou se i opékat špekáčky. Pivo a víno k dostání na místě, od 18 hodin na místě vystoupí zpěvačka Lone Blue Tree.





Název akce

KDY: 29. srpna 18:00

KDE: Starý zámek Hořovice



Letošní Hradozámecká noc v Hořovicích se odehraje poslední prázdninovou sobotu na nádvoří Starého zámku a v prostorách Muzea Hořovicka. Návštěvníky tam čeká zajímavý program, například přednáška o historii Starého zámku, zajímavých osobnostech a tajemném podzemí tohoto původně gotického hradu. V muzeu je pak čeká komentovaná prohlídka. Ke středověké atmosféře přispěje hudba plzeňské kapely Gutta. Muzikanti v dobových kostýmech nabídnou středověké písně capellai s doprovodem dávných hudebních nástrojů. Vstupenka stojí dvacetikorunu.