Berounský deník přínáší přehled nejzajímavějších událostí, které se uskuteční o následujícím víkendu. Patří mezi ně hudební festivaly Rockovej Královák a Závodí, koncert skupiny Slunovrat na Točníku nebo promítání letního kina v Hořovicích.

Rockovej Královák nabídne vystoupení pětice kapel

7. srpna | 17:00

Králův Dvůr – V rámci Králodvorského kulturního léta 2021 se v sobotu 7. srpna na královodvorském zámku uskuteční devátý ročník hudebního festivalu s názvem Rockovej Královák. Ti, kteří do areálu místního zámku dorazí, se mohou od 17 hodin těšit na pořádnou porci rockové hudby. Příchozím se představí například kapela Doctor Victor (Praha), kterou si vybrala za předkapelu legendární skupina AC/DC pro svůj pražský koncert v rámci turné Rock Or Bust. Zároveň si budete moci užít koncert skupin Black Hill (Beroun), Vosí Hnízdo (Dobřichovice), Save the Emotion (Beroun) nebo Destroy! (Beroun). Za vstupenky zájemci dají sto korun.