Užijte si Muzejní noc v Tetíně

KDY: 18. června, 18:00-21:00

KDE: Muzeum Tetín

ZA KOLIK: Zdarma

Fenomén Muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. Od čtvrtého ročníku Festival muzejních nocí oficiálně začíná Národním zahájením festivalu, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky. V průběhu celé noci se můžete těšit na bohatý program plný zábavy, se kterým se vydáte po stopách tetínské historie a kultury.

V pátek proběhne Svatojánský vzpomínkový večer před poutí

KDY: 18. června, 18:00

KDE: Svatý Jan pod Skalou

ZA KOLIK: Zdarma



V pátek proběhne Svatojánský vzpomínkový večer před poutí. V průběhu večera čeká na návštěvníky beseda s Jiřím Tichotou, vedoucím Spirituál Kvintetu a křest nové knihy Bohumila Ševčíka Moje dvojaká generace. Večerem bude provázet boromejka sestra Angelika refektář kláštera.

Vydejte se do Levandulového údolí na Veggie party

KDY: 19. a 20. června, 10:00-18:00

KDE: Levandulové údolí, Chodouň

ZA KOLIK: Zdarma

Pobavte se na nové Svatojánské stezce pro dospělé při procházkách po vápencových mořích nebo ochutnejte červnové i VEGGIE speciality z českého kalendáře v Duhové hale – restauraci a venkovní relaxační ploše. Budete moci nakoupit produkty z české produkce v prodejně zdravě výživy, navštívit L´occitane obchůdek nebo tvořit venku i v dílnách. Pejsci na vodítku budou vítáni a minerální vodou z vápencových moří poctěni.

Vychutnejte si Všechny chutě světa

KDY: 19. června, 10:00

KDE: Dobřichovice

ZA KOLIK: 100 Kč, ZTP a děti do 12 let zdarma



Již tradičně se 19.června uskuteční u zámku v Dobřichovicích 8. ročník food festivalu Všechny chutě světa. Atmosféra festivalu je vždy velice příjemná, a to nejen díky lokalitě ale především díky návštěvníkům, kteří nikam nespěchají a tráví zde často i celý den. I tento rok bude z čeho vybírat, budete moci ochutnat šťavnatý gruzínský šašlik, vietnamskou bun cha, bretaňské palačinky, mexické quesadilla, španělskou paellu, japonské sushi, ruské pirohy, americké hamburgery, africkou samosu, malajskou laksu a další. Čeká Vás jako vždy na bohatý doprovodný program, divadélka a workshopy pro děti, adrenalinové atrakce, hudební vystoupení a mnoho dalšího. Více na informací naleznete na webu www.foodevent.cz nebo na facebooku.

Vydejte se na Berounské hradby

KDY: 19. června, 10:00

KDE: Letní kino Beroun

ZA KOLIK: -

Vzhledem k vládním opatřením, která je nutno dodržet při pořádání kulturních akcí, proběhnou Hradby pouze v koncertní formě v areálu berounského letního kina. Domluvené kapely ale platí, takže se můžete těšit na Šlapeto, Big Band VZ, BUGR rock, Houpací koně, České srdce, Kečup, Limetall nebo UHR. Průvodcem bude moderátor Country Radia (ale také zpěvák dnes již legendární Asonance) Petr Bohuslav. Program pro děti v Hradební ulici ani Berounská promenáda na Nám. Joachima Barranda letos neproběhnou.

Odpojte se a užijte si offline odpoledne s Prskavkou

KDY: 19. června, 13:00

KDE: Městská knihovna Beroun

ZA KOLIK: Zdarma



Odpojte se od virtuálního světa a pojďte si spolu hrát. I s knihovní skřítkou Prskavkou! Na děti čeká program plný zábavy a her pro celou rodinu. Akce se uskuteční v sobotu 19. června 2021 od 13:00 do 16:00 hodin před budovou knihovny. Občerstvení zajistí Jiná káva. Od 16 hodin bude pro děti před Jinou kávou připraveno Divadlo Ančí a Fančí, které zahraje Dvě pověsti české O silném Bivojovi a Statečném Šemíkovi. Vstup s mobilním telefonem jen na vlastní nebezpečí! Buďme spolu offline! V případě nepříznivého počasí se akce neuskuteční.

Další ročník Loutkofestu je tu

KDY: 19. června, 13:30

KDE: Na hájku, Černín

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné

Už je to tady, po roční pauze opět za vámi přichází Loutkofest! V sobotu 19.6.2021 od 13.30h, Návštěvníci se mohou těšit na Loutky bez hranic / Bojím se v lese, Divadlo PNUtí / A pak se to stalo, Madam Bicykloutka / Babšule a Vhlavědráti, Kluk z Husovky nebo na písničkáře z Krompachu Kubu Horáka. Během dne proběhne dobrovolný program – dílny, loutková střelnice nebo loutkový automat. Spaní jako vždy možné ve vlastním stanu nebo karavanu. Nezapomeňte si na Loutkofest vzít roušku nebo respirátor ať se nenakazí loutky.

Znovuotevření hvězdárny aneb Restart 67

KDY: 20. června, 10:00

KDE: Hvězdárna, Žebrák

ZA KOLIK: 30/10/50 Kč



Něco se chystá! V neděli 20. června připravujeme RESTART 67, tedy znovuotevření, oslavu 67. narozenin Hvězdárny Žebrák a 17. narozenin působení. Při té příležitosti je připraven nový interaktivní prostor se spoustou zajímavých věcí. Přijďte se takřka po roce podívat na Hvězdárnu Žebrák. Uvidíte nový interaktivní prostor, dalekohledy i novinky z astronomie a vesmíru.

Svatojánská procházka za bylinkami na Tetíně

KDY: 20. června, 16:00

KDE: sraz u obchodu Smíšené zboží na Tetíně, ulice Pod Valy Trasa do 4 km, budeme stoupat po nezpevněných cestách na vrch Damil

ZA KOLIK: 200 Kč/osoba, rodina (2+4) 500 Kč, platba na místě

Objevte kouzlo svatojánské noci a tajemnou moc devatera bylin. Svatojánská noc, nádherný svátek všech bylinářek a bylinářů, čarodějek a čarodějů, víl a lesních mužíků, oslavuje významnou dobu letního Slunovratu, kdy započíná období léta. O kouzelné svatojánské noci, která nastává z 23. na 24. června, je odpradávna zvykem sbírat Devatero kvítí. Bylinky v tuto kouzelnou noc nasbírané mají nejsilnější léčivé účinky. Sbírat se mají v noci za svitu měsíčku. A o čem procházka bude? Přímo v terénu si ukážeme jednotlivé léčivé bylinky (nejen Devatero kvítí), ukážeme si jejich obvyklá stanoviště, promluvíme o účinných látkách, řekneme si, na které neduhy se hodí, kde, kdy a co sbírat, jak zpracovat a dozvíte se i zajímavosti a pověry o bylinách. Počet účastníků je omezen, rezervace nutná na emailu: kultura@rcslunečnice.cz.

Výstavu pelargonií zahájí v sobotu v Loděnici slavnostní vernisáží

KDY: 19. června, 10:00

KDE: Loděnice

ZA KOLIK: Zdarma



Loděnický muškát je výstava, kterou můžete od 20. června zhlédnout v Loděnici u Berouna. Ke vidění bude 600 kultivarů pelargonií a letničky pro balkonovou výzdobu. Během výstavy se uskuteční drobný prodej ze sbírek pěstitelů a zajištěna poradenská činnost. Výstava je pro veřejnost otevřena do 4. července vždy od deváté do sedmnácté hodiny. Výstavu pořadatelé zahájí 19. června od desáté hodiny slavnostní vernisáží.

Vypravte se s geologem hledat zkameněliny do unikátních lokalit

KDY: 19. června, 10:30 – 13:00

KDE: Beroun

ZA KOLIK: 80/40/20 korun

Muzeum Českého krasu Beroun připravilo pro veřejnost komentovanou exkurzi s muzejním geologem, který vás zavede do unikátních lokalit, pomůže vám s hledání zkamenělin a s jejich určováním. Nalezené fosilie si můžete odnést domů. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi, pro zájemce o geologii i pro naprosté laiky. Sraz je v 10.30 hodin na parkovišti u Koněpruských jeskyní. Vstupné 40 korun dospělý, 20 dítě a rodinný 80 korun.