BENEŠOVSKO

Nesperští dobrovolní hasiči pořádají masopustní setkání

Kdy: 19. února, 15:00

Kde: Hasičárna, Nespery

Za kolik: Zdarma

Sbor dobrovolných hasičů Nespery připravil na sobotu 19. února od patnácté hodiny Masopustní setkání u hasičárny. Přijďte si užít masopustní veselí, popovídat si, zazpívat a zatančit s harmonikou. Masky jsou vítány, ale nejsou podmínkou. Účastníci si je mohou zapůjčit také na místě. Organizátoři prosí, abyste sebou vzali pohoštění pro sebe a pro kapelu. Na místě se bude podávat káva a čaj zdarma a také nalévat víno a pivo za poplatek 20 korun.

Podaří se Haftaňanovi stát se opravdovým mušteriérem?

Kdy: 20. února, 17:30

Kde: Kino, Benešov a Vlašim

Za kolik: 130 korun



Benešovské i Stálé kino Vlašim potěší v neděli malé diváky animovanou pohádkou Haftaňan a tři mušteriéři. Mladý gaskoňský šlechtic Haftaňan sice nemá moc peněz, o to více však ideálů. Chce jít ve stopách svého otce a stát se jedním z králových mušteriérů. Se svým koněm Sandym odjíždí za dobrodružstvím do Paříže, kde se k němu připojí Pip, upovídaný myšák. Spolu se svými novými kamarády a spolubojovníky, mušteriéry Athosem, Porthose a Aramisem objevují hodnotu přátelství a spravedlnosti v nekonečné bitvě s podlým kardinálem Richelieu.

Zabavte se u francouzské komedie Rodinu si nevybereš

Kdy: 20. února, 19:00

Kde: Kulturní dům, Sázava

Za kolik: 100/20 korun

Francouzská komedie Rodinu si nevybereš čeká návštěvníky sázavského kulturního domu v neděli 20. února. Jednoho krásného letního rána se Morelovi probudí s obrovským problémem. Šestiletá holčička je najednou v těle svého táty, který je teď svým pubertálním synem a ten je zase v těle své starší sestry. Hlava jim to nebere. A tímto to vše teprve začíná. Vstupné je 100 korun, senioři 20.

BEROUNSKO

Rudolf Měřinský seznámí veřejnost se starými hudebními nástroji

Kdy: 18. února, 19:00

Kde: Evangelický kostel, Hořovice

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Evangelický kostel v Hořovicích ovládnou v pátek 18. února loutny. Konat se zde totiž bude koncert spojený s povídáním nejen o loutnách. „Co je to loutna? Kdy vznikla a kde? Kolik má strun? Nevíte? Tak přijďte,“ láká Rudolf Měřinský. Ten veřejnosti představí třeba oud, diskantovou loutnu, tenorovou loutnu, liuto attiorbato, theorbu, barokní loutnu, barokní kytaru nebo také klasicistní kytaru.

Neumětely oslaví masopust

Kdy: 19. února

Kde: Neumětely



Desátý ročník neumětelského masopustu se uskuteční v sobotu 19. února. K tanci, poslechu a další zábavě bude hrát hudební skupina Třehusk a řezník. „Po půstu, způsobeným COVID-em jsme se rozhodli opět pořádat Masopust. Takže srdečně všechny zveme v sobotu 19.2.2022 na bujaré veselí. Podmínky akce se stále ještě ladí,“ vzkázali veřejnosti organizátoři.

BOLESLAVSKO

Prožijte Prázdniny v muzeu

Kdy: 19. až 27. února

Kde: Dobrovická muzea, Dobrovice

Za kolik: 70 korun

Prázdniny v muzeu jsou program Dobrovických muzeí, který pozve malé i větší návštěvníky na výstavu Společenský život hmyzu. Ta nabídne živý hmyz v insektáriích, modely mraveniště či termitiště a další hmyzí domečky a doprovodné aktivity. V ceně vstupného je i prohlídka I. okruhu a aktivity u interaktivní tabule.

Výstava představí přírodu

Kdy: Do 15. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: 50/30 korun



Muzeum Mladoboleslavska přichází s novou výstavou pojmenovanou Chráněná příroda Mladoboleslavska. Fotografie zveřejněné na výstavě jsou dílem autorů stejnojmenné knihy Milady Vrbové, Antonína Kůrky a Ivany Řípové. Expozice bude v muzeu k vidění do 15. května.

Rozsviťte své domovy

Kdy: Do 27. února

Kde: Benátky nad Jizerou

Za kolik: Zdarma

Světýlková paní si pro děti připravila speciální úkol. Po Nových Benátkách je poschováváno 5 dílů hvězdy, kterou musí účastníci hry najít, sestavit a ozdobit. Hotovou hvězdičku si mohou vystavit v okně, aby se na ni mohla Světýlková paní přijít podívat. Mapa je k dispozici na webu města.

Seznamte se s Bigglesem

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

Za kolik: -



Výstava Legenda jménem Biggles instalovaná v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha seznamuje s životním příběhem pilota Jamese Biggleswortha. Tato fiktivní legenda anglických letců je hlavní postavou série knih z leteckého prostředí první i druhé světové války od spisovatele Williama Earla Johnse.

Vydejte se za drahými kameny

Kdy: Do 1. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: -

Muzeum Mladoboleslavska zve na novou expozici určenou všem mineralogům a archeologům s názvem Za drahými kameny do pravěku. Ta návštěvníkům přiblíží přehled drahých kamenů a dalších nerostů používaných v období pravěku na území Českého ráje a Podkrkonoší. Stejně jako v minulosti, kdy byl kámen jedním z nejpodstatnějších materiálů, udržuje si i teď své místo v umění i praktickém životě.

KLADENSKO

Představení Malý strom zavede diváky mezi indiány

Kdy: 19. února, 17:00

Kde: Divadlo Lampion, Kladno

Za kolik: 85/100 korun

Divadlo Lampion si pro malé diváky připravilo premiéru inscenace inspirované tvorbou spisovatele Forresta Cartera o čerokíjském pohledu na svět a jeho obyvatele. Ta nese název Malý strom. „Na vrcholky vysokých hor vede vyšlapaná cesta. Je místy strmá, náročná, ale snad i správná. Čerokíové, divocí krocani, jestřábi a chřestýši to vědí, a tak po ní spokojeně kráčejí už stovky let. Zde žije Malý strom – chlapec, kterého babička s dědečkem vychovávají v horách po indiánsku,“ nastínilo příběh inscenace divadlo. Premiéra bude v sobotu 19. února. Představení je určeno divákům od 6 let.

Na Čabárně se mohou zájemci naučit dělat domácí sýr

Kdy: 19. února, 9:00

Kde: Centrum ekologické výchovy Kladno – Čabárna

Za kolik: Zdarma



V areálu Centra ekologické výchovy Kladno – Čabárna u Brandýsku se v sobotu 19. února uskuteční praktický workshop na téma Základy výroby sýrů. „Kurz je určen pro začínající sýraře, kteří nemají zkušenosti a znalosti se zpracováváním mléka. Zopakujeme si základy získávání a uchovávání mléka, možnosti jeho bezpečného zpracování na základní výrobky,“ uvedli organizátoři s tím, že lektorkami budou Lenka Táborská a Monika Novotná. Kurzovné je zdarma, na akci se je však nutné přihlásit, a to na e-mail nsev.kladno@seznam.cz.

Pokochejte se Souzněním

Kdy: Do 20. března

Kde: Galerie Kladenského zámku, Kladno

Za kolik: -

Kladenský výtvarník a pedagog Jan Dinga vystavuje své dílo v Galerii Kladenského zámku, a to až do 20. března. Výstava nese název Souznění. „Krása je na světě proto, aby se jí člověk snažil přiblížit tím, že k ní něco přidá. Vznikla a tak žije dál. Nevědomá květina mezi tisíci květy. Snažím se, aby moje obrazy byly pro diváka neznámým zázrakem,“ uvedl Jan Dinga, jehož výstava byla uspořádána u příležitosti výtvarníkových 70. narozenin. Kladenský zámek je veřejnosti přístupný ve dnech od úterý do pátku, a to v době od 12 do 17 hodin. O víkendu ho může veřejnost navštívit v době od 10 do 17 hodin.

Hranice ráje lze vidět na zámku

Kdy: Do 27. února

Kde: Galerie Kladenského zámku, Kladno

Za kolik: -



Galerie Kladenského zámku hostí až do 27. února výstavu Hranice ráje, v rámci které vystavuje své fotografie Jan Pohribný. „Temným i nadějným stránkám civilizace, zániku i zrodu se věnuje tento poslední soubor. Kde je hranice ráje? Potřebujeme pas, abychom ji mohli překročit nebo stačí přesvědčení, že tam bytostně patříme, že stále máme ještě naději, že i po nekonečné řadě hříchů, které jsme od vyhnání spáchali, se tam třeba jednou vrátíme? Fotografie může být docela dobrým nástrojem či snad lépe cestou k sebepoznání i snad sebezlepšení. A má-li se tento svět změnit, máme-li znovu objevit ráj, pak musíme především začít sami u sebe,“ uvedl fotograf.

KOLÍNSKO

V neděli na vás čeká Mše svatá k 250.výročí úmrtí Marie Terezie Savojské

Kdy: 20. února, 9:15

Kde: Kostel Svatých Andělů strážných, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Zdarma

V neděli bude sloužena Mše svatá za vévodkyni Marii Terezii Savojskou, a to u příležitosti 250. výročí jejího odchodu v kostele Svatých Andělů strážných kardinálem Dominikem Dukou arcibiskupem pražským a primasem českým.

Českobrodský Svět promítá akční sci-fi i pohádku

Kdy: 19. února, 19:00 a 20. února, 15:00

Kde: Kulturní dům Svět, Český Brod

Za kolik: 99/129 korun



O víkendu si filmovou zábavu v brodském Světě užijí fanoušci katastrofických sci-fi příběhů i pohádek. V sobotu od 19 hodin se totiž promítá americký snímek Moonfall a v neděli od 15 hodin pak norské zpracování tradiční české pohádky s názvem Tři přání pro Popelku.

Připomeňte si Zapomenutou vůni střelného prachu

Kdy: Do 29. května

Kde: Regionální muzeum v Kolíně, Veigertovský dům

Za kolik: 70/150 korun

Výstavní projekt nepředstavuje zbraň jako nástroj agrese, ale jako velmi zajímavý a krásný předmět užitého umění. Hlavní myšlenkou je prezentovat vývoj palných zbraní v souvislosti s genialitou a umem dávných řemeslníků, ukázat významné mezníky vývoje palných zbraní, ale také slepé vývojové větve, zajímavosti, rarity. Současně chce výstava poukázat na puškařské řemeslo, které právem zaujímalo výsadní postavení a bylo vždy řemeslem uměleckým. Časové rozmezí 15. – pol. 19. století odpovídá době používání černého střelného prachu, jehož téma celou výstavou prostupuje.

Kolínské kino má o víkendu nabitý program

Kdy: Pátek až neděle

Kde: Kino 99 Kolín

Za kolik: 140/150 korun



Páteční promítání: 17.00 Tajemství staré bambitky 2 (pohádka, ČR), 17.30 Super-blb (komedie, Francie), 19.30 V létě ti řeknu, jak se mám (komedie, ČR), 20.00 Nitram (thriller, Austrálie)

Sobotní promítání: 14.30 Haftaňan a tři mušteriéři (animovaný, Španělsko), 15.00 Za kamarády z televize (animovaný, ČR), 17.00 Spider-Man: Bez domova (akční, USA), 17.30 Velký červený pes Clifford (dobrodružná komedie, USA), 19.55 V létě ti řeknu, jak se mám (komedie, ČR), 20.00 Mimořádná událost (komedie, ČR)

Nedělení promítání: 17.00 Haftaňan a tři mušteriéři (animovaný, Španělsko), 17.30 Super-blb (komedie, Francie), 19.30 V létě ti řeknu, jak se mám (komedie, ČR), 20.00 Mimořádná událost (komedie, ČR)

Zasmějte se s Alešem Vyjidákem

Kdy: Do 25. února

Kde: Knihovna, Kolín

Za kolik: Zdarma

Výstava kreslených vtipů Aleše Vyjidáka s názvem Ze života lidí je součástí tradičního cyklu novoročních výstav kresleného humoru v kolínské knihovně pod názvem Do nového roku zvesela.

Vraťte se v čase s Josefem Čáslavou

Kdy: Do 31. března

Kde: Dvořákovo muzeum pravěku, Kolín

Za kolik: 25/50 korun



Komorní výstavní prostora ve Dvořákově muzeu pravěku se na nějakou dobu stala místem, kde známý kolínský fotograf Josef Čáslava bilancuje a ohlíží se za svou dosavadní tvorbou. Výstava s podtitulem "Návrat v čase" nezůstává svému jménu nic dlužna. S autorem se vrátíme až do 60. let, kdy se začal formovat jeho typický styl, a pomalu projdeme všechny významné mezníky a tematické tvůrčí okruhy až do současnosti. Josef Čáslava je ryzí dokumentarista, nečekejme tedy na výstavě žádnou komponovanou uměleckou fotografii. Představeny jsou fotografie z jeho několikaleté spolupráce s kolínskou automobilkou TPCA a výstavištěm v pražských Letňanech. Najdeme zde jak díla dokumentující Kmochův Kolín či Gasparádu, tak i klidnější a komornější společenské akce. Nebudou chybět fotografie památek Kolínska i Kutnohorska (zejména chrám sv. Bartoloměje a nedávno zrekonstruované Bartolomějské návrší) i přírodní krásy Kolína a jeho nejbližšího okolí. Prezentována je i méně známá poloha Čáslavovy tvorby - focení body artu a módy.

Pražské víkendové tipy: Plno kultury a zábavy od pátku až do neděle

KUTNOHORSKO

Kaňkovský masopust bude provázet kapela Věnovanka

Kdy: 19. února, 9:30

Kde: Kaňk

Za kolik: zdarma



Již podeváté projde v sobotu 19. února masopustní průvod předměstím Kaňku. Zahájen bude v 9:30 hodin v areálu TJ Sokol Kaňk z.s. divadelní scénkou, která bude ukončena povolením starosty k zahájení masopustu – zde je zajištěno občerstvení ve formě zabijačkových specialit, něco k pití a to nealkoholické i alkoholické nápoje. Pak se průvod vydá do klikatých uliček Kaňku. Do kroku od domu k domu mu bude vyhrávat živá kapela Věnovanka. Masky nás budou provázet celým Kaňkem až do odpoledních hodin. Celý průvod bude ukončen před hospodou na Baště, zastřelením medvěda.

Zhlédněte australský film Nitram

Kdy: 19. února, 20:00

Kde: Kino, Čáslav

Za kolik: 100 korun

Australské drama Nitram zavede diváky v sobotu 19. února v čáslavském kině do 90. let. Izolovaný a frustrovaný z toho, že není schopen nikam zapadnout, žije Nitram se svou matkou a otcem. Nečekaně však nalezne blízkou přítelkyni v samotářské dědičce Heleně. Když však tento vztah vezme tragický konec a Nitramova osamělost a vztek rostou, začíná pomalý sestup, který vede ke katastrofě.

MĚLNICKO

Kralupský masopust pozve na průvod i jarmark se zabijačkou

Kdy: 20. února, 11:00

Kde: Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Kralupy nad Vltavou pořádají Kralupský masopust, který kromě průvodu maškar městem nabídne i masopustní jarmark s ukázkami tradiční zabijačky a ochutnávkami zabijačkových dobrot, soutěže pro děti i dospělé, divadelní představení souboru Chůdadlo, dílničky pro děti a přehlídku masek s vyhodnocením nejlepších. Každá maškara obdrží černou polévku. Program se odehraje na Palackého náměstí a průvod maškar městem vyrazí ve 14 hodin. Jarmark bude otevřen do 16 hodin a program pro děti je v plánu mezi 13. a 14. hodinou.

Vydejte se za sýkorkou Barborkou

Kdy: Kdykoli

Kde: Neratovice

Za kolik: Zdarma



Město Neratovice vyhlásilo venkovní hru Putování za sýkorkou Barborkou. Po městě jsou rozmístěna očíslovaná krmítka a cílem hry je najít minimálně 10 takových krmítek, zapsat si jejich číslo, jedinečný symbol a adresu, kde se nachází. Seznam pak stačí odnést na odbor životního prostředí, kde prvních 200 hráčů získá dáreček.

Ošklivá princezna má krásné srdce

Kdy: 20. února, 15:00

Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Za kolik: 80 korun

Přehlídka divadelních souborů Divadlo dětem 2022 přiveze do Masarykova kulturního domu pohádku O ošklivé princezně Divadélka U Zvonu. Pohádka vypráví o velmi starostlivém králi, který aby zajistil panování rodu, udělá osudovou chybu, za kterou bohužel zaplatí jeho třetí nejmladší dcera tím, že svůj život musí prožívat jako zakletá ošklivá princezna. Má však dobré srdce a je ke všem milá. Pohádka je plná originálních písniček. Pro děti je připraven také doprovodný program včetně výtvarné soutěže.

Do Lobkovic zavítá masopust

Kdy: 19. února, 10:00

Kde: Zámek Lobkovice

Za kolik: Zdarma



Již podeváté se u zámku v Lobkovicích sejdou masky a maškary k oslavě masopustu. Návštěvníci se mohou těšit na zabijačkové speciality a další občerstvení, vystoupení artistické skupiny Mistral a šermířské skupiny Armatus, hudbu Vaška Hrušky a Zdeňka Kouby, kolotoč, koně, poníky, soutěže a další aktivity. Průvod masek se k zámku za doprovodu hudby vydá z návsi ve 12:30. Účastníci ve vlastních maskách budou odměněni.

Seznamte se s historií českého loutkového divadla

Kdy: 18. února, 17:00

Kde: Masarykův kulturním dům, Mělník

Za kolik: -

Výstava České loutkové divadlo třikrát jinak v Masarykově kulturním domě podává stručný a reprezentativní pohled na bohatou tradici i rozmanitou současnost českého loutkového divadla, které je ojedinělým fenoménem české kultury a dodnes okouzluje diváky na celém světě. Ve třech oddílech věnovaných historickému vývoji, poválečné proměně a loutkářským technikám se návštěvníci seznámí s různými kapitolami loutkářské historie. Po zahájení výstavy zahraje v hudebním sále Studio Damúza loutkovou pohádku pro děti na motivy klasické pohádky K. J. Erbena s názvem Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

NYMBURSKO

Pohádky z kapsy dětem představí doktora Vševěda a pana Kudlu

Kdy: 20. února, 15:00

Kde: Divadlo Na Kovárně, Poděbrady

Za kolik: 70 korun

Děti se mohou těšit na veselé pohádky s písničkami Pohádky z kapsy z dílny Divadla pohádka. Na motivy pohádek bratří Grimmů soubor připravil představení Doktor Vševěd a Jak se Kudla přepočítal. V první z nich se dobrý sedlák Rak rozhodne, že se stane doktorem, druhá z nich vypráví o panu Kudlovi, který velice rád počítá své peníze. Jednou se však přepočítá a kdyby nebylo chytré kmotry, mohl příběh dopadnout úplně jinak. Na představení mohou malí i velcí diváci zavítat do Divadla Na Kovárně.

Výstava představuje Hrabalův život skrze fotografie

Kdy: Do 28. února, 9:00

Kde: Nymburské kulturní centrum



K dvacátému pátému výročí úmrtí Bohumila Hrabala Nymburské kulturní centrum připravilo výstavu fotografií z archivu Jana Řehounka. Ucelený soubor mnohdy neznámých fotografií přináší průřez životem velkého českého spisovatele bytostně spjatého s Nymburkem životem i dílem. Výstava nabízí jak příležitostné momentky, fotografie z rodinného alba i oficiální snímky a dokumenty.

Zámek otevírá brány i v zimě

Kdy: Od 29. ledna

Kde: Zámek Veltrusy

Za kolik: 120/150 korun

Státní zámek Veltrusy nabízí od soboty víkendové prohlídky Laboratoria a okruhu Aristokracie: Začátek konce. V Laboratoriu návštěvníci získávají příležitost nahlédnout pod pokličku běžného provozu zámku, seznámit se s historií jeho obnovy od povodní 2002 a vyzkoušet si práci badatele, archeologa i restaurátora. Vzdělávací okruh Aristokracie: začátek konce nabízí pohled do života a osudů posledních majitelů veltruského panství. Byli jimi Karel a Livie Chotkovi, které sem jako své dědice pozval v roce 1921 hrabě Arnošt Chotek, poslední člen veltruské linie rodu. V těchto autentických prostorech se na konkrétních příkladech hrabat Chotků návštěvníci šířeji seznámí se šlechtickým prostředím, rolí šlechty ve státní správě a jejím životním stylem.

Výstava zavede prostřednictvím obrazů do Poděbrad a Polabí

Kdy: Do 28. února

Kde: Infocentrum Poděbrady

Za kolik: -



Infocentrum Poděbrady zve v lednu a únoru na první výstavu roku 2022. Ta v místní malé galerii představí obrazy paní PhDr. Jany Hrabětové historičky, etnografky a vedoucí skanzenu v Přerově nad Labem na motivy středního Polabí a to zejména Poděbrad. Předlohou olejomaleb jsou diapozitivy staré přes padesát let uložené ve fotoarchivu Polabského muzea.

PŘÍBRAMSKO

Jak se Aleksi popere se životem uvidíte v sedlčanském kině

Kdy: 18. února, 20:00

Kde: Kino, Sedlčany

Za kolik: 100 korun

Mezi dramatem a komedií se pohybuje chorvatský snímek Aleksi, který budete moci zhlédnout v sedlčanském kině v pátek 18. února od dvaceti hodin. Hlavní hrdinkou je Aleksi, 26letá dívka, která si po absolvování vysoké školy myslela, že jí patří svět. Odjela do Berlína, kde se chtěla živit jako fotografka. Po střetu s realitou, ve které se nedokázala prosadit, hledá útočiště u rodičů. Rodiče mají vinařství a Aleksina matka doufá, že se dcera zapojí do práce v rodinném podniku.

Udělejte si Jarní prázdninový deník

Kdy: 18. února, 15:00

Kde: Knihovna, Sedlčany

Za kolik: -



Listování s Literární prádelnou bude na programu dne v sedlčanské knihovně v pátek 18. února od patnácté hodiny. V podání mladších dětí si návštěvníci vyslechnou úryvky z knihy Babky Marky Míkové. Listování z knihy Nadi Revilákové Deník Dory Grayové v podání starších dětí bude dalším bodem programu, který vyvrcholí výtvarnou dílnou Můj jarní prázdninový deník. Ta vás připraví na nadcházející jarní prázdniny. Vyrobíte si úžasný deník se spoustou nápadů a tipů jak si je správně užít.

Zažijte masopustní veselici v historických báňských objektech

Kdy: 19. února, 10:00

Kde: Hornické muzeum Příbram, Březové Hory

Za kolik: 1 koruna

V Hornickém muzeu Příbram se v sobotu 19. února od deseti hodin uskuteční tradiční masopustní průvod a lidová veselice v prostředí historických báňských objektů v areálu Ševčinského dolu na Březových Horách. Na přípravě této širokou veřejností oblíbené akce muzeum spolupracuje se Sborem dobrovolných hasičů z Bohutína. Součástí programu budou humorné scénky a hornické písničky.

RAKOVNICKO

Masopustní taškařice bude ve Všetatech

Kdy: 19. února, 14:00

Kde: Sokolovna, Všetaty

Za kolik: Zdarma

Městys Všetaty ovládne v sobotu 19. února masopustní veselí. Sraz masek, které následně vyrazí do masopustního průvodu, bude ve 14 hodin před místní sokolovnou. „Přijďte se s námi bavit, zpívat a soutěžit,“ vyzývají organizátoři, s tím, že masky jsou vítány. Zakončení bude v restauraci U Krbu.

Divadlo nabídne anglickou komedii

Kdy: 20. února, 19:00

Kde: Tylovo divadlo, Rakovník

Za kolik: -



Tylovo divadlo v Rakovníku bude v neděli 20. února hostit představení Do ložnice vstupujte jednotlivě! „I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná… Přesně takové „převýšení poptávky nad kapacitou“ nastane v bláznivé komedii známých anglických dramatiků,“ uvádí pořadatelé. Hrají: Mahulena Bočanová, Lukáš Vaculík, nebo Adéla Gondíková.

Masopustní průvod projde Kněževsí, připraveno je i překvapení

Kdy: 19. února, 14:00

Kde: Obecní úřad, Kněževes

Za kolik: Zdarma

Občanské sdružení Kněževes 21. století pořádá ve své obci v sobotu 19. února masopust. „Pojďte společně zavzpomínat na tuto tradici,“ vyzývají organizátoři k účasti v průvodu, který začíná ve 14 hodin u místního obecního úřadu. Masky následně projdou za zvuku harmoniky obcí, akce bude zakončena na dvoře kněževeského komunitního centra. Zde na všechny zúčastněné čeká překvapení. „Čím víc nás bude v kostýmech, tím lépe. Všichni jste srdečně vítáni,“ uvádí spolek.