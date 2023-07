/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám desítky tipů na zajímavé víkendové akce na Berounsku i na dalších místech ve středních Čechách. Na festivaly, koncerty, divadla, ale také na pouť, gulášfest i degustaci vína a piva.

Solvayovy lomy v neděli 9. dubna 2023. | Video: Deník/ Michal Bílek

BEROUNSKO

Dvojkoncert na nádvoří starého zámku

Kdy: v sobotu 22. července od 18 hodin

Kde: nádvoří starého zámku, Hořovice

Za kolik: 150 korun

Místní folkové duo a folková skupina, oceněná cenou ANDĚL. Dvojkoncert.

Ve skanzenu Solvayovy lomy bude den s technikou

Kdy: v sobotu 22. července od 10 hodin

Kde: skanzen Solvayovy lomy, Svatý Jan pod Skalou

Za kolik: neuvedeno

Lokomotivy, bagry, náklaďáky, drcení kamene, výroba a hašení vápna, prohlídky podzemí, mimořádné prohlídky areálu s průvodcem, dvě drezíny pro veřejnost. Nebude chybět občerstvení.

Pohoda Fest Chýně

Kdy: v sobotu 22. července od 11 hodinách

Kde: Strahovský rybník, Chýně

Za kolik: vstup dobrovolný

Vystoupí Eddie Stoilow, Jamie Marshall, PŠT Band, Irlanda a další. Vstupné je dobrovolné a je věnováno šestiletému Matyáškovi, který potřebuje využívat canisterapie, muzikoterapie a hiporehabilitace.

RAKOVNICKO

Koncert KEKS a Michala Šindeláře na Křivoklátě

Kdy: 21. července od 19.30 hodin

Kde: Hrad Křivoklát

Za kolik: 399,-

Velmi oblíbený koncert v jedinečném prostředí s jedinečnou atmosférou. Michal Šindelář s kapelou vystoupí od 19:30 do 20:15 a po pauze se můžete těšit také na kapelu KEKS od 21:00 do 23:00.

Rakovnické cyklování

Kdy: 21. a 23. července

Kde: Rakovník

Ta kolik: Neuvedeno

Oblíbené Rakovnické cyklování se uskuteční o víkendu 22. a 23. července. Jedná se o čtrnáctý ročník této sportovní a kulturní akce, kterou pořádá Městská knihovna Rakovník se spolupráci s dalšími sportovními a kulturními organizacemi.

1/108 Zdroj: Josef Rod starší První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 2/108 Zdroj: Josef Rod starší První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 3/108 Zdroj: Josef Rod starší První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 4/108 Zdroj: Josef Rod starší První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 5/108 Zdroj: Josef Rod starší První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 6/108 Zdroj: Josef Rod starší První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 7/108 Zdroj: Josef Rod starší První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 8/108 Zdroj: Josef Rod starší První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 9/108 Zdroj: Josef Rod starší První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 10/108 Zdroj: Josef Rod starší První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 11/108 Zdroj: Josef Rod starší První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 12/108 Zdroj: Josef Rod starší První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 13/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 14/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 15/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 16/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 17/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 18/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 19/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 20/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 21/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 22/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 23/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 24/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 25/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 26/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 27/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 28/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 29/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 30/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 31/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 32/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 33/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 34/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 35/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 36/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 37/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 38/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 39/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 40/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 41/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 42/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 43/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 44/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 45/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 46/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 47/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 48/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 49/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 50/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 51/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 52/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 53/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 54/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 55/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 56/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 57/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 58/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 59/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 60/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 61/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 62/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 63/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 64/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 65/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 66/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 67/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 68/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 69/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 70/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 71/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 72/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 73/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 74/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 75/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 76/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 77/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 78/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 79/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 80/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 81/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 82/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 83/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 84/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 85/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 86/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 87/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 88/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 89/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 90/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 91/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 92/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 93/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 94/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 95/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 96/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 97/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 98/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 99/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 100/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 101/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 102/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 103/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 104/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 105/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 106/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 107/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival. 108/108 Zdroj: Deník/Josef Rod První den rakovnického cyklování zakončil koncert kapel MonoStereo a Robbie Williams Revival.

Program:

pátek 21. července:

od 18 hodin kapela Rock Slaves

od 20 hodin KabátTribute

sobota 22. července:

od 9.50 hodin zahájení Rakovnického cyklování 2023

od 10 hodin závod MTBO - dospělí

od 12 hodin závod MTBO - děti s rodiči

od 12.30 hodin tréninky na závod ve sjezdu - DOWNTOWN

od 15.30 hodin závod ve sjezdu - DOWNTOWN - 1. kolo

od 17 hodin závod ve sjezdu - DOWNTOWN - 2. kolo

od 18.30 hodni TOMBOLA pro sobotní účastníky Rakovnického cyklování

od 19.30 hodin kapela Točílas

od 21 hodin noční cyklovýlet na Louštín

od 21 hodin kapela Eddie Stoilow

neděle 23. července:

od 10 hodin závod horských kol na 31 a 50 km

od 10.15 hodin závody horských kol v cross-country dětí

od 13.30 hodin závod silniční kritérium dětí

od 14 hodin závod historických kol (jízda pravidelnosti)

od 14.30 hodin závod silniční kritérium dospělých

od 15.15 hodin silniční vyřazovací závod dospělých

od 15.30 hodin vyhlášení výsledků všech závodů na silničních kolech

od 15.45 hodin TOMBOLA pro nedělní účastníky Rakovnického cyklování

od 16 hodin zakončení Rakovnického cyklování 2023

Slavnosti 100 let Sparty Lužná

Kdy: 21. - 23. července

Kde: areál TJ Sparta Lužná

Za kolik: Neuvedeno

Sparta Lužná oslaví 100 let. Chybět nebude Turnaj přátelství,

den otevřených dveří na hasičské zbrojnici (22.7. 13 – 16 hodin), lunaparky nebo pouťová zábava. V pátek od 19 hodina zahrají Fešáci. Více najdete ZDE.

BENEŠOVSKO

Maršovický poklad a třicetiletá válka na Benešovsku

Kdy: do 30. září

Kde: Muzeum Podblanicka, Benešov

Za Kolik: dospělí 40 Kč (základní)

Maršovický poklad a třicetiletá válka na Benešovsku je název výstavy, která do konce září návštěvníkům prezentuje exponáty nejen z archeologických sbírek Muzea Podblanicka. Maršovický poklad obsahoval více, jak 700 mincí z přelomu 16. a 17. století, byl objeven v roku 2020. Představeny ale budou i soudobé cenné nálezy z Benešova a dalších lokalit na Podblanicku. Návštěvní doba je od úterý do neděle vždy od 9 do 12 a od 13 do 1 hodin.

Benešov City Live 2023

Kdy: pátek 21. července, neděle 23. července

Kde: Masarykovo náměstí, Benešov

Za kolik: Zdarma

Festival Benešov City Live 2023, který se koná po celé léto, nabídne o víkendu hned dvě akce. V pátek 21. července od 20 hodin zahraje na Masarykově náměstí Big Band Pacholata. V neděli 23. července od 21 hodin je na programu filmová projekce. Diváci se mohou těšit na film Grand Prix.

BOLESLAVSKO

O princezně a Luciášovi

Kdy: neděle 23. července, 15.00

Kde: Michalovická putna, Mladá Boleslav

Za kolik: zdarma

Letní scéna Michalovická Putna bude v neděli 23. července hostit divadelní představení. Děti se mohou těšit na pohádku O princezně a Luciášovi v podání herců CZI Divadla.

Barokní dílna rodu Jelínků

Kdy: do 31. prosince 2023

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Proč přijít: Dlouhodobý výstava na Mladoboleslavském hradě je věnovaná věhlasné sochařské dílně působící na sklonku baroka v Kosmonosech. Prezentuje zejména interiérové dřevořezby, pozornost je ale věnována také životním osudům jednotlivých představitelů této významné sochařské dílny, jejichž práce je dodnes součástí výzdoby interiérů řady kostelů na Mladoboleslavsku i v širším okolí.

Audioknižní tipy: Zákulisí Divadla Mír, hollywoodská manželství i známá Čokoláda

KLADENSKO

Slánský okruh

Kdy: v sobotu 22. července od 8 hodin

Kde: Masarykovo náměstí, Slaný

Za kolik: pro diváky zdarma

Motoristická soutěž v centru královského města spojená s přehlídkou historických vozidel a projížďkou po okolí v délce okolo 40 kilometrů. Historie Slánského okruhu sahá do roku 1952, kdy ve Slaném zvítězila motocyklová legenda František Šťastný z Plzně na motocyklu Norton. Účastníci mohou projíždět obce v libovolném pořadí. Kontrolní stanoviště od 12 a 15 hodin v obcích Zichovec, Malíkovice, Jedomělice, Pozdeň, Třebíz a Smečno. K poslechu hraje Swing Quartet Slaný Oty Martinovského.

1/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 2/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 3/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 4/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 5/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 6/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 7/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 8/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 9/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 10/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 11/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 12/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 13/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 14/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 15/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 16/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 17/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 18/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 19/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 20/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 21/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 22/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 23/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 24/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 25/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 26/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 27/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 28/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022. 29/29 Zdroj: Jiří Skála Slánský okruh 2022.

Letní festival s ochutnávkou všeho dobrého

Kdy: v sobotu 22. července od 13 hodin

Kde: zahrada Kladenského zámku

Za kolik: 100 korun

Návštěvníci budou moci ochutnat speciality nejen vybraných restaurací a degustovat víno, pivo a míchané koktejly. Kladenskou letní party s ochutnávkou všeho dobrého okoření šéfkuchař, lektor v Gourmet academy a porotce z kulinářské show MasterChef Marek Fichtner. O hudební doprovod se postará Adam Ďurica a kapela So Fine. Moderátorského slova se ujme David Gránský s Honzou Lukavským.

Gulášfest 2023 provoní Lány

Kdy: v sobotu 22. července od 13 hodin

Kde: Náměstí před Restaurací Narpa, Lány

Obec Lány srdečně zve všechny gurmány na 10. ročník soutěžního klání kuchařů - amatérů ve vaření guláše. Guláš budou účastníci soutěže vařit přímo před zraky všech přítomných. Vařiče budou zapnuty ve 13 hodin a vypnuty v 17 hodin. Poté začne lákavě vonící výsledky hodnotit pětičlenná porota složená z profesionálů, vítěze ročníku 2022 i z přítomných diváků a bude vyhlášen Vítěz GULÁŠfestu 2023. Nebude chybět program pro děti a odpolední show. Odpoledne zahraje kapela KUDY KAM. Na večerní zábavě zahraje kapela ViPiŠ.

KOLÍNSKO

Od Markéty k Matičkám

Kde: Skanzen Kouřim

Kdy: Do 10. září

Od Markéty k Matičkám je název výstavy, kterou si v těchto dnech mohou prohlédnout návštěvníci Muzea lidových staveb Kouřim. „Tematicky zaměřené instalace ve velké světnici rychty z Bradlecké Lhoty a ve statku z Týřovic připomínají lidové obyčeje, které se vztahovaly k období vrcholícího léta. V rychtě z Bradlecké Lhoty je připomínána slavnost dožínek a s nimi související lidové zvyky. Instalace ve statku z Týřovic seznamuje s obdobím mezi mariánskými svátky Nanebevzetí P. Marie (tzv. "Matičky kořenné" 15. srpna) a Narození P. Marie (tzv. "Matičky seťové" 8. září. K těmto svátkům se vázal zejména dnes již zapomenutý zvyk žehnání bylin a semen obilí jako prvotin sklizně.

Chrání srdce a je protizánětlivý. Řada lidí se ale zbytečně trápí jeho konzumací

Světla a svítidla

Kde: Muzeum Kolín

Kdy: Do 29. října

Muzeum Kolín nabízí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí netradiční výstavu Světla a svítidla. Ta prezentuje unikátní soubor osvětlovadel od pravěku až do moderní doby. „K vidění jsou svítidla na bázi oleje, krásně propracované petrolejové lampy, karbidové svícení a také osvětlení pomocí žárovky. Zároveň se také věnujeme historii kolínského osvětlení, prvnímu veřejnému svícení, vzniku plynárny, zavedení elektřiny a s tím spojené stavby elektráren,“ píše se na webu muzea s tím, že veškerý prostor je protkán díly kolínských autorů či autorů s vazbou na Kolín, kteří ve svých dílech pracovali s tématem světla. Jde o Josefa Sudka, René Hralu, Bohuslava Kutila či Jana Kubíčka.

KUTNOHORSKO

Oslavy svátku sv. Jakuba

Kdy: 22. - 23. července

Kde: Kostel sv. Jakuba a jeho okolí, Kutná Hora

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora znovu oslaví svátek sv. Jakuba. Při této příležitosti nabídne program v kostele sv. Jakuba a jeho nejbližším okolí. V sobotu od 19 hodin se návštěvníci mohou v kostele těšit na koncert Viktora Darebného (varhany) a Vojtěcha Hilského (trubka). V neděli se uskuteční slavnostní mše svatá, bude se konat komentovaná prohlídla i divadelní představení.

Zdravé tělo, zdravý duch? na Kačině

Kdy: Neděle 23. července

Kde: Zámek Kačina

Zámek Kačina nabídne nedělní oživené prohlídky s podtitulem „Zdravé tělo, zdravý duch?“. Příběh zavede návštěvníky do roku 1894, kdy se hraběti Rudolfu Karlu Chotkovi zhroutí svět, když přichází os svého jediného potomka, syna Jana Nepomuka Rudolfa. Na společnost doléhá krize osmdesátých let, je třeba bojovat o zachování rodového majetku. Psychické problémy však boj znesnadňují a rozumná komunikace s Rudolfem je takřka nemožná. Ve stejné době se do popředí dostává turistika a sport. „Česká obec sokolská již řadu let sdružuje cvičence za účelem tělovýchovy. Možnosti k dosažení zdravého těla jsou neomezené. Zdravý duch je pak odměnou, zdá se. Ale co, když duch soustavně strádá? Pomůže snad zdravé tělo?“ stojí v pozvánce na akce. Prohlídky začínají vždy v 10, 12 a 14 hodin, doba trvání asi 60 minut. Účinkují soubory historických tanců Salome a Tempus Fugit a skupina historického šermu Páni z Kolína.

MĚLNICKO

Unity Rage Festival

Kdy: 21. - 23. července

Kde: louka za koupalištěm v Kralupech nad Vltavou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Kralupech nad Vltavou se o víkendu koná 6. ročník letního free festivalu, letos poprvé potrvá dva dny. Mimo kvalitní muziky příchozí čeká také bohatý doprovodný program. V sobotu pak bude součástí Food Festival.

Více informací ZDE.

Výstava drobného zvířectva

Kdy: 22. července 8 – 17 hodin

Kde: Chovatelský areál ve Mšeně (u koupaliště)

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Český svaz chovatelů ZO Mšeno u Mělníka pořádá v sobotu jednodenní výstavu drobného zvířectva.

NYMBURSKO

Prázdninové ježdění v Modelovém kolejišti

Kdy: sobota 22. července, 10.00 – 16.00

Kde: Modelové kolejiště, Nymburk

Prázdninovou sobotu mohou děti prožít na Modelovém kolejišti Nymburk – Drahelice. Kromě zábavy s modely vláčků a tratí se mohou těšit také na hrnčířský kruh, kde si budou moci vytočit mističku, svícen nebo vymalovat hliněný zápich.

Lucky cesta fantazií

Kdy: do 31. července

Kde: knihovna, Poděbrady

Až do 31. července si mohou zájemci ve vstupní hale Městské knihovny Poděbrady prohlédnout výstavu obrazů. K vidění jsou díla výtvarnice Lucie Novotné.

PŘÍBRAMSKO

SILMET Rally Příbram

Kdy: pátek 21. července od 16.00 a sobota 22. července

Kde: Příbram, náměstí TGM a prostor kolem tratí

Za kolik: neuvedeno

V pátek na náměstí TGM ve staré Příbrami se fanoušci potkají s posádkami vozů. V sobotu rychlostní zkoušky, ve večerních hodinách opět na náměstí TGM v Příbrami na cílové rampě předání pohárů vítězům.

Zemské síly trhají Afriku na dva kusy. Jednou mezi nimi vznikne moře, míní vědci

Summer fest Dobříš 2023

Kdy: pátek 21. července od 19.00

Kde: Dobříš, skate/bike park

Za kolik: 300/předprodej, 330 korun/na místě

Los Fotros od 18.15, Kill The Dandies! od 20.00, Noisy Pots od 22.00, Red Hot Chili Peppers revival od 24.00 hodin.

Divokej Bill slaví 25 let

Kdy: pátek 21. července od 19.00

Kde: Příbram, letní kino

Za kolik: 599 korun

Známá kapela slaví čtvrt století na scéně nejen vydáním osmého studiového alba, ale i venkovním koncertním turné. Mezi pětadvacet zastávek patří i Příbram.

Koncert smyčcového uskupení Epoque Quartet

Kdy: sobota 22. července

Kde: Vysoká u Příbramě, pohostinství U Cempírka

Za kolik: 150 korun

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami v rámci oslav svých 60. narozenin pořádá jedinečný koncert multižánrového smyčcového uskupení Epoque Quartet. Zazní skladby Antonína Dovořáka, ale také hudba z filmů a swing.

Skalecká pouť

Kdy: 22. a 23. července

Kde: Mníšek pod Brdy

Za kolik: zdarma

Lunapark, neckyáda, výstava chovatelů, koncerty, pouťové atrakce, stánky i mše. Nadcházející víkend 22. a 23. července ožije Mníšek pod Brdy Skaleckou poutí a program je skutečně bohatý.

Mníšek pod Brdy ožije o víkendu Skaleckou poutí. Hvězdou bude kapela Buty

Zájemci si mohou zahrát deskovky v salónku

Kdy: v sobotu 22. července od 14 hodin

Kde: restaurace Sokolovna, Dobříš

Za kolik: neuvedeno

Odpoledne plné deskových her je doporučeno pro účastníky od dvanácti let. Zájemci si mohou zahrát například Osadníky z Katanu, Krycí jména, Dixit, Bang a mnoho dalšího.

Auto moto burza

Kdy: neděle 23. července od 7.00

Kde: Sedlčany, Sedlčanská kotlina

Za kolik: neuvedeno

Veterán klub Sedlčany pořádá burzu v areálu Sedlčanské kotliny, kam lze dojet Zberazskou ulicí a dále kolem zimního stadionu. Prodejci mají vstup už od 5.00 hodin, veřejnost od 7.00 hodin.