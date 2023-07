/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám desítky tipů na zajímavé víkendové akce na Berounsku i na dalších místech ve středních Čechách. Na festivaly, koncerty, divadla, ale také na víkend hmyzožravců v zoo, prohlídku krytu Folimanka, Barvy léta nebo první ročník největšího pohádkového festivalu.

Hrady CZ, Točník 2022 | Video: Radek R. Kaša

BEROUNSKO

První zastávka festivalu Hrady.cz



Kdy: od pátku 14. července do soboty 15. července

Kde: areál pod hradem Točník

Za kolik: od 1000 až 4600 korun



První zastávka festivalu Hrady.cz. Návštěvníci se mohou těšit na známé české kapely, nebude chybět Michal Hrůza, Majk Spirit, Gaia Mesiah, Kryštof či Anna K. V sobotu zahraje například Tomáš Klus, No Name, Skyline, Mirai, Wanastowi Vjecy a Kabát.

Festival Hrady CZ startuje. Na Točníku vystoupí Kabát, Kryštof nebo Mirai

Revivalový festival na letní scéně

Kdy: sobota 15. července od 19 hodin

Kde: Zámek Králův Dvůr

Za kolik: 100 korun

Letos vystoupí kapely: Karel Gott Cover Band, Ozzy Osbourne and Black Sabbath revival a Jiří Schelinger revival. Akce se koná za každého počasí.

První ročník největšího pohádkového festivalu v Berouně



Kdy: sobota 15. července od 10 hodin

Kde: Letní kino Beroun

Za kolik: neuvedeno



Celodenní animační program se spoustou zpívání a hlavně tancování s jejich dětskými oblíbenci z Ledového Království, Tlapkové Patroly, Mimoňů, Šmoulů, Mickey a Minnie, Tom & Jerry a dalších. Malí návštěvníci se budou moci vyfotit u fotostěny a vysoutěžit si sladkou odměnu. Nebudou chybět dětské dílničky a gastrozóna. Každý se může nechat od profesionální makeup artistky nechat namalovat na obličej nějakou hezkou masku.

BENEŠOVSKO

Letní písařská dílna

Kdy: sobota 15. července 10.00 - 15.00

Kde: Sázavský klášter, Sázava

Za kolik: 400 Kč

Strávíte příjemný půlden od 10 do 15 hodin v sázavském klášterním skriptoriu pod věží spolu s výtvarnicí a lektorkou Mgr. Lindou Hanzelovou oproštěni od ruchu a chaosu všedních dní.

Přijďte a ponořte se do tajemství středověkých zdobených iniciál, tedy prvních zdobených písmen na začátku slova, odstavce nebo věty a zdobených zlatou i jinými barvami. Pokusit se můžete po vzoru dávných středověkých písařů pokusit i o jejich iluminaci. Materiál, nástroje i pomůcky jsou v ceně a budou na místě.

Benešov City Live 2023



Kdy: pátek 14. července 20.00, neděle 16. července 21.00

Kde: Masarykovo náměstí, Benešov

Za kolik: zdarma



K létu v Benešově již neodmyslitelně patří multižánrový festival Benešov City Live, který se letos koná od 12. července do 27. srpna. V pátek 14. července si můžete na Masarykově náměstí užít koncert Blanky Šrumové a Jana Sahary Hedla s kapelou Něžná noc. V neděli večer se náměstí promění v letní kino, pořadatelé pro vás připravili projekci filmu Děti Nagana. Vstup na všechny akce Benešov City Live je zdarma.

Zdroj: Richard Karban

BOLESLAVSKO

Koncert skupiny Kamelot

Kdy: sobota 15. července 19.00

Kde: zřícenina hradu Michalovice, Mladá Boleslav - Podlázky

Za kolik: 300/350 Kč

Letní scéna Michalovická Putna uvede v sobotu 15. července kapelu Kamelot, hudební skupinu pocházející z Brna. Vznikla v roce 1982 a celou její historií ji provází zakladatel a frontman Roman Horký, který je až na výjimky autorem všech textů i hudby k písním skupiny.

Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří



Kdy: neděle 16. července od 10.15

Kde: zámek Mnichovo Hradiště

Za kolik: dětská prohlídka 80 Kč



Pořadatelé zvou na nedělní pohádkové dopoledne na zámku Mnichovo Hradiště. Od 10.15 a 10.45 na vás čekají dětské prohlídky zámku s průvodkyní v dobovém kostýmu s vyprávěním pověsti "O dvou zakletých rytířích". V 11.30 začne v salla terreně v zámecké zahradě loutkové představení divadla Čmukaři s názvem Čert to vzal.

KLADENSKO

Big Band Karlovy Vary vystoupí v zahradě Kladenského zámku

Kdy: v pátek 14. července od 18.30 hodin

Kde: v zahradě Kladenského zámku

Za kolik: 200 a 150 korun

Big Band Karlovy Vary založil v roce 1986 vyznavač swingové taneční hudby pozounista Milan Hart. Soustředil kolem sebe renomované hudebníky karlovarského regionu, kteří milují jazzovou hudbu a její vzory. Od roku 1998 vede Big Band Zdeněk Krám, který navázal spolu s hudebníky Big Bandu na myšlenky zakladatele, šířit tuto ušlechtilou hudbu, která svou pozitivní energií ovlivnila generace a hudební styly na celém světě!

Velvary na talíři - 2. street food festival



Kdy: v sobotu od 10 hodin

Kde: Malovarský rybník

Za kolik: zdarma



2. ročník oblíbeného street food festivalu. Příchozí budou moci ochutnat jídlo z celého světa, nebudu chybět belgické hranolky, výborné burgery a i něco sladkého ke kávičce. K dobrému jídlu nemůže chybět dobré pití. Celodenní zábavu nastartují a rozbubnují TAM TAM Batucada. Program bude zakončen koncertem skupiny Vaťák, revivalem skupiny Kabát, kteří zahrají jejich nejlepší hity. V průběhu dne budou zábavu vyplňovat různé gastro soutěže. O zábavu pro malé ratolesti se postará Honza Ladra s Bobíkovým světem. Moderovat tuto akci bude Aleš Švarc.

Velvary na talíři v roce 2022:

1/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 2/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 3/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 4/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 5/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 6/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 7/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 8/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 9/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 10/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 11/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 12/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 13/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 14/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 15/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 16/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 17/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 18/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 19/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 20/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 21/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 22/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 23/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 24/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 25/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 26/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 27/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 28/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 29/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 30/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 31/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 32/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 33/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 34/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 35/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 36/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 37/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 38/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 39/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 40/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 41/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 42/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 43/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 44/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 45/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 46/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 47/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 48/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 49/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 50/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 51/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 52/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 53/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 54/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 55/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 56/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 57/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie. 58/58 Zdroj: Pavel Bakalář Historicky 1. ročník street food festivalu Velvary na talíři přivedl v sobotu do velvarského Učka v areálu Malovarského rybníku mistry světové gastronomie.

Taneční odpoledne pro seniory

Kdy: v neděli 16. července od 14 hodin

Kde: restaurace U Zlatého selátka, Kladno

Za kolik: 50 korun

K tanci a poslechu zahraje a zazpívá skupina MOTÝL band CZ.

KOLÍNSKO

Ponorka - My kluci, co spolu chodíme



Kdy: sobota 15. července od 19.00

Kde: staré kotviště na Kmochově ostrově, Kolín

Za kolik: základní vstupné 200 Kč



Skupina kabaretiérů přemění Loď Tajemství na zaoceánský parník. Jeho plavba se ale zvrtne a z honosné plavby se stane expediční ponorka do nitra nás samých. Improvizační představení zahrnuje tanec, akrobacii a humor. Lodní bar a grill otevřen od 11 hodin. Předprodej vstupenek na webu lodtajemstvi.cz.

Abba World Revival & Poletíme?

Kdy: neděle 16. července od 18.00

Kde: Karlovo náměstí, Kolín

Za kolik: zdarma

V rámci Kolínského kulturního léta 2023 se na Karlově náměstí uskuteční dva koncerty. Od 18.00 si můžete přijít poslechnout kapelu Abba World Revival, v 19.15 nastoupí Poletíme?, skupina dobře vypadajících mužů z Brna hrající, jak sami říkají, original banjo punk future jazz kántry v turbošansonovém duchu. Vstupné na všechny koncerty Kolínského kulturního léta je zdarma.

KUTNOHORSKO

Creepy Teepee 2023



Kdy: pátek 14. července - neděle 16. července

Kde: zahrada kláštera řádu sv. Voršily, Kutná Hora

Za kolik: celodenní vstupné 1850 Kč



Festival alternativní hudby soustředěný na nejaktuálnější dění na hudební scéně, který hudbu cíleně propojuje s vizuálním uměním. Akce, původně nastartovaná jako součást oslav znovuotevření GASK v roce 2009, se postupně stala svébytnou hudební událostí vyvolávající očekávání jak domácích, tak zahraničních fanoušků. Více informací na webu creepyteepee.org.

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Sobotní prohlídky zámku Kačina s duchem Rudym

Kdy: sobota 15. července v 10.45, 13.45 a 14.45 hodin

Kde: zámek Kačina, Svatý Mikuláš

Za kolik: základní vstupné 180 Kč

Dámy a pánové! Nechte se vy i vaše dítka vtáhnout do historie průvodcem nadmíru povolaným – chotkovským duchem Rudym, který nejenže sleduje osudy Kačiny a jejích obyvatel bezmála dvě století, ale také miluje divadlo a dobrou zábavu. Více informací na webu nzm.cz.

MĚLNICKO

Zahajovací koncert Cyklu chrámových koncertů



Kdy: 16. července od 18 hodin

Kde: Kostel Sv. Petra A Pavla, Mělník

Za kolik: Vstupné je dobrovolné



Město Mělník spolu s Římskokatolickou farností proboštstvím Mělník zvou na první mezinárodní koncert v rámci již XXIV. ročníku Cyklu chrámových koncertů v podání předního polského varhaníka Juliana Gembalskiho.

Kinematograf bratří Čadíků - Přání k narozeninám

Kdy: 16.července od 21:30, promítání začíná po setmění

Kde: Náměstí Míru, Mělník

Za kolik: Vstupné je dobrovolné

V červenci navštíví Mělník Kinematograf bratří Čadíků. Tři večery po sobě si diváci budou moci vychutnat filmy z české produkce pod širým nebem. V neděli 16. července to bude film Přání k narozeninám.

Kinematograf bratří Čadíků se chystá do Mělníka. Přiveze tři české filmy

Kapela R.A.Š v Hoříně



Kdy: 15. července 2023 od 20:00 až 23:00

Kde: Hospůdka na Hřišti, Hořín

Za kolik: 150 korun



Akce pro milovníky folku/rocku. Kluci z kapely R.A.Š (romantické akustické šmrdlání) přijedou zahrát z Ústí nad Labem a s nimi Hořínský bubeník Ondřej Cozy Novák.

NYMBURSKO

Hudební přehlídka Barvy Léta 2023

Kdy: pátek 14. července od 18.00 a sobota 15. července od 13.00

Kde: areál Jezera Poděbrady, Poděbrady

Za kolik: pátek 350 Kč, sobota 900 Kč, oba dny 1100 kč

V pořadí již čtyřiadvacátý ročník hudební přehlídky Barvy Léta se uskuteční v pátek a sobotu 14.-15. července opět v areálu Jezera Poděbrady. Fanoušci nejen rockové a punkové hudby se mohou těšit na Tři sestry, Vypsanou fiXu, Horkýže Slíže, Dymytry, SPS, Totální nasazení, Lety mimo, Braindead a další. Více na webu barvyleta.cz.

Barvy Léta 2023:

1/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 2/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 3/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 4/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 5/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 6/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 7/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 8/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 9/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 10/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 11/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 12/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 13/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 14/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 15/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 16/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 17/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 18/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 19/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 20/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 21/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 22/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 23/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 24/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 25/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 26/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 27/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 28/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 29/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 30/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 31/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 32/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 33/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 34/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 35/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 36/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 37/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 38/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 39/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 40/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 41/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 42/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 43/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 44/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 45/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 46/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 47/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 48/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 49/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 50/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 51/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 52/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 53/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 54/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 55/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 56/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 57/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 58/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 59/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 60/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 61/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 62/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 63/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 64/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 65/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 66/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 67/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 68/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 69/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 70/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta 71/71 Zdroj: Deník/František Bílek 22. ročník festivalu Barvy léta

Festival umění



Kdy: čtvrtek 13. července - neděle 16. července

Kde: Výstaviště Lysá nad Labem

Za kolik: základní vstupné 120 Kč



Festival umění promění i letos na čtyři dny Výstaviště Lysá nad Labem v obří galerii. Od 13. – 16. července se tu potkají profesionální i amatérští umělci z mnoha oborů. Malba, grafika, sklo, keramika, porcelán, fotografie, šperky, móda a další umělecké směry se potkají v exteriéru i krytých expozicích výstaviště. Chybět nebudou workshopy, dětský zóna a muzika. Více na webu vll.cz/festival-umeni.

PŘÍBRAMSKO

Zážitková Noc na Svaté Hoře

Kdy: pátek 14. a sobota 15. července

Kde: Svatá Hora

Za kolik: 2750 korun

Přespat na Svaté Hoře? To je nevšední zážitek. Noční prohlídka ambitu, krápníková kaple při svíčkách, vyhlídky, večeře s živou hudbou v barokní jídelně a samozřejmě i překvapení.

Den řemesel



Kdy: sobota 15. července od 10.00

Kde: Vysoký Chlumec, skanzen

Za kolik: 100 korun/dospělí, 60 korun/děti



Představení tradičních řemesel spojených s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím. V chalupách a stodolách bude k vidění například práce tesařů, hrnčíře, řezbáře nebo předení na kolovrátku. Letošní novinkou budou truhlář, krajkářka a brašnářka, poprvé bude i představena výroba poutního zboží ze skleněných korálků a vosku. Pečení chleba v historické peci, sbírka historických seker, návštěvníci si budou moci vyzkoušet výrobu sýrů, píšťalek, drátování i pečení perníků. V provozu bude také mlýn, pila a kovárna.

Folkování v podhradí

Kdy: sobota 15. července od 11.00

Kde: Vysoký Chlumec, hřiště u školy

Za kolik: vstupné dobrovolné

Na Folkování v podhradí zahrají Spolektiv, Pětník, Saša Niklíčková, Ladybirds a První Káva.

Rožmitálská venkovanka



Kdy: neděle 16. července od 15.00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, u restaurace New Romance

Za kolik: neuvedeno



Letní koncert Rožmitálské Venkovanky, v případě nepříznivého počasí se přesune do společenského centra. Už ve 12.00 hodin výroční Valná hromada Fan klubu kapely, která patří mezi přední české dechovky.

PRAHA

Prohlídka krytu Folimanka

Kdy: 15. července 9.00-15.00

Kde: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

Za kolik: Zdarma

Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky).

1/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Kryt Folimanka 2/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Kryt Folimanka 3/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Kryt Folimanka 4/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Kryt Folimanka 5/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Kryt Folimanka 6/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 7/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 8/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 9/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 10/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 11/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 12/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 13/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 14/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 15/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 16/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 17/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 18/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 19/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 20/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 21/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 22/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 23/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 24/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 25/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 26/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 27/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 28/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 29/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 30/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 31/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 32/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 33/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 34/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 35/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 36/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 37/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 38/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 39/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 40/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 41/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 42/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 43/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 44/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 45/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 46/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 47/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 48/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 49/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 50/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 51/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 52/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 53/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 54/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 55/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 56/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 57/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 58/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 59/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 60/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 61/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 62/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 63/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 64/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 65/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 66/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 67/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 68/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 69/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka 70/70 Zdroj: Deník/Radek Cihla Prohlídka podzemního krytu civilní obrany Folimanka

Víkend hmyzožravců v zoo



Kdy: 15. a 16. července od 9.00

Kde: Zoo Praha, U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Od 150 Kč, dospělí 330 Kč



Hmyzí poke bowl, cvrčci na česneku nebo sarančata v banánovém těstíčku – to vše můžete přijít ochutnat tento víkend do Zoo Praha. Oblíbený hmyzí festival nabídne netradiční gastronomické zážitky, speciální komentovaná krmení hmyzožravých zvířat či setkání s kudlankami a šváby.

Víkend hmyzožravců v roce 2022:

1/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 2/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 3/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 4/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 5/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 6/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 7/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 8/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 9/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 10/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 11/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 12/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 13/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 14/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 15/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 16/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 17/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 18/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 19/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 20/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 21/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 22/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 23/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 24/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 25/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha. 26/26 Zdroj: Deník/Lucie Štrachová Z víkendu hmyzožravců v Zoo Praha.

Wine and food festival

Kdy: 14. července 14.00-21.30, 15. 12.00-21.30, 16. 12.00-18.00

Kde: Střelecký ostrov, Praha 1

Za kolik: Vstupné zdarma

Přijďte ochutnat víno, prosecco a street food z celého světa. Jako zajímavost bude i kraftové pivo z pivovaru Beránek. Čeká vás víkend nabitý živou muzikou, vínem a dobrým jídlem.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023



Kdy: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9.00-18.00

Kde: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Za kolik: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč



Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

RAKOVNICKO

Multižánrový hudební festival Jesfest

Kdy: 15. července

Kde: areál letního kina Jesenice

Za kolik: 300 Kč

V areálu letního kina v Jesenici se 15. července uskuteční již 11. ročník multižánrového hudebního festivalu JesFest 2023, který bude letos opět doplněn o uměleckou výstavou ve farní zahradě a v prostoru bývalé knihovny. Vystoupí česká hudební skupina Skyline, kapely Jamaron, Decode, Chuť, Černý čaj a řada dalších.

JesFest 2022:

1/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 2/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 3/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 4/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 5/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 6/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 7/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 8/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 9/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 10/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 11/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 12/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 13/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 14/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 15/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 16/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 17/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 18/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 19/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 20/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 21/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 22/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 23/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 24/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 25/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 26/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 27/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 28/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 29/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 30/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 31/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 32/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 33/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 34/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 35/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 36/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 37/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 38/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 39/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 40/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 41/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 42/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 43/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 44/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 45/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 46/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 47/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 48/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 49/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 50/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 51/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 52/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 53/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 54/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 55/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 56/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 57/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 58/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 59/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 60/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 61/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 62/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 63/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 64/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 65/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 66/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 67/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 68/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 69/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 70/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 71/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 72/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 73/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 74/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 75/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 76/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 77/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 78/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 79/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 80/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 81/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 82/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 83/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 84/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 85/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 86/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 87/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 88/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 89/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 90/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 91/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 92/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 93/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 94/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 95/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 96/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 97/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 98/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 99/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 100/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 101/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 102/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 103/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 104/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 105/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 106/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 107/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 108/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 109/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 110/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 111/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 112/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 113/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 114/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 115/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 116/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 117/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 118/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 119/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 120/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 121/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 122/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 123/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 124/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 125/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 126/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 127/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 128/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 129/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 130/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 131/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 132/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 133/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 134/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 135/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 136/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 137/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 138/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 139/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 140/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 141/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 142/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 143/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 144/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 145/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 146/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 147/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. 148/148 Zdroj: Martin Měchura Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici.

Memoriál Vladimíra Šrytra



Kdy: 15. července 2023, 9:00

Za kolik: neuvedeno

Kde: Fotbalové hřiště - Lícha aréna, Řevničov



Máte rádi fotbal? V Řevničově se v sobotu uskuteční 10. ročník fotbalového turnaje memoriál Vladimíra Šrytra. Zúčastní se: SK Mšecké Žehrovice, SK Pavlíkov, TJ Tatran Rakovník a domácí SK Sparta Řevničov. Občerstvení je zajištěno.