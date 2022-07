BENEŠOVSKO

Harlej koncertuje na Konopišti

Kdy: 8. července, 18:00

Kde: Přírodní divadlo Konopiště

Za kolik: 590-690 Kč

Harlej navazuje na podzimní část tour Smutku dávám sbohem a napříč celým létem vyráží na jeho pokračování do krásného Přírodního divadla Konopiště. I v druhé části turné zazní během večera výběr těch největších hitů kapely, doplněných o songy ze zatím posledního studiového alba. V pátek 8. července od osmnácti hodin se můžete těšit na skvělé písně jako například Svařák, Strážní andělé a další. Podpořit akci přijde také kapela Madam Royal, vítěz soutěže Cena diváků Středočeské Skutečné ligy 2021 a kapela Hanz‘s Fvckers, která supportovala Harlej na jarním tour.

Vyzkoušejte si výrobu květové vody v Experimentální zahradě

Kdy: 9. července, 14:00

Kde: Experimentální zahrada Krahule

Za kolik: 1450 Kč



Kurz Destilace levandule si budete moci zkusit v sobotu 9. července od 14 hodin v Experimentální zahradě Krahule. Přijďte zjistit, jak vznikají květové vody a tuto voňavou práci vyzkoušet na vlastní kůži. Kurz je maximálně pro 10 osob. V ceně 1450 korun je 100 ml vámi vydestilované květové vody, kterou si odvezete domů.

Pobavte se s dětmi u pohádky

Kdy: 9. července, 17:00

Kde: Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou

Za kolik: Vstupné dobrovolné

V rámci divadelní scény v Posázaví pořádá Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou v sobotu 9. července dětské divadelní představení O chaloupce z perníku. Hraje Divadlo Kapsa Andělská Hora. Vstupné je dobrovolné.

BEROUNSKO

Nejen hasiči si užijí taneční zábavu, výtěžek půjde na pomoc Sebíkovi

Kdy: 9. července, 18:00

Kde: Zámek Králův Dvůr

Za kolik: 150 Kč

V areálu královodvorského zámku se v sobotu 9. července uskuteční hasičská zábava. Hrát zúčastněným bude k tanci i poslechu DJ Martin Vokurka. Za vstupné dají lidé 150 korun, přičemž vstupenky lze zakoupit na telefonním čísle 722 223 833. Celý výtěžek z této akce bude věnován čtyřletému členovi místního sboru Sebíkovi, který má poruchu autistického spektra.

Summer Rock Fest Beroun rozduní berounský kemp

Kdy: 9. července, 13:00

Kde: Kemp Na Hrázi Beroun



Berounský kemp Na Hrázi bude v sobotu 9. července dějištěm hudebního festivalu Summer Rock Fest Beroun. „Po loňském úspěšném prvním ročníku festivalu, který i přes různé covidové zábrany dopadl na výbornou, se i tento rok můžete těšit na kapely, které vás opět zaručeně přivedou do varu,“ slibují pořadatelé. Veřejnost se může těšit na koncert skupin Comedy&Beat, Dead Daniels, Purple Mania a AC/DC Tribute. „Nově jsme letos připravili doprovodný program i pro vaše ratolesti, které zabavíme muzikou, klauny a zábavnými soutěžemi,“ dodali organizátoři.

BOLESLAVSKO

Zámek o nedělích potěší malé návštěvníky a příznivce loutek

Kdy: Až do 28. srpna

Kde: Zámek Mnichovo Hradiště



Na zámek v Mnichově Hradišti se vrací program dětských prohlídek a loutkových představení Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří. Každou neděli se malí i větší návštěvníci mohou od 10:15 a 10:45 těšit na dvě dětské prohlídky s průvodkyní v dobovém kostýmu s vyprávěním pověsti O dvou zakletých rytířích a následně od 11:30 loutkové představení v sala terreně v zahradě zámku. Mezi představeními, která loutkoherci přivezou, jsou Červená Karkulka aneb polepšený vlk, V jednom lese v jednom domku, Pletené pohádky, Hvězdné dálky a další.

Nakupte na pravidelných pátečních trzích

Kdy: 8. července, 7:30

Kde: Staroměstské náměstí Mladá Boleslav



Páteční Farmářské trhy se uskuteční i 8. července, a to v dopoledních hodinách od 7.30 do 13 hodin na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. Zákazníci se můžou těšit na maso, uzeniny a mléčné výrobky, pečivo, zeleninu, mošty, koření, velký výběr rostlin a květin.

Nestárnoucí písně Michala Tučného zazní na letní scéně Michalovská putna

Kdy: 9. července

Kde: Podlázky, Mladá Boleslav

Za kolik: 250-290 Kč



Letní scéna Michalovická Putna v Mladé Boleslavi přinese v sobotu 9. července od od devatenácti hodin Písně Michala Tučného v podání Plzeňské kapely. Vstupné je 250 korun v předprodeji, na místě 290.

KLADENSKO

Slánská hvězdárna promítne pohádku Měsíc u krejčího

Kdy: 8. července, 18-20

Kde: Hvězdárna Jaroslava Trnky Slaný

Za kolik: 40-80 Kč

Hvězdárna Jaroslava Trnky ve Slaném pořádá v pátek 8. července pohádky s povídáním o Měsíci pro děti. Po zhlédnutí tohoto snímky mohou si samozřejmě zúčastnění prohlédnout hvězdárnu a pozorovat Měsíc. Dospělí za vstupné zaplatí 80 korun, děti pak 40 korun. Promítání začíná úderem 18. hodiny.

Filip Zoubek a jeho skupina The Blues Q zahraje ve Slaném

Kdy: 8. července, 21:00

Kde: Masarykovo náměstí, Slaný

Za kolik: Vstup volný



V rámci tradičního slánského letního projektu Hudba na náměstí, tedy Music on the Square, vystoupí na Masarykově náměstí kapela Filip Zoubek & The Blues Q. „Skupina vystoupí na letním koncertu a přinese směs autorských i převzatých skladeb v rytmu blues i dalších žánrů,“ slibují organizátoři s tím, že koncert začíná ve 20 hodin. Vstup na něj je volný.

Na zámku na vás čeká výstava Jiřího Koláře

Kdy: Do 4. září

Kde: Zámek Kladno

Jiří Kolář, jeden z nejvýznamnějších českých výtvarníků, autor experimentální a vizuální poezie a mnoha originálních výtvarných technik, v Galerii Kladenského zámku. V srpnu si připomínáme 20 let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků a básníků, jehož velká část života byla spjata s Kladnem, a proto Galerie Kladenského zámku ve spolupráci s Galeriemi Vltavín a Moderna pořádá výstavu nazvanou jednoduše Jiří Kolář. Představíme zlomek tvorby Jiřího Koláře artefakty, které budou vedle jmenovaných galerií zapůjčeny také ze soukromých sbírek.

KOLÍNSKO

Navštivte Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Kdy: Denně kromě pondělí 10-18

Kde: Ruská, Kouřim

Za kolik: Dospělí 110 Kč, zlevněné 50 Kč, rodinné 270 Kč

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

Užijte si koncert v rámci Hudebního potkávání

Kdy: 8. července, 18:00

Kde: Kostel sv. Jana Křtitele, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Vstupné dobrovolné



V rámci patnáctého ročníku koncertů Hudební potkávání v Kostelci nad Černými lesy v kostele sv. Jana Křtitele vystoupí handpanista Jiří Káš. Těšte se na osvěžující hudební performanci, nechte se unášet vibracemi okouzlujícího, mystického hudebního nástroje a zapomeňte na starosti všedních dnů. Součástí vystoupení je i workshop, na které si hru na handpan můžete vyzkoušet.

Navštivte mimořádnou prázdninovou železniční výstavu

Kdy: 9. července 9-17, 10. července 9-15

Kde: Spolek železničních modelářů, Žerotínova 281, Pečky

Za kolik: Dítě 50 Kč, dospělí 100 Kč, rodinná vstupenka 250 Kč

Spolek železničních modelářů v Pečkách vás zve na mimořádnou prázdninovou výstavu. V provozu bude dvanáct modelových kolejišť, muzeum modelové železnice od 60. do 90. let a spousta dalšícho, včetně dětské hrací zóny s dřevěnými vláčky.

Prohlédněte si vážky Českobrodska

Kdy: Do 30. října, úterý-pátek 9-17, víkendy 11-17

Kde: Podlipanské muzeum v Českém Brodě



Cílem výstavy Vážky Českobrodska je využít dlouhodobě vytvářenou specializovanou sbírku přírodovědného oddělení RM Kolín a ukázat tak hmyzí řád vážky ve skutečné velikosti a tvarech. Na výstavě je v systematické sestavě prezentována většina druhů vážek vyskytujících se na území regionu Českobrodsko. Vlastní suché preparáty jsou pak doplněny fotografiemi poskytující obraz o přirozené barevnosti těchto živočichů.

KUTNOHORSKO

V galerii vystavují Hvězdné nebe

Kdy: 9. července, 16:00

Kde: Kutná Hora

Za kolik: Zdarma

Výstavu Hvězdné nebe zahájí v sobotu 9. července Galerie Středočeského kraje Kutná Hora. A vy můžete být u toho. Výstava mapuje spolupráci královédvorského textilního továrníka Josefa Sochora a jeho synů s vůdčími osobnostmi tehdejší umělecké scény. Vedle Františka Kysely, autora stejnojmenné monumentální textilie zobrazující postavení nebeských těles v den vzniku samostatného Československého státu, se v expozici objeví práce Aloise Fišárka, Aloise Wachsmana, Jiřího Trnky, Karla Svolinského, Toyen nebo Marie Fischerové-Kvěchové. Výstava potrvá do 9. října.

Nasbírejte co nejvíce grošů a získejte odměnu

Kdy: 9. července

Kde: Vlašský dvůr Kutná Hora

Za kolik: 100-140 Kč



Pravidelnou zábavnou prohlídku královskou mincovnou Vlašského dvora o historii ražby pražského groše i o významných osobnostech, budete moci absolvovat i v sobotu 9. července od 19 hodin. Během prohlídky se bude poslouchat, koukat, hádat, povídat a za správné odpovědi získávat groše. Návštěvník s největším počtem nasbíraných grošů bude odměněn. Vstupné je 140 korun, snížené 100. Děti do 6 let to mají zdarma.

V pokračování Mimoňů se dozvíte, jak došlo k jejich spojení s Gruem

Kdy: 10. července, 17:00

Kde: Kino Kutná Hora

Za kolik: 130 Kč

Pokračování Mimoňů s podtitulem Padouch přichází bude patřit v kutnohorském kině 10. července od 17 hodin. Ve snímku se konečně dozví diváci, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua. Padoucha Grua všichni znají jako mistra zločinu. Teď se ovšem píšou sedmdesátá léta a Gru je zakomplexovaný dvanáctiletý kluk, který o takové kariéře zatím jen sní ve svém pokojíčku. Šťastnou náhodou jednoho krásného dne narazí na čtveřici naprostých Mimoňů, jak je známe z prvního dílu. I když je to k neuvěření, rychle s nimi najde společnou řeč, postaví s jejich pomocí první padoušské doupě, zkonstruuje první zbraň a naplánuje první tajnou misi.

MĚLNICKO

Zelčínské léto přinese festival

Kdy: 9. července, 10:00

Kde: Zoopark Zelčín

Zelčínské léto se v areálu Zooparku Zelčín uskuteční i letos. A 9. července je pro návštěvníky připraven Zelčínský festival, který abídne hned dvě scény. Velká scéna bude věnována velkým jménům české hudební scény, malá scéna pak potěší dětské diváky. Na velké scéně se vystřídají Walkanz, Xindl X, písničkář Láska, Dymytry nebo kapela No Name, malá scéna přivítá Čiperky, kapelu Pískomil se vrací nebo Richarda Nedvěda. Děti i dospělí si mohou užít den v kontaktním zooparku, zúčastnit se komentovaného krmení a pohladit si například klokany, zasoutěžit si o ceny, opéci si něco dobrého na ohni a využít všech dalších možností k vyžití, které zoopark nabízí. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji.

Veltrusský zámek rozezní hudba světových klasiků

Kdy: 9. července, 14:30

Kde: Zámek Veltrusy



Areál veltrusského zámku rozezní v sobotu 9. července ve 14.30 hodin vážná hudba. Stane se tak díky Promenádnímu koncertu, který nese podtitul Klasikové v podání smyčcového kvarteta. Před Oranžerií vystoupí David Nečas (I. housle), Petr Benda (II. housle), Martin Sekyra (viola), Bledar Zajmi (violoncello) a Eva Bendová Charvátová (zpěv). V jejich podání zazní skladby od Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Antonia Vivaldiho, Giacoma Puciniho, George Bizeta, Pietra Mascagniho či Johannese Brahmse.

NYMBURSKO

Užijte si písničky Lucie Bílé

Kdy: 8. července, 19:00

Kde: Atrium Letní lázně Poděbrady

Za kolik: Od 1100 Kč



V pátek na vás čeká recitál Lucie Bílé s klavírním doprovodem Petra Maláska. Lucie Bílá je zpěvačka, herečka, producentka, spolumajitelka Divadla Lucie Bílé a majitelka kulturního domu Formanka. V současné době jedna z nejpopulárnějších pop-star a muzikálová hvězda v České republice. Na hudební scéně působí od roku 1986, nejdříve v rockových kapelách, poté v muzikálových projektech Les Misérables, Zahrada rajských potěšení, Dracula, Krysař, Johanka z Arku, Excalibur, Láska je Láska, Elixír života, Němcová, Carmen, Aida, Addams Family a Sestra v akci.

V Poděbradech zahraje Uni Big band Vamberk

Kdy: 10. července, 15:00

Kde: Lázeňská kolonáda Poděbrady



V rámci seriálu akcí Kolonádní koncerty v Poděbradech v neděli od 15 hodin zahraje návštěvníkům Uni Big band Vamberk.

PŘÍBRAMSKO

Výstava Retrogaming vás provede počátky výpočetní techniky u nás

Kdy: Do 12. září, denně úterý až neděle 9-12 a 13-17

Kde: Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: 50 Kč

Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem hostí až do 12. září letní interaktivní výstavu Retrogaming, která mapuje počátky výpočetní techniky u nás. Přijďte si pohrát a zavzpomínat na divoké devadesátky.

Nalaďte se na pondělí se Živlem

Kdy: 10. července, 19:00

Kde: Sportovní areál Luční Sedlčany



Chcete se příjemně naladit, než začne další pondělí? Dorazte do sportovního areálu Luční v neděli 10. července, rozvalte se do trávy, udělejte si piknik, rozbalte vodnici, zkrátka cokoli, co vás hodí do pohody s hudbou Živel duo band od devatenácti hodin.

Zažijte nová dobrodružství s Thorem, jeho přáteli a kladivem

Kdy: 10. července, 19:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 150 Kč

Další dobrodružství bájného boha Thora můžete zažít v neděli 10. července v příbramském kině. Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher, který usiluje o zánik bohů. Thor požádá Valkýru Korga a svou ex-přítelkyni Jane Foster, která k Thorovu překvapení ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude pozdě.

RAKOVNICKO

Na Krakovci se uskuteční multižánrová přehlídka současného umění

Kdy: 9. července, 14:00

Kde: Hrad Krakovec

Za kolik: 250 Kč



Hrad Krakovec, který může veřejnost znát zejména z oblíbené pohádkové komedie Ať žijí duchové!, bude v sobotu 9. července hostit první ročník multižánrové přehlídky současného umění s názvem Artorzo 2022. Na účastníky čekají hudební vystoupení, autorské čtení, výstavy pod širým nebem, hudební a výtvarné dílny a mnoho dalšího. „Zapomeňte na všechny své všední role, vezměte děti a nechte se druhou červencovou sobotu odpoledne, večer a třeba i celou noc unášet imaginací umělecké tvorby, atmosférou pozdně gotického hradu a nedaleké panské usedlosti Zhoř. Na dvou scénách vás čekají hudební vystoupení, autorské čtení, výstavy pod širým nebem, hudební a výtvarné dílny… Pojďme se zastavit a vstoupit do vnitřních světů. “ uvedli pořadatelé.

Hředle budou hostit souboj traktorů

Kdy: 9. července, 9:00

Kde: Hředle



Hředelská traktoriáda se uskuteční v sobotu 9. července. Jak již název akce napovídá, veřejnost díky ní bude moci obdivovat řadu silných a nablýskaných traktorů. Program jedenáctého ročníku akce, kterou pořádají hředelští dobrovolní hasiči, začíná v 9 hodin. Zúčastnění se mohou těšit na spanilou jízdu, ale také pouť, střelnici, občerstvení, vystoupení kapely Cajdák band nebo večerní zábavu.