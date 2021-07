Užijte si víkendový program na Křivoklátě

KDY: 24. a 25. července

KDE: Hrad Křivoklát

ZA KOLIK: 60 Kč

V létě 2021 se návštěvníci hradu mohou těšit na šermířskou skupinu Tartas a Regius, a také na krásná taneční vystoupení skupiny Lorana. Novinkou letošní sezóny je vystoupení pro děti Báry Ladrové. Vstupné na nádvoří je 60 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma a návštěvníci, kteří si zakoupí vstupenku na prohlídku hradu, mají také vstup na nádvoří zdarma.

Vyluštíte s DDM Tajemství motýlů?

KDY: Do 25. července

KDE: Berounsko

ZA KOLIK: Zdarma



Dokáže motýl obelstít ptáka? Létají lišajové jen v noci? Převléká se housenka? Umí motýl mluvit cizí řečí? Můžeme motýlům pomoc? Zajímají vás odpovědi na tyto a další otázky? Vydejte se o prázdninách na motýlí procházku. První odpověď na vás bude čekat u bývalého dvora Pták v Berouně. Další motýlí tajemství odhalíte kolem cyklostezky směrem na Hýskov. V Hýskově u lávky objevitelská cesta skončí, ale to nevadí, pod jezem se dá brodit a stavět přehrady, nad jezem plavat a navíc každý z nás zná výbornou Hýskovskou zmrzlinu. Každé stanoviště bude kromě odpovědí skrývat i písmeno tajenky, kterou můžete po vyluštění poslat na e-mail lustime@ddmberou.cz, do předmětu uveď heslo: „MOTÝL“. Na tři vylosované čeká odměna.

Navštivte výstavu Miláčkové

KDY: Do 29. srpna

KDE: Městské muzeum Zbiroh

ZA KOLIK: 30/20 Kč

Výstavu ve zbirožském muzeu autor Jiří Votruba nazval “Miláčkové“. A to proto, že ve Zbiroze poprvé vystaví sérii obrazů, na kterých jsou zobrazeni hrdinové našich dětských let. Jsou to medvídkové, často poškození, dlouho používaní a nikdy nevyhození. V kontextu se současnou konzumní společností jde vlastně o ojedinělý jev. My totiž předměty spotřeby zakoupíme, použijeme, bez milosti vyhodíme a zakoupíme nové a lepší. Ústřední “postavou“ výstavy a “postavou z plakátu“, je kanafasový medvídek Ao jeho vnučky Ley, kterého má navždy při sobě a který ho k této sérii obrazů inspiroval. Výstava je doplněna výběrem několika portrétních obrazů a postav vyřezaných z polystyrenových desek ze série Globální portrét. Tyto portréty současných reálných postav reflektují s ironií náš současný život a nutí k zamyšlení nad významem Miláčků.

Zúčastněte se malířského workshopu s názvem Kámen, nůžky, papír

KDY: 25. července 14:00 - 17:00

KDE: Muzeum Českého krasu

ZA KOLIK: 150 Kč



Kreslíte rádi a chcete vyzkoušet něco netradičního? Nebo chcete začít s malováním a nevíte jak? Zúčastněte se některého z výtvarných workshopů s akademickou malířkou Lucií Crocro (více o autorce na www.luciecrocro.com), který již třetím rokem organizuje Muzeum Českého krasu. Nejbližší termín je 25. července 2021, data dalších setkání budou upřesněna. Kurz je vhodný i pro začátečníky či mladistvé. Jednotlivé kurzy nenavazují na předchozí setkání, je tedy možné zúčastnit se jen vybraných lekcí.