Zapomeňte na podzimní počasí v kině

KDY: 9.–11. října

KDE: Městské kino Beroun

ZA KOLIK: 140 Kč

Městské kino má připraven bohatý program pro malé i velké. Diváci se mohou těšit na nový český film podle knihy Radky Třeštíkové Bábovky, českou fantasy pohádku Princezna zakletá v čase, ve které se princezna vydá na dobrodružnou cestu za zlomením kletby, životopisné drama o léčiteli Janu Mikoláškovi Šarlatán, kreslené pohádkové pásmo pro nejmenší Máša a medvěd: Mášiny písničky a rodinný dobrodružný film podle klasické předlohy Pinocchio.

Zdroj: Deník

Další víkendové tipy

Probuďte toho malého hračičku v sobě

KDY: do 15. listopadu

KDE: Muzeum Českého krasu, Beroun



Na výstavě Fenomén Merkur mohou návštěvníci obdivovat propracované stavby i modely různých velikostí a náročnosti provedení z oblíbené a známé technické stavebnice Merkur Eiffelovu věž, ruské kolo, vlak s mnoha vagóny, auta, letadla i další. Expozice mapuje také téměř stoletou historii této legendární stavebnice. Připravena bude také merkurová herna se stavebnicemi pro malé i velké kutily a techniky.

Muzeum Hořovicka zve na výstavu

KDY: do 1. listopadu

KDE: Muzeum Hořovicka



Výstava Mapa Pavla Aretina na pozadí českého stavovského povstání tematicky připomíná události předcházející bitvě na Bílé hoře, od níž letos uplynou čtyři století. Výstava přibližuje život a dílo Pavla Aretina z Ehrenfeldu, především mapu s názvem Regni Bohemiae nova et exacta descriptio, tedy Nový a přesný popis Království českého. Zpracoval ji rytec Pavel Bayard a dílo poprvé zachycuje hranice patnácti zemských krajů s českými a německými názvy.

Výstava ukáže ten správný Fortel

KDY: do 1. listopadu

KDE: Muzeum berounské keramiky, Beroun



Muzeum nabízí výstavu výrobků a historie firmy Fortel manželů Lenky a Pavla Raunigrových. Historie začíná na Divadelních poutích na Střeleckém ostrově, kde předváděli točení keramiky, vystavovali a prodávali své první výrobky. Později vybudovali chráněnou keramickou dílnu, která je zaměřená na výrobu a prodej vonných svíček a užitné keramiky.



Grafik a řezbář vystaví svá díla

KDY: do 26. listopadu

KDE: Městská galerie, Beroun



Galerie zve na výstavu Ladislava Sýkory Z dnešních dnů. Grafik a řezbář Ladislav Sýkora se zpočátku věnoval olejomalbě, ale po setkání s tvorbou symbolistů a německých expresionistů už jen grafice – a to technice linorytu, nebo monotypu v linu. Berounská výstava představuje průřez Sýkorovy tvorby z posledních deseti let. Stranou zůstává tvorba figurek, jíž se věnuje rovněž dlouhou řadu let.