Společnost na výrobu akordeonů zve na oslavu

KDY: 26. září, 9:00

KDE: Delicia, Kulturní dům, Hořovice

Všichni příznivci akordeonů a heligonek jsou zváni na oslavy 100 let založení výroby v Hořovicích. Návštěvníky čeká unikátní komentovaná prohlídka celé výroby od první klávesy až po dokonalý zvuk od ladiče, návštěva soukromého muzea historických harmonik, možnost vyzkoušet si nové modely, občerstvení a hlavně koncerty s akordeonem v hlavní roli.

Další víkendové tipy

Animatěj se těší na další setkání s malými i velkými animátory

KDY: 26. září, 9:00

KDE: Rodinné centrum Slunečnice, Beroun



Rodinné centrum Slunečnice v Berouně zve na první poprázdninové Animování s Animatějem. Filmová dílna pro malé i velké animátory už od 5 let nese téma Zážitek z prázdnin. Společnými silami účastníci vytvoří animovaný film na dané téma, vymyslí příběh, vyrobí kulisy a postavičky, sami je nadabují a přidají k záběrům hudbu. S sebou si stačí vzít jen svačinu, pití a dobré nápady. Registrovat se bylo možné na webu rodinného centra v záložce Akce do 23. září.

Rudy Linka oslaví životní jubileum One Man Show

KDY: 25. září, 19:00

KDE: Klub Labe, Hořovice



V hořovickém Klubu Labe vystoupí světové eso mezi jazzovými kytaristy Rudy Linka. Ten koncertem nazvaným One Man Show oslaví jubileum, nádhernou šedesátku, a provede diváky svým světem s lehkostí a humorem jemu vlastními. Na diváky tak čeká hudba, projekce fotografií z Rudyho soukromého archivu a příběhy s lidmi, kteří Rudyho inspirovali, protože jak inspirují, to je motor, který dává životní energii a odvahu jít za svým snem.“

Probuďte toho malého hračičku v sobě

KDY: do 15. listopadu

KDE: Muzeum Českého krasu, Beroun



Na výstavě Fenomén Merkur mohou návštěvníci obdivovat propracované stavby i modely různých velikostí a náročnosti provedení z oblíbené a známé technické stavebnice Merkur Eiffelovu věž, ruské kolo, vlak s mnoha vagóny, auta, letadla i další. Expozice mapuje také téměř stoletou historii této legendární stavebnice. Připravena bude také merkurová herna se stavebnicemi pro malé i velké kutily a techniky.

Muzeum Hořovicka zve na výstavu

KDY: do 1. listopadu

KDE: Muzeum Hořovicka, Hořovice



Výstava Mapa Pavla Aretina na pozadí českého stavovského povstání tematicky připomíná události předcházející bitvě na Bílé hoře, od níž letos uplynou čtyři století. Výstava přibližuje život a dílo Pavla Aretina z Ehrenfeldu, především mapu s názvem Regni Bohemiae nova et exacta descriptio, tedy Nový a přesný popis Království českého. Zpracoval ji rytec Pavel Bayard a dílo poprvé zachycuje hranice patnácti zemských krajů s českými a německými názvy.