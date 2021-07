Skupina Chinaski přiveze do Berouna své největší hity

KDY: 2. července, 20:45

KDE: 590 Kč

ZA KOLIK:

Letní koncert pod širým nebem si pro své fanoušky připravila kapela Chinasky. Banda kolem frontmana Michala Malátného vystoupí v pátek 2. července v berounském letním kině. „Ahoj chuligáni, jedeme konečně za váma! Bylo to dlouhé bez koncertů a bez vás, moc se těšíme,“ vzkazuje svým příznivcům skupina. Areál bude otevřen v 17 hodin, samotný koncert pak začíná v 20.45 hodin. Vstupenky lze koupit za 590 korun na www.ticketlive.cz.

Staré harmoniky si veřejnost může prohlédnout na Starém zámku

KDY: Do 31. října

KDE: Hořovice

ZA KOLIK: -



Muzeum Hořovicka, respektive jeho muzejní expozice na Starém zámku, hostí až do 31. října novou sezónní výstavu. Ta příchozí provede stoletou tradicí výroby harmonik v Hořovicích. „Návštěvníci se seznámí s historií továrny Josefa Kebrdleho i s pozdější produkcí podniku Delicia,“ uvedlo muzeum s tím, že vystaveny jsou rovněž historické hudební nástroje i jednotlivé díly a komponent.

Na Starém zámku v Hořovicích si lze prohlédnout výstavu obrazů

KDY: Do 29. srpna

KDE: Hořovice

ZA KOLIK: -

Marie Trnková a Jiří Matouš Trnka, to je dvojice autorů, malířů, jejich dílo si mohou prohlédnout lidé v Hořovicích. Výstava obrazů z dílny této dvojice byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 1. července na nádvoří Starého zámku. Výstava potrvá do 29. srpna, přístupná bude od pátku do neděle, a to v době od 10 do 18 hodin.

Hrad Křivoklát ožije o prvním červencovém víkendu slavnostmi

KDY: 3. až 6. července

KDE: Křivoklát

ZA KOLIK: 80/60 Kč



Život se vrátí na jeden z nejkrásnějších českých hradů, hrad Křivoklát, v sobotu 3. července. Až do úterý 6. července se zde budou totiž konat Malé hradní slavnosti. „První prodloužený prázdninový víkend nabídne návštěvníkům program na nádvoří, kde můžete vidět cimbálovku Mládí z Čejče, lidovou muziku, Gábinu a Katku, kejklíře Vojtu Vrtka a Thomase Lupina, Komedianty na káře, tanečnici Gaju a taneční skupinu Jahanara,“ uvedli pořadatelé s tím, že program potěší jak malé, tak velké. Pro děti bude připravena speciální dobrodružná stezka s úkoly. Chybět samozřejmě nebude jarmark nebo šermíři. Základní vstupné je 80, snížené 60 korun.

Zhlédněte film Služebníci z pohodlí domova

KDY: 4. července, 21:00

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 110 Kč

Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou dva studenti bohoslovecké fakulty v totalitním Československu. Jejich učitelé ze strachu před zrušením kněžského semináře vychovávají bohoslovce do podoby vyhovující komunistické straně. Každý z mladých seminaristů se musí rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru a stane se předmětem nátlaku Státní bezpečnosti.