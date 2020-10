Milujete divadlo a nevíte, kde najít záznamy představení?

V českých internetových vodách se zjevila nová senzace. Po vzoru streamovacích služeb se seriály nebo filmy přichází platforma, která přináší záznamy divadelních představení. Dramox spolupracuje s moha oblíbenými českými divadly, mezi nimi Činoherní klub, Divadlo Na zábradlí, Divadlo v Dlouhé, Městské divadlo Mladá Boleslav, Cabaret Calembour, Divadlo F. X. Šaldy Liberec a mnohá další. Službu je potřeba si předplatit částkou 299 Kč měsíčně a většina z předplatného putuje přímo divadlům. Nejste-li pevně rozhodnuti, můžete web zdarma vyzkoušet na 7 dní. A opravdoví mecenáši divadla mohou skrze platformu věnovat divadlům i libovolnou částku navíc.

Další víkendové tipy

Zacvičit si doma a pochytit něco ze sebeobrany mohou malí i velcí

Volný trénink z domácí karantény nabízí stejně jako na jaře na své facebookové stránce Sebeobrany Poděbrady trenér Michal Šmíd. První lekcí navázal na jarní tréninky a opět pokračuje ve středu od 16 hodin. Sebeobrana Poděbrady vychází z izraelského boje zblízka Krav maga. Na trénink je potřeba karimatka a voda. Cvičit může každý sám, protože ne každý má doma sourozence či parťáka. Kromě cvičení, protažení těla a zapocení se nechybí ani povídání pro děti o bezpečnosti a soutěž. Trénink lze pustit i zpětně.

Olomoucké divadlo přináší on-line záznamy představení

Milovníci divadla si mohou užít inscenace, které už v olomouckém Divadle Tramtarie měly své poslední představení. Na výběr jsou sci-fi drama Marka Epsteina Boj o přežití: P.E.S.CH.O!, milostné drama Anna Karenina z pera Lva Nikolajeviče Tolstého, poetický příběh Františka Hrubína Romance pro křídlovku, drama podle knihy Karla Čapka Válka s Mloky a poetický příběh Stařec a moře od Ernesta Hemingwaye. Po zakoupení vstupenky přijdou zájemcům na e-mail přihlašovací údaje, díky nimž se dostanou k záznamům. Zároveň se vstupenkou je možné zaslat divadlu i finanční podporu. Základní vstupenka na představení stojí 120 korun, kombinovaná s podporou divadla pak 200 nebo 300 korun.

Jiráskova stezka zve k procházce, posezení i vyhlídce

Jiráskova stezka na okraji Městce Králové je přírodním koutem vhodným k odpočinku a procházkám, který je díky místnímu Královéměsteckému okrašlovacímu spolku stále udržovaný a vylepšovaný. Novinkou jsou dvě příjemná dřevěná posezení až pro deset lidí, a to na začátku a na konci téměř kilometr dlouhé stezky. Zajímavým zastavením na procházce alejí je opravená vyhlídka, odkud je za dobrého počasí krásný pohled až na Sněžku, panorama Krkonoš a Trosky. Jiráskova stezka vede od silnice směřující na Podmoky po modré turistické trase severně k okraji Kanovnického lesa, kam pokračují například houbaři.

Web zooparku vítá i nyní

Brány Zooparku Zájezd na Kladensku, který se může pyšnit největší veřejně přístupnou kolekcí chameleonů na světě, zůstanou na nějakou dobu zavřené. Do zooparku se však můžete vydat online. A to prostřednictvím webových stránek zoopark-zajezd.cz, na kterých na vás čeká spousta zajímavých věcí. V první řadě si můžete prohlédnout krásné fotografie zvířat chovaných v Zájezdua také si přečíst o různých akcích a programech zooparku. Chod tohoto zařízení pak můžete podpořit v rámci adopce některého ze zvířat, a to od strašilky až po velblouda, nebo zakoupením některého ze zážitků. „Nebo můžete přispět libovolným darem na náš transparentní účet 123-1632310247/0100. Za všechny formy podpory vám z celého srdce děkujeme,“ uvedl Zoopark Zájezd.