BENEŠOVSKO

Projděte se zimní přírodou na organizovaném pochodu

Kdy: 8. ledna, 13:00

Kde: Sokolovna, Domašín

Za kolik: Zdarma

Tělocvičná jednota Sokol Domašín z pověření Sokolské župy Blanické pořádá v sobotu 8. ledna tradiční Pochod zimní přírodou. Sraz je ve třináct hodin před sokolovnou v Domašíně. Délka pochodu je přibližně pět kilometrů a trasa povede tradičně na Kalamajku, kde bude zajištěno občerstvení.

Zajděte na pokračování komedie Šťastný nový rok

Kdy: 7. ledna, 20:00

Kde: Kino, Neveklov

Za kolik: 130 korun



Volné pokračování úspěšné komedie Šťastný nový rok s podtitulem Dobro došli mohou návštěvníci neveklovského kina vidět v pátek 7. ledna. Příběh začíná na Silvestra, kdy Marek požádá Hanu o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u „československého“ moře v Chorvatsku. Trojice Haniných kamarádek a jejich rodiny znovu vnášejí do zdánlivě jednoduché přípravy svatby dobrodružství, napětí, zábavu a někdy i drama.

BEROUNSKO

Připomenout si Vánoce můžete díky výstavě berounského muzea

Kdy: Do 10. února

Kde: Muzeum Českého krasu v Berouně

Za kolik: -

Muzeum Českého krasu v Berouně hostí výstavu Jídlo deseti staletí aneb Vánoce na talíři. Ta přibližuje stravovací zvyklosti našich předků, jejich proměny a zajímavosti od raného středověku do současnosti. „Výstava nejprve ukazuje způsob získávání potravin v minulosti (lov, chov, pěstování), vývoj jejich zpracování a uchování (zavařování, konzervace, sušení) a na závěr i konzumace (vánoční pokrmy, jídlo jako dar i jako dekorace, vánoční recepty). Pokládá také otázky ohledně pestrosti a kvality současné stravy, tehdejšími a současnými možnostmi skladování i dopravy,“ uvádí muzeum.

Výstava Malíř+ byla zahájena

Kdy: Do 11. února

Kde: Městská galerie, Beroun

Za kolik: -



Nová výstavní sezónu v Městské galerie Beroun bude zahájena ve středu 5. ledna, a to výstavou Malíř+. Od 17 hodin je na programu vernisáž této výstavy, v rámci které veřejnost bude moci obdivovat ilustrace, obrazy i obrazy ze sbírky Jana Kobyláka.

BOLESLAVSKO

Oslaví den švihlé chůze pochodem

Kdy: 7. ledna

Kde: Knihovna města Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma

Jste příznivci skupiny Monty Python? Pak jistě víte, co je to švihlá chůze. Tradice pochodů švihlé chůze inspirovaných skečem této britské komediální skupiny se rozšířila také do České republiky. Průvod v Mladé Boleslavi projde od Knihovny města Mladá Boleslav směrem k Bondy centru. Oslavte společně s dalšími nadšenci Mezinárodní den švihlé chůze. Cylindr je vítán, styl chůze je volný.

Zámek Svijany zve k návštěvě i během zimních měsíců

Kdy: 8. a 9. ledna, 9:00–17:00

Kde: Zámek Svijany

Za kolik: 50/90 korun



Zámek Svijany otevírá své brány i mimo zámeckou sezónu. Víkendové prohlídky konající se dvakrát do měsíce pozvou na cestu do historie, architektury a podzemí s expozicemi z doby bronzové, historie zámku a okolí, lázeňství a pivovarnictví nebo podzemí a návštěvou zámecké kaple. Děti si mohou prohlídku užít více, když si ji ozvláštní zámeckým kvízem, za jehož vyplnění obdrží sladkou odměnu.

Prohlédněte si Mladou Boleslav z kočáru

Kdy: Do 16. ledna, 16:30

Kde: Městské divadlo, Mladá Boleslav

Za kolik: 20 korun

Až do 16. ledna jsou prodlouženy jízdy kočárem, a tak si mohou zájemci užít pohled na adventní a zimní Mladou Boleslav z kočáru taženého koňmi. Vyhlídkové jízdy vyjíždí od městského divadla vždy v půl nebo celou hodinu až do 19:30 a díky střeše na kočáru se konají za každého počasí. Je nutné si jízdu předem objednat na telefonu 731 150 602. Jízdenky prodá kočí na místě.

Vydejte se na procházku z hradu na bývalou vojenskou střelnici

Kdy: Kdykoli

Kde: Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma



Vykoukne-li mezi mraky sluníčko, je i nyní ideální počasí na procházku. Jednu takovou naplánovalo i Muzeum Mladoboleslavska a zveřejnilo ji na svých facebookových stránkách. Ta provede po Mladé Boleslavi a seznámí s historií jednotlivých míst. „Vyjdete z Muzea Mladoboleslavska, sejdete na Podolec do Viničné ulice k parku Štěpánka, který projdete po pravém břehu říčky Klenice až k bazénu a bývalé střelnici,“ popisuje trasu muzeum. Chcete-li se o jednotlivých místech dozvědět zajímavosti a střípky z historie, itinerář na stránkách muzea vám prozradí například, podle koho získal park Štěpánka své jméno i kde byla měšťanská střelnice.

Prohlédněte si výstavu Amazonka

Kdy: Do 30. března

Kde: Klinika Dr. Pírka, Mladá Boleslav

Za kolik: -

Na Klinice Dr. Pírka v Mladé Boleslavi můžete až do 30. března zhlédnout výstavu Amazonka. Na čtyřiceti výpravných panelech dokumentuje tři české expedice do horských oblastí Peru při cestě za objevením pramenů královny řek, opisuje důvody jejich vzniku a zaznamenává život vědců a obyvatel. V neposlední řadě prezentuje nádhernou flóru a faunu této atraktivní lokality. Vernisáž výstavy za účasti autora výstavy profesora Bohumíra Jánského bude po jeho návratu z Ameriky teď v lednu.

KLADENSKO

Kytarista Pavel Steidl ukáže svůj um na Kladenském zámku

Kdy: 6. a 7. ledna

Kde: Zámek, Kladno

Za kolik: 350 korun

Světový kytarista Pavel Steidl zavítá do největšího středočeského města. Svůj kytarový recitál odehraje v prostorách Galerie Kladenského zámku. „Italský časopis Guitart zařadil jeho jméno mezi 8 nejdůležitějších světových kytaristů roku 2003 a o dva roky později obdržel cenu Classical Guitar Award 2005. Na kytaru začal hrát v osmi letech. Vystudoval Pražskou konzervatoř, kde ho učili mimo jiné Milan Zelenka a Arnošt Sádlík, a ve studiu dále pokračoval na pražské Akademii múzických umění, kde ho vedl uznávaný kytarový virtuos Štěpán Rak,“ uvedli organizátoři s tím, že koncertoval ve více než třiceti zemích světa, jako je Kanada, Kuba, Španělsko, Polsko, Rakousko, Kostarika, Guatemala, Austrálie, Japonsko, Velká Británie nebo Mexiko. Vstupenky lze zakoupit v městském infocentru na hlavní třídě T. G. Masaryka nebo na webových stránkách města Kladna.

Prohlédněte si v Lánech si fotografie Jana Saudka

Kdy: Do 30. ledna

Kde: Muzeum T. G. Masaryka, Lány

Za kolik: -



Muzeum T. G. Masaryka v Lánech zaplnily až do 30. ledna fotografie uznávaného českého fotografa Jana Saudka. „Jedná se o průřez fotografií z celé kariéry tohoto jedinečného fotografa,“ uvedlo lánské muzeum.

Muzeum ovládl Fenomén Fatra

Kdy: Do 30. ledna

Kde: Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno

Za kolik: -

Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno hostí až do 30. ledna výstavu s názvem Fenomén Fatra. Ta obsahuje hračky z archivu firmy Fatra, které jsou mezi sběrateli méně známé a dostupné. Dále je doplněna populárními nafukovacími hračkami nebo hračkami z PVC a gumy.

KOLÍNSKO

Vyrazte na první letošní setkání sběratelů do kolínského MSD

Kdy: 8. ledna, 7:30

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 10 korun

Letos se už sedmnáctým rokem v saloncích Městského společenského domu setkávají sběratelé především známek, mincí a pohledů. „Rádi ale mezi sebou přivítáme i ty, kteří nabízejí sortiment spadající pod označení bleší trh, aby si něco mohli odnést i ti nemající vyhraněný zájem,“ říkají pořadatelé.

Noví Krotitelé duchů dorazí do Brodu v sobotu

Kdy: 8. ledna, 19:00

Kde: KD Svět, Český Brod

Za kolik: 99/129 korun



Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reitman uvádějí další kapitolu z původního příběhu Krotitelů duchů. Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se přestěhuje svobodná matka se svými dvěma dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po sobě zanechal jejich dědeček.

Prohlédněte si v kině výstavu betlémů

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Kino 99, Kolín

Za kolik: Zdarma

Díky spolku Můj Kolín, který vyzval mateřské a základní školy v Kolíně, jsou ve foyer kolínského Kina 99 vystaveny krásné a originální betlémy. "Děkujeme všem, kdo tuto nádheru organizoval, podpořil a především dětem za výtvory, zkrátka každému, kdo se na takové nádheře podílel," vzkazují pořadatelé.

Vydejte se s Ludmilou Padrtovou Krajinou k abstrakci

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Regionální muzeum Kolín - Červinkovský dům

Za kolik: 25/50 korun



Ludmila Padrtová (1931–2016) vytvářela abstraktní kompozice od poloviny padesátých let. Tehdy byla veřejnosti utajená, a je málo známá dodnes - přestože byla s Vladimírem Boudníkem první, kdo se abstrakci v Československu věnoval v době, kdy nesměla být vytvářena a už vůbec ne vystavována. Přitom byla v abstrakci zralejší než Boudník. Vzhledem k tomu, že její inspirace pocházela především z přírody, pracovala s barvou, která byla v tehdejší době mladými výtvarníky zavrhována. Kromě děl z padesátých let budou na výstavě prezentovány fotografie z osmdesátých let, ale také kresby, koláže a malby z posledních let jejího života.

Kolínské kino má o víkendu nabitý program

Kdy: 7.–9. ledna

Kde: Kino 99 Kolín

Za kolik: 140/150 korun

Páteční promítání: 17.00 Velký červený pes Clifford, 17.30 Krotitelé duchů: Odkaz, 19.30 Kingsman: První mise, 20.00 Šťastný nový rok 2.

Sobotní promítání: 14.30 Dračí princezna, 15.00 Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce, 17.00 Krotitelé duchů: Odkaz, 17.30 Velký červený pes Clifford, 19.30 Kingsman: První mise, 20.00 Karel.

Nedělení promítání: 17.00 Velký červený pes Clifford, 17.30 Zpívej 2, 19.30 Šťastný nový rok 2, 20.00 West Side Story

Pražské tipy: Co si užít o prvním víkendu roku 2022?

KUTNOHORSKO

Do kin přichází volné pokračování úspěšné komedie Šťastný nový rok

Kdy: 8. ledna, 19:00

Kde: Kino, Kutná Hora

Za kolik: 130 korun

Volné pokračování úspěšné komedie Šťastný nový rok s podtitulem Dobro došli mohou návštěvníci kutnohorského kina vidět v sobotu 8. ledna. Příběh začíná na Silvestra, kdy Marek požádá Hanu o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u „československého“ moře v Chorvatsku. Trojice Haniných kamarádek a jejich rodiny znovu vnášejí do zdánlivě jednoduché přípravy svatby dobrodružství, napětí, zábavu a někdy i drama.

Tři králové jdou opět do akce

Kdy: 8. ledna

Kde: Kutná Hora, Čáslav

Za kolik: Zdarma



Oblastní charita Kutná Hora připravuje opět tradiční Tříkrálovou sbírku s nadějí, že letos to bude možné, aby vás tři králové navštívili a popřáli vám vše dobré do nového roku. V Kutné Hoře a Čáslavi budou koledovat v sobotu 8. ledna. Budete mít také možnost přispět do tříkrálových pokladniček umístěných u ochotných partnerů charity ve městech a obcích od 1. do 16. ledna. Nebo přímo na tříkrálový účet. Svými dary přispějete na automobil pro aktivizační programy pro rodiny s dětmi nebo dobrovolnické programy. Veškeré informace najdete také na stránkách www.kh.charita.cz/trikralova-sbirka.

Chcete zjistit kdo skutečně jste? Odpověď můžete najít na besedě

Kdy: 8. ledna, 13:00

Kde: Aqva Life, Kutná Hora

Za kolik: -

Aqva Life s.r.o., Centrum pro podporu rozvoje osobnosti a dalšího vzdělávání, pořádá v Dačického domě v Kutné Hoře v sobotu 8. ledna od třinácté hodiny besedu na téma Kdo skutečně jsem? Debata navazuje na iniciativu Česko naslouchá (www.ceskonasloucha.cz) a rozvíjí zajímavé transformační téma. Vstupné je dobrovolné, s sebou si můžete popřípadě vzít karimatku. Centrum vzniklo jako podpora a inspirace pro ty, kteří hledají možnosti, chtějí změnit stávající situaci a jsou nakloněni uvidět svůj potenciál a jeho přijetím zlepšit svůj život.

MĚLNICKO

Páťáci vystavují svá dílka

Kdy: Do 9. ledna

Kde: Regionální muzeum Mělník

Za kolik: Zdarma

Regionální muzeum Mělník přináší výstavu Tenkrát o Vánocích, která představuje vánočně laděné výtvarné práce žáků 5. B ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník. Výstava je přístupná ve vstupních prostorech muzea od úterý do neděle.

Víkend přinese Spider-Mana a výpravu do Dračí země

Kdy: 7.–9. ledna

Kde: Společsnký dům, Neratovice

Za kolik: 100–120 korun



Kino ve Společenském domě v Neratovicích o víkendu promítne komiksový film Spider-Man: Bez domova, a to v pátek od 19 hodin a v sobotu od 17. V tomto filmu je poprvé veřejně odhalena identita pavoučího superhrdiny, a tak se Peter Parker snaží skloubit své dva životy. Ale snaha o nápravu se mu nakonec vymkne z ruky. V neděli pak mohou návštěvníci kina zhlédnout od 15 hodin animovaný film Dračí země, ve kterém se trio hlavních hrdinů, drak, zlodějíček a horský šotek, vydávají na dobrodružnou cestu, jejímž cílem je nalezení dračí země.

NYMBURSKO

Andělé Aleše Slavíka se slétnou v Polabském muzeu

Kdy: Do 24. února 2022

Kde: Polabské muzeum, Poděbrady

Za kolik: -

Polabské muzeum v Poděbradech otevírá v adventním čase novou výstavu nazvanou Andělé Aleše Slavíka. Ukázky ze své bohaté tvorby z minulých let zde nabídne táborský výtvarník a námořník, dominovat budou andělé. Vernisáž se koná v pátek 10. prosince v 17.30 v budově muzea.

Zjistěte, co dává andílkům moc

Kdy: Do 16. ledna

Kde: Nymburk

Za kolik: Zdarma



Do 16. ledna mají příznivci zimní Andělské hry možnost se jí zúčastnit. „Všichni zatoulaní andílci jsou již odhaleni. A tím začíná nové dobrodružství, je třeba rozluštit jejich vánoční tajemství, „vyzývá město Nymburk k účasti. Herní plán je možné stáhnout na webu či Facebooku města nebo jej vyzvednout v podloubí radnice či na podatelně. Účastníci musí na místech s andílky najít části tajenky, která prozradí, co dává andělům kouzelnou moc. Vyluštěnou tajenku pak stačí do 10. ledna donést na podatelnu úřadu nebo do 16. ledna do městského infocentra a vyměnit ji za sladkou odměnu.

Na co vyrazit do kina?

Kdy: 7.–9. ledna

Kde: Kino Sokol, Nymburk

Kde: 120/130 korun

Víkendový program kina Sokol divákům nabídne komedie i akční podívanou. V pátek od 19 hodin budou na programu Krotitelé duchů: Odkaz, v sobotu v rámci promítání pro děti od 16 hodin diváci uvidí animovaný muzikál Zpívej 2 a nakonec v neděli od 19 hodin přijde na řadu Kingsman: První mise.

PŘÍBRAMSKO

Nejmenší pobaví muzikálová pohádka O pejskovi a kočičce jak zachránili hrad

Kdy: 9. ledna, 15:00

Kde: Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany

Za kolik: 100 korun

Pro nejmenší diváky je v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech připravena muzikálová pohádka Dany Bartůňkové O pejskovi a kočičce jak zachránili hrad. Jednoho dne se pejsek a kočička rozhodnou ze svého domečku vydat na výlet. Najednou se zničehonic zatáhne a přižene se silná bouřka s deštěm a kroupami. Pejsek s kočičkou se proto rychle schovají v nedaleké zřícenině hradu, aby se usušili. Bouřka však stále nepřestává, a tak se rozhodnou v hradu přenocovat. V noci je probudí prapodivné zvuky, které je tak trochu vyděsí.

Na besedě se podělí o zkušenosti ze studií v zahraničí. Přidejte se

Kdy: 7. ledna, 18:00

Kde: Sedlčany

Za kolik: -



Jak se studuje v zahraničí? To se můžete dozvědět na povídání s Jiřím Moulíkem a Terezou Trojanovou. Ti se v pátek 7. ledna se zájemci o tyto informace podělí o své zkušenosti ze studií v zahraničí jako Švédsko, Nizozemí a Skotsko, uskutečněných přes studentský projekt Erasmus. Přidat se se svými zážitky ze studií „venku“ může kdokoliv další, stačí si připravit pár fotografií a slov o svých zkušenostech. Příspěvky od přítomných k tématu jsou vítány.

Spider-Man: Bez domova odhalí totožnost pavoučího superhrdiny

Kdy: 9. ledna, 16:00

Kde: Kino, Příbram

Za kolik: 130 korun

Pro milovníky akčních komiksových postav je zde další pokračování Spider-Mana. Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora Strange. Jenže tím rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu znamená být Spider-Man.

RAKOVNICKO

Hradní duo zahraje v Jesenici

Kdy: 9. ledna, 15:00

Kde: Kostel svatého Petra a Pavla, Jesenice

Za kolik: 100/50 korun

Veřejnost si bude moci v neděli vychutnat koncert Hradního dua. Oblíbená rakovnická skupina v čele s Milanem Zimmermannem a jeho hosty zahraje v kostele svatého Petra a Pavla v Jesenici. Za vstupné dají dospělí účastníci 100 korun, děti pak mohou koncert navštívit za 50 korun.

Prohlédněte si v rakovnické síni keramiku Václava Vágnera

Kdy: Do 23. ledna

Kde: Muzeum T. G. Masaryka, Rakovník

Za kolik: -



Do 23. ledna bude v muzeu T. G. Masaryka v Rakovníku k vidění výstava rakovnického keramika Václava Vágnera. V Petrovcově výstavní síni jsou prezentovány práce posledních let. „Průřez tvorbou je zachycen také v jeho novém katalogu, který bude na výstavě k dispozici. Některé z děl jsou prodejní,“ uvedlo muzeum.