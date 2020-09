Koncert tibetských zpívajících mís nabídne městská knihovna

KDY: 18. září od 18 hodin

KDE: Beroun, Městská knihovna

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

V Městské knihovně v Berouně budou 18. září od 18 hodin znít nejen tóny tajemných tibetských zpívajících mís, ale i dalších hudebních nástrojů. Zároveň se návštěvníci dozví něco o kouzlu alikvótního tónu, který přináší relaxační a terapeutický efekt. Večerem bude provázet Lada Čubová. Pořadatelé doporučují, aby si účastníci na zbývající večer neplánovali žádný akční program, naopak si dopřáli klidný den, kterým budou pokračovat v relaxaci těla i ducha. Vhodnou výbavou je pohodlné a teplé oblečení, případně i deka na přikrytí.

Další víkendové tipy

Do Hořovic zavítají Světáci

KDY: 20. září od 19 hodin

KDE: Hořovice, Společenský dům

ZA KOLIK: 420,- Kč



Do společenského domu v Hořovicích zavítají Světáci. Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, velikém hlavním městě plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v grilbaru Diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chování. Odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam? Vstupenky lze v předprodeji zakoupit na webu ticket365.cz.

Prozkoumejte nekonečné možnosti energetické medicíny

KDY: 20. září od 9.00 hodin

KDE: Králův dvůr, Spirit centrum

ZA KOLIK: 550,-Kč



Na vstupním semináři Úvod do energetické medicíny se v berounském Spirit Centru účastníci dozvědí základní informace o jednotlivých technikách, o tom jak fungují, jaké jsou jejich, téměř nekonečné, možnosti, a která z nich může být, pro ně či jejich blízké, prospěšná. Všechny zmíněné metody jsou zaměřeny na očistu energetické, mentální a emocionální úrovně člověka, následně pak mají blahodárný vliv i na tělo fyzické. Cílem je ukázat možnosti těchto tří metod jako cestu k duševnímu a fyzickému zdraví.

Zažijte Beroun jinak

KDY: 19. září od 14 hodin

KDE: Beroun, U kasáren

ZA KOLIK: vstup volný



V sobotu 19. září mohou obyvatelé Berouna poprvé Zažít Beroun jinak. Připravena je například cyklojízda, divadlo pro děti, koncerty, SWAP, charitativní bazar knih, Klub hráčů, vystoupení skupiny mažoretek Berounské hvězdičky, dobré jídlo a hry. Zažít město jinak jsou slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé. Jsou založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních. První berounský ročník pro vás připravila Městská knihovna a Jiná káva.

Probuďte toho malého hračičku v sobě

KDY: od 18. září do 15. listopadu

KDE: Beroun, Muzeum Českého krasu

ZA KOLIK: 40,- plné vstupné a 20,- snížené



Na výstavě Fenomén Merkur, která začne 18. září v Muzeu Českého krasu v Berouně, mohou návštěvníci obdivovat propracované stavby i modely různých velikostí a náročnosti provedení – Eiffelovu věž, ruské kolo, vlak s mnoha vagóny, auta, letadla i další. Expozice mapuje také téměř stoletou historii této legendární stavebnice. Připravena bude také merkurová herna se stavebnicemi pro malé i velké kutily a techniky. Výstava bude k vidění do 15. listopadu.