BENEŠOVSKO

Literární festival pokračuje v kavárně povídkami Eduarda Basse

Kdy: 11. března, 19:00

Kde: Na slovíčko, Benešov

Za kolik: Vstupné dobrovolné

V kavárně Na slovíčko v Benešově se opět v pátek 11. března sejdou milovníci kvalitní literatury a jako každý rok už pošesté zde probíhat Benešovský literární festival. Půvabné povídky vynikajícího českého humoristy Eduarda Basse si budou moci návštěvníci vyslechnout od devatenácté hodiny. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován Centru domácí péče RUAH o.p.s. v Benešově. Účinkovat budou Radek Valenta a Zdeněk Dočekal, který v rámci doprovodního programu zahraje na akordeon.

Fanoušky animovaných rodinných komedií potěší snímek Proměna

Kdy: 11., 12., 13., března, 17:00

Kde: Kino, Benešov / Vlašim

Za kolik: 130 korun



Animovaná rodinná komedie Proměna potěší všechny fanoušky Disneyovek v pátek 11., sobotu 12. a neděli 13. března vždy od sedmnácté hodiny v benešovském i vlašimském kině. Příběh filmu pojednává o třináctileté dívce Mei Leeové, která se samovolně proměňuje v obří červenou pandu, ale jen když je příliš rozrušená, což je bohužel prakticky neustále. Dívku Mei navíc silně znervózňuje její až příliš starostlivá máti Ming, která se od své dcery téměř nikdy nevzdálí.

Výtěžek z koncertu pro Ukrajinu věnují nadaci Člověk v tísni

Kdy: 12. března, 18:00

Kde: Huť František, Sázava

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Jiná Vesta a Hombré ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Cesty skla pořádají v sobotu 12. března benefiční Koncert pro Ukrajinu, který se uskuteční od osmnácti hodin v Huti František. Zahrají sázavští muzikanti! Celý výtěžek z dobrovolného vstupného bude zaslán nadaci Člověk v tísni.

Hvězdička připravila na víkend cvičení hormonální jógy

Kdy: 12. a 13. března, 10:00 a 9:00

Kde: Mateřské centrum Hvězdička, Benešov

Za kolik: -



Mateřské centrum Hvězdička v Benešově připravilo pro všechny zájemkyně na sobotu 12. března od deseti do šestnácti a v neděli třináctého od devíti do 12.30 hodin cvičení hormonální jógy. Ta přirozenou cestou harmonizuje hormonální systém, (pomáhá např. při problémech s otěhotněním, se štítnou žlázou, pms, pcos, v menopauze, při bolestivé, příliš silné nebo nepravidelné menstruaci) protahuje celé tělo, přináší vitalitu a duševní pohodu. Cvičení je vhodné i pro úplné začátečníky. Rezervace místa je nutná předem na info@joga-pro-zeny.cz.

BEROUNSKO

Kapela Vasilův Rubáš přiveze svou hudbu do Berouna

Kdy: 11. března, 20:00

Kde: Kulturní dům Plzeňka, Beroun

Za kolik: 190/220 korun

Chytlavé melodie, nápadité a vtipné texty plné originálních spojení, obrazů či asociací, a především neuvěřitelný proud energie. Přesně to nabízí folk-reggae-punkové duo Vasilův Rubáš, které zavítá v pátek 11. března do nového klubu Kotelna v objektu KD Plzeňka Beroun. Koncert začíná od 20 hodin. Návštěvníky koncertu zaručeně dostane nejen unikátním mixem skvělé hudby, ale i svým komickým vystoupením a humorem.

Muzeum nabízí pohled na obrazy přírodních scenérií

Kdy: Do 8. května

Kde: Muzeum Českého krasu, Beroun

Za kolik: -



Muzeum Českého krasu zaplnily obrazy. Až do 8. května si zde bude veřejnost moci prohlédnout výstavu obrazů s tematikou Českého krasu. Ta nese název Krajinou Krasu a podtitul Český kras očima umělců a dětí. K vidění jsou díla známých autorů z muzejních a galerijních sbírek. „Svoji tvorbu zde vystavují také současní malíři s vazbami k regionu (Žabinský, Souček, Pokorný, Vydra, Šmejkal, Petříček, Makovská, Zálom, Fišák, Smetanová, Polívková, Tichá, Cílek, Kabát, Furčák, Pátek),“ uvedlo muzeum s tím, že součástí výstavy jsou také malby a kresby osobností regionu (např. Rettigová, Talich, Nepil, Novotná) a místní přírody od žáků berounské ZUŠ Václava Talicha. Námětem většiny obrazů jsou nejznámější přírodní scenérie jako např. skály, lomy a říční zákoutí.

BOLESLAVSKO

Pomozte vypátrat vraha v ulicích Mnichova Hradiště

Kdy: 13. března, 14:00

Kde: Mírová ulice, Mnichovo Hradiště

Za kolik: 50 korun

„V Mnichově Hradišti se stala vražda. Kriminalisté přijeli vyšetřovat tento hrůzný čin, avšak neznají město tak dokonale, jako jeho obyvatelé. Staň se pomocníkem detektivů a sleduj stopy, které tě dovedou nejen k pachateli, ale i k motivu jeho činu. Musíš si pospíšit, na vyřešení případu máš omezený čas,“ tak uvádí venkovní detektivní hru pořadatelé z Klubu dětí a mládeže. Účastníci budou průběžně startovat v ulici Mírová mezi 14:00 a 15:30. Hra je vhodná pro týmy i jednotlivce ve věku od 6 let. Pořadatelé doporučují se přihlásit na webu Klubu dětí a mládeže a zarezervovat si čas pro jistou účast.

Projděte si Mnichovo Hradiště virtuálně v místním kině

Kdy: 11. března, 17:00

Kde: Kino Mnichovo Hradiště

Za kolik: 50 korun



Na již sedmou virtuální procházku městem zve Mnichovo Hradiště do místního kina. Prostřednictvím dobových záběrů se diváci vydají od sokolovny přes blízká sídliště, kolem mateřské školy, Dukly, litých domků na Salabku a do přilehlých ulic Mnichova Hradiště. Procházka se nezaměřuje jen na město a architekturu, ale také na významné osobnosti a některé události.

Mladoboleslavský hrad láká na křest knihy Mucošci a tajemství alchymie

Kdy: 12. března, 14:00

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma

Sobotní odpoledne bude v Muzeu Mladoboleslavska patřit křtu knihy Pavly Pavlíčkové Kovaříkové. Dětští čtenáři budou díky knize Mucošci a tajemství alchymie objevovat skrytá poselství starých alchymistů a dozví se i mnoho faktů z naší historie. Zábavu si děti užijí také na samotném křtu knížky, kde budou prostřednictvím hry s názvem Po stopách Mucošků odhalovat tajné vzkazy.

Vydejte se do historie závodů

Kdy: Do 20. března

Kde: Škoda Muzeum, Mladá Boleslav

Za kolik: -



Mladoboleslavské Škoda Muzeum má kromě stálé expozice připravenu také výstavu 120 let Škoda Motorsport. Před 120 lety zazněl startovní výstřel prvního mezinárodního závodu, na jehož trať se vydala mladoboleslavská ,,motocykleta“ Laurin & Klement. Návštěvníci mohou poznat příběh skvělého závodníka Narcise Podsedníčka a mnoha jeho zdatných následovníků za řidítky motocyklů i volantem automobilů z Mladé Boleslavi.

Výstava představí přírodu

Kdy: Do 15. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: 50/30 korun

Muzeum Mladoboleslavska přichází s novou výstavou pojmenovanou Chráněná příroda Mladoboleslavska. Fotografie zveřejněné na výstavě jsou dílem autorů stejnojmenné knihy Milady Vrbové, Antonína Kůrky a Ivany Řípové. Expozice bude v muzeu k vidění do 15. května.

Seznamte se s Bigglesem

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

Za kolik: -



Výstava Legenda jménem Biggles instalovaná v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha seznamuje s životním příběhem pilota Jamese Biggleswortha. Tato fiktivní legenda anglických letců je hlavní postavou série knih z leteckého prostředí první i druhé světové války od spisovatele Williama Earla Johnse.

Vydejte se za drahými kameny

Kdy: Do 1. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: -

Muzeum Mladoboleslavska zve na novou expozici určenou všem mineralogům a archeologům s názvem Za drahými kameny do pravěku. Ta návštěvníkům přiblíží přehled drahých kamenů a dalších nerostů používaných v období pravěku na území Českého ráje a Podkrkonoší. Stejně jako v minulosti, kdy byl kámen jedním z nejpodstatnějších materiálů, udržuje si i teď své místo v umění i praktickém životě.

KLADENSKO

Lahodné plodiny africké Ugandy zamíří v neděli do Kladna

Kdy: 13. března, 10:00

Kde: Nákupní centru Arménská ulice, Kladno

Za kolik: Zdarma

V kladenském nákupním centru v Arménské ulici se v neděli uskuteční africké trhy. „Ochutnejte exotické ovoce i v zimě,“ lákají organizátoři s tím, že na trzích bude možné nakoupit v době od 10 do 16 hodin. Jednat se bude o ovoce z Ugandy. „Pro někoho je Uganda jen další z víc než dvou set zemí na planetě. Pro nás ale ne. Pro nás je to domov, zázemí a životní láska. A to nejlepší ze srdce Afriky bychom chtěli dopřát i vám,“ vysvětlili pořadatelé. Podle jejich slov si veřejnost bude moci nakoupit třeba nejčerstvější exotické ovoce, zeleninu, kakao, kávu nebo koření.

KOLÍNSKO

Turisté si připomenou zážitky z cest

Kdy: 12. března, 14:00

Kde: Penzion Anna, Český Brod

Za kolik: Zdarma

Klub českých turistů Český Brod vás zve na „Promítání z cest našeho KČT v roce 2021“. Bude se jednat o zájezdy do Jizerských hor, Plzně a okolí a do Hostýna. Promítání se bude konat v sále penzionu Anna v Českém Brodě.

Sběratelé se sejdou v Městském společenském domě

Kdy: 12. března, 7:30

Kde: MSD, Kolín

Za kolik: 10 kotun



Letos se už sedmnáctým rokem v saloncích MSD setkávají sběratelé především známek, mincí a pohledů. "Rádi ale mezi sebou přivítáme i ty nabízející sortiment spadající pod označení bleší trh, aby si něco mohli odnést i ti nemající vyhraněný zájem," říkají pořadatelé.

Do divadla zavítá Amadeus

Kdy: 12. března, 19:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 260–370 korun

Opulentní drama proslavené filmem M. Formana o rivalitě mezi skladatelem A. Salierim a géniem W. A. Mozartem. Dva muži v zajetí múz, geniality i touhy po obyčejné lidské slávě. Jak se dá změřit úspěch? Konfrontace geniality a průměrnosti v melodii komických oper i temného "Requiem"… Hraje Městské divadlo Mladá Boleslav.

Zaběhejte si na počest Jardy Kvačka

Kdy: 12. března, 8:00

Kde: Městský park, Pečky

Za kolik: Startovné 500 Kč



Pečeská desítka - Memoriál Jardy Kvačka je tradičním běžeckým závodem a letos ho čeká již 42. ročník. Závody se uskuteční v sobotu 12. března a pořádá je skupina pečeckých běžců za spoluúčasti MěÚ Pečky. Běhy mládežnických kategorií se uskuteční v městském parku od 8.30. Registrace na běhy mládeže pobíhají až v den závodu ve sportovní hale, nejpozději 30 minut před startem své kategorie. K závodu na 10 km je nutné se přihlásit předem. Každý účastník odpovídá za to, že k závodu nastoupí náležitě sportovně připraven a v dobrém zdravotním stavu. Více informací na webu www.pecky10km.cz.

Fanoušci Sparty pořádají v Kouřimi maškarní bál

Kdy: 12. března, 20:00

Kde: Restaurace Na Střelnici, Kouřim

Za kolik: 128 korun

Kouřimská pobočka fanklubu AC Sparta Praha pořádá čtvrtý Maškarní bál přátelství spojený s oslavou MDŽ. Zváni jsou všichni fanoušci napříč celým sportovním spektrem. "Místo rivality oblečeme masky a různé převleky, fantazie je veliká. Hlavní je chuť se bavit i v této těžké době. Každá žena či dívka při vstupu obdrží květinu. O živou hudbu se postará Kolář BANDa," zvou pořadatelé.

Zabruslete si na kolínském stadionu

Kdy: 13. března 15:30-17:30

Kde: Zimní stadion, Kolín

Za kolik: 40 korun bruslící, doprovod 20 korun



Veřejné bruslení pro malé i velké na zimním stadionu v Kolíně. Přijďte se sklouznout a pobavit se! Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která za ně zodpovídá. Pro začátečníky je vyhrazená část kluziště, kde je možné využívat hrazdičky k výuce.

Zatoulejte se do tajemné zahrady

Kdy: 13. března, 15:00

Kde: Kulturní dům Svět, Český Brod

Za kolik: 200–250 korun

To šlo jednou pár kluků do školy. Tak šli a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamene starou železnou branku, celou rezavou…Tak takhle tajemně začíná kniha Jiřího Trnky Zahrada. Tajemství a kouzla mají rádi velcí i malí. A co teprve, když se ocitnou v takové tajemné Zahradě plné překvapení. Hlídá ji zlomyslný kocour, mluvící trpaslík, v jezírku plave sečtělá velryba a když už je nejhůř, tak pomůžou legrační sloni. A právě do takové zahrady se zatoulají tři zvědaví kluci. A s nimi se můžete zatoulat i vy. Uvádí Divadlo Krapet.

Vraťte se v čase s Josefem Čáslavou

Kdy: Do 31. března

Kde: Dvořákovo muzeum pravěku, Kolín

Za kolik: 25/50 korun



Komorní výstavní prostora ve Dvořákově muzeu pravěku se na nějakou dobu stala místem, kde známý kolínský fotograf Josef Čáslava bilancuje a ohlíží se za svou dosavadní tvorbou. Výstava s podtitulem "Návrat v čase" nezůstává svému jménu nic dlužna. S autorem se vrátíme až do 60. let, kdy se začal formovat jeho typický styl, a pomalu projdeme všechny významné mezníky a tematické tvůrčí okruhy až do současnosti. Josef Čáslava je ryzí dokumentarista, nečekejme tedy na výstavě žádnou komponovanou uměleckou fotografii. Představeny jsou fotografie z jeho několikaleté spolupráce s kolínskou automobilkou TPCA a výstavištěm v pražských Letňanech. Najdeme zde jak díla dokumentující Kmochův Kolín či Gasparádu, tak i klidnější a komornější společenské akce. Nebudou chybět fotografie památek Kolínska i Kutnohorska (zejména chrám sv. Bartoloměje a nedávno zrekonstruované Bartolomějské návrší) i přírodní krásy Kolína a jeho nejbližšího okolí. Prezentována je i méně známá poloha Čáslavovy tvorby - focení body artu a módy.

Připomeňte si Zapomenutou vůni střelného prachu

Kdy: Do 29. května

Kde: Regionální muzeum v Kolíně, Veigertovský dům

Za kolik: 70/150 korun

Výstavní projekt nepředstavuje zbraň jako nástroj agrese, ale jako velmi zajímavý a krásný předmět užitého umění. Hlavní myšlenkou je prezentovat vývoj palných zbraní v souvislosti s genialitou a umem dávných řemeslníků, ukázat významné mezníky vývoje palných zbraní, ale také slepé vývojové větve, zajímavosti, rarity. Současně chce výstava poukázat na puškařské řemeslo, které právem zaujímalo výsadní postavení a bylo vždy řemeslem uměleckým. Časové rozmezí 15. – pol. 19. století odpovídá době používání černého střelného prachu, jehož téma celou výstavou prostupuje.

KUTNOHORSKO

Dominik připravil tematickou vycházku Putování na mořské dno

Kdy: 12. března, 9:00

Kde: Dů, dětí a mládeže Dominik, Kutná Hora

Za kolik: 100 korun

Tematickou procházku Putování na mořské dno, určenou pro děti od 9 let, připravil na sobotu 12. března Dům dětí a mládeže Dominik v Kutné Hoře. S sebou je nutno vzít si vhodné oblečení a obuv, svačinu, pití a kartičku ZP. Sraz je na parkovišti u MŠ, sídliště Šipší.

Pořádají vernisáž výstavy Jakuba Špaňhela Má vlast

Kdy: 11. března, 17:00

Kde: Dusíkovo divadlo Čáslav

Za kolik: Zdarma



Jakub Špaňhel v Dusíkově divadle v Čáslavi představí hned několik malířských a grafických cyklů, které vznikaly v průběhu posledních deseti let. Vernisáž výstavy Má vlast se uskuteční v pátek 11. března od 17 hodin ve Foyer Dusíkova divadla v Čáslavi. Pojícím tématem, jak už název výstavy předesílá, bude vztah k rodné zemi. Objeví se na ni nejen významné historické a kulturní osobnosti. Výstava potrvá do 21. června pod taktovkou kurátorky GASK Veroniky Marešové.

Operu Ariadna na Naxu uvidíte v přímém přenosu

Kdy: 12. března, 18:45

Kde: Kino Kutná Hora

Za kolik: 300 korun

Další přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku v kutnohorském kině bude v sobotu 12. března věnován dílu Richarda Strausse Ariadna na Naxu. Na německé nastudování s českými titulky je vstupné 300 korun. Vynikající sopranistka Lise Davidsen bude v sérii Met: Live in HD debutovat v jedné ze svých nejvýznamnějších rolí jako bájná řecká hrdinka Straussova okouzlujícího mistrovského díla. Hvězdné obsazení doplní mezzosopranistka Isabel Leonard v roli skladatelky opery na opeře, která je ústředním motivem celého představení.

MĚLNICKO

Březen je měsíc čtenářů

Kdy: Do 31. března

Kde: Městská knihovna Neratovice

Za kolik: -

Březen je měsícem čtenářů a Městská knihovna Neratovice si pro své čtenáře připravila hned několik aktivit. Během celého března mohou čtenáři hrát o knižní ceny v literárním kvízu, který upomíná na 130. výročí narození Tolkiena. Vyplněný kvíz lze odevzdat osobně knihovně nebo online na webu. Po celý měsíc budou také v knihovně vystavena díla, která zaslali účastníci literárně-výtvarné soutěže Neratovice žijí! Výsledky budou vyhlášeny ve středu 16. března od 17 hodin. Knihovna také zavádí elektronickou službu Díla dlouhodobě nedostupná na trhu, díky níž mohou čtenáři z knihovny nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu i z domova prohlížet digitalizovaná díla, které jsou v tištěné podobě na trhu dlouhodobě nedostupné.

Soutěž podporuje upcyklaci

Kdy: Do 31. března

Kde: Ekologické centrum, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma



Již potřetí pořádá ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Velikonoční soutěž. Ta kromě tvořivosti a trávení času společně podporuje také recyklaci a upcyklaci a využívání již nepotřebných věcí. Letos mají účastníci za úkol z odpadních materiálů vyrobit jakékoli zvířátko spojené s Velikonocemi. Pořadatelé se tak těší na přehlídku roztomilých zajíčků a králíčků, oveček, beránků, kuřátek, slepiček a dalších. Výrobky lze nosit do kanceláře ekocentra na Palackého náměstí 6 nebo do KaSS Vltava. Porota z nich vybere ty nejhezčí a jejich autoři budou oceněni. Vernisáž soutěžních příspěvků se odehraje 1. dubna odpoledne u příležitosti akce „Jaro v zahradě“.

Tanec a zábavu slibuje reprezentační ples DDM Kralupy

Kdy: 12. března, 20:00

Kde: DDM Kralupy, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 250 korun

Dům dětí a mládeže Kralupy zve na svůj 21. reprezentační ples. V místním hotelu Sport k tanci a poslechu přítomným zahraje kapela Omega Taurus 4, chybět nebude ani bohatá tombola. Připraveno bude také taneční vystoupení. Vstupenky v ceně 250 korun je možné už teď zakoupit osobně v budově DDM Kralupy ve Smetanově ulici.

Výstava naladí na jaro

Kdy: Do 3. dubna

Kde: Regionální muzeum Mělník

Za kolik: Zdarma



Regionální muzeum Mělník ve vstupních prostorech vystavuje fotografie a výtvarné práce žáků i učitelů zabývajících se environmentální výchovou a vzděláváním na ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník a ZŠ Jungmannovy sady Mělník. Výstavu Jaro hledáčkem žáků a učitelů je možné navštívit od úterý do pátku v otevírací době muzea, od 9 do 17 hodin.

NYMBURSKO

Turisté se sejdou v Kostomlatech. Na výběr mají různě dlouhé trasy

Kdy: 12. března, 9:00–15:00

Kde: Na Place, Kostomlaty nad Labem

Za kolik: 50/40/30/20 korun

Klub českých turistů Kostomlaty nad Labem spolu se Středočeskou oblastí zvou všechny milovníky výletů na Jarní sraz turistů středočeské oblasti Klubu českých turistů. Ten je koncipován jako hvězdicový pochod, při němž jsou starty různé, cíl je však jen jeden. A to restaurace Na Place v Kostomlatech. Na výběr je z několik tras s délkami 5, 12, 14, 16 a 24 kilometrů se starty přímo v Kostomlatech, Lysé nad Labem, Milovicích, Nymburce či Poděbradech. Za startovné účastníci obdrží odznak srazu, diplom, samolepku, sušenku, razítka středočeské desítky 2022 a další upomínkové předměty. Na trasách jsou k vidění zajímavé turistické cíle a památky. Například zámecký prak v Lysé nad Labem, lázeňská kolonáda v Poděbradech, hradby v Nymburce, italský hřbitov v Milovicích hradiště Mydlovar a další.

Hrdina nemusí mít superschopnosti

Kdy: 11. března, 19:00

Kde: Zámecký biograf, Poděbrady

Za kolik: 120 korun



Zámecký biograf zve na francouzskou akční komedii Super-Blb. V ní musí mladý herec, který získal roli superhrdiny Badmana, odejít ve spěchu z natáčení, aby navštívil otce v nemocnici. Nestihne si ani sundat oblek a půjčí si na cestu superhrdinovo auto. Má však nehodu a ztratí při ní paměť. Když se trochu probere a zjistí, že má na sobě kostým a sedí v superautě, dojde k názoru, že je obávaný superhrdina, postrach všech záporáků. V kostýmu je zabudován projektor, který mu ohlásí, že jeho filmová rodina je v zajetí zlého klauna. A tak se je vydává zachránit, v domnění, že je úplně nezničitelný. Což není úplně pravda.

Obecní dům promítne pohádku

Kdy: 13. března, 18:00

Kde: Obecní dům, Nymburk

Za kolik: 120 korun

Nymburské kulturní centrum si připravilo speciální projekci na malém sále Obecního domu. K vidění bude pohádka Tajemství staré bambitky 2. V ní se vrací loupežník Karaba, jeho odvážná dcera, teď už královna, Anička a její milý král Jakub. Přidají se však k nim i noví přátelé a staří nepřátelé. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle. A mladá královna Julie ze sousedního království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty.

Poděbrady zůstávají s Ukrajinou. Pomoci může benefiční koncert

Kdy: 12. března, 14:00

Kde: Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Za kolik: -



Také Poděbrady podporují Ukrajinu a její obyvatele v této těžké době. Zůstáváme s Ukrajinou je název benefičního koncertu, který se odehraje v sobotu na pódiu na lázeňské kolonádě. Účast přislíbili Martin Chodúr, Petr Kolář, Miss ČR, Petr Rezek a Jaroslav Svěcený.

Ochotníci uvedou současnou americkou komedii

Kdy: 12. března, 18:00

Kde: Kulturní dům, Libice nad Cidlinou

Za kolik: -

Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou pozval ochotníky ze Železného Brodu. Na scéně libického kulturního domu bude uvedena hra současné americké dramatičky Jen Silvermanové nazvaná Přítelkyně. Inscenace má spád, nabízí humor a také zamyšlení. Dojde i na bilancování vlastního života. Kombinace toho všeho slibuje divadlo, které zábavně vypráví o záležitostech, které mnozí mohou znát ať už ze svých zkušeností nebo ze svého okolí.

Zámek otevírá brány i v zimě

Kdy: Od 29. ledna

Kde: Zámek Veltrusy

Za kolik: 120/150 korun



Státní zámek Veltrusy nabízí od soboty víkendové prohlídky Laboratoria a okruhu Aristokracie: Začátek konce. V Laboratoriu návštěvníci získávají příležitost nahlédnout pod pokličku běžného provozu zámku, seznámit se s historií jeho obnovy od povodní 2002 a vyzkoušet si práci badatele, archeologa i restaurátora. Vzdělávací okruh Aristokracie: začátek konce nabízí pohled do života a osudů posledních majitelů veltruského panství. Byli jimi Karel a Livie Chotkovi, které sem jako své dědice pozval v roce 1921 hrabě Arnošt Chotek, poslední člen veltruské linie rodu. V těchto autentických prostorech se na konkrétních příkladech hrabat Chotků návštěvníci šířeji seznámí se šlechtickým prostředím, rolí šlechty ve státní správě a jejím životním stylem.

PŘÍBRAMSKO

Pořádají Zimní běh Bezděkovem

Kdy: 12. března, 11:30

Kde: Bezděkov pod Třemšínem

Za kolik: -

V Bezděkově pod Třemšínem se v sobotu 12. března uskuteční Zimní běh Bezděkovem. Běžecký závod odstartuje v 11.30 hodin od myslivecké chaty. Trasa povede směrem na Voltuš, kolem mohyly J. J. Ryby, na vrchol Štěrbina a zpět do Bezděkova. Závod je součástí Brdského běžeckého poháru.

Sedlčanská knihovna nabízí zábavné odpoledne s kvízy a dílnou

Kdy: 11. března, 15:00

Kde: Knihovna, Sedlčany

Za kolik: -



Interaktivní, zábavný, ekologický program s paměťovými hrami, kvízy, hlavolamy a (eko)logickými hádankami nabídne sedlčanská knihovna v pátek 11. března od patnácti hodin. Děti si také budou moci vyrobit ponožkového skřítka ze „starých fuseklí“. Máte-li své oblíbené „fusekle“ už děravé a nenositelné, přineste je s sebou a zrecyklujete je!

Opět je tady tradiční Velký dětský karneval v Sedlčanech

Kdy: 12. března, 14:00

Kde: Kulturní dům Sedlčany

Za kolik: -

Společenský sál Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech bude v sobotu 12. března opět plný smíchu a veselí. Ve spolupráci s Klubem Velká Kobra připravil totiž tradiční Velký dětský karneval. Letos se koná již 28. ročník. A jako již tradičně Vás čekají soutěže a hry, mnoho hudby a tance, občerstvení, volba nejhezčí a nejkurióznější masky a hlavně hodně pořádné zábavy. Vstupenky je možné si zakoupit pouze před začátkem karnevalu v pokladně KDJS. Akce trvá od čtrnácti do sedmnácti hodin.

RAKOVNICKO

Pavlíkovští svedou kulinářský souboj. Kdo upeče tu nejlepší bábovku

Kdy: 12. března, 17:30

Kde: Pavlíkov

Za kolik: 100 korun

Spolek žen Pavlíkov pořádá v sobotu 12. března soutěž O nej… pavlíkovskou bábovku. Tento gastronomicko – společensko – hudební večer začíná v 17.30 hodin. To mají soutěžící hodinu na to, aby registrovali svou bábovku do soutěže. „Vítané jsou všechny druhy bábovek – porota i návštěvníci vyhodnotí nejlepší, nejoriginálnější, nejvoňavější, nejchutnější… prostě o nej bábovku. Zkuste štěstí,“ uvedli pořadatelé s tím, že soutěžící mají vstupné na akci za polovic.