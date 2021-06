Děti budou v sobotu plnit úkoly, které je dovedou za další zábavou

KDY: 5. června, 15:00

KDE: Komárov

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Domeček Hořovice pořádá v sobotu 5. června v Komárově Den dětí. Start bude u místní pošty, následně se děti spolu se svým doprovodem vydají plnit úkoly značené fáborky. „Cestou budete také hledat písmenka, která vás dovedou do místa konání akce,“ vysvětluje Domeček s tím, že v místě konání akce bude na veřejnost čekat zábava v podobě tvořivé dílničky, malování na obličej nebo opékání buřtů. Vstupné je dobrovolné.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Zahajte turistickou sezónu Berounska

KDY: Do 6. června

KDE: Berounsko

ZA KOLIK: Zdarma



Destinační agentura Berounsko ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Beroun pro vás a vaše ratolesti připravili výlet, při kterém si užijete zábavu, ujdete pár kilometrů a provětráte se na čerstvém vzduchu. Vyrazíte na nenáročnou výletní trasu z Berouna přes Tetín až do Srbska, kterou zvládnete absolvovat během dopoledne, odpoledne ale vlastně kdykoliv, kdy vám to přijde vhod a to až do neděle 6. června. Začátek trasy je u berounského informačního centra, odtud půjdete zhruba 8 kilometrů až k srbeckému kempu, kde se budete moci občerstvit ve výdejním okénku. Pokud se vydáte na trasu o víkendu, budete si moci výlet zpestřit o návštěvu Muzea Tetín. Na trase bude vytyčeno dohromady 17 stanovišť s kvízovými otázkami, postupně budete úspěšným luštěním získávat písmenka, která vám dají dohromady tajenku. Úspěšně rozklíčovanou tajenku bude nutno zaslat e-mailem na info@berounsko.net do pondělí 7. 6., odměnou za správnou odpověď bude Návštěvnická karta Berounska 2021, která obsahuje více jak 40 slev a výhod pro zpříjemnění dovolené na Berounsku. Pro všechny malé výletníky bude nachystáno pexeso. Odměnu si bude možné vyzvednout v Městském informačním centru Beroun od středy 9. 6. Navíc ze všech zaslaných tajenek bude vybráno 5 šťastlivců, kteří získají plátěnou tašku a plecháček. Odměna nikoho nemine. Detail trasy naleznete na www.infocentrumberoun.cz.

Brány Aquaparku Beroun se znovu otevřely v úterý 1. června

KDY: Od 1. června

KDE: Beroun

ZA KOLIK: Podle aktuálního ceníku

Aquapark Beroun otevřel 1. června, aktuálně funguje ve standardní otevírací době (pondělí 14:00 – 22:00, úterý–pátek 7:00- 22:00 a víkendy nebo svátky 8:00- 22:00). Návštěvníci se zatím musí obejít bez parní kabiny a Kneippova chodníku. Do aquaparku lze zakoupit pouze hodinové a dvouhodinové vstupné. Ve vířivce může být maximálně 12 osob s rozestupy 1,5 metru, fitness a sauny jsou přístupny pouze pro členy Laguna klubu, kapacita saun je stanovena na 6 osob, kapacita fitness je stanovena na 6 osob, kapacita aquaparku je stanovena na 120 osob. Více naleznete na www.tipsportlaguna.cz.

Zhlédněte záznam inscenace v podání dua Dubnička Lahoda

KDY: Možnost zhlédnout do konce srpna

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 111-222 Kč



Dubnička & Lahoda za sebou zanechali pokladnici veselých písniček, komických scének a minimalistické poesie. Autoři Kabaretu se snaží navázat na bohatou, ale mizející tradici spojení vtipných písniček a scének vlastním originálním způsobem, aniž by se se zmíněnými ikonami chtěli srovnávat.

Pusťte si online projekci divadelní hry Carmen

KDY: 5. června

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 100-200 Kč

Bizetova Carmen patří k největším repertoárovým stálicím operních divadel. Libreto napsala zkušená dvojice H. Meilhac a L. Halévy podle novely Prospera Mériméa zpracovávající skutečný příběh. Bizet zemřel tři měsíce po neúspěšné premiéře Carmen a nedožil se tedy jejích pozdějších úspěchů. Carmen na své současníky působila zcela nově, neboť realisticky zpracovává příběh nešťastné lásky dona Josého k cikánce Carmen, která jej vyprovokuje k žárlivosti, když se zamiluje do toreadora Escamilla. José nepustí Carmen na corridu, při níž Escamillo úspěšně vítězí, a zabije ji. Bizetova strhující hudba je inspirována španělskými lidovými rytmy, zejména seguidillou a habanerou. Vedle známých árií a duet mohou diváky zaujmout též velkolepé sborové scény. Hudebního nastudování se v Divadle J. K. Tyla ujal dirigent Jiří Štrunc, režie ředitel Martin Otava.

Co by se stalo, kdyby prase mělo křídla?

KDY: 5. června, 18:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 100-300 Kč



Nejen ke Dni dětí připravilo Divadlo v Dlouhé speciální dárek – záznam koncertní verze inscenace Kdyby prase mělo křídla, který vznikl u příležitosti 70. narozenin Petra Skoumala v roce 2008. Diváci a posluchači se mohou těšit na deset dětských hitů z per Petra Skoumala, Emanuela Frynty, Pavla Šruta a Jana Vodňanského jako Kolik je na světě, Když tygr jede do Paříže, Když jde malý bobr spát, Kdyby prase mělo křídla a další v podání autorů a herců Divadla v Dlouhé.

Vydejte se do Guatemaly a Belize

KDY: 6. června, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč

Střední Amerika je nesmírně pestrým regionem, který má své jedinečné kouzlo. Právě zde se nacházejí dnes již dvě zcela odlišné země, které však sdílí určitou míru nebezpečí, stejně jako indiánské památky z dob, kdy této oblasti vládli Mayové. Guatemala si i v 21. století zachovává ráz tradiční země, ve které se setkáte s běžným nošení indiánské módy, praktikování rituálů s příměsí křesťanství či gastronomií, která se po staletí nezměnila. Belize je rádoby moderním státem, kterému nechybí překrásné pláže, skvělé potápěčské lokality, ale i hrubost nočního života či okrajových částí měst (To lze vnímat i ve větších městech Guatemaly, potažmo velké části amerického kontinentu). Anglicky mluvící země se vymyká toliko typické španělštině, jenž pohltila většinu Ameriky na jih od Spojených států. Přednáška Vladimíra Váchala Vám představí obě země z mnoha úhlů pohledu a na skok Vás zavede i do sousedního Hondurasu, kam se lze vydat za dalšími z řady indiánských měst své doby.