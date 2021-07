Čeká vás den s geologem

KDY: 26. června, 10:00

KDE: Beroun

ZA KOLIK: 20/10 Kč

Láká vás a vaše potomky rýžování českých granátů, rozklepávání krystalů, ukázky zkamenělin a další podobné aktivity? Jestli ano, určitě by vás měl zajímat Den s geologem, který se uskuteční v berounském v Geoparku Barrandien v sobotu 26. června. Geolog Muzea Českého krasu zavede veřejnost do světa kamenů v době od 10 do 16 hodin. Vstupné je 20 korun, snížené pak 10 korun.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Písně známých skupin Queen a Pink Floyd rozezní Hořovice

KDY: 26. června, 18:00

KDE: Hořovice

ZA KOLIK: -



V rámci Hořovického kulturního léta 2021 zazní na nádvoří Starého zámku v Hořovicích písně známých britských, respektive londýnských, kapel. V sobotu 26. června zahrají příchozím revivalové skupiny Queen Pilsen Tribute a Bohemian Pink Floyd. První tóny zazní v 18 hodin.

Lidé s lampiony v Bezdědicích vyrazí na svatojánský průvod

KDY: 25. června, 19:00KDE: BezdědiceZA KOLIK: -

Jedinečnou atmosféru si budou moci užít lidé v rámci akce, kterou pořádá v pátek 25. června FC Mrakana Bezdědice. Na bezdědickém dětském hřišti, které veřejnost nalezne přímo na návsi, bude totiž začínat svatojánský lampionový průvod. „Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno. Každé dítě dostane při příchodu lucernu,“ uvedli organizátoři. Po nafasování a rozsvícení svého světélka se vydají lidé do ulic obce.

David Cajthaml představuje svou keramickou tvorbu v muzeu

KDY: Út-Ne: 10:00-17:00

KDE: Muzeum berounské keramiky

ZA KOLIK: 40/20 Kč



Muzeum berounské keramiky bude hostí keramickou výstavu tvorby Davida Cajthamla s názvem Všechno je ne světě dvakrát, pro každé oko jednou… Ale možná ne… „David Cajthaml na této výstavě prezentuje svou keramickou tvorbu. Poezie je jen jedna a je možné ji vyjádřit mnoha způsoby a v různých materiálech. Linka spojující autorovu malířskou, textovou i hudební tvorbu se na první pohled nehledá snadno, spojujícím je jeho život, který je sám o sobě rozmanitý,“ uvedlo muzeum s tím, že keramika autora vždy zajímala pro svou manuální podstatu kombinovanou s tajemstvím žáru a zároveň pro užitkovost. Muzeum berounské keramiky je veřejnosti přístupné od úterý do neděle v čase od 10 do 17 hodin.

Zúčastněte se Muzejní noci v Hořovicích

KDY: 25. června, 18:00 KDE: Muzeum HořovickaZA KOLIK: 1 Kč

Večerní návštěva stálé regionální expozice Muzea Hořovicka a nové sezónní výstavy "Harmoniky Kebrdle - Delicia Hořovice." Těšit se můžete na prezentace hvězdářů ze Žebráka o zajímavých nebeských úkazech, astronomických objevech a pozorování noční oblohy. Na nádvoří vystoupí divadelní soubor Za vodou z Čenkova s představením "Sněhurka a trpaslíci". Vstupné 1 Kč/osoba.

Zabavte děti s Národním muzeem

KDY: Kdykoliv

KDE: NM.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Jestli se zrovna nemůžete vydat do Národního muzea, nevadí. Podívej se do něj s dětmi online z počítače Čekají na vás, a hlavně vaše děti prohlídky výstav, tvoření, soutěže a Honzíkem s Fany! Pro děti je připravené Malované muzeum, Muzeohraní, Učení se s muzeem nebo Nakouknutí do muzea.