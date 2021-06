Vydejte se díky výstavě do 3. až 2. tisíciletí před naším letopočtem

KDY: do 14. listopadu

KDE: Beroun

ZA KOLIK: Zdarma

Zajímá vás, jak to vypadalo v Řecku v období před začátkem antiky? Stačí navštívit Muzeum Českého krasu v Berouně, kde je až do 14. listopadu přístupná výstava Mrtví jdou za sluncem. „Seznámíte se s dobovými mýty, náboženskými představami a pohřebními zvyklostmi. Poznáte, jak se zpracovávaly kovy, jak vypadala tehdejší města či rafinovaná ženská móda. Uvidíte kameny, které se používaly pro výrobu malířských pigmentů,“ uvedlo muzeum.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Festival STRANOU – Třináct let festivalu Stranou v obrazech končí v sobotu

KDY: Do 12. června

KDE: Beroun a okolí

ZA KOLIK: Zdarma



Užijte si evropské básníky naživo. Ve čtvrtek na prostranství před kostelem sv. Jana Nepomuckého v Tetíně proběhne autorské čtení a koncert kapely Mamalör. V pátek se můžete těšit na besedu autorů se studenty na zahrádce Jiné kavárny Beroun, odpoledne na zahradě Muzea berounské keramiky proběhne autorské čtení. Sobotu zakončí na hradě Krakovec autorské čtení a koncert kytaristy Pavla Steidla.

Navštivte výstavu spolku Šmejkal Kreissl

KDY: Do 2. července

KDE: Městská galerie Beroun/Duslova vila

ZA KOLIK: Zdarma

Přijďte zhlédnout obrazy, kresby a grafiky výtvarníka Tomáše Šmejkala a fotografie Daniela Kreissla oslavující malířovo bláznovství. Výstava Dantom Bohema bude otevřena do 2. července

Hlas zvonů do srdcí v nás

KDY: Do 20. června

KDE: Muzeum Berounské keramiky

ZA KOLIK: 40/20 Kč



Zvonařskou dílnu v Brodku u Přerova založili v roce 1950 manželé Josef a Laetitia Dytrychovi. Jejich dílna poskytla kostelům na našem území stovky zvonů, které v nich chyběly po válečných rekvizicích. Jedná se o jednoho z největších výrobců zvonů v Evropě. Zvony Dytrychů znějí například v americkém Texasu, Austrálii nebo japonské Hirošimě. Firmu dnes vede představitelka již třetí generace paní Leticie Vránová – Dytrychová. Ta v roce 2014 převzala státní vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti hospodářské a pokračuje a rozvíjí tradici zvonařského umění rodu Dytrychů, která vloni oslavila své 70 výročí.

Navštivte Víkend otevřených zahrad

KDY: 12. a 13. června

KDE: Celá Česká republika

ZA KOLIK: Zdarma

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě. V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně vzrůstal. Do projektu se zapjují i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Organizátoři by rádi v tento víkend prezentovali veřejnosti význam vegetace a posílili její postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem. Chtějí také zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. prezentovat obor veřejnosti. Představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání. V akci jsou vítány všechny zahrady a parky v České republice, které mohou nabídnout něco zajímavého např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírkou či zajímavým příběhem. Do akce se mohou zapojit i jiné zajímavé a významné plochy zeleně – ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a parky. Seznam všech otevřených zahrad naleznete na www.vikendotevrenychzahrad.cz.

Vydejte se pěšky z Paříže do Santiaga de Compostela

KDY: 13. června, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Matouš Dvořák a Nico Moro jsou studenti z Třebíče, kteří se před dvěma lety vydali na svou životní pouť. Na Svatojakubskou cestu do Santiaga de Compostela každým rokem proudí tisíce poutníků z celého světa, avšak trasa Třebíčanů byla zcela netradiční. Začínala totiž v Paříži a byla dlouhá bezmála 1600 km. Před samotným putováním nedokázali cestovatelé odhadnout, co vše bude dvouměsíční cesta obnášet, a naprosto podcenili své síly a přípravy. O vtipné historky, prekérní situace či dokonce život ohrožující okamžiky pak nebyla nouze. Své dojmy se rozhodli sepsat do knihy, kterou pojali formou deníku. Kniha Pěšky z Paříze do Santiaga vyšla 22. dubna a čtenáři se při její četbě rozhodně pobaví. "Je to takové putování Pata a Mata v novodobé podobě. Rozhodně jsme nevěděli, do čeho jdeme a pak jsme se nestačili divit," uvedl Matouš Dvořák, jeden z autorů. "Zažili jsme vlnu obrovských veder, neustále bojovali s nedostatkem pitné vody a dvakrát nás dokonce po lese honila divoká prasata," dodal.