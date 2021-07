Jiří Krampol pobaví zdické publikum

KDY: 16. července, 19:00

KDE: Zdice

ZA KOLIK: 150 Kč

Zábavná talkshow s názvem Fottroviny je naplánována na pátek 16. července. To zahradu u Domova v Zahrádkách Zdice pobaví moderátor Marek Fottr a jeho host – herec, dabér a moderátor Jiří Krampol. Vstupné na večer, kde určitě nebude o zábavu nouze, je 150 korun.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Vydejte se na komentovanou vycházku k oppidiu

KDY: 17. července, 10:45 až 14:00

KDE: Stradonice

ZA KOLIK: 30/15 Kč



Spolu s archeoložkou Janou Šuchmovou se vydají zájemci v sobotu 17. července na místo, kde se dříve nacházelo oppidium Stradonice. Odbornice veřejnosti představí historii a pozůstatky zdejšího keltského hradiště. Sraz je na návsi ve Stradonicích. Vycházka je vhodná pro všechny věkové kategorie, zúčastnění při ní urazí dva a půl kilometru. Po skončení vycházky lze pokračovat do informačního centra keltské kultury na nižborském zámku. Cena za dospělou osobu je 30 korun, děti zaplatí 15 korun.

Putovní kino nabídne komedii

KDY: 16. července, 21:30

KDE: Králův Dvůr

ZA KOLIK: Zdarma

Areál fotbalového hřiště v Králově Dvoře se v pátek promění v letní kino. Díky Putovnímu kinu si zde příchozí budou moci užít film Chlap na střídačku. Česká komedie, ve které se představí Ivana Chýlková, Jiří Langmajer a Lucie Žáčková, začíná po setmění, cca v 21.30 hodin. Vstup na promítání pořádané městem je zdarma.

Tomáš Záborec bude mluvit o svých dřevomalbách na Křivoklátě

KDY: 16. červenec, 19:00

KDE: Křivoklát

ZA KOLIK: -



Ve věži Huderce na hradě Křivoklát bude až do konce srpna k vidění výstava dřevomaleb Tomáše Záborce. V pátek 16. července je navíc na programu setkání se samotným autorem. „Již několik let se věnuji vytváření obrazů na dřevěném podkladu, které pro zjednodušení nazývám dřevomalby,“ vysvětluje Záborec. Metoda jeho práce spočívá ve využití různých zářezů, vrypů a dlabání do dřeva. „V konečném výsledku tento způsob tvorby umožňuje i zapojení jiných, než jen zrakových smyslů – možnost seznámit se s obrazem dotykem, hmatovým vjemem, evokuje i další známé zážitky, jakými je vůně květin či šumění lesa,“ dodal umělec, který se dle svých slov nikdy nechce pouštět s přírodou takzvaně do křížku. Setkání začíná v 19 hodin.