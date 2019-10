Koncert Prague Ukulele band

KDY: 18. října 20:00

KDE: Klub Labe Hořovice

ZA KOLIK: 170 Kč

Prague Ukulele band, nejslavnější soubor hráčů na ukulele na celém světě, který baví fanoušky už od poloviny osmdesátých let osobitými coververzemi, převracejími zažité představy o hudebních žánrech. Ve svém repertoáru mají skladby od Čajkovského přes Davida Bowieho až po Nirvanu. Členy souboru jsou Mário Císař, Jiří Indián Fomín, Ivan Houska, Ben Anderson, Jiří Jerry Votruba, Miloš Komanec, Honza Zavřel, Jiří Héva Hevler, Jan Rotta, Petr Jula Sládek a vokální duo Dvě bílé vrány, Naomi Vogeltanz a Kristýna Radová.

Koncert Fast Food Orchestra

KDY: 18. října 21:00

KDE: Metro Club Beroun

ZA KOLIK: 190 Kč



Reggae a ska rytmy budou znít v podzimním večeru, kdy do Berouna zavítá kapela Fast Food Orchestra. Ta hraje v Česku i zahraničí už od konce devadesátých let minulého století. Na kontě má už osm alb, poslední z nich, které nese název Struny, je zásadním mezníkem, kdy se kapela jednou provždy rozhodla pro texty v rodném jazyce. Její největší devizou jsou však právě živé koncerty, při nichž vtahuje fanoušky do děje. Po vystoupení Fast Food Orchestra následuje after party w/King Sound Stepp.

Divadelní představení Na správné adrese

KDY: 19. října 19:30

KDE: Klub Labe Hořovice

Divadelní soubor Kruh Dobříš nabídne komedii Na správné adrese. Bláznivá komedieMarca Camoltetiho zavede diváky do pařížského domu, kde odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá pokoje. Bydlí tam klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. A soužití žen tak rozdílných temperamentů není snadné. Ani nudné. V režii Táni Staffové se představí Lenka Kroužecká, Daniela Piharová, Eliška Rybarová, Helena Langerová, Oldřich Kníže, František Kloboučník, Ivan Sutnar a Tomáš Kadlec.

Keltský svátek Samhain

KDY: 19. října 12:00

KDE: Zámek Nižbor

ZA KOLIK: dospělí 100 Kč, dětská vstupenka polovinu, rodinné vstupné 200 Kč



Zámek Nižbor ukončí letošní sezonu opět oslavou keltského svátku Samhain. Na nádvoří mohou návštěvníci strávit mezi řemeslně dovednými Kelty mohou strávit odpoledne plné hudby, her i poučení. Pro malé návštěvníky je připravena i archeologická dílna pod vedením zkušených archeologů. V době akce bude otevřeno informační centrum keltské kultury a nová přilehlá výstava o archeologii. K vidění tam budou zajímavá keltská řemesla, například ražba mincí, kovářská práce nebo tkaní

Koněpruské posvícení

KDY: 19. října 12:00

KDE: bývalá obecní škola Koněprusy

ZA KOLIK: zdarma



Letošní koněpruské posvícení nabídne návštěvníkům v prostorách bývalé obecní školy v sousedství radnice kachní hody a posvícenské koláče i další dobroty. Děti se budou bavit na hřišti nebo ve tvořivých dílničkách, od 15:00 hodin je čeká pohádka nazvaná Doma je doma v podání Divadýlka z pytlíčku. Vstup je zdarma.

Hrajeme si s bububáky

KDY: 19. října 15:00

KDE: Dům dětí a mládeže Beroun

ZA KOLIK: děti 30 Kč, dospělý doprovod 5 Kč



Hrajeme si s bububáky je název strašidelné akce, pořádané berounským domem dětí a mládeže. Na malé návštěvníky tam čekají nejen hry a soutěže, ale také tančírna. Přijít mají ve strašidelných maskách. Vstupenka stojí 40 korun. Strašidelná atmosféra bude provázet i další akci stejného pořadatele, Halloween v muzeu na téma pohádky Coco, který se odehraje 24. října od 9:00 do 11:30 a od 13:00 do 18:0 hodin v Muzeu českého krasu. Účastníky tam totiž čeká putování říší mrtvých. Vstupné je pro děti 30 korun, pro dospělý doprovod pětikoruna.

Drakiáda

KDY: 20. října 13:00

KDE: Bora Králův Dvůr



Nad loukou v lokalitě Bora u cesty od místní základní školy se budou v nedělním odpoledni vznášet pestrobarevní draci. Drakiádu pro děti i jejich rodiče tam pořádá město Králův Dvůr společně s Letecko-modelářským klubem 216. Hodinu po poledni začíná prezentace účastníků, lety následují o třicet minut později. Draci přitom mohou být koupení i vlastnoručně vyrobení. V 15:00 hodin bude klání vyhodnoceno. Příchozí se mohou těšit nejen na pohodu při podzimní kratochvíli, ale také na chuť špekáčků opékaných na ohýnku.

Spokojená maminka – spokojené miminko

KDY: 21. října 18:30

KDE: Slunečnice Beroun

ZA KOLIK: 150 Kč



Komunitní centrum Slunečnice pořádá besedu nazvanou Spokojená maminka – spokojené miminko. Se zájemci si tam bude povídat Olga Böhmová, matka dvouletého chlapce na rodičovské dovolené, která se dlouhodobě se věnuje různým přírodním přístupům, zejména v oblasti zdraví. Beseda bude zaměřena na různé možnosti, které mateřství nabízí. Počínaje těhotenstvím a porodem, kdy lze využít řady přírodních prostředků pro klidné těhotenství a přirozený porod bez zbytečných lékařských intervencí, až po alternativní přístupy k péči a výchově dítěte.