Valentýnská repríza představení Amant

KDY: 14. února 19:00

KDE: Společenský klub Loděnice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Valentýnskou reprízu představení Amant nabídne ve dni svátku zamilovaných v loděnickém společenském klubu divadelní soubor Žumpa z Nučic. V situační komedii se představí Anna Matějovská, Marcela Polanská, Filip Hecl, Martin Kozák, Ota Kohout a Alena Magulová.

Bez předsudků s Paulovou a Zedníčkem

KDY: 14. února 19:00

KDE: Kulturní klub Žebrák



O kamarádství, tajemstvích a zvědavosti je komedie divadla Kalich Bez předsudků, kterou nabídne divákům Kulturní klub v Žebráku. V hlavních rolích se v režii Romana Štolpy představí Jana Paulová jako Fiona a Pavel Zedníček jako Diego. Vyprávění o věcech, které se muži a ženy spolu ostýchají probírat.

Pátý městský ples v Hořovicích

KDY: 15. února 20:00

KDE: Společenský dům Hořovice

ZA KOLIK: 200 Kč

Hraje skupina Handa banda, večerem provází Karel Vydra. Na programu je ocenění osobnosti města, Hořovické mažoretky, taneční skupina Carmen a jako hvězda plesu zpěvák Pavel Vítek.

Sobotní tvořeníčko na téma karneval

KDY: 15. února 14:00

KDE: Klubovna Komárov

ZA KOLIK: 100 Kč



Sobotní tvořeníčko, kde se budou děti bavit a tvořit, tentokrát na téma karneval. Setkání je určené žákům základních škol.

Mezinárodní výstava koček

KDY: 15. a 16. února 10:00

KDE: Kulturní dům Plzeňka Beroun



Mezinárodní výstava koček, pořádá pražský klub chovatelů koček Felis Club. Představí několik desítek těch nejušlechtilejších plemen. Přihlášená zvířata bude hodnotit porota, do které byli pozváni kromě dvou Čechů rovněž odborníci z Nizozemí, Finska a Běloruska.

Hasičský ples

KDY: 15. února 20:00

KDE: Sokolovna Králův Dvůr

ZA KOLIK: 150 Kč



Ples Sboru dobrovolných hasičů Králův Dvůr, hraje skupina PHZS.

Divadelní komedie Na správné adrese

KDY: 15. února 19:00

KDE: Obecní dům Chodouň



Na správné adrese je zábavná komedie v podání ochotníků z Dobříše. Ppříběh čtyř žen, které společně bydlí v jednom bytě a hledají muže. Podají si proto každá inzerát, což vyvolá řadu nedorozumění a komických situací, neboť každé se sice nějaký muž ozve, ale přijde jiný, než ten, kterého očekávala.

Představení pro děti Nekupuj to!

KDY: 16. února 17:00

KDE: Rodinné centrum Slunečnice Beroun

ZA KOLIK: 30 Kč



Do současné doby plastové zavede diváky pohádkové představení nazvané Nekupuj to! Vtipná divadelní hra, která potrvá třicet minut, je určena celým rodinám, bavit se budou děti od tří let věku i dospělí.